Герберт Уэллс - История мировой цивилизации

Знание Вселенной еще очень несовершенно. Всего двести лет назад людям были знакомы только последние три тысячи лет ее истории. Всему совершившемуся до этого времени отводилась лишь область легенд и догадок. В значительной части цивилизованного мира людей учили, и они верили, что, однажды, за 4004 года до Рождества Христова был создан мир. Мнения компетентных авторитетов расходились лишь в том: весной или осенью того года свершилось это событие. Это весьма длительное недоразумение было основано на слишком буквальном толковании еврейской библии и на достаточно произвольных богословских заключениях, вытекавших из него. Учителя религии давно уже оставили эту точку зрения, и всеми ныне признано, что вселенная, в которой мы обитаем, по всей вероятности, существовала в течение огромного периода времени, быть может, бесконечно. Разумеется, многое может быть обманчивым в видимых явлениях; например, комната покажется почти бесконечной, если к ее противоположным стенам приделать зеркала и посмотреть в них. Но мнение, будто вселенная, в которой мы живем, существует всего только шесть или семь тысяч лет, теперь нужно рассматривать, как совершенно изжитое.

Как всем теперь известно, Земля представляет собой сфероид, шар, слегка приплюснутый, наподобие апельсина, диаметром около 8000 миль. Сфероидальная форма ее была известна небольшому кружку интеллигентных людей уже более 2500 лет тому назад. Но до этого времени Землю считали плоской, и придумывались самые разнообразные теории, чтобы объяснить ее отношение к небу, звездам и планетам. Теперь мы знаем, что Земля оборачивается вокруг своей оси (эта ось, приблизительно, на 24 мили короче экваториального диаметра) каждые двадцать четыре часа, и этим объясняется смена дня и ночи, мы знаем также, что в течение года Земля оборачивается вокруг Солнца, описывая слегка неправильный овал. Расстояние от Земли до Солнца колеблется от 911/2 миллионов до 94 1/2 миллионов миль. Вокруг Земли вращается другое, гораздо меньшее небесное тело, Луна, находящееся от нее обычно на расстоянии около 239 000 миль, Земля и Луна не единственные тела, вращающиеся вокруг Солнца. Существуют еще планеты; Меркурий и Венера, находящиеся на расстоянии 36 и 37 миллионов миль от Солнца. А за орбитой Земли, за целым поясом меньших тел, так называемых малых планет, находятся Марс, Юпитер, Сатурн. Уран и Нептун – на расстоянии 141 483, 886, 1782 и 1793 миллионов миль. Трудно постичь умом эти расстояния, вычисленные в миллионах миль. Быть может, воображению читателя будет легче представить себе их соотношение, мысленно уменьшив масштаб Солнца и планет до более понятных величин. Если бы мы представили себе Землю небольшим шариком диаметром в вершок, то Солнце должны были бы представить большим шаром, диаметром в 9 футов, находящимся на расстоянии 323 ярдов от Земли, т. е. около 1/6 мили или 4–5 минут ходьбы. Луна же была бы размером в горошину, на расстоянии 21/2 футов от шарика-Земли. Между Землей и Солнцем находились бы две другие внутренние планеты: Меркурий и Венера, в расстоянии одна 125, другая 250 ярдов от Солнца.

Кругом и около этих тел была бы пустота, вплоть до Марса, находящегося на расстоянии 175 футов за Землей, до Юпитера, диаметром в 1 фут, на расстоянии почти 1 мили, Сатурна, несколько меньшего объемом, на расстоянии двух миль, Урана – на расстоянии четырех, и Нептуна – на расстоянии шести миль от Земли. А за этим… пустота… пустота – на протяжении тысяч миль, за исключением небольших частиц и плавающих остатков разреженного тумана. Ближайшая звезда от Земли по этому масштабу была бы на расстоянии 40 000 миль. Эти цифры, быть может, несколько помогут нам составить понятие о той безмерности пространств, где разыгрывалась драма жизни. О всех этих беспредельных мировых пространствах мы знаем достоверно лишь то, что происходит на поверхности нашей Земли; в глубины же ее нельзя проникнуть более, чем на три мили из 4000, отделяющих нас от центра земного шара; над поверхностью Земли жизнь поднимается всего на расстояние не более пяти миль. По-видимому, все остальное безграничное пространство пусто и мертво. Самые глубокие океанские исследования не превосходят пяти миль. Наивысший полет аэроплана достигал несколько более четырех. В воздушном шаре люди подымались до семи миль, но платились за это тяжелым страданием. Ни одна птица не может летать на высоте пяти миль, а небольшие птички и некоторые насекомые, которых поднимали на такую высоту в аэроплане, падали в бесчувственном состоянии задолго до достижения такой высоты.

Герберт Уэллс - История мировой цивилизации

ООО «Издательство АСТ», 2019

«Public Domain», 1922

Серия "Тайны мировой истории"

ISBN 978-5-17-113627-7

Герберт Уэллс - История мировой цивилизации - Содержание

Предисловие

Глава I. Мир в пространстве

Глава II. Мир во времени

Глава III. Начало жизни

Глава IV. Век рыб

Глава V. Век каменноугольных отложений

Глава VI. Век пресмыкающихся

Глава VII. Первые птицы и млекопитающие

Глава VIII. Век млекопитающих

Глава IX. Мартышки, обезьяны и получеловек

Глава X. Неандертальский и Родезианский человек

Глава XI. Первый настоящий человек

Глава XII. Первобытная мысль

Глава XIII. Начало земледелия

Глава XIV. Первобытная неолитическая цивилизация

Глава XV. Шумерия, ранний Египет и их письмена

Глава XVI. Первые кочевые народы

Глава XVII. Первые мореплаватели

Глава XVIII. Египет, Вавилон и Ассирия

Глава XIX. Первобытные арийцы

Глава XX. Последнее Вавилонское царство и царство Дария I

Глава XXI. Древняя история евреев

Глава XXII. Еврейские священники и пророки

Глава XXIII. Греки

Глава XXIV. Грекоперсидские войны

Глава XXV. Величие Греции

Глава XXVI. Империя Александра Великого

Глава XXVII. Музей и библиотека Александрии

Глава XXVIII. Жизнь Гаутамы Будды

Глава XXIX. Царь Ашока

Глава XXX. Конфуций и Лао-Цзы

Глава XXXI. На арене истории появляется Рим

Глава XXXII. Рим и Карфаген

Глава XXXIII. Развитие Римской империи

Глава XXXIV. Между Римом и Китаем

Глава XXXV. Жизнь простого народа во времена Римской империи

Глава XXXVI. Религиозные движения во времена Римской империи

Глава XXXVII. Учение Иисуса Христа

Глава XXXVIII. Развитие христианского вероучения

Глава XXXIX. Разделение империи варварами на восточную и западную

Глава XL. Гунны и конец восточной империи

Глава XLI. Византийская империя и империя Сасанидов

Глава XLII. Китайские династии Суй и Тан

Глава XLIII. Магомет и ислам

Глава XLIV. Эпоха величия арабов

Глава XLV. Развитие латинского христианства

Глава XLVI. Крестовые походы и эпоха папского владычества

Глава XLVII. Строптивые монархи и великий раскол

Глава XLVIII. Завоевания монголов

Глава XLIX. Умственное возрождение европейцев

Глава L. Реформация латинской церкви

Глава LI. Император Карл V

Глава LII. Век политических экспериментов, великой монархии, парламентаризма и республик в Европе

Глава LIII. Новые империи европейцев в Азии и за океаном

Глава LIV. Американская война за независимость

Глава LV. Французская революция и реставрация монархии

Глава LVI. Нездоровый мир в Европе после падения Наполеона

Глава LVII. Развитие прикладных знаний

Глава LVIII. Революция в промышленности

Глава LIX. Развитие современных политических и социальных идей

Глава LX. Рост Соединенных Штатов

Глава LXI. Возвышение Германии в Европе

Глава LXII. Новые заокеанские завоевания, обязанные пароходу и железной дороге

Глава LXIII. Агрессивная политика Европы в Азии и возвышение Японии

Глава LXIV. Британская империя в 1914 году

Глава LXV. Период вооружений в Европе и Великая война 1914–1918 гг

Глава LXVI. Революция и голод в России

Глава LXVII. Политическое и социальное переустройство мира

Хронологическая таблица