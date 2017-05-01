Двадцатый век - век беспрецедентного взлета специального научного знания. Дифференцируются и уточняются математика, физика, естествознание в целом, дробятся и множатся гуманитарные науки. И тем не менее полученная человечеством сумма научного знания не дает ответов на все вопросы, которые оно задает себе сегодня. Разумеется, в этом нет ничего необычного, драматического и тем более трагического. Мы ведь знаем, что так всегда было в прошлом, так обстоит дело в настоящем и, видимо, так всегда будет в будущем. Жизнь продолжается, и человечество постепенно кумулятивно увеличивает накопленные научные знания и основанную на них сумму необходимых для его жизнедеятельности технологий.

Однако этот в целом положительный для всего человечества и отдельных его представителей процесс имеет и ряд отрицательных последствий, негативно отражающихся на качестве жизни людей. Речь идет о духовном состоянии человечества. Приобретя на основе научного знания передовую технологию и таким образом существенно облегчив свое физическое существование, человечество усовершенствовало быт настолько, что получило в свое распоряжение массу разнообразных удобств и развлечений. В связи с этим в глазах большинства людей заслуженно вырос авторитет точного, аподиктического знания, непосредственно приведшего людей к практическим результатам, и сильно упал авторитет мировоззренческого знания как недостаточно определенного и вследствие этого способного дезорентировать в практической жизни как отдельных людей, так и все человечество.

Положение усугубилось еще тем, что эту позицию разделяет не просто большинство просвещенных обывателей, по тем или иным причинам не склонных к рефлексии и саморефлексии, но и большинство высококвалифицированных интеллектуалов от науки, двигающих ее вперед. В сознании этой части научной интеллигенции возникла иллюзия, что можно обойтись без метафизического, философского и теологического знания и без целостного мировоззрения вообще, которое, с точки зрения этой части интеллигенции, не имеет практической ценности.

“Физики, бойтесь метафизики”, “Наука - сама по себе философия”, “Религия есть опиум для народа” - вот те сентенции, которые исходили как от политизированных, так и неполитизированных авторитетных мыслителей эпохи научно-технического прогресса, в среде которых даже сама постановка метафизических, философских и теологических проблем с целью их серьезного положительного обсуждения молчаливо квалифицировалась как проявление дурного тона или недомыслия инициаторов обсуждения этих проблем.

А.Н. Троепольский — Метафизика, философия, теология, или Сумма оснований духовности: Монография

М.: Издательство “Гуманитарий” Академии гуманитарных исследований, 1996. - 176 с.

ISBN 5-89221-007-3

А.Н. Троепольский — Метафизика, философия, теология, или Сумма оснований духовности: Монография — Содержание

ГЛАВА I. От отрицательной метафизики Канта к положительной теоретической метафизике

1. Извлечения из теории имен и понятий, необходимые для обсуждения проблем научной метафизики

2. Метафизика в фокусе кантовской философии

3. Нетрадиционная отрицательная метафизика Канта и возможности ее практического применения

ГЛАВА II. Логико-методологические проблемы обоснования положительной теоретической метафизики как науки

1. Возможна ли положительная метафизика как наука в границах теоретического разума?

2. Понятие "истина" в положительной теоретической метафизике. Фактическая информативность аналитических суждений метафизики с непустыми субъектами

3. Истина и гносеологическое отражение. Познаваемость мира в позитивной теоретической метафизике

4. Проблема способа изложения положительной теоретической метафизики как науки

5. Реальные нормы научности для положительной теоретической метафизики. Знание и вера. Место веры в системе знания

ГЛАВА III. Проблема соотношения метафизики, философии и теологии: историко-философский аспект

1. Множественность чисто философских систематизаций мира как историко-философский факт

2. Анализ чисто философских систематизаций мира на предмет идентификации одной из них в качестве адекватной систематизации мира

3. Деизм, теизм и пантеизм как теофилософские систематизации мира

4. Теокосмизм как адекватный принцип теофилософской систематизации мира. Специфика позитивной теоретической метафизики как науки

ГЛАВА IV. Метафизика, философия, теология, их мировоззренческая роль и значение

1. О соотношении науки, метафизики философии и философии. Метафизика как наука и философия метафизики

2. Философия метафизики в контексте теокосмизма

3. Заключение. Метафизика, теокосмизм и оккультное знание

А.Н. Троепольский — Метафизика, философия, теология, или Сумма оснований духовности: Монография — Множественность чисто философских систематизаций мира как историко-философский факт

В истории философии известны монистические, дуалистические и плюралистические систематизации мира.

Монистические системы (от латинского mono - один) в объяснении мира исходят из какой-либо одной субстанции. Если в основе мира усматривают материальную субстанцию (материальное первоначало), то, как известно, такие системы называются системами материалистического монизма, если идеальную субстанцию (мысль, сознание, идею, дух), то такие системы называются системами идеалистического монизма. Элементы непоследовательного материалистического монизма, как принято считать, содержатся уже в наивных представлениях древнегреческих философов (Фалес, Анаксимен, Анаксимандр) Милетской школы - VI век до н.э., западное побережье Малой Азии, и в философских воззрениях Гераклита.

Фалес считал субстанцией мира воду, Анаксимен - воздух, Гераклит - огонь, Анаксимандр в качестве первоосновы мира считал апейрон, т.е. некое извечное и бесконечное правещество. К направлению материалистического монизма в древнегреческой философии относятся также Левкипп и Демокрит с их представлениями об атоме как материальной субстанции мира (действительное существование Левкиппа как исторической личности оспаривается некоторыми исследователями)89. В современной философии наиболее разработанной системой материалистического монизма является диалектический и исторический материализм - марксистская философия. Исходный постулат этой системы: в мире ничего не существует, кроме постоянно движущейся и развивающейся материи, ее форм, свойств и отношений. При этом материя в диалектическом материализме также понимается как субстанция типа cause sui, которая в плане решения основного вопроса марксистской философии - вопроса об отношении материи к сознанию - является причиной и основой возникновения сознания.

В качестве исторически первой системы идеалистического монизма в греческой философиии можно рассматривать систему объективного идеализма Платона. Наиболее развитой системой идеалистического монизма Нового времени, несомненно, является система объективного идеализма Г.-В. Гегеля.

В дуалистических систематизациях мира (от лат. dualis - двойственный) исходят из двух равноправных и независимых друг от друга материального и идеального начал91. Дуализм противоположен как материалистическому, так и идеалистическому монизму. Термин "дуализм" был введен в философию немецким философом Христианом Вольфом (1679-1754).

Представителем классического дуализма в истории философии был Р. Декарт (1596-1650), усматривавший в основе мира две субстанции: идеальную и материальную. Атрибутом идеальной субстанции Декарт считал мышление, а атрибутом материальной - протяжение. Подобная трактовка этих субстанций создавала так называемую психофизическую проблему: мышление и протяжение как совершенно разнородные атрибуты не могут иметь точки соприкосновения. Разрешение этой проблемы состоит в допущении в конечном счете существования более глубокой первопричины мира - Бога, который "удерживает" материальную и духовную субстанции в состоянии психофизического параллелизма и коррелирует их соотношение.

В плюралистических (от лат. pluralis - множественный) систематизациях мира исходят из более чем двух независимых друг от друга субстанций в объяснении качественного многообразия мира (термин "плюрализм" также введен в философию Х. Вольфом). На мой взгляд, следует различать материалистический и идеалистический плюрализм. Характерным представителем материалистического плюрализма в древнегреческой философии был, как мне представляется, Эмпедокл (ок. 490 - ок. 430 до н.э.). Его натурфилософия - "синтез ионийской физики, элейской метафизики бытия и пифагорейского учения о пропорции" - включает четыре традиционные стихии - огонь, воздух, воду и землю, - которые получили статус элементов (Эмпедокл называл их "корнями всех вещей"), т.е. несводимых, самотождественных, количественно и качественно неизменяемых субстанций; органические вещества образуются из сочетания их в определенной пропорции".

Примером реализации принципа идеалистического плюрализма, на мой взгляд, можно считать метафизические представления Лейбница. Согласно Лейбницу, мир состоит из метафизической и физической реальности. Метафизическая реальность, в свою очередь, состоит из бесчисленных психически деятельных субстанций, неделимых первоэлементов бытия, - монад, которые не зависят друг от друга, находятся друг к другу в отношении предустановленной гармонии и в конечном счете порождают физические феномены.

Однако рассмотренные примеры, на мой взгляд, можно назвать дуалистическими и плюралистическими системами лишь относительно. При дальнейшем углублении в них обнаруживается, что в конечном счете и две субстанции Декарта, и четыре первоэлемента Эмпедокла, и бесконечное множество монад Лейбница производны от абсолютной божественной субстанции. Она единственно может быть субстанцией типа cause sui, т.е. такой субстанцией, которая является причиной как самой себя, так и всего отличного от нее, в то время как перечисленные могут быть названы субстанциями лишь относительно. Таким образом, в конечном счете и данные систематизации мира являются частными случаями теологического монизма.