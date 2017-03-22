Алфеев - Епископ Иларион - Жизнь и учение святителя Григория Богослова
Православное богословие
Епископ Иларион (Алфеев) — православный богослов, патролог, церковный историк, переводчик творений отцов Церкви с греческого и сирийского языков.
Родился в 1966 году. Учился в Московской специальной музыкальной школе им. Гнесиных и Московской государственной консерватории им. Чайковского. В 1984—1986 годах служил в армии. В 1987 году пострижен в монашество, рукоположен в сан иеродиакона и иеромонаха, служил на приходах Литовской епархии. В 1989 году окончил Московскую духовную семинарию, а в 1991 году — Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. В 1991—1993 годах преподавал гомилетику, догматическое богословие и греческий язык в Московской духовной семинарии, Священное Писание Нового Завета в Свято-Тихоновском богословском институте и патрологию в Российском православном университете им. Иоанна Богослова. С 1993 по 1995 годы обучался в Оксфордском университете, который окончил со степенью доктора философии. В 1995—2001 годах работал в Отделе внешних церковных сношений Московского Патриархата. В 1999 году удостоен степени доктора богословия Свято-Сергиевского богословского института в Париже. В 2002 году рукоположен в сан епископа, назначен представителем Русской Православной Церкви при европейских международных организациях. С 2003 года — епископ Венский и Австрийский.
Я с большим вниманием и все возрастающим интересом прочел книгу иеромонаха Илариона (Алфеева) о святом Григории Богослове.
По своему подходу эта книга является редкостным вкладом не только в наше богословское познание одного из величайших святителей Православной Церкви, но и в раскрытие его личности как человека.
Слишком часто трактаты, посвященные великим богословам, оставляют в тени их духовное постепенное возрастание «от силы в силу», и у читателя создается ложное впечатление о том, будто они на широких, могучих крыльях возлетали на высоты богопознания. На самом же деле путь каждого из них был сложен: укорененный в вопрошаниях их времени, связанный с особенными свойствами их душевного и умственного строя, он в значительной мере зависел от богоданных встреч и поисков истины в сумерках современной им философской и богословской мысли. Не сразу находили они ответы на вопросы, рождаемые их собственными глубинными переживаниями и не только поставляемые им, как и всем их современникам, в недрах христианской общины, но и настойчиво вырастающие из блуждания мысли и прозрений их современников — и своих, и «внешних».
Книга отца Илариона с разительной ясностью раскрывает нам внутренний путь святого и постепенно проясняющееся видение им истины.
В наши дни, когда перед каждым верующим, как и перед всей Церковью, встают вопросы из глубин церковного сознания, а также поставленные миром в его агонии, метании и в его отчаянном искании ответов, ему доступных и понятных, — мы, верующие, должны научиться вслушиваться в вопрошания наших единоверных, а также людей, стоящих вне церковного опыта и молящих нас отвечать им на вопросы, которые они имеют право ставить и на которые мы обязаны отвечать творчески и с любовью.
Я надеюсь, что многие оценят вклад, сделанный отцом Ила-рионом в наше понимание путей православного богословия через писания святого Григория Богослова.
митрополит Антоний Сурожский
Епископ Иларион - Алфеев - Жизнь и учение святителя Григория Богослова
М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2007. Изд. 3-е, испр. и дополн. — 592 с.
(Православное богословие).
ISBN 978-5-7533-0080-5
Епископ Иларион - Алфеев - Жизнь и учение святителя Григория Богослова - Содержание
Об авторе
Список сокращений
Предисловие к первому изданию митрополита Антония Сурожского
Предисловие к третьему изданию
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ГЛАВА I Жизнь и творения
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1. Ранний период
- Детство и юность
- Афины. Дружба с Василием
- Выбор пути
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2. Священство и епископство в Назианзе
- Главные богословские течения IV века
- Священство
- Епископская хиротония
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3. Константинопольский период
- Константинополь. Максим-Циник
- Богословская деятельность Григория. Его интронизация
- Вселенский Собор. Отстранение Григория
- 4. Последние годы
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5. Литературное наследие
- Слова
- Стихотворения, письма, другие произведения
- 1. Ранний период
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ГЛАВА II Жизнь человека в Церкви и обществе
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1. Ученость и философия
- Ученость
- Античная философия
- «Христианское любомудрие»
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2. Нравственные и социальные темы
- Смысл страданий
- Милосердие
- Социальные темы
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3. Брак, девство, монашество
- Брак и девство
- Монашество
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4. Священство, епископство
- «Пастырь добрый»
- Величие сана и недостоинство его носителей
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5. Праздник как таинство
- Праздник воссоздания
- Праздник воды и духа
- Таинство как праздник
- «Таинство Пасхи»
- Праздник обновления
- Жизнь как праздник
- 1. Ученость и философия
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ГЛАВА III Догматическое богословие
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1. Богословие
- Молчание и слово
- Богословие как таинство
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2. Учение о Боге
- Непостижимость Бога
- Имена Божии
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3. Троица
- Раскрытие догмата в истории
- Троичное богословие
- Святой Дух
- Единство в Троице
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4. Творение
- Бог Творец
- Тварное бытие
- Человек
- Грехопадение
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5. Христос
- Писание о Сыне Божием
- Две природы
- «Не воспринятое — не исцелено»
- Таинство искупления
- 1. Богословие
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ГЛАВА IV Мистическое богословие
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1. Божественный свет
- «Бог есть свет»
- Очищение и озарение
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2. Молитва и боговидение
- Молитва
- Боговидение
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3. Обожение
- Обожение во Христе
- Путь к обожению
- Эсхатологическая перспектива
- 1. Божественный свет
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ГЛАВА V Литературные портреты
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1. Святые
- Маккавеи
- Киприан
- Афанасий
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2. Родственники
- Родители
- Брат
- Сестра
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3. Император-отступник
- Жизнь и деяния Юлиана
- Смерть Юлиана
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4. Человек, достигший обожения
- Детство и юность Василия
- Жизнь философа и служение священника
- Епископство в Кесарии Каппадокийской
- Василий — образец совершенства
- Заключение
- 1. Святые
ПОСЛЕСЛОВИЕ
ХРОНОЛОГИЯ
БИБЛИОГРАФИЯ
Епископ Иларион - Алфеев - Жизнь и учение святителя Григория Богослова - Предисловие - К третьему изданию
Святитель Григорий Богослов — один из наиболее прославленных богословов Восточной христианской Церкви. Наряду с Василием Великим и Иоанном Златоустом, он почитается в Православной Церкви как «вселенский великий учитель и святитель». В византийскую эпоху, то есть в течение десяти веков (с V по XIV век), Григорий воспринимался как «богослов номер один»: сам термин «богослов» отождествлялся в Византии прежде всего с его именем. По «индексу цитируемости» сочинения Григория уступали только Библии. Так же как на библейские книги, на сочинения «Богослова» писали многочисленные комментарии и схолии, его Слова читались в церкви за богослужением, его сочинения переписывались от руки и имели самое широкое распространение. В формировании догматического учения Восточной Церкви Григорий Богослов сыграл решающую роль, и многие его сочинения вошли в золотой фонд христианской письменности.
Жизнь Григория совпала по времени с периодом возрождения христианской Церкви после трех веков гонений. После того как император Константин (306—337) издал Миланский эдикт, христиане получили легальный статус на территории Римской империи. Стремительный рост Церкви, начавшийся при Константине, продолжился при Констанции (337—361), который потворствовал арианской ереси. Краткое правление Юлиана Отступника (361—363) было отмечено попыткой возрождения язычества в качестве государственной религии, однако эта попытка не увенчалась успехом. Юлиан был последним языческим императором; его преемники Иовиан (363—364), Валент (364—378) и Феодосий (379—395), так же как и все последующие василевсы, были христианами. Феодосий был тем императором, который восстановил Православие после пятидесяти лет арианской смуты и утвердил Григория в качестве архиепископа Константинопольского.
Жизнь Григория делится на две части — до и после вступления на церковное служение. Его жизнь до крещения — сплошная цепь успехов и удач. Жизнь Григория после крещения и особенно после иерейской хиротонии, напротив, почти сплошь состоит из разочарований и бедствий. Церковная «карьера» Григория складывалась на редкость несчастливо: он был рукоположен на несуществующую кафедру, служил в чужой епархии и, взойдя на патриарший престол, был в скором времени смещен.
В облике Григория, каким он вырисовывается из его собственных сочинений, есть черты, могущие оттолкнуть читателя, привыкшего узнавать о святых только из житийной литературы. При знакомстве с автобиографическими сочинениями Григория может показаться, что он не был лишен гордости, обидчивости, злопамятности и других человеческих слабостей, плохо увязывающихся с христианским нравственным идеалом. Мы, однако, глубоко убеждены в том, что человеческие качества Григория нисколько не умаляют его достоинства как святого и учителя Церкви. Каждый святой был человеком, и особенно драгоценным представляется нам свидетельство святого о себе самом, благодаря которому мы соприкасаемся не с иконописным образом, но с живым человеком.
Величие Григория раскрывается не столько из внешних обстоятельств его жизни, сколько из его внутреннего опыта, который запечатлен на страницах его произведений. Несмотря на бурную жизнь, полную испытаний, тревог и внешних потрясений, он умел сохранять живую внутреннюю связь с Богом, обладал глубоким мистическим опытом. Он, бесспорно, был одним из самых великих богословов, каких когда-либо знала христианская Церковь. О Григории как церковном деятеле, духовном писателе, богослове, философе и мистике пойдет речь в нашей книге. Настоящее, третье, издание книги является исправленным и дополненным по сравнению с первыми двумя изданиями. Глава 1-я дополнена сведениями о Каппадокии и разделом, посвященным литературному наследию Григория; в главе 2-й добавлено несколько цитат из стихотворения святителя «О себе самом и о епископах»; глава 3-я пополнилась разделом, посвященным теме сошествия Христа во ад. В остальном книга, написанная в 1997 году, не претерпела существенных изменений.
Дякую!