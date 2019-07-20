Любжин - История русской школы императорской эпохи
«Не могу не заметить, что со времен восшествия на престол Дома Романовых у нас правительство всегда впереди на поприще образованности и просвещения. Народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно», — эти знаменитые слова нашего великого поэта, после пристального знакомства с историей русского просвещения, еще раз обнаруживают удивительную проницательность Пушкина. Чуждое гнева и пристрастия исследование, тщательно, фрагмент за фрагментом, раскрывая трудный, противоречивый, но неуклонный ход создания русской школы, еще более рельефно подчеркивает энергию и незабвенные заслуги ее венценосных создателей.
Алексей Игоревич Любжин - История русской школы императорской эпохи - Том 1. Русская школа 18 столетия
Издательство Никея, 2014 год. - 752 с.
ISBN 978-5-91761-298-0
ISBN 978-5-91761-300-0 (Том I, кн. I)
Алексей Игоревич Любжин - История русской школы императорской эпохи - Том 1. Русская школа 18 столетия. Книга 1 – Содержание
От издателя
Благосклонному читателю
Глава I
- Русский фон Школа XVII века
- Элементарная школа
- Воронежские обычаи
- Буквари
- Школа Святоозерского монастыря
- Первый опыт заграничного обучения
- На пути к высшей школе
- Западнорусские школы
- Киево-Могилянский коллегиум
- Симеон Полоцкий — крупнейший русский гуманист XVII века
- Типографская школа
- Проект Московской Академии
- Создание Славяно-Греко-Латинской Академии
- Братья Лихуды
- Богоявленская школа 1685-1687 гг
- Запконоспасская школа
- Домашнее образование Малые формы
Глава II
- Западный фон: педагогическая практика и философская критика
- Иезуитская педагогика
- Инструкция для начальника провинции
- Инструкция для ректора
- Инструкция для префекта
- Общие правила для преподавателей
- Правила для наставников
- Французская школа в XVIII в
- Церковное образование
- Анархия по философским рецептам
- Франсуа Фенелон
- Жан-Жак Руссо и его «Эмиль»
- Немецкая школа
- Реализм
- Неогуманистическая школа
- Христиан Фирхтеготт Геллерт
- Педагогические воззрения Фридриха II
- Джон Локк и его педагогические взгляды
Глава III
- Эпоха Петра I
- Воспитание Петра
- Великое посольство
- Возвращение
- Обучение русских людей за границей
- Латинские школы в России при Петре
- Петр I и Лейбниц
- Навигацкая школа
- Артиллерийская и Инженерная школа
- Математические учебники Петровской эпохи
- Воспитание наследника престола
- Генрих Гюйссен — наставник Царевича
- Наказ, по которому тот, ему же учение Его Высочества Государя Царевича поверено будет, поступать имеет
- Гимназия пастора Глюка
- Гимназия после Эрнста Глюка
- Свидетельства мемуаристов
- Заключение: статус, структура, преподаваемые предметы
- Цифирные школы
- Морская Академия
- Проект для сочинения Морской Академии
- Капитуляция
- Воспоминания И И Неплюева
- Русские школы Адмиралтейств
- Духовные школы
- Киевская Академия при Петре I
- Московская Академия
- Школа Святителя Димитрия Ростовского и провинциальные духовные школы до введения Регламента
- Феофан Прокопович
- Духовный регламент и планируемая организация школ
- Домы училищные и в них учители и ученики, також и Церковные проповедники
- Академические проекты и образование в рамках общегосударственных реформ
- Проекты введения начального образования
Глава IV
- От Петра до Елизаветы
- Академическая гимназия
- Гимназия при Елизавете Петровне
- Гимназия при Екатерине II
- Создание духовных семинарий
- Школа на Карповке
- Казанская семинария
- Харьковский коллегиум
- Инструкция для инспекторов (1796 г)
- Сухопутный Кадетский корпус
- Основание
- Граф Миних
- Ученики
- Руководители
- Хозяйственная часть
- Наставники
- Экзамены
- Дело Адама-Людвига фон Штакелъберга и Ивана Романчукова
- Гарнизонные школы
- Василий Никитич Татищев и его трактат «Разговор двух приятелей о пользе науки и училищах»
- Новокрещенские школы
- Другие образовательные проекты И И Неплюев
Алексей Игоревич Любжин - История русской школы императорской эпохи - Том 1. Русская школа 18 столетия. Книга 1 – Благосклонному читателю
История русской школы XVIII столетия, предлагаемая вашему вниманию в этой книге, мало и плохо известна широкой публике — что является не печальным исключением, но чудовищным правилом для всего, связанного с наиболее блистательным периодом русской жизни. Этот упрек, впрочем, может быть адресован не только публике: в официальной российской энциклопедии автор статьи о школьном деле в первом томе, тщательно перечислив множество училищ, упустил из виду костяк тогдашнего русского образования — школу духовную1. В такой ситуации мы не можем предъявлять публике слишком суровых претензий — а вместе с тем должны делать это, поскольку незнание дореволюционного школьного уклада самым катастрофическим образом сказывается на уровне и глубине всенародного диалога о воспитании. Стремительное развитие процессов, происходящих в постсоветской педагогике, имеет все шансы сделать нашу книгу более чем актуальной: русскую школу придется воссоздавать с нуля. Смеем надеяться, что хотя бы для того, чтоб русское общество лучше знало свою школу, наш труд окажется небесполезным.
В предисловии нам хотелось бы сказать две вещи. Первая из них заключается в том, что историк описывает и реконструирует событийный ряд; у него нет полномочий рассуждать о том, что при других обстоятельствах дело могло бы сложиться иначе — и каким именно образом. Историк не имеет такого права, но его имеет человек. И потому на одно обвинение, сформулированное в адрес официальной политики Императоров XVIII в., нам хотелось бы ответить на этих страницах. Это обвинение высказывали люди, которым нельзя отказать ни в глубоких познаниях, ни в горячей любви к отечеству. Удачнее всех данную мысль сформулировал Василий Осипович Ключевский: «Народное образование получило характер правительственного заказа или казенной поставки подростков для выучки по определенной программе. Учреждались дорогие дворянские кадетские корпуса, инженерные школы, воспитательные общества для благородных и мещанских девиц, академии художеств, гимназии, разводились в барских теплицах тропические растения, но на протяжении двух столетий не открыли ни одной чисто народной общеобразовательной или земледельческой школы.
Новая, европеизированная Россия в продолжение четырех-пяти поколений была Россией гвардейских казарм, правительственных канцелярий и барских усадеб: последние проводили в первые и во вторые посредством легкой перегонки в доморощенных школах или экзотических пансионах своих недорослей, а взамен их получали оттуда отставных бригадиров с мундиром. Выдавливая из населения таким способом надобных дельцов, государство укореняло в обществе грубоутилитарный взгляд на науку как путь к чинам и взяткам и вместе с тем формировало из верхних классов, всего более из дворянства, новую служилую касту, оторванную от народа сословными и чиновными преимуществами и предрассудками, а еще более служебными злоупотреблениями. ...Народные силы в своем развитии отставали от задач, становившихся перед государством вследствие его ускоренного внешнего роста, духовная работа народа не поспевала за материальной деятельностью государства. Государство пухло, а народ хирел». Аналогичные претензии — хотя и не всегда в схожих формулировках — предъявляют Императорскому правительству и такие выдающиеся историки русской школы, как Михаил Флегонтович Владимирский-Буданов, сторонник свободного воспитания, подавленного Петром и Екатериной, Петр Федорович Каптерев, сторонник оставленной ими же в небрежении церковной школы, в меньшей степени — Сергей Васильевич Рождественский.
Алексей Игоревич Любжин - История русской школы императорской эпохи - Том 1. Русская школа 18 столетия. Книга 2
Издательство Никея, 2014 год. - 656 с.
ISBN 978-5-91761-298-0
ISBN 978-5-91761-302-4 (Том І, кн. II)
Алексей Игоревич Любжин - История русской школы императорской эпохи - Том 1. Русская школа 18 столетия. Книга 2 – Содержание
Глава V
- Правление Елизаветы и Петра III
- Законодательство
- Академические гимназии при Московском университете
- Иоганн Маттиас Шаден
-
Казанская гимназия при Московском университете
- I Начало
- II Будни и праздники
- III Фон Капиц
- IV На рубеже веков
- Домашнее воспитание Частные пансионы
- Государственная политика
- Общественный взгляд: порча нравов
- С другой стороны
- Планы Я Я Штелина
- Переходные формы
- Характер и пределы государственного влияния
- Контракты
- Иван Иванович Шувалов
- Военно-учебные заведения в эпоху Елизаветы и Петра III
- Проекты графа П П Шувалова
- Артиллерийская и Инженерная школы
- Создание Морского Шляхетного Кадетского корпуса
- Сухопутный Кадетский корпус
Глава VI
- От воцарения Екатерины II
- до смерти Павла 1
- Что же дальше?
- Начало женского образования
- Смольный институт (Воспитательное общество)
- Устав Воспитательного общества
- Первые выпуски
- Преобразования Комиссии об учреждении училищ
- Смольный Институт под покровительством
- Марии Федоровны
- Воспитательные дома и Коммерческое училище
- Московский Воспитательный дом
- Петербургский Воспитательный дом
- Воспитательные дома при Павле 1
- Демидовское коммерческое училище
- Кадетские корпуса в царствование Екатерины II и Павла I
- Сухопутный Кадетский корпус
- Кадетский корпус при графе Ангальте
- Французы-историки России в Кадетском корпусе
- Корпус при Павле 1
- Артиллерийский и инженерный гиляхетский корпус
- Морской корпус
- Гимназия чужестранных единоверцев
- Шкловский кадетский корпус
- Образовательные запросы русского общества 60-х гг XVIII в по материалам «Комиссии для сочинения проекта нового Уложения»
- Наказ от жителей города Архангельска господину Николаю Свешникову, купцу архангелогородскому
- Дворянские наказы
- Наказы третьего сословия
- Вопросы сословного образования на заседаниях Комиссии
- Екатерина II и философское движение эпохи
- Благородный пансион при Московском университете
- Объявление о учреждении Вольного пансиона при Императорском Московском Университете
- Тверское дворянское училище
- План дворянского в Твери училища, учреждаемого на общественном иждивении
- Народные училища
- Служебная переписка об учителе Полоцкого главного народного училища Антоне Змиеве
- Рекомендации управляющего пермскими вотчинами кн. М. М. Голицына об организации обучения детей крепостных крестьян (1794 г)
- Духовная школа в последней трети XVIII в
- Гарнизонные школы в последнюю треть XVIII в
- Образовательное законодательство Павла I
Алексей Игоревич Любжин - История русской школы императорской эпохи - Том 1. Русская школа 18 столетия. Книга 2 - Глава V - Правление Елизаветы и Петра III - Законодательство
Большинство образовательных юридических актов елизаветинской эпохи — сенатские. Это связано с возросшей ролью Сената после упразднения Кабинета министров. Как прежде Анна присутствовала в Кабинете и постоянно интересовалась его делами, так и Елизавета часто посещает сенатские заседания; поэтому образовательную политику того времени можно рассматривать как ее личную, преемственную по отношению к предшествующему царствованию. Мероприятия второго десятилетия Елизаветинской эпохи, составляющие ее славу, претворялись в жизнь под влиянием фаворита Императрицы, Ивана Ивановича Шувалова (об этом ниже).
К числу наиболее важных мероприятий ранней Елизаветинской эпохи относится объединение цифирных и гарнизонных школ, положившее конец призрачному существованию неудачной петровской модели. Сенатский указ ПСЗ 9054 (от 26 октября 1744 г.) «О соединении в Губерниях и Провинциях арифметических и гарнизонных школ в одно место; о обучении в них всякого чина людей на своем иждивении; о бытии тем школам в ведомстве Коммендантов; о присылке об оных рапортов, и о жалованье учителей», — содержащий длинную и информационно насыщенную справку об истории арифметических школ, — предусматривает: «...В губерниях и провинциях, в которых имеются оные посланные от Адмиралтейства учители и у них ученики, а в тех же Губерниях и Провинциях есть и гарнизонные школы: то тем особливым Арифметическим школам не быть, а соединить оные с гарнизонными школами, так как и в Москве учинено, и обучать оных учителям, как солдатских и прочих служилых чинов людей, на собственном их коште, как помянутыми 714 и 716 годов указами повелено, и быть им в ведомстве Обер-Коммендантов и Коммендантов, и рапортовать им о надлежащих в Военной Коллегии служилых людей детях, по прежним указам, в Военную Коллегию, а о дьячих и подьяческих и прочих детях сообщать к губернаторам и Воеводам, а им рапортовать в Сенат по полугоду.
No comments yet. Be the first!