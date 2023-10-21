Христианская философия брака

Профессор Троицкий Сергей Викторович(1878-1972)— русский богослов-канонист, доктор церковного права. Родился в семье священника, преподавателя Томской духовной семинарии. В 1891 г. окончил Томское духовное училище, а в 1897 г. — Тверскую духовную семинарию. Затем учился параллельно в Петербургском археологическом институте и в Петербургской духовной академии. В 1901-1915 гг. — преподаватель Александро-Невского духовного училища в Петербурге. В 1906-1917 гг. состоял членом редакции «Церковных ведомостей». В 1915-1917 гг. — чиновник особых поручений при Обер-прокуроре Священного Синода. В 1913 г. был на Афоне для исследования ереси имябожников. В 1913 г. защитил в Киевской духовной академии магистерскую диссертацию «Второбрачие клириков. Историко-кандническое исследование». На Поместном Соборе 1917 г. состоял делопроизводителем соборной канцелярии. В 1919-1920 гг. — приват-доцент Новороссийского университета по кафедре церковной истории.

В 1920 г. эмигрировал в Югославию, где был профессором церковного права на юридическом факультете в г. Суботице, а затем на юридическом факультете Белградского университета до 1945 г. В1925 г. Архиерейским собором Сербской Православной Церкви избран советником по каноническим вопросам, а также участвовал в разработке закона о Сербской Православной Церкви, ее Устава и брачных правил. В 1947-1948 гг. читал лекции по церковному праву в Московской духовной академии. По политическим мотивам в 1949 г. был вынужден уехать в Югославию. Умер в Белграде где и похоронен на русском кладбище. Знал много иностранных языков: латинский, греческий, английский, немецкий, французский, сербский. Автор книг: Диаконисы в Православной Церкви. СПб., 1912; Второбрачие клириков. Истарико-каноническое исследование. СПб., 1912; Защита христианства на Западе. СПб., 1913; Православие, католичество и уния у славян и румын в Австро-Венгрии. Пг., 1914; Об именах Божиих и имябожниках. Пг., 1914; В защиту православной веры (Опровержение книги католического пропагандиста Забужного). Пг., 1915; Что такое «Живая церковь»? Варшава, 1927; Почему и как закрываются храмы в Советской России. Белград, 1931; Христианская философия брака. Париж, 1933 и др.

Профессор Сергей Викторович Троицкий - Христианская философия брака

М: ФИВ, 2015. — 304 с.

ISBN 978-5-91862-026-7

Сергей Викторович Троицкий Христианская философия брака - Содержание