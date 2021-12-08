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Тесля - Лица и ситуации

Андрей Тесля - Лица и ситуации. Русские беседы - Том 1
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, History, Cultural Studies Art

Когда 14 апреля 1856 г. во флигеле дома на Новой Басманной, который он занимал более двух десятилетий, скончался Пётр Яковлевич Чаадаев, «Московские ведомости» напечатали следующее объявление:

«скончался один из московских старожилов, известный во всех кружках столицы».

Затруднение редактора в подыскании слов для определения покойного не сложно понять: Чаадаев был одной из московских знаменитостей, но в то же время не обладал ни чинами, ни каким-либо официальным положением, которое можно было упомянуть в некрологе; некогда будучи состоятелен — к концу жизни едва имел чем жить, да и то, скорее, по доброте людей, его окружавших. Даже литератором назвать его было невозможно — ведь при жизни были опубликованы всего две его статьи, причём первая — размером в четыре страницы, а вторая, которую в сравнении с первой можно считать обширной, уместилась менее чем на полусотне страниц совсем небольшого формата.

Чаадаева знала вся Москва — т. е. все те, кого называли «хорошим обществом», но за пределами этого круга его известность сводилась к скандальной истории публикации «Философического письма к даме» и высочайшему объявлению сумасшедшим. Впрочем, и салонная известность Чаадаева во многом покоилась на тех же основаниях — он был интересен, необычен, об идеях его судили превратно, сводя до нескольких реплик (как то обычно и бывает), истоки которых легко найти в его собственных текстах, но которые от повторения и не очень задумывающейся интерпретации уходили всё дальше от исходного содержания.

Уже при жизни, а в особенности в ближайшее десятилетие после смерти, возобладали два основных способа понимать взгляды Чаадаева. Для одних, в первую очередь для Герцена, ещё при жизни Чаадаева успевшего написать о нём в своём заграничном, обращённом к европейской аудитории памфлете «О развитии революционных идей в России» (1851 г.), он вошёл в длинный перечень борцов за свободу — между декабристами и самим Герценом:

«[... ] письмо разбило лёд после 14 декабря. Наконец пришёл человек, с душой, переполненной скорбью; он нашёл страшные слова, чтобы с похоронным красноречием, с гнетущим спокойствием сказать всё, что за десять лет накопилось горького в сердце образованного русского. Письмо это было завещанием человека, отрекающегося от своих прав не из любви к своим наследникам, но из отвращения; сурово и холодно требует автор от России отчёта во всех страданиях, причиняемых ею человеку, который осмеливается выйти из скотского состояния. [... ] Да, этот мрачный голос зазвучал лишь затем, чтобы сказать России, что она никогда не жила по-человечески, что она представляет собой “лишь пробел в человеческом сознании, лишь поучительный пример для Европы”. Он сказал России, что прошлое её было бесполезно, настоящее тщетно, а будущего никакого у неё нет».

Если для Герцена религиозное содержание идей Чаадаева объяснялось как следствие места и времени, нечто, скрывающее совсем иное содержание, — причём и от самого автора в том числе, — то для круга «русских католиков» именно оно предсказуемо стало основным. Чаадаев в интерпретации о. Ивана Гагарина (издавшего в 1862 г. в Париже по копиям, предоставленным М. И. Жихаревым, первое собрание сочинений Чаадаева, на полвека ставшее основным источником для тех, кто не желал ограничиваться краткими сведениями из вторых и третьих рук) стал представителем католической идеи в России — более того, тем, кто осмелился не только признать правоту католичества, но и гласно заявить об этом в момент утверждения православия в качестве первого члена национальной триады.

Следует отметить, что каждая из этих интерпретаций не была лишена оснований, — они не были заблуждением, но в то же время рисовали совершенно иной облик, не совпадающий с Чаадаевым. Помещая Чаадаева в контекст «развития революционных идей», Герцен и его последователи предлагали счесть религиозное основание его мысли — исторической подробностью, но при таком подходе речь шла уже не о Чаадаеве, а об общественном значении его идей, несмотря на то (вопреки тому), что имел в виду и стремился сказать сам автор. В логике «русского католичества» затруднение было ещё более примечательным — Чаадаев сам не перешёл в католичество, т. е. либо между его словами и его делами образовывался разрыв, либо же его слова были поняты не вполне, если предположить, что Чаадаев был достаточно последователен хотя бы в том, что объявлял важнейшим.

Жизнь Чаадаева в глазах публики вся сфокусировалась вокруг событий нескольких последних месяцев 1836 г., когда в не очень популярном, сравнительно мало читаемом московском журнале «Телескоп» вышла его статья: «это был выстрел, раздавшийся в тёмную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет, — всё равно, надобно было проснуться». До этого времени о нём знали не очень много — после этого о Чаадаеве в основном знали только эту историю.

Пётр Яковлевич Чаадаев был вторым (и последним) ребёнком в семействе Якова Петровича Чаадаева и Натальи Михайловны, урождённой княжны Щербатовой, так что Михаил Михайлович Щербатов, депутат Уложенной комиссии и автор «Истории Российской», приходился Петру Яковлевичу дедом. Родившись 27 мая 1794 г., Чаадаев уже не застал кн. Щербатова, скончавшегося четырьмя годами ранее, — впрочем, и родителей своих ему запомнить не довелось: отец умер в следующем году, а ещё два года спустя скончалась и матушка, так что воспитание двух братьев (Михаил родился в 1792 г.) взяли на себя тётушка, Анна Михайловна Щербатова, и дядя, Дмитрий Михайлович Щербатов.

По словам М. И. Жихарева, — человека, наиболее близкого к Чаадаеву в последний период его жизни, тётушка, получив известие о смерти своей сестры, «в самое неблагоприятное время года, весною, в половодье, не теряя ни минуты отправилась за ними, с опасностью для жизни переправлялась через две разлившиеся реки — Волгу и какую-то другую, находившуюся по дороге, добралась до места, взяла малюток, привезла в Москву, где и поместила вместе с собой, в небольшом своём домике, бывшем где-то около Арбата». Тётушке было суждено дожить до 1852 г. и скончаться в глубокой старости (родилась она в 1761 г.), непрестанно заботясь (как умея — была она женщиной доброй, но простой) о своих племянниках, из которых старший, Михаил, непременно отвечал на это со своей стороны почтительными письмами. В 1834 г. она, например, писала ему:

«Благодарю Всевышнего, что избрал меня служить вам матерью в вашем детстве, и в вас нахожу не племянников, но любезных сыновей; ваше благорасположение доказывает мне вашу дружбу, но и я, будьте уверены, что я вас люблю паче всего; нет для меня ничего любезнее вас, и тогда только себя счастливою нахожу, когда могу делить время с вами».

Андрей Тесля - Лица и ситуации. Русские беседы - Том 1

СПб : Издательство «Машина времени», 2020 — 416 с.
ISBN 978-5-6043827-8-3

Андрей Тесля - Лица и ситуации. Русские беседы Т. 1 - Содержание

Предисловие

Вместо введения: О памяти, истории и интересе

Беседа I Дворянские споры

  • 1. Неизменность Чаадаева
  • 2. Россия и «другие» в представлениях русских консерваторов
  • Приложение:
    • I. Русские консерваторы в быту
    • II. Между своими
  • 3 «Отсталый человек» юо
  • 4. Миф об иезуитах в отсутствие иезуитов
  • 5. Вдали от Рима: дворянское католичество в России. Беседа Андрея Тесли и Ричарда Темпеста
  • 6. Ю. Ф. Самарин и его переписка с баронессой Э. Ф. Раден
  • 7. Положительно прекрасные русские люди: переписка И. С. Аксакова с Ю. Ф. Самариным
  • 8. «Дамский круг» славянофильства: письма И. С. Аксакова к гр. М. Ф. Соллогуб, 1862—1878 гг.

Беседа II Действие и реакция

  • 1. Русская судьба (А. П. Щапов)
  • 2. Русский консерватор: о системе политических воззрений К. П. Победоносцева 1870—1890-х годов
  • 3. «Староземец» (Д. Н. Шипов)
  • 4. Консерваторы в поисках будущего
  • 5. Публицист несостоявшегося русского фашизма (В. Шульгин) 393

Список сокращений

Сведения о статьях, вошедших в настоящее издание

Views 278
Rating 5.0 / 5
Added 08.12.2021
Author AlexDigger
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