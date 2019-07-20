«Не могу не заметить, что со времен восшествия на престол Дома Романовых у нас правительство всегда впереди на поприще образованности и просвещения. Народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно», — эти знаменитые слова нашего великого поэта, после пристального знакомства с историей русского просвещения, еще раз обнаруживают удивительную проницательность Пушкина. Чуждое гнева и пристрастия исследование, тщательно, фрагмент за фрагментом, раскрывая трудный, противоречивый, но неуклонный ход создания русской школы, еще более рельефно подчеркивает энергию и незабвенные заслуги ее венценосных создателей.

Алексей Игоревич Любжин - История русской школы императорской эпохи - Том 1. Русская школа 18 столетия

Издательство Никея, 2014 год. - 752 с.

ISBN 978-5-91761-298-0

ISBN 978-5-91761-300-0 (Том I, кн. I)

Алексей Игоревич Любжин - История русской школы императорской эпохи - Том 1. Русская школа 18 столетия. Книга 1 – Содержание

От издателя

Благосклонному читателю

Глава I

Русский фон Школа XVII века

Элементарная школа

Воронежские обычаи

Буквари

Школа Святоозерского монастыря

Первый опыт заграничного обучения

На пути к высшей школе

Западнорусские школы

Киево-Могилянский коллегиум

Симеон Полоцкий — крупнейший русский гуманист XVII века

Типографская школа

Проект Московской Академии

Создание Славяно-Греко-Латинской Академии

Братья Лихуды

Богоявленская школа 1685-1687 гг

Запконоспасская школа

Домашнее образование Малые формы

Глава II

Западный фон: педагогическая практика и философская критика

Иезуитская педагогика

Инструкция для начальника провинции

Инструкция для ректора

Инструкция для префекта

Общие правила для преподавателей

Правила для наставников

Французская школа в XVIII в

Церковное образование

Анархия по философским рецептам

Франсуа Фенелон

Жан-Жак Руссо и его «Эмиль»

Немецкая школа

Реализм

Неогуманистическая школа

Христиан Фирхтеготт Геллерт

Педагогические воззрения Фридриха II

Джон Локк и его педагогические взгляды

Глава III

Эпоха Петра I

Воспитание Петра

Великое посольство

Возвращение

Обучение русских людей за границей

Латинские школы в России при Петре

Петр I и Лейбниц

Навигацкая школа

Артиллерийская и Инженерная школа

Математические учебники Петровской эпохи

Воспитание наследника престола

Генрих Гюйссен — наставник Царевича

Наказ, по которому тот, ему же учение Его Высочества Государя Царевича поверено будет, поступать имеет

Гимназия пастора Глюка

Гимназия после Эрнста Глюка

Свидетельства мемуаристов

Заключение: статус, структура, преподаваемые предметы

Цифирные школы

Морская Академия

Проект для сочинения Морской Академии

Капитуляция

Воспоминания И И Неплюева

Русские школы Адмиралтейств

Духовные школы

Киевская Академия при Петре I

Московская Академия

Школа Святителя Димитрия Ростовского и провинциальные духовные школы до введения Регламента

Феофан Прокопович

Духовный регламент и планируемая организация школ

Домы училищные и в них учители и ученики, також и Церковные проповедники

Академические проекты и образование в рамках общегосударственных реформ

Проекты введения начального образования

Глава IV

От Петра до Елизаветы

Академическая гимназия

Гимназия при Елизавете Петровне

Гимназия при Екатерине II

Создание духовных семинарий

Школа на Карповке

Казанская семинария

Харьковский коллегиум

Инструкция для инспекторов (1796 г)

Сухопутный Кадетский корпус

Основание

Граф Миних

Ученики

Руководители

Хозяйственная часть

Наставники

Экзамены

Дело Адама-Людвига фон Штакелъберга и Ивана Романчукова

Гарнизонные школы

Василий Никитич Татищев и его трактат «Разговор двух приятелей о пользе науки и училищах»

Новокрещенские школы

Другие образовательные проекты И И Неплюев

Алексей Игоревич Любжин - История русской школы императорской эпохи - Том 1. Русская школа 18 столетия. Книга 1 – Благосклонному читателю

История русской школы XVIII столетия, предлагаемая вашему вниманию в этой книге, мало и плохо известна широкой публике — что является не печальным исключением, но чудовищным правилом для всего, связанного с наиболее блистательным периодом русской жизни. Этот упрек, впрочем, может быть адресован не только публике: в официальной российской энциклопедии автор статьи о школьном деле в первом томе, тщательно перечислив множество училищ, упустил из виду костяк тогдашнего русского образования — школу духовную1. В такой ситуации мы не можем предъявлять публике слишком суровых претензий — а вместе с тем должны делать это, поскольку незнание дореволюционного школьного уклада самым катастрофическим образом сказывается на уровне и глубине всенародного диалога о воспитании. Стремительное развитие процессов, происходящих в постсоветской педагогике, имеет все шансы сделать нашу книгу более чем актуальной: русскую школу придется воссоздавать с нуля. Смеем надеяться, что хотя бы для того, чтоб русское общество лучше знало свою школу, наш труд окажется небесполезным.

В предисловии нам хотелось бы сказать две вещи. Первая из них заключается в том, что историк описывает и реконструирует событийный ряд; у него нет полномочий рассуждать о том, что при других обстоятельствах дело могло бы сложиться иначе — и каким именно образом. Историк не имеет такого права, но его имеет человек. И потому на одно обвинение, сформулированное в адрес официальной политики Императоров XVIII в., нам хотелось бы ответить на этих страницах. Это обвинение высказывали люди, которым нельзя отказать ни в глубоких познаниях, ни в горячей любви к отечеству. Удачнее всех данную мысль сформулировал Василий Осипович Ключевский: «Народное образование получило характер правительственного заказа или казенной поставки подростков для выучки по определенной программе. Учреждались дорогие дворянские кадетские корпуса, инженерные школы, воспитательные общества для благородных и мещанских девиц, академии художеств, гимназии, разводились в барских теплицах тропические растения, но на протяжении двух столетий не открыли ни одной чисто народной общеобразовательной или земледельческой школы.

Новая, европеизированная Россия в продолжение четырех-пяти поколений была Россией гвардейских казарм, правительственных канцелярий и барских усадеб: последние проводили в первые и во вторые посредством легкой перегонки в доморощенных школах или экзотических пансионах своих недорослей, а взамен их получали оттуда отставных бригадиров с мундиром. Выдавливая из населения таким способом надобных дельцов, государство укореняло в обществе грубоутилитарный взгляд на науку как путь к чинам и взяткам и вместе с тем формировало из верхних классов, всего более из дворянства, новую служилую касту, оторванную от народа сословными и чиновными преимуществами и предрассудками, а еще более служебными злоупотреблениями. ...Народные силы в своем развитии отставали от задач, становившихся перед государством вследствие его ускоренного внешнего роста, духовная работа народа не поспевала за материальной деятельностью государства. Государство пухло, а народ хирел». Аналогичные претензии — хотя и не всегда в схожих формулировках — предъявляют Императорскому правительству и такие выдающиеся историки русской школы, как Михаил Флегонтович Владимирский-Буданов, сторонник свободного воспитания, подавленного Петром и Екатериной, Петр Федорович Каптерев, сторонник оставленной ими же в небрежении церковной школы, в меньшей степени — Сергей Васильевич Рождественский.

Алексей Игоревич Любжин - История русской школы императорской эпохи - Том 1. Русская школа 18 столетия. Книга 2

Издательство Никея, 2014 год. - 656 с.

ISBN 978-5-91761-298-0

ISBN 978-5-91761-302-4 (Том І, кн. II)

Алексей Игоревич Любжин - История русской школы императорской эпохи - Том 1. Русская школа 18 столетия. Книга 2 – Содержание

Глава V

Правление Елизаветы и Петра III

Законодательство

Академические гимназии при Московском университете

Иоганн Маттиас Шаден

Казанская гимназия при Московском университете I Начало II Будни и праздники III Фон Капиц IV На рубеже веков

Домашнее воспитание Частные пансионы

Государственная политика

Общественный взгляд: порча нравов

С другой стороны

Планы Я Я Штелина

Переходные формы

Характер и пределы государственного влияния

Контракты

Иван Иванович Шувалов

Военно-учебные заведения в эпоху Елизаветы и Петра III

Проекты графа П П Шувалова

Артиллерийская и Инженерная школы

Создание Морского Шляхетного Кадетского корпуса

Сухопутный Кадетский корпус

Глава VI

От воцарения Екатерины II

до смерти Павла 1

Что же дальше?

Начало женского образования

Смольный институт (Воспитательное общество)

Устав Воспитательного общества

Первые выпуски

Преобразования Комиссии об учреждении училищ

Смольный Институт под покровительством

Марии Федоровны

Воспитательные дома и Коммерческое училище

Московский Воспитательный дом

Петербургский Воспитательный дом

Воспитательные дома при Павле 1

Демидовское коммерческое училище

Кадетские корпуса в царствование Екатерины II и Павла I

Сухопутный Кадетский корпус

Кадетский корпус при графе Ангальте

Французы-историки России в Кадетском корпусе

Корпус при Павле 1

Артиллерийский и инженерный гиляхетский корпус

Морской корпус

Гимназия чужестранных единоверцев

Шкловский кадетский корпус

Образовательные запросы русского общества 60-х гг XVIII в по материалам «Комиссии для сочинения проекта нового Уложения»

Наказ от жителей города Архангельска господину Николаю Свешникову, купцу архангелогородскому

Дворянские наказы

Наказы третьего сословия

Вопросы сословного образования на заседаниях Комиссии

Екатерина II и философское движение эпохи

Благородный пансион при Московском университете

Объявление о учреждении Вольного пансиона при Императорском Московском Университете

Тверское дворянское училище

План дворянского в Твери училища, учреждаемого на общественном иждивении

Народные училища

Служебная переписка об учителе Полоцкого главного народного училища Антоне Змиеве

Рекомендации управляющего пермскими вотчинами кн. М. М. Голицына об организации обучения детей крепостных крестьян (1794 г)

Духовная школа в последней трети XVIII в

Гарнизонные школы в последнюю треть XVIII в

Образовательное законодательство Павла I

Алексей Игоревич Любжин - История русской школы императорской эпохи - Том 1. Русская школа 18 столетия. Книга 2 - Глава V - Правление Елизаветы и Петра III - Законодательство

Большинство образовательных юридических актов елизаветинской эпохи — сенатские. Это связано с возросшей ролью Сената после упразднения Кабинета министров. Как прежде Анна присутствовала в Кабинете и постоянно интересовалась его делами, так и Елизавета часто посещает сенатские заседания; поэтому образовательную политику того времени можно рассматривать как ее личную, преемственную по отношению к предшествующему царствованию. Мероприятия второго десятилетия Елизаветинской эпохи, составляющие ее славу, претворялись в жизнь под влиянием фаворита Императрицы, Ивана Ивановича Шувалова (об этом ниже).

К числу наиболее важных мероприятий ранней Елизаветинской эпохи относится объединение цифирных и гарнизонных школ, положившее конец призрачному существованию неудачной петровской модели. Сенатский указ ПСЗ 9054 (от 26 октября 1744 г.) «О соединении в Губерниях и Провинциях арифметических и гарнизонных школ в одно место; о обучении в них всякого чина людей на своем иждивении; о бытии тем школам в ведомстве Коммендантов; о присылке об оных рапортов, и о жалованье учителей», — содержащий длинную и информационно насыщенную справку об истории арифметических школ, — предусматривает: «...В губерниях и провинциях, в которых имеются оные посланные от Адмиралтейства учители и у них ученики, а в тех же Губерниях и Провинциях есть и гарнизонные школы: то тем особливым Арифметическим школам не быть, а соединить оные с гарнизонными школами, так как и в Москве учинено, и обучать оных учителям, как солдатских и прочих служилых чинов людей, на собственном их коште, как помянутыми 714 и 716 годов указами повелено, и быть им в ведомстве Обер-Коммендантов и Коммендантов, и рапортовать им о надлежащих в Военной Коллегии служилых людей детях, по прежним указам, в Военную Коллегию, а о дьячих и подьяческих и прочих детях сообщать к губернаторам и Воеводам, а им рапортовать в Сенат по полугоду.