Священное Писание - это богодухновенное Слово Божие, и оно не может быть усвоено при помощи одного лишь интеллекта. Только интеллекта недостаточно - воспринимать нужно не только головой, но и сердцем. Желающие понять Слово Божие только умом никогда не проникнут в истинную его духовную сущность и не увидят истинного его духовного смысла.

Апостол Павел пишет: “Мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, чтобы знать дарованное от Бога... не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными словами от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный (т.е. рожденный от Духа) судит о всем” (1 Кор. 2:12-15).

Этот текст из послания Павла помогает выяснить, каким, прежде всего, должен быть толкователь Священного Писания. Это рожденный от Духа Святого человек.

Виталий Ткачук - Методы и принципы толкования Священного Писания

м.Луцьк, 2000, „Християнське життя“

Виталий Ткачук - Методы и принципы толкования Священного Писания - Содержание

Введение

I. Может ли любой человек толковать Священное Писание? 1. Какими качествами должен обладать человек, чтобы правильно понимать и толковать Библию?

II. История герменевтики 1. Раввинский период (Древнееврейская экзегетика) 2. Второй период (I столетие) 3. Патриотический период 4. Период схоластики 5. Период Реформации 6. Период после Реформации 7. Современный период герменевтики

III. Каких ошибок необходимо избегать при толковании Священного Писания 1. Не подтасовывать текст под определенное толкование 2. Избегать поверхностного исследования 3. Очень осторожно относиться к аллегорическому толкованию

IV. Принцип буквального толкования

V. Грамматический принцип 1. Исследование слов 2. Контекст — ключ к пониманию Библии

VI. Литературный принцип 1. Литературные жанры (формы) 2. Литературные приемы композиции 3. Образные выражения 4. Троп а) метафора; б) сравнение; в) метонимия; г) олицетворение; д) гипербола; е) литота; ж) синекдоха; з) ирония; и) антропоморфизм; к) парадокс 5. Притча а) почему Христос пользовался притчами? б) как нужно толковать притчи? 6. Аллегория

VII. Исторический принцип

VIII. Принцип синтеза

IX. Принцип практического применения

Приложение #1

Библиография

Виталий Ткачук - Методы и принципы толкования Священного Писания - Введение

В последние годы стало популярным толковать Священное Писание совершенно “оригинально”, а также открыто выставлять свою точку зрения, и не важно, если никто с ней не согласен. Здесь самое главное - быть самобытным. Очень жаль, что этот принцип перенимают многие исследователи Библии. Цель же хорошего толкования - не уникальность. Уникальные толкования обычно неверны. Мы согласимся с тем, что Библия - это Божье послание людям, Божье откровение.

Но что пользы от этого, если мы с этим соглашаемся, а после начинаем ее неправильно истолковывать? И в результате мы не поймем всего, что Бог хочет открыть нам. Нет смысла прибавлять к Священному Писанию “дополнительное откровение” и нет смысла толковать его так, чтобы оно говорило о том, чего оно совершенно не имело ввиду. Цель хорошего толкования проста - это увидеть ясное значение текста. Правилом хорошего толкования является то, что оно придает тексту здравый смысл.

Поэтому нам нужна герменевтика - солидный подход к правильному толкованию Библии.

Герменевтика (греч. hermeneif) - толкование, перевод. Герменевтика - это искусство толкования текстов Священного Писания, даже больше - это наука о методах и принципах интерпретации Писания. Интерпретация (лат. interpretatio посредничество) - толкование, разъяснение смысла и значения чего-либо, перевод на более понятный язык.

Герменевтика считается наукой, потому что она имеет правила, которые можно свести в упорядоченную систему. Правила и принципы этой науки не являются произвольными законами, принятыми церковными Соборами или Синодами, но они истинно научны, поскольку наглядны, раскрыты и индуктивны. Многие герменевтические принципы основываются на простых правилах грамматики, лексики и знании литературных приемов.