Православное богословие

Епископ Иларион (Алфеев) — православный богослов, патролог, церковный историк, переводчик творений отцов Церкви с греческого и сирийского языков.

Родился в 1966 году. Учился в Московской специальной музыкальной школе им. Гнесиных и Московской государственной консерватории им. Чайковского. В 1984—1986 годах служил в армии. В 1987 году пострижен в монашество, рукоположен в сан иеродиакона и иеромонаха, служил на приходах Литовской епархии. В 1989 году окончил Московскую духовную семинарию, а в 1991 году — Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. В 1991—1993 годах преподавал гомилетику, догматическое богословие и греческий язык в Московской духовной семинарии, Священное Писание Нового Завета в Свято-Тихоновском богословском институте и патрологию в Российском православном университете им. Иоанна Богослова. С 1993 по 1995 годы обучался в Оксфордском университете, который окончил со степенью доктора философии. В 1995—2001 годах работал в Отделе внешних церковных сношений Московского Патриархата. В 1999 году удостоен степени доктора богословия Свято-Сергиевского богословского института в Париже. В 2002 году рукоположен в сан епископа, назначен представителем Русской Православной Церкви при европейских международных организациях. С 2003 года — епископ Венский и Австрийский.

Я с большим вниманием и все возрастающим интересом прочел книгу иеромонаха Илариона (Алфеева) о святом Григории Богослове.

По своему подходу эта книга является редкостным вкладом не только в наше богословское познание одного из величайших святителей Православной Церкви, но и в раскрытие его личности как человека.

Слишком часто трактаты, посвященные великим богословам, оставляют в тени их духовное постепенное возрастание «от силы в силу», и у читателя создается ложное впечатление о том, будто они на широких, могучих крыльях возлетали на высоты богопознания. На самом же деле путь каждого из них был сложен: укорененный в вопрошаниях их времени, связанный с особенными свойствами их душевного и умственного строя, он в значительной мере зависел от богоданных встреч и поисков истины в сумерках современной им философской и богословской мысли. Не сразу находили они ответы на вопросы, рождаемые их собственными глубинными переживаниями и не только поставляемые им, как и всем их современникам, в недрах христианской общины, но и настойчиво вырастающие из блуждания мысли и прозрений их современников — и своих, и «внешних».

Книга отца Илариона с разительной ясностью раскрывает нам внутренний путь святого и постепенно проясняющееся видение им истины.

В наши дни, когда перед каждым верующим, как и перед всей Церковью, встают вопросы из глубин церковного сознания, а также поставленные миром в его агонии, метании и в его отчаянном искании ответов, ему доступных и понятных, — мы, верующие, должны научиться вслушиваться в вопрошания наших единоверных, а также людей, стоящих вне церковного опыта и молящих нас отвечать им на вопросы, которые они имеют право ставить и на которые мы обязаны отвечать творчески и с любовью.

Я надеюсь, что многие оценят вклад, сделанный отцом Ила-рионом в наше понимание путей православного богословия через писания святого Григория Богослова.

митрополит Антоний Сурожский