Хью Уайбру - Православная литургия

Давно уже назрела необходимость во вводном труде, в котором ясность общей картины сочеталась бы с отчетливо выписанными деталями, а любовь к предмету — с критическим к нему подходом. Эту книгу высоко оценят христиане и Запада, и Востока.

Автор искусно передает живое, динамичное значение евхаристии для православного мира — греческого, румынского, славянского. И во всем, что он пишет, ощущается его глубокая любовь к литургии — а он знает ее, что называется, из первых рук, из собственного опыта.

Византийцы говорили, что церковь во время богослужения — это «земные небеса, где живет и движется небесный Бог». Именно это видение «неба на земле» тысячу лет тому назад привело в христианство русских.

Перед вами научное исследование, основанное на тщательном прочтении обширного материала; но результаты этого исследования представлены в виде, доступном и неспециалисту. Хью Уайбру не только воспроизводит слова и действия, составляющие собственно обряд, но рассматривает и архитектурное пространство, в котором служится литургия, и ее внутреннюю символику, и связанное с ней богословие.

Шаг за шагом он прослеживает историческое развитие евхаристического богослужения на христианском Востоке и не только излагает этот процесс в простой манере и легким для чтения стилем, но ярко и наглядно воспроизводит живое ощущение богослужений, дает почувствовать, как они проходили в разные исторические периоды с апостольских времен до наших дней.

Церковь — евхаристический организм, становящийся воистину самим собою только тогда, когда совершается божественная литургия. Именно это главное явление церковной жизни описывает в своей книге англиканский священник, в свое время — настоятель иерусалимского англиканского прихода.

Церковь — для чего она? Какова присущая ей одной, отличающая ее от всех функция, каково дело, которое делает только она, а никто другой делать не может? При всей невозможности дать ис-черпьгоающий ответ, скажем с уверенностью одно: церковь нужна для того, чтобы совершать евхаристию.

Хью Уайбру - Православная литургия - Развитие евхаристического богослужения византийского обряда

Пер. с англ.

Серия «Современное богословие»

4-е издание

М.: Издательство ББИ, 2012. — xii + 214 с.

ISBN 978-5-89647-289-6

Перевод. Александр Дорман Научный редактор: Петр Сахаров Литературный редактор. Наталья Трауберг

Хью Уайбру - Православная литургия - Развитие евхаристического богослужения византийского обряда - Содержание

Предисловие (Митрополит Диоклийский Каллист)

Предисловие к первому русскому изданию

Предисловие к третьему русскому изданию

Вступление

1. Евхаристические богослужения Запада и православная литургия

2. Источники традиции

3. IV в.

4. Евхаристия в Константинополе во времена Иоанна Златоуста

5. Литургия во времена Максима Исповедника

6. Литургия после победы иконопочитания

7. Византийская литургия в XI в

8. Завершающая стадия становления литургии

Эпилог

Жизнь Христа: символизм в литургии (сравнительная таблица)

Библиография

Список иллюстраций

Предметный и именной указатель

Хью Уайбру - Православная литургия - Развитие евхаристического богослужения византийского обряда - Предисловие

Эта книга была первоначально написана для христиан из неправославных церквей. Среди западных христиан наблюдается большой интерес к Православной церкви, многие из них имеют некоторый опыт участия в православном богослужении, и особенно в Божественной литургии. Задачей этой книги было помочь им понять, как литургия приобрела свою нынешнюю форму, и как она понималась в самой Православной церкви. Книга описывает совершение евхаристии, как последовательные стадии развития, от Тайной Вечери до наших дней; при этом представлена не только сама форма литургии, но и та архитектурная и иконографическая обстановка, в которой она совершалась, а так же различные — богословские и духовные — пути ее восприятия.

Обряд, архитектура и толкование составили в Православной церкви такую традицию евхаристического богослужения, которая существенным образом отличается от западной традиции, традиции католиков, англикан и протестантов. Для экуменических отношений важно, чтобы западные христиане понимали развитие восточной традиции, не в последнюю очередь традиции богослужения. Я писал свою книгу не для специалистов, а для обычных христиан, как мой вклад в движение к христианскому единству.

После того, как она была впервые опубликована в 1989 году, ее нашли для себя полезной также и англоязычные православные христиане, включая студентов богословия, ив 1991 году она была издана Свято-Владимирской семинарией в Нью-Йорке. Для меня большая честь и источник глубокого удовлетворения, что теперь она переведена на русский язык и доступна русским православным христианам. Мои первые контакты с православием были в русском православном приходе в Лондоне, а затем в Оксфорде. Окончив факультет богословия Оксфордского университета, я провел учебный год как стипендиат от Всемирного совета церквей в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже. Там я принимал участие в ежедневных богослужениях. Я начал чувствовать себя на православном богослужении, как дома. Позднее, когда я преподавал в Оксфорде, я регулярно пел в хоре здешнего прихода Русской православной церкви.

Я глубоко благодарен Библейско-богословскому институту св. ап. Андрея за то, что они предприняли перевод и публикацию моей книги. Выражаю надежду, что это будет полезно как студентам богословия, так и мирянам в стремлении углубить понимание и восприятие традиции своей церкви. Надеюсь также, что публикация книги «Православная литургия» на русском языке станет еще одной связующей ниточкой между Англиканской и Русской православной церквами, чтобы вместе они могли работать и молиться ради единства всех христиан, в соответствии с волей Христа.

Я благодарен Библейско-богословскому институту св. апостола Андрея и его ректору д-ру Алексею Бодрову за предложение написать предисловие к третьему русскому изданию моей книги о православной литургии. Как я уже говорил в предисловии к первому изданию, я писал эту книгу для христиан других традиций, желавших узнать больше о православном богослужении, и, в частности, о развитии православного евхаристического обряда. Я был приятно удивлен и весьма доволен, узнав, что книга, написанная англиканским священником, получила признание и среди православных читателей и, не в последнюю очередь, студентов православного богословия. Она была переведена на болгарский, сербский и грузинский языки, планируется перевод на украинский. Это уже третье издание русского перевода, и я счастлив, что моя книга пользуется таким спросом в России.

Мой первый опыт знакомства с православной Божественной литургией был в 1963 году. Тогда Русская православная церковь праздновала пятидесятую годовщину епископской хиротонии своего патриарха Алексея I. В тот момент он был единственным иерархом в России, рукоположенным до революции 1917 года. Церковь Англии представлял епископ Винчестера Фолкнер Эллисон, и он пригласил меня быть его капелланом во время празднований. Празднования продолжались неделю, и их программа включала в себя совершение литургии в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в городе, называвшемся тогда Загорск. Многие тысячи православных верующих пришли на эту литургию, и я был глубоко впечатлен их участием в пении Символа веры и молитвы господней, а также песнопений в честь преп. Сергия. На этой службе, и на всех службах, на которых мы присутствовали, было совершенно очевидно молитвенное благоговение верующих.