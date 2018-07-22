Евгений Трубецкой - серия Философия России первой половины XX века

Перед вами книга, посвященная философскому творчеству князя Евгения Николаевича Трубецкого (1863—1920). В ней собраны ранее опубликованные и написанные специально для данного издания статьи современных российских исследователей. Исторический опыт Е. Н. Трубецкого, выразившийся и в философских построениях, и в воспоминаниях, и в эпистолярном наследии, все также актуален.

И прежде всего потому, что мы сегодня, как и двадцать лет назад, продолжаем свое духовное самоопределение.

Е. Н. Трубецкой принадлежал к той части аристократического слоя русского общества, которую Пушкин характеризовал как «аристократию литературную», как «аристократию духа». Аристократизм этот раскрывается у Трубецкого в предъявлении к самому себе высочайших требований: будь то политика, семья или философия — он стремился к высшему идеалу. Сегодня мы можем характеризовать его философский стиль как «возвышенный рационализм», «рационализм», основанный на любви и сердце, как нравственных достоинствах личности.

Если мы сегодня хотим продолжать работу, начатую Е. Н. Трубецким и другими русскими философами первой половины XX века, то мы должны «усвоить все то, что ими сделано, — усвоить, т. е. понять сквозь призму нашего сегодняшнего опыта, современного состояния научного и философского знания, а не просто повторить, пересказать и прокомментировать»*. Мы полагаем, что авторы этого тома идут по этому пути.

В книге три раздела, каждый из которых раскрывает особенности философского творчества Е. Трубецкого.

Евгений Николаевич Трубецкой - Философия России первой половины ХХ века

Под ред. С. М.Половинки, Т. Г. Щедриной.

М. : Политическая энциклопедия, 2014.375 с. : ил.

Философия России первой половины XX века

ISBN 978-5-8243-1903-3

Евгений Николаевич Трубецкой - Философия России первой половины ХХ века - Содержание

От редакторов

Путь философа: в поисках смысла жизни

Евлампиев И. И. Проблема соединения земного и божественного в философском творчестве E.H. Трубецкого

Гаврюшин Н. К Христианский платонизми религиозно-общественный идеал в трудах князя Е. Н. Трубецкого

Носов А. А. История и судьба «Миросозерцания Вл. С. Соловьева»

Венцлер Л. Понятие «смысл жизни» в философии Владимира Соловьева и Евгения Трубецкого. Формальная структура и содержание

Белькинд Г., иерей. Оправдание смысла



«Философ в политике» или «Политик в философии»?

Носов А. А. Политик в философии

Половинкин С. М. Нравственная политика кн. Е. Н. Трубецкого

Кантор В. К Евгений Трубецкой: совместимы ли христианская демократия и русская идея равенства?

Михайловский А. В. Пещера Фафнира и чудо Пятидесятницы: идея русского миссианизма в политической публицистике кн. Евгения Трубецкого



Культурные реалии и интеллектуальные сопоставления

Козырев А. П. «Солнечная мистика» кн. Евгения Трубецкого и «пигмеи» с Зубовского бульвара

Щедрина Т. Г. Экзистенциальные мотивы исторической памяти: Евгений Трубецкой и Густав Шпет

Седых О. М. О работе Е. Н. Трубецкого «Иное царство и его искатели в русской народной сказке»

Гаврюшин И. Н. Е. Н. Трубецкой и Б. П. Вышеславцев о русской сказке: опыт сопоставления

Круглов А. Я. Философия Канта в исследовании кн. Е. Н. Трубецкого

Игумен Андроник (Трубачев), Половинкин С. М. Логизм кн. Евгения Трубецкого и антиномизм свящ. Павла Флоренского



Хроника жизни и творчества кн. Е. Н. Трубецкого



Приложение к «Хронике»

Трубецкой В. В. Князья Трубецкие

Половинкин С. М. Кн. Е. Н. Трубецкой в зеркале памяти

Котрелев Н. В. Из переписки князей С. Н. и Е. Н. Трубецких. С. Н. Трубецкой в Берлине, зимний семестр 1890/1891 г.

Е. Н. Трубецкой к С. Н. Трубецкому

Библиография трудов Е. Н. Трубецкого

Избранная библиография работ о Е, Н. Трубецком

Указатель имен

Сведения об авторах

Евгений Николаевич Трубецкой - Философия России первой половины ХХ века - И. И. Евлампиев - Проблема соединения земного и божественного в философском творчестве Е.Н.Трубецкого

Будучи близким другом Вл. Соловьева, Е. Трубецкой в своем философском творчестве оказался в большой зависимости от своего великого современника. Не случайно самая объемная работа Трубецкого была посвящена именно детальному разбору философии Вл. Соловьева («Миросозерцание В. С. Соловьева», 1913). Основные проблемы своего творчества Трубецкой также заимствовал из трудов своего старшего друга; безусловно, главной из них стала проблема генезиса христианства в европейской истории. Как яркий представитель религиозной традиции русской философии Трубецкой строил свою философию на христианских основаниях, однако он считал вполне допустимым относиться достаточно критично к некоторым аспектам исторического развития христианской церкви и христианского мировоззрения, более того — признавал необходимость определенного уточнения и развития этого мировоззрения.

Эта тема была чрезвычайно важной для Вл.Соловьева; во многих своих работах он достаточно резко критиковал историческую церковь, констатируя, что она не смогла выполнить свою миссию по преображению жизни народов, направлению их от материальных ценностей к духовным: «Практическое воздействие христианского начала на жизнь государств и народов нельзя признать достаточным и на Востоке, так же как и на Западе; ни там ни здесь жизненная задача христианства не была успешно исполнена, и для объяснения этого общего неуспеха необходимо указать на его общую причину»*. Кульминацией критики исторической церкви стала работа (речь) Соловьева «Об упадке средневекового миросозерцания» ( 1891 ), где под «средневековым миросозерцанием» понималось все историческое христианство. Анализируя причину «общего неуспеха» христианства, Соловьев выделяет три главных его недостатка: «исключительный догматизм», «односторонний индивидуализм» и «ложный спиритуализм».

Первый из них заключается в формализации религиозной жизни: исповедание догматов и формальное исполнение обрядов было признано достаточным для спасения, на самом же деле христианство должно было быть основой и сутью жизни, оно должно было непосредственно определять жизнь и поведение человека, реализуясь в определенных моральных и практических императивах. «Односторонний индивидуализм» традиционного христианства Соловьев усматривает в господствующем понимании спасения как чисто индивидуального дела и индивидуальной цели человека, тогда как это есть наше общее дело, где один не может ничего сделать без помощи другого и без принятия общей цели. Наконец, «ложный спиритуализм» — это резкое разделение плоти и духа и осуждение плоти как чисто греховного и противодуховного начала, не достойного спасения. На самом деле, как утверждает Соловьев, задача человека в мире — просветление и одухотворение плоти, преодоление ее греховности и несовершенства; и именно эта цель должна стать стержнем нового, преображенного христианства.

Рождение этого нового христианства Соловьев понимал как достаточно радикальный процесс, в котором существующие исторические церкви вовсе не обязательно сыграют решающую роль и даже не обязательно сохранятся в старом качестве. Недаром Соловьев подчеркивал, что в современном мире элементы грядущего истинного христианства воплощаются в жизнь чаще всего не людьми, причастными к церкви, а неверующими подвижниками, действующими в «духе Христовом» и направляющими человечество ко все более совершенному состоянию.

Утопические представления Соловьева о грядущей обновленной и единой христианской церкви повлияли на многих русских мыслителей рубежа XIX-XX веков. Наиболее радикальное их развитие было осуществлено в движении «нового религиозного сознания» и в идее Д. Мережковского о грядущей эпохе Третьего Завета, возрождавшего еретическую концепцию Иоахима Флорского. В рамках того же движения Н. Бердяев и Л. Карсавин пришли к выводу о необходимости своеобразного синтеза христианства и гностицизма, ради обновления христианства и придания ему более современной формы.

У Трубецкого мы находим гораздо более умеренное и тонкое развитие заданной Соловьевым тенденции к критическому рассмотрению истории христианства и его современного состояния. Являясь мыслителем, в гораздо большей степени связанным с догматической православной традицией,Трубецкой уточняет соловьевскую критику исторической церкви в том смысле, что признает ее справедливой только в отношении западного христианства, причем придает этой критике гораздо большую конкретность, детально анализируя кульминационные моменты развития католического учения. С другой стороны, оценивая необходимость каких-то изменений в христианском учении в современную эпоху, он вместо утопического и весьма «революционного» проекта объединения церквей, дает очень здравую философскую разработку центрального пункта христианского учения - представления о взаимосвязи земной действительности и Бога и, соответственно, о значении христианской веры для современного человека, для придания смысла его жизни. Первая задача была выполнена Трубецким в его ранних работах по истории христианской мысли; вторая — в его итоговом философском труде «Смысл жизни», опубликованном в 1918 году.



