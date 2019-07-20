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Любжин - История русской школы императорской эпохи

Любжин - История русской школы императорской эпохи
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Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art
«Не могу не заметить, что со времен восшествия на престол Дома Романовых у нас правительство всегда впереди на поприще образованности и просвещения. Народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно», — эти знаменитые слова нашего великого поэта, после пристального знакомства с историей русского просвещения, еще раз обнаруживают удивительную проницательность Пушкина. Чуждое гнева и пристрастия исследование, тщательно, фрагмент за фрагментом, раскрывая трудный, противоречивый, но неуклонный ход создания русской школы, еще более рельефно подчеркивает энергию и незабвенные заслуги ее венценосных создателей.

Алексей Игоревич Любжин - История русской школы императорской эпохи - Том 1. Русская школа 18 столетия

Издательство Никея, 2014 год. - 752 с.
ISBN 978-5-91761-298-0
ISBN 978-5-91761-300-0 (Том I, кн. I)

Алексей Игоревич Любжин - История русской школы императорской эпохи - Том 1. Русская школа 18 столетия. Книга 1 – Содержание

От издателя
Благосклонному читателю
Глава I
  • Русский фон Школа XVII века
  • Элементарная школа
  • Воронежские обычаи
  • Буквари
  • Школа Святоозерского монастыря
  • Первый опыт заграничного обучения
  • На пути к высшей школе
  • Западнорусские школы
  • Киево-Могилянский коллегиум
  • Симеон Полоцкий — крупнейший русский гуманист XVII века
  • Типографская школа
  • Проект Московской Академии
  • Создание Славяно-Греко-Латинской Академии
  • Братья Лихуды
  • Богоявленская школа 1685-1687 гг
  • Запконоспасская школа
  • Домашнее образование Малые формы
Глава II
  • Западный фон: педагогическая практика и философская критика
  • Иезуитская педагогика
  • Инструкция для начальника провинции
  • Инструкция для ректора
  • Инструкция для префекта
  • Общие правила для преподавателей
  • Правила для наставников
  • Французская школа в XVIII в
  • Церковное образование
  • Анархия по философским рецептам
  • Франсуа Фенелон
  • Жан-Жак Руссо и его «Эмиль»
  • Немецкая школа
  • Реализм
  • Неогуманистическая школа
  • Христиан Фирхтеготт Геллерт
  • Педагогические воззрения Фридриха II
  • Джон Локк и его педагогические взгляды
Глава III
  • Эпоха Петра I
  • Воспитание Петра
  • Великое посольство
  • Возвращение
  • Обучение русских людей за границей
  • Латинские школы в России при Петре
  • Петр I и Лейбниц
  • Навигацкая школа
  • Артиллерийская и Инженерная школа
  • Математические учебники Петровской эпохи
  • Воспитание наследника престола
  • Генрих Гюйссен — наставник Царевича
  • Наказ, по которому тот, ему же учение Его Высочества Государя Царевича поверено будет, поступать имеет
  • Гимназия пастора Глюка
  • Гимназия после Эрнста Глюка
  • Свидетельства мемуаристов
  • Заключение: статус, структура, преподаваемые предметы
  • Цифирные школы
  • Морская Академия
  • Проект для сочинения Морской Академии
  • Капитуляция
  • Воспоминания И И Неплюева
  • Русские школы Адмиралтейств
  • Духовные школы
  • Киевская Академия при Петре I
  • Московская Академия
  • Школа Святителя Димитрия Ростовского и провинциальные духовные школы до введения Регламента
  • Феофан Прокопович
  • Духовный регламент и планируемая организация школ
  • Домы училищные и в них учители и ученики, також и Церковные проповедники
  • Академические проекты и образование в рамках общегосударственных реформ
  • Проекты введения начального образования
Глава IV
  • От Петра до Елизаветы
  • Академическая гимназия
  • Гимназия при Елизавете Петровне
  • Гимназия при Екатерине II
  • Создание духовных семинарий
  • Школа на Карповке
  • Казанская семинария
  • Харьковский коллегиум
  • Инструкция для инспекторов (1796 г)
  • Сухопутный Кадетский корпус
  • Основание
  • Граф Миних
  • Ученики
  • Руководители
  • Хозяйственная часть
  • Наставники
  • Экзамены
  • Дело Адама-Людвига фон Штакелъберга и Ивана Романчукова
  • Гарнизонные школы
  • Василий Никитич Татищев и его трактат «Разговор двух приятелей о пользе науки и училищах»
  • Новокрещенские школы
  • Другие образовательные проекты И И Неплюев

Алексей Игоревич Любжин - История русской школы императорской эпохи - Том 1. Русская школа 18 столетия. Книга 1 – Благосклонному читателю

История русской школы XVIII столетия, предлагаемая вашему вниманию в этой книге, мало и плохо известна широкой публике — что является не печальным исключением, но чудовищным правилом для всего, связанного с наиболее блистательным периодом русской жизни. Этот упрек, впрочем, может быть адресован не только публике: в официальной российской энциклопедии автор статьи о школьном деле в первом томе, тщательно перечислив множество училищ, упустил из виду костяк тогдашнего русского образования — школу духовную1. В такой ситуации мы не можем предъявлять публике слишком суровых претензий — а вместе с тем должны делать это, поскольку незнание дореволюционного школьного уклада самым катастрофическим образом сказывается на уровне и глубине всенародного диалога о воспитании. Стремительное развитие процессов, происходящих в постсоветской педагогике, имеет все шансы сделать нашу книгу более чем актуальной: русскую школу придется воссоздавать с нуля. Смеем надеяться, что хотя бы для того, чтоб русское общество лучше знало свою школу, наш труд окажется небесполезным.
В предисловии нам хотелось бы сказать две вещи. Первая из них заключается в том, что историк описывает и реконструирует событийный ряд; у него нет полномочий рассуждать о том, что при других обстоятельствах дело могло бы сложиться иначе — и каким именно образом. Историк не имеет такого права, но его имеет человек. И потому на одно обвинение, сформулированное в адрес официальной политики Императоров XVIII в., нам хотелось бы ответить на этих страницах. Это обвинение высказывали люди, которым нельзя отказать ни в глубоких познаниях, ни в горячей любви к отечеству. Удачнее всех данную мысль сформулировал Василий Осипович Ключевский: «Народное образование получило характер правительственного заказа или казенной поставки подростков для выучки по определенной программе. Учреждались дорогие дворянские кадетские корпуса, инженерные школы, воспитательные общества для благородных и мещанских девиц, академии художеств, гимназии, разводились в барских теплицах тропические растения, но на протяжении двух столетий не открыли ни одной чисто народной общеобразовательной или земледельческой школы.
Новая, европеизированная Россия в продолжение четырех-пяти поколений была Россией гвардейских казарм, правительственных канцелярий и барских усадеб: последние проводили в первые и во вторые посредством легкой перегонки в доморощенных школах или экзотических пансионах своих недорослей, а взамен их получали оттуда отставных бригадиров с мундиром. Выдавливая из населения таким способом надобных дельцов, государство укореняло в обществе грубоутилитарный взгляд на науку как путь к чинам и взяткам и вместе с тем формировало из верхних классов, всего более из дворянства, новую служилую касту, оторванную от народа сословными и чиновными преимуществами и предрассудками, а еще более служебными злоупотреблениями. ...Народные силы в своем развитии отставали от задач, становившихся перед государством вследствие его ускоренного внешнего роста, духовная работа народа не поспевала за материальной деятельностью государства. Государство пухло, а народ хирел». Аналогичные претензии — хотя и не всегда в схожих формулировках — предъявляют Императорскому правительству и такие выдающиеся историки русской школы, как Михаил Флегонтович Владимирский-Буданов, сторонник свободного воспитания, подавленного Петром и Екатериной, Петр Федорович Каптерев, сторонник оставленной ими же в небрежении церковной школы, в меньшей степени — Сергей Васильевич Рождественский.

Алексей Игоревич Любжин - История русской школы императорской эпохи - Том 1. Русская школа 18 столетия. Книга 2

Издательство Никея, 2014 год. - 656 с.
ISBN 978-5-91761-298-0
ISBN 978-5-91761-302-4 (Том І, кн. II)

Алексей Игоревич Любжин - История русской школы императорской эпохи - Том 1. Русская школа 18 столетия. Книга 2 – Содержание

Глава V
  • Правление Елизаветы и Петра III
  • Законодательство
  • Академические гимназии при Московском университете
  • Иоганн Маттиас Шаден
  • Казанская гимназия при Московском университете
    • I Начало
    • II Будни и праздники
    • III Фон Капиц
    • IV На рубеже веков
  • Домашнее воспитание Частные пансионы
  • Государственная политика
  • Общественный взгляд: порча нравов
  • С другой стороны
  • Планы Я Я Штелина
  • Переходные формы
  • Характер и пределы государственного влияния
  • Контракты
  • Иван Иванович Шувалов
  • Военно-учебные заведения в эпоху Елизаветы и Петра III
  • Проекты графа П П Шувалова
  • Артиллерийская и Инженерная школы
  • Создание Морского Шляхетного Кадетского корпуса
  • Сухопутный Кадетский корпус
Глава VI
  • От воцарения Екатерины II
  • до смерти Павла 1
  • Что же дальше?
  • Начало женского образования
  • Смольный институт (Воспитательное общество)
  • Устав Воспитательного общества
  • Первые выпуски
  • Преобразования Комиссии об учреждении училищ
  • Смольный Институт под покровительством
  • Марии Федоровны
  • Воспитательные дома и Коммерческое училище
  • Московский Воспитательный дом
  • Петербургский Воспитательный дом
  • Воспитательные дома при Павле 1
  • Демидовское коммерческое училище
  • Кадетские корпуса в царствование Екатерины II и Павла I
  • Сухопутный Кадетский корпус
  • Кадетский корпус при графе Ангальте
  • Французы-историки России в Кадетском корпусе
  • Корпус при Павле 1
  • Артиллерийский и инженерный гиляхетский корпус
  • Морской корпус
  • Гимназия чужестранных единоверцев
  • Шкловский кадетский корпус
  • Образовательные запросы русского общества 60-х гг XVIII в по материалам «Комиссии для сочинения проекта нового Уложения»
  • Наказ от жителей города Архангельска господину Николаю Свешникову, купцу архангелогородскому
  • Дворянские наказы
  • Наказы третьего сословия
  • Вопросы сословного образования на заседаниях Комиссии
  • Екатерина II и философское движение эпохи
  • Благородный пансион при Московском университете
  • Объявление о учреждении Вольного пансиона при Императорском Московском Университете
  • Тверское дворянское училище
  • План дворянского в Твери училища, учреждаемого на общественном иждивении
  • Народные училища
  • Служебная переписка об учителе Полоцкого главного народного училища Антоне Змиеве
  • Рекомендации управляющего пермскими вотчинами кн. М. М. Голицына об организации обучения детей крепостных крестьян (1794 г)
  • Духовная школа в последней трети XVIII в
  • Гарнизонные школы в последнюю треть XVIII в
  • Образовательное законодательство Павла I

Алексей Игоревич Любжин - История русской школы императорской эпохи - Том 1. Русская школа 18 столетия. Книга 2 - Глава V - Правление Елизаветы и Петра III - Законодательство

Большинство образовательных юридических актов елизаветинской эпохи — сенатские. Это связано с возросшей ролью Сената после упразднения Кабинета министров. Как прежде Анна присутствовала в Кабинете и постоянно интересовалась его делами, так и Елизавета часто посещает сенатские заседания; поэтому образовательную политику того времени можно рассматривать как ее личную, преемственную по отношению к предшествующему царствованию. Мероприятия второго десятилетия Елизаветинской эпохи, составляющие ее славу, претворялись в жизнь под влиянием фаворита Императрицы, Ивана Ивановича Шувалова (об этом ниже).
К числу наиболее важных мероприятий ранней Елизаветинской эпохи относится объединение цифирных и гарнизонных школ, положившее конец призрачному существованию неудачной петровской модели. Сенатский указ ПСЗ 9054 (от 26 октября 1744 г.) «О соединении в Губерниях и Провинциях арифметических и гарнизонных школ в одно место; о обучении в них всякого чина людей на своем иждивении; о бытии тем школам в ведомстве Коммендантов; о присылке об оных рапортов, и о жалованье учителей», — содержащий длинную и информационно насыщенную справку об истории арифметических школ, — предусматривает: «...В губерниях и провинциях, в которых имеются оные посланные от Адмиралтейства учители и у них ученики, а в тех же Губерниях и Провинциях есть и гарнизонные школы: то тем особливым Арифметическим школам не быть, а соединить оные с гарнизонными школами, так как и в Москве учинено, и обучать оных учителям, как солдатских и прочих служилых чинов людей, на собственном их коште, как помянутыми 714 и 716 годов указами повелено, и быть им в ведомстве Обер-Коммендантов и Коммендантов, и рапортовать им о надлежащих в Военной Коллегии служилых людей детях, по прежним указам, в Военную Коллегию, а о дьячих и подьяческих и прочих детях сообщать к губернаторам и Воеводам, а им рапортовать в Сенат по полугоду.
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Rating 4.5 / 5
Added 20.07.2019
Author brat Kliment
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