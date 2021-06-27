От автора. В этой книге я ограничился описанием грамматики саидского литературного диалекта. Просторечные формы и формы из других диалектов коптского языка приводятся мною лишь изредка. Что именно является важным, помимо саидского литературного языка как такового, зависит от интересов самого обучающегося. Тому, кто овладел грамматикой саидского диалекта, не составит труда изучить любой другой коптский диалект.

Вальтер Тилль - Вольфгарт Вестендорф - Грамматика коптского языка - Саидский диалект - грамматика - Хрестоматия - Словарь

Вальтер Тилль, Вольфгарт Вестендорф; [науч. ред., сост., сост. словаря, пер. с нем. и коптского, авт. доп. коммент., предисл. и послесл. А. С. Четверухин; Федер. целевая прогр. «Культура России»].

Санкт-Петербург: Коло: Университетская книга—СПб., 2007. 768 с: ил. (Александрийская библиотека. Серия Египет.)

ISBN 978-5-901841-51-1

Научный редактор, составитель, составитель словаря, переводчик с немецкого и коптского, автор дополнительных комментариев, предисловия и послесловия А. С. Четверухин

Вальтер Тилль - Вольфгарт Вестендорф - Грамматика коптского языка - Саидский диалект - грамматика - Хрестоматия - Словарь - Содержание

Список сокращений Предисловие редактора Предварительные замечания к первому изданию Предварительные замечания ко второму изданию § 1—10 Коптский язык § 11—29 Коптское письмо § 30—47 Согласные §48—73 Гласные § 48—50 Гласные и слоги § 51—63 Гласные в ударных слогах § 64—73 Гласные в безударных слогах § 74—86 Формы имени существительного § 81—86 Выражение множественности §87-108 Артикль § 87—91 Определенный артикль § 92~93 Неопределенный артикль § 94—102 Употребление артиклей § 103—108 Отсутствие артикля § 109 Повторение слов (итерация) § 110 Приложение (аппозиция) § 111—113 Притяжательная (генитивная) конструкция § 114—146 Определение (атрибут) § 123—146 Именные префиксы § 147—155 Качество и сравнение

§ 156—182 Числительные

§ 156-168 Количественные

§ 169-173 Порядковые

§ 174-175 Дроби

§ 176-182 Датировка

§ 183—200 Личные местоимения

§ 183—184 Общие замечания

§ 185—196 Суффиксальные местоимения

§ 197—200 Независимые личные местоимения

§ 201—208 Указательные местоимения

§201 Независимые указательные местоимения

§ 202 Указательный артикль

§ 203 Притяжательный префикс

§ 204 Притяжательные местоимения

§ 205—208 Притяжательный артикль

§ 209—217 Вопросительные местоимения

§ 218—232 Неопределенно-личные местоимения

§ 233-239 Предлоги

§ 240 Наречные выражения

§ 241—252 Виды предложений

§ 242—248 Именные предложения

§ 249—252 Наречные предложения

§ 253—265 Формы глаголов

§ 266—280 Классы глаголов

§ 281—296 Суффиксальное спряжение

§ 297—300 Повелительное наклонение (императив)

§ 301—325 Префиксальное спряжение

§ 326 Неопределенно-личное подлежащее

§ 327 Претерит

§ 328—334 Обстоятельственные предложения

§ 335—351 Употребление инфинитива

§ 352-377 Союзы

§ 371—377 Сочинительная связь

§ 378—383 Порядок слов

§ 384—392 Логическое подчеркивание

§ 393-394 Согласование

§ 395—397 Пропуски (эллипсис)

§ 398-411 Отрицание

§ 412 Времена в придаточных предложениях

§ 413—420 Предложения в качестве объекта

§ 421—422 Предложения в качестве подлежащего после вводных оборотов

§ 422а Предложения-сказуемые

§ 423 Придаточные цели

§ 424 Придаточные следствия

§ 425—426 Уступительные придаточные

§ 427 Придаточные причины

§ 428—429 Придаточные времени

§ 430—446 Вопросительные предложения

§ 447—460 Условные предложения

§ 461—486 Относительные предложения

§ 461—463 Вводные замечания

§ 464—468 Относительное местоимение в качестве подлежащего относительного предложения

§ 469—474 Относительное местоимение не в качестве подлежащего относительного предложения

§ 475 Мнимые относительные предложения

§ 476—481 Указательное местоимение с относительным предложением

§ 482—486Связь между относительными предложениями

Формы спряжения глаголов

Библиография

Книжное письмо

Деловая скоропись

Хрестоматия. Тексты (В. Тилль, А. С. Четверухин)

Перевод и комментарий (А. С. Четверухин)

Коптско-русский словарь (В. Тилль, У. Крам, В. Вестендорф,А. С. Четверухин)

Греческо-русский словарь

Предметный указатель

Указатель источников (А. С. Четверухин)

Послесловие (А. С. Четверухин

Вальтер Тилль - Вольфгарт Вестендорф - Грамматика коптского языка - Саидский диалект - грамматика - Хрестоматия - Словарь - Предисловие редактора

Текст грамматики В. Тилля в русском переводе издается с некоторыми изменениями.

Прежде всего это относится к переводам коптских примеров: в большинстве случаев к ним добавлен дословный перевод, отражающий структуру коптской фразы, что весьма облегчает понимание грамматических особенностей языка. Кроме того, нередко вводятся канонические переводы тех примеров, которые взяты из библейских текстов, что позволяет читателю оценить своеобразие способа выражения мысли в коптском.

Некоторые изменения коснулись также терминологии, которая претерпела определенную трансформацию с тех пор, как была написана грамматика В. Тилля. Изменения такого рода относятся прежде всего к разделу, посвященному фонетике, в котором В. Тилль не проводит четкого различия между фонемами и графемами, т. е. между конкретной фонетической характеристикой и графическим отражением на письме того или иного звука. Однако следует оговорить, что строгая точность формулировок в таких случаях нередко приносилась нами в жертву ясности изложения.