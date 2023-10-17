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Ткачук - Методы и принципы толкования Священного Писания

Виталий Ткачук - Методы и принципы толкования Священного Писания
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, Educational
Священное Писание - это богодухновенное Слово Божие, и оно не может быть усвоено при помощи одного лишь интеллекта. Только интеллекта недостаточно - воспринимать нужно не только головой, но и сердцем. Желающие понять Слово Божие только умом никогда не проникнут в истинную его духовную сущность и не увидят истинного его духовного смысла.
Апостол Павел пишет: “Мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, чтобы знать дарованное от Бога... не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными словами от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный (т.е. рожденный от Духа) судит о всем” (1 Кор. 2:12-15).
Этот текст из послания Павла помогает выяснить, каким, прежде всего, должен быть толкователь Священного Писания. Это рожденный от Духа Святого человек.

Виталий Ткачук - Методы и принципы толкования Священного Писания

м.Луцьк, 2000, „Християнське життя“

Виталий Ткачук - Методы и принципы толкования Священного Писания - Содержание

Введение
  • I. Может ли любой человек толковать Священное Писание?
    • 1. Какими качествами должен обладать человек, чтобы правильно понимать и толковать Библию?
  • II. История герменевтики
    • 1. Раввинский период (Древнееврейская экзегетика)
    • 2. Второй период (I столетие)
    • 3. Патриотический период
    • 4. Период схоластики
    • 5. Период Реформации
    • 6. Период после Реформации
    • 7. Современный период герменевтики
  • III. Каких ошибок необходимо избегать при толковании Священного Писания
    • 1. Не подтасовывать текст под определенное толкование
    • 2. Избегать поверхностного исследования
    • 3. Очень осторожно относиться к аллегорическому толкованию
  • IV. Принцип буквального толкования
  • V. Грамматический принцип
    • 1. Исследование слов
    • 2. Контекст — ключ к пониманию Библии
  • VI. Литературный принцип
    • 1. Литературные жанры (формы)
    • 2. Литературные приемы композиции
    • 3. Образные выражения
    • 4. Троп
      • а) метафора;
      • б) сравнение;
      • в) метонимия;
      • г) олицетворение;
      • д) гипербола;
      • е) литота;
      • ж) синекдоха;
      • з) ирония;
      • и) антропоморфизм;
      • к) парадокс
    • 5. Притча
      • а) почему Христос пользовался притчами?
      • б) как нужно толковать притчи?
    • 6. Аллегория
  • VII. Исторический принцип
  • VIII. Принцип синтеза
  • IX. Принцип практического применения
Приложение #1
Библиография

Виталий Ткачук - Методы и принципы толкования Священного Писания - Введение

В последние годы стало популярным толковать Священное Писание совершенно “оригинально”, а также открыто выставлять свою точку зрения, и не важно, если никто с ней не согласен. Здесь самое главное - быть самобытным. Очень жаль, что этот принцип перенимают многие исследователи Библии. Цель же хорошего толкования - не уникальность. Уникальные толкования обычно неверны. Мы согласимся с тем, что Библия - это Божье послание людям, Божье откровение.
Но что пользы от этого, если мы с этим соглашаемся, а после начинаем ее неправильно истолковывать? И в результате мы не поймем всего, что Бог хочет открыть нам. Нет смысла прибавлять к Священному Писанию “дополнительное откровение” и нет смысла толковать его так, чтобы оно говорило о том, чего оно совершенно не имело ввиду. Цель хорошего толкования проста - это увидеть ясное значение текста. Правилом хорошего толкования является то, что оно придает тексту здравый смысл.
Поэтому нам нужна герменевтика - солидный подход к правильному толкованию Библии.
Герменевтика (греч. hermeneif) - толкование, перевод. Герменевтика - это искусство толкования текстов Священного Писания, даже больше - это наука о методах и принципах интерпретации Писания. Интерпретация (лат. interpretatio посредничество) - толкование, разъяснение смысла и значения чего-либо, перевод на более понятный язык.
Герменевтика считается наукой, потому что она имеет правила, которые можно свести в упорядоченную систему. Правила и принципы этой науки не являются произвольными законами, принятыми церковными Соборами или Синодами, но они истинно научны, поскольку наглядны, раскрыты и индуктивны. Многие герменевтические принципы основываются на простых правилах грамматики, лексики и знании литературных приемов.

Принципы толкования БиблииПринципы толкования Библии

1-е издание. – ICI University, 1997. – 296 с.
ISBN 0-7617-0134-6

Принципы толкования Библии – Содержание

Введение в курс
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТИНЫ О ТОЛКОВАНИИ БИБЛИИ
  • 1 Важность правильного толкования
  • 2 Требования к толкователю Библии
  • 3 Главная цель толкования Библии
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ: ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ТОЛКОВАНИЯ
  • 4 Правила толкования отдельного слова и толкование в контексте
  • 5 Правила толкования в ближайшем контексте и в контексте книги
  • 6 Правила толкования в Библейском и культурно-историческом контекстах
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ: СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТОЛКОВАНИЯ
  • 7 Правила толкования простых речевых оборотов
  • 8 Правила толкования необычных речевых оборотов
  • 9 Правила толкования исторических повествований и Посланий
  • 10 Правила толкования поэтических текстов и пророчеств
РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ: ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ТОЛКОВАНИЯ
  • 11 Практика: Толкование в более близких контекстах
  • 12 Практика: Толкование в более отдаленных контекстах
  • 13 Практика: Толкование в литературном контексте
Глоссарий
Библиография
Приложение
Views 2 169
Rating 5.0 / 5
Added 17.10.2023
Author Yerkwantai
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5.0/5 (5)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

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