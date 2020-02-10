Как современное государство и система государств, в которой оно существует, в силу одной своей внушительности создают ощущение надежности. Они заставляют нас сомневаться в том, что на них могут оказать воздействие политические силы, решения или дискуссии. Мы склонны видеть за каждым углом технократическое упреждение и узурпацию, причем нередко не без причины. Работу этих систем можно описывать, избегая ссылок на политику. Но если история как таковая и нужна для чего-то, так для того, чтобы продемонстрировать убогость таких трактовок.

Политический выбор, идеология и действие политических сил повсеместно встречаются в этом сюжете и влекут за собой чрезвычайно важные последствия — не только в качестве помех, но и в качестве живой реакции на сильнейшую изменчивость и случайности, вызываемые сбоями гигантских «систем», «машин» и аппаратов финансового инжиниринга. Успех или провал, стабильность или кризис — исход реально зависит от конкретного момента.

Адам Туз - Крах. Как десятилетие финансовых кризисов изменило мир

Москва: Издательство Института Гайдара, 2020 г.—776 с.

ISBN 978-5-93255-563-7

Адам Туз - Крах. Как десятилетие финансовых кризисов изменило мир - Содержание

Благодарности

Введение. Первый кризис глобальной эпохи

ЧАСТЬ I. ТУЧИ СГУЩАЮТСЯ

Глава 1. «Не тот кризис»

Глава 2. Субстандартная ипотека

Глава 3. Трансатлантические финансы

Глава 4. Еврозона

Глава 5. Многополярный мир

ЧАСТЬ II. ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС

Глава 6. «Наихудший финансовый кризис в глобальной истории»

Глава 7. Спасение

Глава 8. «Крутая тема»: глобальная ликвидность

Глава 9. Забытый европейский кризис: Восточная Европа

Глава ю. Ветер с Востока: Китай

Глава 11. «Большая двадцатка»

Глава 12. Стимулы

Глава 13. Лекарства для финансов

ЧАСТЬ III. ЕВРОЗОНА

Глава 14. Греция-2010: пролонгируй и имитируй

Глава 15. Эпоха долгов

Глава 16. Мир «большого ноля»

Глава 17. Мертвая петля

Глава 18. Любой ценой

ЧАСТЬ IV. АФТЕРШОКИ

Глава 19. Американская готика

Глава 20. Истерика

Глава 21. «На хрен ЕС»: украинский кризис

Глава 22. #Этопереворот

Глава 23. Планы устрашения

Глава 24. Трамп

Глава 25. Облик грядущего

Адам Туз - Крах. Как десятилетие финансовых кризисов изменило мир – Введение. Первый кризис глобальной эпохи

ВТОРНИК 16 сентября 2008 г. стал «первым днем без Lehman». Именно в тот день обвалились глобальные денежные рынки. В Совете управляющих Федеральной резервной системы в Вашингтоне 16 сентября началось со срочных планов по вливанию сотен миллиардов долларов в центральные банки мира. На Уолл-стрит все глаза были устремлены на AIG. Удастся ли глобальному страховому гиганту пережить этот день или он уйдет в небытие следом за инвестиционным банком Lehman? Ударная волна расходилась во все стороны. Через несколько недель ее воздействие ощущалось в заводских цехах и портовых доках, на финансовых рынках и товарных биржах по всему миру. Между тем тогда же, 16 сентября 2008 г., в здании на среднем Манхэттене начала работу 63-я сессия Генеральной ассамблеи ООН.

Здание ООН на 42-й восточной улице отнюдь не является средоточием финансовой власти в Нью-Йорке. Да и ораторы, выступавшие на пленарном заседании, которое началось утром 23 сентября, не вдавались в технические вопросы банковского кризиса. Но в то же время они настаивали на необходимости обсудить общие вопросы. Из глав правительств первым выступал бразильский президент Лула да Силва, энергично обличавший своекорыстие и хаотические спекуляции, которые вызвали кризис. Контраст между его выступлением и выступлением президента Джорджа У. Буша, поднявшегося вслед за ним на трибуну, внушал тревогу. Буш выглядел не столько «хромой уткой», сколько человеком, утратившим контакт с реальностью, не способным расстаться с потерпевшей крах повесткой дня его восьмилетнего президентского срока. Первая половина его выступления навязчиво вращалась вокруг призрака глобального терроризма. После этого он нашел утешение в излюбленной теме неоконсерваторов — насаждении демократии, увидев кульминацию этого процесса в «цветных революциях» на Украине и в Грузии. Но эти революции произошли еще в 2003-2004 гг. Опустошительный финансовый кризис, бушующий совсем неподалеку, на Уолл-стрит, удостоился лишь двух кратких абзацев в конце президентской речи. Как считал Буш, эти «затруднения» были чисто американской проблемой, которую следовало решать американским властям, и вовсе не являлись поводом для совместных действий нескольких стран.