Тисельтон - 1 Коринфянам - Толкование
Серия «Толкование»
Книгу, которую читатель держит в руках, нельзя считать сокращенным вариантом моего более объемного комментария, опубликованного в декабре 2000 года. После того издания я еще пять лет раз мышлял над этим посланием. Здесь я решил представить собственные взгляды, а не анализировать всевозможные толкования, а также показать пастырскую актуальность этого послания для современных церкви и мира.
Началу написания короткого комментария на Первое послание к Коринфянам послужили две причины. Первая - это шутливое замечание Била Инда, моего коллеги по доктринальной комиссии в англиканской церкви. Два или три года назад он остановил меня со словами: «Читал о твоем комментарии на Первое Коринфянам и уже решил купить, пока не дошел до слов рецензента: "на странице тысяча триста семьдесят первой..." А короче комментарий ты не мог написать?»
Хотя многие богословы и представители высшего духовенства хорошо отзывались о моем объемном комментарии, многие священники, пасторы и руководители групп по изучению Библии просили о коротком комментарии, который бы имел пастырскую и научную направленность (подобно объемному), но не отнимал бы так много драгоценного времени. Это и стало второй причиной. Кроме того, Британское библейское общество, которое щедро финансировало работу над объемным комментарием, также выразило желание увидеть труд, который был бы понятен простым прихожанам церкви. В издательстве Эрдманз поддержали эту идею при условии, что комментарий не станет сокращенным вариантом предыдущего. Я учел все эти пожелания.
Во время работы над книгой я редко открывал свой объемный комментарий или другие научные работы. Излишне говорить, что в основе этого труда лежат многолетние исследования Первого послания к Коринфянам. Я размышлял над текстами по ходу написания, задаваясь лишь двумя вопросами: что означает тот или иной отрывок, и как он соотносится с повседневной жизнью христиан.
Мне легко было комментировать сам текст, хотя и пришлось трижды пересматривать и упрощать лексику. Гораздо сложнее было написать пятьдесят два Приглашения к размышлению, следующие за экзегетическими разъяснениями. Сложность этой задачи можно понять, если учесть, что большинство прикладных комментариев либо банальны, либо легко уходят от основной мысли отрывка. Моя первая попытка очень напоминала сборник нравоучительных проповедей. Но евангелие - это не перечень наставлений о том, как хорошо себя вести, а преображающая благая весть. Во втором черновом варианте я постарался сформулировать вопросы. Однако всем известно, с какими подводными камнями это сопряжено. Вопросы получаются либо с подсказками («ищи ответ в седьмом стихе»), либо же они настолько туманны, что читателю остается только гадать, чего от него хотят.
Энтони Тисельтон - 1 Коринфянам - Толкование
Пер. с англ. С. Калюжного
Серия «Толкование»
Черкассы: Коллоквиум, 2017 - 680 с.
ISBN 978-966-8957-58-1
Anthony С. Thiselton
First Corinthians: A Shorter Exegetical and Pastoral Commentary
Wm. B. Eerdmans Publishing Co.
Перевод статей-экскурсов по изданию того же издательства: Anthony С. Thiselton
The First Epistle to the Corinthians (NIGTC)
Энтони Тисельтон - 1 Коринфянам - Толкование - Содержание
Предисловие
Список сокращений
Список статей-экскурсов
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Введение
- I. Особенности Коринфа
- II. Политический и социально-экономический контекст
- III. Древний Коринф и наши дни
- IV. Другие важные наблюдения
- 1. Вступительная часть послания 1 Кор. 1,1-9
- 2. Церковные раздоры 1 Кор. 1, 10 - 2, 5
- 3. Святой Дух и духовность 1 Кор. 2, 6 - з, 4
- 4. Крест и Святой Дух в церкви и служении 1 Кор. 3, 5 - 4,21
- 5. Этика апостола Павла 1 Кор. 5,1 - 6,20
- 6. Вопросы коринфян и ответы Павла 1 Кор. 7,1 - 11,1
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7. Взаимное уважение на богослужении 1 Кор. 11, 2 - 14,40
- I. Мужья и жены (1 Кор. и, 2-16)
- II. Вечеря Господня (1 Кор. и, 17-34)
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III. Дары для созидания церкви (1 Кор. 12, 1-31)
- 1. «Говорящие Духом» об Иисусе (1 Кор. 12,1-3)
- 2. Разнообразие даров в церкви (1 Кор. 12, 4-11)
- 3. Разнообразие в Теле Христовом (1 Кор. 12,12-26)
- 4. У каждого свой дар (1 Кор. 12, 27-31)
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IV. Любовь и взаимное уважение (1 Кор. 13,1-13)
- 1. Природа и проявления любви (1 Кор. 13,1-7)
- 2. Непреходящая любовь (1 Кор. 13, 8-13)
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V. Любовь и языки (1 Кор. 14,1-40)
- 1. Лишь понятная речь созидает (1 Кор. 14,1-25)
- 2. Значение контролируемой речи (1 Кор. 14, 26-40)
- 8. Воскресение мертвых 1 Кор. 15,1-58
- 9. Сбор пожертвований, планы и приветствия 1 Кор. 16,1-24
Библиография
Указатель ссылок на древние источники
Энтони Тисельтон - 1 Коринфянам - Толкование - Введение - 1. Особенности Коринфа
1. Центр производства и торговли
Коринф расположен в Греции на узком перешейке между двумя заливами и портами. С восточной стороны через кенхрейский порт открывался путь к римской провинции Малой Асии и Эфесу. С за падной стороны через лехейский порт можно было попасть в Италию и Рим. В наиболее узком месте перешейка расстояние между двумя побережьями едва достигало девяти километров. Это позволило Ко ринфу стать одним из основных центров международной торговли между востоком и западом.
На севере от города находилась провинция Ахаия, а еще дальше на север - Македония с городами Филиппы и Фессалоники. На юге про легал Пелопоннесский полуостров с мысом Малея в юго-восточной части. Коринф располагался на пересечении дорог, ведущих на север и юг, на запад и восток, что делало его удобным для ведения бизнеса и торговли (см. карту на стр. 2). Во времена Павла это был шумный, многолюдный, деловой международный центр. По сравнению с ним Афины выглядели сонным университетским городком, погруженным в воспоминания о своем былом величии.
Торговцы, перевозившие свой товар между Азией и западом, предпочитали пользоваться коринфскими портами, а не огибать на кораблях мыс Малея, так как ветры и течение вдоль южных берегов Греции были очень опасными, особенно в зимний период. Когда груза было немного, торговцы могли даже перевозить корабль на специальных валах по мощеной дороге (diolkos), соединявшей два порта. Иногда они разгружали корабль в одном порту и снова загружали в другом (см. илл. i). За провоз товара они должны были платить пошлину, пополнявшую казну Коринфа.
Одна из главных причин привлекательности Коринфа для путешественников - известные Истмийские игры, которые проводились каждые два года. Уступая по популярности лишь Олимпийским играм, они входили в тройку самых популярных спортивных состязаний в Греции. Они привлекали участников соревнований, зрителей и других гостей из многочисленных уголков Римской империи. Найденные археологами монеты свидетельствуют о путешественниках из многих регионов империи.
По прибытию в Коринф Павел мог видеть разнообразные декорации и постаменты, оставшиеся после игр в 49 г. н. э., и наверняка свое служение там он проводил в самый разгар Истмийских игр в 51 г. н. э. К середине первого века программа игр включала множество состязательных и театральных мероприятий: гонки на колесницах, единоборства, игра на трубе, флейте и лире, поэтические чтения и др. Позднее программа дополнилась спортивными соревнованиями для женщин и так называемыми apobatikony во время которых всадники перепрыгивали с одной лошади на другую. Играми руководили коринфские власти и имели от них огромный доход.
Для торговцев это место стало также кладезем возможностей для новых деловых контактов, коммерческих предприятий, трудоустрой ства и быстрых сделок. Такие люди тратили деньги на аренду помещений, различные товары, нанимали грузчиков, привратников, секретарей, бухгалтеров, провожатых, телохранителей, кузнецов, плотников, поваров, горничных, а также других работников. Им требовались также услуги мастеров, которые могли починить повозки, палатки, корабли или колесницы.
Павел провел много долгих часов в мастерской, вероятно, вблизи лехейской дороги (см. илл. 2) или севернее, на залитом солнцем склоне Агоры (т. е. Форума). Археологи обнаружили магазины или мастер ские размером четыре на два с половиной метра, иногда со спальными местами, которые вполне могли использовать как рабочее помещение Акила и Прискилла (ср. Деян. 18,3).
Как скачать ету книгк?
https://esxatos.com/pravila-kluba-eshatos-biblia-bibleistika
Спасибо, Игорь! Отличная работа!