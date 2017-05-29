Апокалипсис – самая загадочная книга Нового Завета и единственная пророческая книга, в которой говорится о будущем. Многие поколения верующих христиан, философов, мистиков пытались разгадать тайны Апокалипсиса и понять то пророчество, что ожидает нас. Апокалипсис – его символы, цитаты, загадочные высказывания, образы оказали огромное влияние на развитие всей мировой культуры.

Но, к сожалению, истинный смысл символов и явлений доступен лишь тем, кто смог «настроиться на волну» записавшего эту пророческую книгу – апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Святые мужи проникли в тайны Апокалипсиса и в очень доступных словах объяснили то, что обычный человек в своем повседневном жизненном ритме понять не в состоянии… Увлекательное чтение, приоткрывающее завесу будущего и открывающего Божественные тайны, Толкование на Апокалипсис познакомит читателя с самой загадочной книгой Нового Завета, введет его в мир, который доступен только святым подвижникам.

Мы живем в сложное историческое время, в такие времена людям свойственно беспокоиться о будущем, и человечество внимательно всматривается в эту небесную книгу, в эту «мистическое зерцало судеб человеческих», пытаясь разгадать загадки собственных судеб – в драматические периоды, которыми так богат наш век, обостряется апокалиптическое чувство жизни и истории.

Архиепископ Андрей Кесарийский, Лопухин А.П., Митрополит Вениамин (Федченков), Архиепископ Аверкий (Таушев) - Толковый Апокалипсис. Откровение святого Иоанна Богослова и самые авторитетные толкования от древности до наших дней

Москва, ООО «Издательство «Эксмо», 2016

ISBN 978-5-699-86551-2

Архиепископ Андрей Кесарийский, Лопухин А.П., Митрополит Вениамин (Федченков), Архиепископ Аверкий (Таушев) - Толковый Апокалипсис. Откровение святого Иоанна Богослова и самые авторитетные толкования от древности до наших дней

Предисловие

Апокалипсис и его толкователи

I

II

III

Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис)

Глава 1 - 22

Архиепископ Андрей Кесарийский Толкование на Апокалипсис св. Иоанна Богослова

Предисловие автора

Отдел 1 - XXIV

Протоиерей Николай Орлов под ред. проф. А. П. Лопухина Толковая Библия. Толкование на книгу Апокалипсис

Введение

Откровение святого Иоанна Богослова

Митрополит Вениамин (Федченков) О конце мира

Письмо 1 - 3

Архиепископ Аверкий Таушев Апокалипсис, или Откровение святого Иоанна Богослова

Значение Апокалипсиса и интерес к нему

О писателе Апокалипсиса

Время и место написания Апокалипсиса

Главный предмет и цель написания Апокалипсиса

Взгляд Церкви на содержание Апокалипсиса

Правила для толкования Апокалипсиса

Содержание и разделение Апокалипсиса

Глава первая Назначение Апокалипсиса и способ дарования его Иоанну

Глава вторая Наставления малоазийским Церквам: Ефесской, Смирнской, Пергамской и Фиатирской

Глава третья Наставления малоазийским Церквам: Сардийской, Филадельфийской и Лаодикийской

Глава четвертая Второе видение: видение Бога, сидящего на престоле, и Агнца

Глава пятая Продолжение второго видения: запечатанная книга и Агнец, как бы закланный

Глава шестая Вскрытие Агнцем печатей таинственной книги: первая – шестая печати

Глава седьмая Явление после вскрытия шестой печати: 144 000 запечатленных на земле и облеченных в белые одежды на небе

Глава восьмая Снятие седьмой печати и гласы труб ангельских: первой – четвертой

Глава девятая Гласы пятой и шестой труб ангельских: саранча и конное войско

Глава десятая Об облеченном в облако и радугу ангеле, предвозвещающем о кончине

Глава одиннадцатая Пророчества о храме, о Енохе и Илии, трубный глас седьмого ангела

Глава двенадцатая Третье видение: борьба Царства Божия с враждебными ему силами антихриста. Церковь Христова под образом жены в болезнях рождения

Глава тринадцатая Зверь-антихрист и его пособник-лжепророк

Глава четырнадцатая Приуготовительные события пред всеобщим воскресением и Страшным Судом; хвалебная песнь 144 000 праведников и ангелы, возвещающие судьбы мира

Глава пятнадцатая Четвертое видение: семь ангелов, имеющих семь последних язв

Глава шестнадцатая Семь ангелов, изливающих семь чаш гнева Божия на землю

Глава семнадцатая Суд над великою блудницею, сидящею на водах многих

Глава восемнадцатая Падение Вавилона – великой блудницы

Глава девятнадцатая Брань Слова Божия со зверем и воинством его и погибель последних

Глава двадцатая Всеобщее воскресение и Страшный Суд

Глава двадцать перваОткрытие нового неба и новой земли – новый Иерусалим

Глава двадцать вторая Заключительные черты образа нового Иерусалима. Удостоверение истинности всего сказанного, завещание соблюдать заповеди Божии и ожидать Второго Пришествия Христова, которое будет скоро

Библиография

Архиепископ Андрей Кесарийский, Лопухин А.П., Митрополит Вениамин (Федченков), Архиепископ Аверкий (Таушев) - Толковый Апокалипсис. Откровение святого Иоанна Богослова и самые авторитетные толкования от древности до наших дней - О писателе Апокалипсиса

Писатель Апокалипсиса сам называет себя «Иоанном» (Откр 1:1, 4, 9). По общему верованию Церкви, это был св. апостол Иоанн, возлюбленный ученик Христов, за высоту учения своего о Боге Слове получивший отличительное прозвание «Богослова», вдохновенному перу которого принадлежит еще 4-е каноническое Евангелие и 3 соборных послания. Это верование Церкви оправдывается как данными, указываемыми в самом Апокалипсисе, так и многообразными внутренними и внешними признаками.

1) Писатель Апокалипсиса называет себя «Иоанном» в самом начале, говоря, что ему было дано «Откровение Иисуса Христа» (Откр 1:1). Приветствуя далее семь малоазийских церквей, он вновь называет себя «Иоанном» (Откр 1:4). Далее он говорит о себе, опять называя себя «Иоан ном», что он был «на острове, называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа» (Откр 1:9). Из Апостольской истории известно, что именно св. Иоанн Богослов подвергся заточению на о. Патмос. И, наконец, заканчивая Апокалипсис, писатель снова называет себя «Иоанном» (Откр 22:8). Во 2 стихе 1-й главы (Откр 1:2) он называет себя самовидцем Иисуса Христа (1 Ин 1:1 3). Совершенно несостоятельно мнение, будто Апокалипсис написан каким-то «пресвитером Иоанном».

Сама личность этого «пресвитера Иоанна» как личность, отдельная от апостола Иоанна, довольно сомнительна. Единственное свидетельство, которое дает повод говорить о «пресвитере Иоанне», это место из сочинения Папия, сохранившееся у историка Евсевия. Оно чрезвычайно неопределенно и дает место только догадкам и предположениям, противоречащим одно другому. Ни на чем не основано мнение, приписывавшее написание Апокалипсиса Иоанну-Марку, то есть евангелисту Марку. Еще более нелепо мнение римского пресвитера Кая (III в.), будто Апокалипсис написан еретиком Керинфом.

2) Вторым доказательством принадлежности Апокалипсиса апостолу Иоанну Богослову служит сходство его с Евангелием и посланиями Иоанновыми, не только по духу, но и по слогу, а особенно по некоторым характерным выражениям. Так, например, проповедь апостольская называется здесь «свидетельством» (Откр 1:2–9), (Откр 20:4); ср. (Ин 1:7), (Ин 3:11), (Ин 21:24); (1 Ин 5:9–11). Господь Иисус Христос называется «Словом» (Откр 19:13); ср. (Ин 1:1–14) и (1 Ин 1:1) и «Агнцем» (Откр 5:6–13) и (Откр 17:14); ср. (Ин 1:36). Пророческие слова Захарии: «И воззрят нань Егоже прободоша» (Зах. 12:10) и в Евангелии, и в Апокалипсисе приводятся одинаково по переводу 70-ти (Откр 1:7) и (Ин 19:37).

Некоторые находили, будто язык Апокалипсиса отличается от языка других писаний св. апостола Иоанна. Эта разница легко объясняется как разностью содержания, так и обстоятельствами происхождения писаний св. апостола. Иоанн Богослов хотя и владел греческим языком, но, находясь в заточении, вдали от живого разговорного греческого языка, естественно положил на Апокалипсис печать сильного влияния языка еврейского, как природный иудей. Для непредубежденного читателя Апокалипсиса нет сомнения, что на всем содержании его лежит печать великого духа Апостола любви и созерцания.

3) Все древние и более поздние святоотеческие свидетельства признают автором Апокалипсиса св. Иоанна Богослова. Ученик его св. Папий Иерапольский писателем Апокалипсиса называет «старца Иоанна», каковым именем называет себя сам св. апостол в своих посланиях (2 Ин 1:1) и (3 Ин 1:1). Важно свидетельство св. Иустина Мученика, еще до своего обращения в христианство долго жившего в Ефесе, городе, где долго жил и почил великий апостол. Многие св. отцы приводят места из Апокалипсиса, как из богодухновенной книги, принадлежащей св. Иоанну Богослову. Таковы: св. Ириней Лионский, ученик св. Поликарпа Смирнского, ученика св. Иоанна Богослова, св. Ипполит, папа Римский, ученик Иринея, написавший даже апологию на Апокалипсис. Климент Александрийский, Тертуллиан и Ориген также признают св. апостола Иоанна писателем Апокалипсиса. Равным образом убеждены в этом и преподобный Ефрем Сирин, Епифаний, Василий Великий, Иларий, Афанасий Великий, Григорий Богослов, Дидим, Амвросий, Августин, Иероним.

33-е правило Карфагенского собора, приписывая Апокалипсис св. Иоанну Богослову, ставит его в ряду других канонических книг. Отсутствие Апокалипсиса в переводе Пешито объясняется исключительно тем, что этот перевод был сделан для богослужебного чтения, а Апокалипсис при Богослужении не читался. В 60 правиле Лаодикийского собора Апокалипсис не упомянут, так как таинственное содержание книги не дозволяло рекомендовать всем книгу, которая могла дать повод к ложным толкованиям.