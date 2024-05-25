В конце XIX и начале ХХ века тенденции романтизма оставались еще достаточно сильными, как в литературе (Дж. Лондон, Ж. Верн и др.), так и в изобразительных искусствах (А. Бёклин), и в музыке. Продолжалась деятельность таких гениальных композиторов, как П. Чайковский, Э. Григ, Н . Римский-Корсаков, более молодых представителей различных национальных школ - Рихарда Штрауса в Германии, Джакомо Пуччини в Италии, Сергея Рахманинова и Николая Метнера в России. В русле романтических тенденций продолжает работать и выдающийся австрийский композитор Густав Малер ( 1874- 1954), хотя в его творчестве намечаются тенденции и другого стиля рубежа столетий - экспрессионизма. (Последовательно проявился в творчестве композиторов начала ХХ столетия А. Шёнберга, А. Берга, А. Веберна.)

В конце столетия в мировом искусстве возникли и такие художественные направления, как символизм, импрессионизм (в творчестве К. Дебюсси, отчасти М. Равеля, М. де Фальи), неоклассицизм (в творчестве Равеля) . Множественность стилей отражала усложнившийся мир человеческой жизни и разнообразие его осознания творцами искусства. Еще одно стилевое явление, относящееся уже собственно к ХХ столетию - неофольклоризм (в творчестве И. Стравинского и Б. Бартока). Своеобразным антиподом романтизма казался тогда музыкальный веризм с его стремлением к изображению жизни «как она есть». Однако художественная система веризма, в отличие от названных выше стилей, не выходила в целом за рамки романтизма.

Новая музыка возникала не только под непосредственным воздействием этих новых течений, но и на скрещении с ними романтизма. Система музыкальных жанров этого нового романтизма (иногда называемого «неоромантизмом») не изменилась сколько-нибудь радикально в сравнении со второй половиной XIX столетия. По-прежнему заметное место занимала опера (Дж. Пуччини, П . Масканьи, Л. Яначек, Г. Вольф). В области оркестровой музыки наряду с симфонией (Г. Малер, Р. Штраус), продолжала уверенно развиваться симфоническая поэма (Р. Штраус, П. Дюка, молодой А. Шёнберг, А. Казелла, О. Респиги). Сохраняла свое значение и камерная музыка (поздний Й. Брамс, К. Сен-Санс, Р. Штраус, Г. Малер, Г. Вольф).

Александра Тихонова - История зарубежной музыки: Часть 3 - Музыка конца XIX - начала XXI века

- Москва: Изд-во ПСТГУ, 2022. - 116 с.

Александра Тихонова - История зарубежной музыки - Часть 3 - Содержание