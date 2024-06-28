Тиандер - Овсянико-Куликовский - Аничков - Напиток и поэзия - Истоки религиозного экстаза

Относительно распространенных в настоящее время алкогольных напитков можно с уверенностью сказать, что они сравнительно недавнего происхождения, а между тем состояние опьянения известно всем некультурным племенам, и это знакомство с алкоголем началось отнюдь не после столкновения их с европейцами, а восходит к какому-то общему явлению первобытного человечества. Невольно возникает вопрос об открытии алкоголя, теоретический взгляд на который еще был предметом споров Либиха с Пастером. В чём же состояло это практическое начало, тысячелетиями опередившее научную теорию?

Сильно опьяняющие напитки, как водка, коньяк и ликеры, должно считать самыми новыми открытиями, так как большой процент содержимости алкоголя достигается только путем перегонки глюкозы, причём спирт отделяется от флегмы. Но химический метод перегонки стал употребляться только со времен алхимиков, а некультурным народам он вовсе не был известен. Поэтому можно вполне согласиться со Шрадером, относящим появление водки к XV столетию.

Древнее добывание опьяняющего напитка из виноградного сока. Литературные данные указывают на то, что виноградарство было занесено из Азии в Европу. Этот вопрос затрагивается уже в «Книге бытия», и с ее легкой руки потом позднейшее еврейское предание говорило о переселении Ноя на запад, в частности в Италию. В связи с этим еще в XVI столетии ставили еврейское происхождение итальянского языка. С другой стороны в греческом культе Диониса устанавливается двойственность: во-первых, он бог весны, стремящийся к освобождению от оков зимы и, в конце концов, прорывающийся на волю, как это подтверждается многими мифами, Διόνυσος έλεύθερος и λύσюς, покровитель растительности вообще — δενδρίτης, олицетворение плодородия в образе быка — ταυρόμορφος; во-вторых, он специальный бог вина, сам в разных местах садящий виноградную лозу или ударом своего тирса вызывающий вино из почвы и из скал; его сопровождают вечно пьяные менады и силены, всюду, где он является, царит оргия — τύρβη и κόρδαξ. Нетрудно в этих двух слоях отличить наносной элемент: общеземледельческий бог весны получил новый оттенок, когда виноградарство из Азии распространилось по греческим островам, а затем и по остальной Элладе. Зарождение нового типа Диониса наблюдается в Малой Азии, где его культ слился с фригийско-лидийским культом Кибелы, о связи с которым свидетельствуют малоазийские звери — пантеры и леопарды, встречаемые в свите Диониса. Этот лидийский Дионис проникает также в Персию вплоть до Индии, в Аравию и в Сирию, так что Преллер находит возможным сравнить его триумфальное шествие с походами Александра Македонского.

Лингвистика в вопросе о начале виноградарства покидает нас на полпути: семитское wain и армянское ѵоіпо, очевидно, тот же корень, как и в греческом Γοίνος, который проходит по всем индоевропейским языкам, но мы не в состоянии решить, имеется ли тут заимствование или общее родство. Тем не менее, Ген считает первичной родиной виноградного вина Кавказ, где изобретателями его являются семиты. Благодаря семитским колониям (в частности, финикийским) вино и виноградарство потом распространяется по прибрежным странам Средиземного моря, а отсюда по Франции и Германии. После нашествия арабов, которые, согласно заветам «Корана», враждебно смотрели на пьянство вообще, бывшее некогда в большом цвету виноградарство в Сирии и Палестине пришло в упадок. Что касается новых завоеваний виноградарства, то они весьма незначительны: Мадера и Канарские острова принадлежат собственно еще к Средиземному морю, в Америке виноград почти нигде не привился, а на южном полушарии климат одной только Капской колонии оказался благоприятным для винограда. Итак, мы видим, что виноградарство ограничивается очень небольшим культурным районом.

Тиандер К. Ф., Овсянико-Куликовский Д. Н., Аничков Е. В. - Напиток и поэзия: истоки религиозного экстаза

Тамбов: Ex Nord Lux, 2021. — 230 с.

Тиандер К. Ф., Овсянико-Куликовский Д. Н., Аничков Е. В. - Напиток и поэзия: истоки религиозного экстаза - Содержание

К. Ф. Тиандер. Культовое пьянство и древнейший алкогольный напиток человечества

I

II

III

IV

V а) Слюна оплодотворяет б) Слюна — лечебное средство в) Слюна — яд г) Слюна — таинственная сила д) Слюна предохраняет от несчастий е) Плевание — ласка ж) Слюна — грешна з) Плевание заменило более древнее жевание и) Плевание заменялось дуновением



Д. Н. Овсянико-Куликовский. Основы ведизма: культы огня и опьяняющего напитка

История и боги ведизма Погоня за Богами. «Молитва» Молитва — часть культа. Сила культа Бессмертие богов и людей Наивно-религиозное отношение к огню Культовая религия, теософия и мистика огня Культ и космос. Кіат Сома — Индийский Дионис Язык (речь) — первобытный источник экстаза Световая и огненная концепция Сомы и Речи Мистика Сомы. Миф о сошествии Сомы с неба на землю

Е. В. Аничков. Пиры и игрища, как главный предмет обличения