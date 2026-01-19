Серия «Толкование»

Книгу, которую читатель держит в руках, нельзя считать сокращенным вариантом моего более объемного комментария, опубликованного в декабре 2000 года. После того издания я еще пять лет раз мышлял над этим посланием. Здесь я решил представить собственные взгляды, а не анализировать всевозможные толкования, а также показать пастырскую актуальность этого послания для современных церкви и мира.

Началу написания короткого комментария на Первое послание к Коринфянам послужили две причины. Первая - это шутливое замечание Била Инда, моего коллеги по доктринальной комиссии в англиканской церкви. Два или три года назад он остановил меня со словами: «Читал о твоем комментарии на Первое Коринфянам и уже решил купить, пока не дошел до слов рецензента: "на странице тысяча триста семьдесят первой..." А короче комментарий ты не мог написать?»

Хотя многие богословы и представители высшего духовенства хорошо отзывались о моем объемном комментарии, многие священники, пасторы и руководители групп по изучению Библии просили о коротком комментарии, который бы имел пастырскую и научную направленность (подобно объемному), но не отнимал бы так много драгоценного времени. Это и стало второй причиной. Кроме того, Британское библейское общество, которое щедро финансировало работу над объемным комментарием, также выразило желание увидеть труд, который был бы понятен простым прихожанам церкви. В издательстве Эрдманз поддержали эту идею при условии, что комментарий не станет сокращенным вариантом предыдущего. Я учел все эти пожелания.

Во время работы над книгой я редко открывал свой объемный комментарий или другие научные работы. Излишне говорить, что в основе этого труда лежат многолетние исследования Первого послания к Коринфянам. Я размышлял над текстами по ходу написания, задаваясь лишь двумя вопросами: что означает тот или иной отрывок, и как он соотносится с повседневной жизнью христиан.

Мне легко было комментировать сам текст, хотя и пришлось трижды пересматривать и упрощать лексику. Гораздо сложнее было написать пятьдесят два Приглашения к размышлению, следующие за экзегетическими разъяснениями. Сложность этой задачи можно понять, если учесть, что большинство прикладных комментариев либо банальны, либо легко уходят от основной мысли отрывка. Моя первая попытка очень напоминала сборник нравоучительных проповедей. Но евангелие - это не перечень наставлений о том, как хорошо себя вести, а преображающая благая весть. Во втором черновом варианте я постарался сформулировать вопросы. Однако всем известно, с какими подводными камнями это сопряжено. Вопросы получаются либо с подсказками («ищи ответ в седьмом стихе»), либо же они настолько туманны, что читателю остается только гадать, чего от него хотят.