Ткачук - Методы и принципы толкования Священного Писания
Священное Писание - это богодухновенное Слово Божие, и оно не может быть усвоено при помощи одного лишь интеллекта. Только интеллекта недостаточно - воспринимать нужно не только головой, но и сердцем. Желающие понять Слово Божие только умом никогда не проникнут в истинную его духовную сущность и не увидят истинного его духовного смысла.
Апостол Павел пишет: “Мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, чтобы знать дарованное от Бога... не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными словами от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный (т.е. рожденный от Духа) судит о всем” (1 Кор. 2:12-15).
Этот текст из послания Павла помогает выяснить, каким, прежде всего, должен быть толкователь Священного Писания. Это рожденный от Духа Святого человек.
Виталий Ткачук - Методы и принципы толкования Священного Писания
м.Луцьк, 2000, „Християнське життя“
Виталий Ткачук - Методы и принципы толкования Священного Писания - Содержание
Введение
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I. Может ли любой человек толковать Священное Писание?
- 1. Какими качествами должен обладать человек, чтобы правильно понимать и толковать Библию?
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II. История герменевтики
- 1. Раввинский период (Древнееврейская экзегетика)
- 2. Второй период (I столетие)
- 3. Патриотический период
- 4. Период схоластики
- 5. Период Реформации
- 6. Период после Реформации
- 7. Современный период герменевтики
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III. Каких ошибок необходимо избегать при толковании Священного Писания
- 1. Не подтасовывать текст под определенное толкование
- 2. Избегать поверхностного исследования
- 3. Очень осторожно относиться к аллегорическому толкованию
- IV. Принцип буквального толкования
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V. Грамматический принцип
- 1. Исследование слов
- 2. Контекст — ключ к пониманию Библии
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VI. Литературный принцип
- 1. Литературные жанры (формы)
- 2. Литературные приемы композиции
- 3. Образные выражения
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4. Троп
- а) метафора;
- б) сравнение;
- в) метонимия;
- г) олицетворение;
- д) гипербола;
- е) литота;
- ж) синекдоха;
- з) ирония;
- и) антропоморфизм;
- к) парадокс
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5. Притча
- а) почему Христос пользовался притчами?
- б) как нужно толковать притчи?
- 6. Аллегория
- VII. Исторический принцип
- VIII. Принцип синтеза
- IX. Принцип практического применения
Приложение #1
Библиография
Виталий Ткачук - Методы и принципы толкования Священного Писания - Введение
В последние годы стало популярным толковать Священное Писание совершенно “оригинально”, а также открыто выставлять свою точку зрения, и не важно, если никто с ней не согласен. Здесь самое главное - быть самобытным. Очень жаль, что этот принцип перенимают многие исследователи Библии. Цель же хорошего толкования - не уникальность. Уникальные толкования обычно неверны. Мы согласимся с тем, что Библия - это Божье послание людям, Божье откровение.
Но что пользы от этого, если мы с этим соглашаемся, а после начинаем ее неправильно истолковывать? И в результате мы не поймем всего, что Бог хочет открыть нам. Нет смысла прибавлять к Священному Писанию “дополнительное откровение” и нет смысла толковать его так, чтобы оно говорило о том, чего оно совершенно не имело ввиду. Цель хорошего толкования проста - это увидеть ясное значение текста. Правилом хорошего толкования является то, что оно придает тексту здравый смысл.
Поэтому нам нужна герменевтика - солидный подход к правильному толкованию Библии.
Герменевтика (греч. hermeneif) - толкование, перевод. Герменевтика - это искусство толкования текстов Священного Писания, даже больше - это наука о методах и принципах интерпретации Писания. Интерпретация (лат. interpretatio посредничество) - толкование, разъяснение смысла и значения чего-либо, перевод на более понятный язык.
Герменевтика считается наукой, потому что она имеет правила, которые можно свести в упорядоченную систему. Правила и принципы этой науки не являются произвольными законами, принятыми церковными Соборами или Синодами, но они истинно научны, поскольку наглядны, раскрыты и индуктивны. Многие герменевтические принципы основываются на простых правилах грамматики, лексики и знании литературных приемов.
Принципы толкования Библии
1-е издание. – ICI University, 1997. – 296 с.
ISBN 0-7617-0134-6
Принципы толкования Библии – Содержание
Введение в курс
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТИНЫ О ТОЛКОВАНИИ БИБЛИИ
- 1 Важность правильного толкования
- 2 Требования к толкователю Библии
- 3 Главная цель толкования Библии
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ: ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ТОЛКОВАНИЯ
- 4 Правила толкования отдельного слова и толкование в контексте
- 5 Правила толкования в ближайшем контексте и в контексте книги
- 6 Правила толкования в Библейском и культурно-историческом контекстах
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ: СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТОЛКОВАНИЯ
- 7 Правила толкования простых речевых оборотов
- 8 Правила толкования необычных речевых оборотов
- 9 Правила толкования исторических повествований и Посланий
- 10 Правила толкования поэтических текстов и пророчеств
РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ: ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ТОЛКОВАНИЯ
- 11 Практика: Толкование в более близких контекстах
- 12 Практика: Толкование в более отдаленных контекстах
- 13 Практика: Толкование в литературном контексте
Глоссарий
Библиография
Приложение
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