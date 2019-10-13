Александр Ткаченко – Снежные чувства – Психологические этюды о семейной жизни

«Человек есть существо, страдающее в мире и сострадающее, раненное жалостью, в этом высота человеческой природы», — писал русский религиозный философ Николай Бердяев. Все мы время от времени переживаем горе сами или же горюем вместе с другими страдальцами, поддерживая их в трудную минуту. Но делаем это очень по-разному.

Для одних людей сопереживание кажется естественным, как дыхание, они не испытывают серьезных трудностей при общении со страдающим человеком. Другие же вынуждены прилагать для этого серьезное усилие. Иногда настолько серьезное, что сил на сочувствие просто не хватает и человек вообще отказывается участвовать в чужой беде. Да и с принимающей сочувствие стороной тоже все не так просто, как может показаться.

Многим знакома ситуация, когда в трудную минуту тебя вдруг начинают «утешать» так настойчиво, что ты и про горе свое готов забыть, лишь бы избавиться поскорей от этой «помощи». Но как бы ни были сложны и противоречивы варианты подобных отношений, а человек в них все же остается тем самым — страдающим и сострадающим существом, раненным жалостью. В этом — мера нашей человечности, необходимый ее минимум,

опустившись ниже которого человек просто перестает быть человеком. Поэтому для каждого из нас является насущной потребностью навык, которым, увы, далеко не все владеют, — умение сострадать, не разрушаясь от чужой боли и не причиняя своей жалостью еще больших страданий другому. Но прежде чем начать разговор об этом умении, необходимо сделать отступление на не менее важную тему — о личностных границах.

Соблюдение личностных границ другого человека — необходимое условие любви в ее христианском понимании. Когда мы слышим слово «граница», то сразу же ассоциируем его с неким разделением, отгораживанием отчего-либо. Но это отнюдь не единственная функция границ. Как ни странно, именно они создают возможность межгосударственных отношений, договоров о взаимопомощи, торговле, сотрудничестве.

Не будь границ между государствами, исчезли бы и сами государства как субъекты этих отношений. Точно так же и любые отношения между людьми возможны лишь там, где есть я, есть другой и есть границы, определяющие — где заканчиваюсь я и где начинается другой. Там, где этих границ нет, отношения исчезают, уступая место неосознанному обслуживанию чужих чувств, потребностей, капризов и грехов, которые че- ловек начинает воспринимать как свои собственные.

Александр Ткаченко – Снежные чувства – Психологические этюды о семейной жизни

Издательство – «Никея» – 298 с.

Москва – 2020 г.

ISBN 978-5-907202-39-9

Александр Ткаченко – Снежные чувства – Психологические этюды о семейной жизни – Содержание

Часть 1

Духовные ловушки

Как научиться сострадать

Можно ли православному человеку наслаждаться жизнью?

Зеркальные лабиринты эгоизма

Нужно ли выходить из зоны комфорта?

«Вывихи» душевной жизни

Чем больше себя ругаешь, тем ближе к Богу?

Чувство одиночества: проблема или возможность?

Как изменить другого?

Кроткие не сдаются

Часть 2

Школа примирения

Холодный брак

Терпеть не могу! Как прекратить бесконечные ссоры

Способы борьбы с гневом

Не могу справиться с обидой

Несчастная собственность

Троды плудов, или Что мы хотим воспитать В подростке?

Подрастающее недовольство

Мой ребенок не такой. Страшные плоды нелюбви

Я тебя породил — я тебя и люблю

Александр Ткаченко – Снежные чувства – Психологические этюды о семейной жизни – Холодный брак

Самое страшное при столкновении с эмоциональной холодностью супруга — мысль о том, что тебя больше не любят, что ты не нужен, ты отвергнут. Эта мысль настолько тяжела, что даже не осознается в полной мере. Лишь чувство собственной оставленности режет сердце холодной молнией, постоянно разрывая тебя между страхом и робкой надеждой: а вдруг это все же ошибка? Вдруг за холодной маской отчуждения по-прежнему живет любовь и нужно просто найти способ пробиться к ней, дать ей возможность расцвести вновь?

В основе таких страхов и надежд лежит убежденность в том, что человек полностью свободен в собственном выборе—любить или не любить, принять или отвергнуть, выразить свои чувства или же скрыть их. Однако практика показывает, что это далеко не всегда так. Множество людей в сфере своих эмоциональных переживаний и проявлений весьма ограниченны. Причиной холодности близкого человека может быть не отсутствие чувств, а его собственная душевная травма.

Люди часто не способны к открытому выражению своих чувств. Да что там выражению! Даже испытывать чувства многие из нас не могут себе позволить, как ни странно.

И верующему человеку понять и принять этот печальный факт бывает гораздо проще, чем людям, еще не узнавшим, что «...мир во зле лежит» (1 Ин. 5: 19) и что «...по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь» (Мф. 24:12). Дело в том, что у зла в христианстве есть вполне конкретное определение — грех. Грехом является все, что не дает действовать любви, гасит ее в человеческом сердце, делает даже близких людей врагами или просто чужими друг другу. Зависть, обман, гнев, обида, желание властвовать над ближним — все эти и многие другие проявления греха вошли в человеческую природу сразу же после грехопадения первых людей в раю. Но это было лишь началом бедствий человечества. Само же бедствие заключалось в том, что грех оказался болезнью, которая передается по наследству.

Первая же попытка деторождения у людей, пораженных грехом и разучившихся любить Бога и друг друга, дала страшный результат: первенец Адама и Евы стал убийцей, второй их сын — жертвой этого убийства. Понятно, что родители меньше всего на свете хотели бы Каину и Авелю такой судьбы, но грех оказался сильнее их желания. Такая невольная трансляция отсутствия любви от поколения к поколению продолжается в человеческом роде и по сей день. Хотя конечно же грех — понятие мистическое, а значит, описать механизм его передачи в рациональных категориях невозможно в принципе.

И все же некоторые пути, по которым эта нелюбовь может переходить от родителей к детям, психологи научились отеле- живать. Последствия такого перехода могут быть выражены как раз в неспособности к эмоциональному контакту. Поэтому, столкнувшись с холодностью близкого человека, не стоит торопиться с отчаянными выводами на тему «разлюбил». Очень может быть, что за подобным поведением скрывается детская психологическая травма, мешающая ему нормально переживать и выражать свои чувства до сих пор. Некоторые из таких травм мы рассмотрим сейчас более подробно.