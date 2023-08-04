За минувшие с выхода первого издания этой книги пять лет произошло много всего. К сожалению, некоторые из византийских памятников Стамбула, еще видимые в 2011 году, бесследно исчезли: это и роскошный барельеф с орлом на внутренней стороне Золотых ворот, и имперский герб в крепости Йорос — последний хорошо заметен на фотографии вашего покорного слуги, украшающей клапан задней обложки первого издания: его выломали из стены вскоре после того, как автор самодовольно под ним позировал.

Список утрат можно продолжать. Другие монументы, которые теоретически были недоступны, но про которые я давал инструкции, как в них попасть, пролезть, вскарабкаться, стали окончательно недостижимы — боюсь, именно потому, что местные власти заметили повышенный интерес, вызванный моей книгой, и приняли дополнительные меры: теперь там уже не пролезть и не вскарабкаться. Третьи памятники встали на многолетний ремонт, причем насчет многих нет уверенности, что они выйдут после него не изуродованными. Усилилась тенденция к исламизации, в частности, все громче голоса, призывающие вновь превратить Св. Софию в мечеть, а Студийская базилика уже переведена из ведомства культуры в ведомство культов: коль скоро она представляет собой заросшие бурьяном руины без крыши, то молиться там все равно никто не будет, так что политический характер такого решения очевиден. Город уходит прямо на глазах — спешите увидеть хотя бы то, что еще видно.

Впрочем, мое предисловие не должно стать сплошной погребальной песнью. Ведутся новые исследования, и даже обнаруживаются в Стамбуле, пусть это и звучит странно, новые византийские памятники. За минувшие пять лет ученые нашли, а я соответственно внес в свой путеводитель не менее четырех новых объектов. Происходит это разными путями — загородный императорский дворец Даматрис в азиатской части Стамбула стоял просто неоприходованными руинами, крепость Аэтос раскопали археологи, церковь Каниклиу была “опознана” в одной из древних мечетей, но самая интересная история произошла с банями Констанцианы… Впрочем, если я сразу раскрою все секреты, то вам будет не так интересно читать.

Сергей Иванов - Прогулки по Стамбулу в поисках Константинополя

Москва: Издательство АСТ : CORPUS, 2016. — 688 с. (История одного города)

ISBN 97 8-5-17-094179-7

Сергей Иванов - Прогулки по Стамбулу в поисках Константинополя - Содержание

Предисловие

Напротив слепых

Святая София

Большой дворец

Акрополь

Археологический музей

Юго-восток

Северо-восток

Северо-запад

Юго-запад

Влахерны

Кахрие-Джами

Феодосиевы стены

За пределами “исторического полуострова”

Заключение

Расписание работы музеев

Словарик специальных терминов

Императоры, правившие в Константинополе

Указатель имен

Сергей Иванов - Прогулки по Стамбулу в поисках Константинополя - Предисловие

Заговорщики переоделись в священническое платье. Кинжалы — под мышкой. Затесались среди толпы клириков, собравшейся затемно перед Слоновыми воротами. В третью стражу ночи вместе со всеми проникли в Большой дворец. Чиновник папий, в чью обязанность входило обыскивать посетителей, сам состоял в заговоре, так что проблем не возникло. Кстати, после этой истории священнослужителей начали оставлять во Дворце на ночь. А тогда, 26 декабря 820 г., убийцы вместе с причтом вступили в дворцовую церковь Богородицы Фаросской, где началась ранняя служба.

Современники расходятся во мнениях: одни утверждают, что голос у императора Льва V был красивый, другие — что грубый. Но как бы то ни было, властитель был на литургии и пел, стоя рядом с хором. И с убийцами.На него бросились, когда закончился гимн “Всецаря любовию уловленнии”. Сперва Льва перепутали с архиереем — по случаю мороза оба были в одинаковых шапках, островерхих и войлочных, вот киллеры и обознались. Священник обнажил голову и своей лысиной, как язвительно замечает хронист, спас себе жизнь. Император кинулся к алтарю и, схватив цепь с ка-дилом, стал ею защищаться. Он был храбрым воином — но убийцы оказались ловчее.Где в точности находились Слоновые ворота? Где Фаросская церковь? Ни того ни другого мы не знаем.Каждый год 25 октября студенты юридической школы совершали веселую процессию в храм своих святых покровителей. Вот как пишет об этом празднике один поэт: “Дети шли триумфальным шествием через Город в храм Маркиана и Мартирия. Кто-то обрядился в женскую одежду, некто, будучи бедняком, облачается в порфиру, а на голову надевает корону. Те, кого сегодня я видел в роскошных одеждах, завтра явятся совершенно грязными и оборванными”. Законник же, напротив, возмущается: “На праздник святых нотариусов те, кто учит детей нотариальному делу, совершают непотребные вещи и шествуют через площадь в сценических масках”.

Где находилась церковь Маркиана и Мартирия? Какая площадь имеется в виду? Исследователи дают не просто разные ответы, но помещают храм в противоположных концах Константинополя. И это обычная ситуация для наших знаний о Городе.Есть множество дворцов, фонтанов, площадей, гостиниц, ста-туй, проспектов, больниц и обелисков, которые фигурируют в источниках, подчас во многих, а где они находились — неизвестно вовсе. Мы знаем названия нескольких сотен византийских храмов — а отождествлению поддается пара десятков.

Удивляться тут нечему — столица византийцев исчезла с лица земли. Нет больше Константинополя. На его месте находится другой город, культурная столица новой страны, другого народа и иной цивилизации. Над волнами османского моря кое-где торчат лишь вершины затопленного византийского материка.