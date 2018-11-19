Дэвид Уэст - Континентальная философия - Введение

Книга является переработанным и значительно расширенным изданием «Введения в континентальную философию», которое впервые было опубликовано в 1996 г. Помимо нескольких небольших изменений есть два существенных дополнения. Первое — это новый раздел в гл. 4, в котором рассматриваются Ханна Арендт и в несколько меньшем объеме Карл Шмитт, чьи идеи становятся все более влиятельными как в континентальной, так и в англоязычной политической философии.

Другое важное дополнение — новая глава (гл. 8), в которой анализируются некоторые «радикальные отступления» в континентальной философии, наметившиеся в самом начале XXI в. Она включает подробное обсуждение работ Джорджо Агамбена, Жана-Люка Нанси, Славоя Жижека и Алена Бадью.

Эти мыслители немолоды — они родились во время Второй мировой войны или сразу после нее. Однако заметная политическая окраска их идей помогла привлечь к ним значительное внимание после событий 11 сентября 2001 г. и последовавшей «войны с терроризмом».

Дэвид Уэст; перевод с англ. Д. Ю. Кралечкина

М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015.— 448 с.

ISBN 978-5-7749-0872-1

Предисловие ко второму изданию

По вопросу о том, кто из значительных мыслителей и какие философские подходы относятся к континентальной традиции философии, существует в целом устойчивое согласие. Гораздо больше споров вызывает то, что именно определяет континентальную философию, т.е. какие критерии позволяют выделять этих мыслителей и эти подходы. Аналитический философ мог бы сказать, что объем, или экстенсия, термина «континентальная философия» намного яснее, чем его смысл, или «интенсия». В этом, в частности, отражаются проблемные истоки и мотивы различия континентальной философии и аналитической. Лучше всего представлять континентальную традицию философии в качестве результата ряда критических реакций на основные направления европейской философии Нового времени и, в частности, на превознесение Просвещением науки и научной рациональности. Прежде чем углубляться в некоторые сложности и противоречия, связанные с термином «континентальная философия», полезно дать более точное его определение. Континентальная философия включает ряд мыслителей и философских подходов, которые обычно противопоставляются «аналитической философии», господствовавшей в академической философии в англоязычном мире на протяжении большей части XX в. В этом смысле она включает таких мыслителей, как Гегель, Маркс, Кьеркегор, Ницше, Гуссерль, Хайдеггер, Арендт, Сартр, Бовуар, Гадамер, Адорно, Деррида, Фуко, Лиотар, Кристева, Иригарей и Бадью, и состоит из философских подходов, включающих гегелевский идеализм, марксизм, «критическую теорию» франкфуртской школы и Хабермаса, экзистенциализм, герменевтику, феноменологию, структурализм, постструктурализм, постмодернизм и некоторые формы феминизма. Это определение должно по крайней мере показать, что даже на этом первоначальном этапе нашего изучения у нас нет однородной континентальной традиции. Скорее, существует многообразие более или менее тесно связанных друг с другом течений мысли. Иными словами, есть мыслители, работа которых отличается общим стилем, определяемым в качестве именно континентального.

В соответствии с целями данной книги континентальный комплекс подходов в философии будет описываться в основном через призму исторического развития. Полезно будет не только выделить некую группу мыслителей, которые имеют определенные черты семейного сходства друг с другом, но и проследить некоторые очевидные линии наследования, т.е. нарисовать интеллектуальное семейное древо. Таким образом мы сможем проследить определенное количество различий одновременно содержательного и стилистического толка и прийти к точке возникновения очевидно континентальных течений мысли, выступающих реакцией на основное направление европейской философии Нового времени, в частности на Просвещение.

В господствующем настроении этого интеллектуального движения скептицизм по отношению к заявлениям традиционной метафизики, религии и морали сочетался с вполне выраженным (или даже, как считают некоторые, неумеренным) восхищением методами естественных наук. Если наука иногда и подвергается сомнению, если скептицизм порой распр остраняется и на нее, то лишь потому, что ее ставят под вопрос как наиболее убедительный пример человеческого познания. В сравнении с естественными науками другие претензии на знание кажутся наиболее типичным философам Просвещения ненадежными, а потому последние, как правило, стремятся поставить художественные, моральные и даже религиозные истины на основания, которые были бы более прочными с точки зрения разума, более научными, а потому более надежными.

Но, с точки зрения некоторых континентальных критиков Просвещения, усилия этих мыслителей с самого начала были обречены на провал. Неудачи и затруднения, с которыми они столкнулись в своих попытках обеспечить надежными и рациональными основаниями моральные, религиозные и художественные аспекты человеческого знания, были не столько признаками незавершенного проекта, сколько неизбежными последствиями искаженного и одностороннего философского подхода. Критики Просвещения видели потребность в совершенно ином ответе на вопросы, на которые, казалось, не могли ответить ни философия Просвещения, ни научный метод.

Результатом стало появление нескольких новаторских интеллектуальных подходов, которые вместе составляют то, что сегодня мы называем континентальной философией. Основные контуры этой континентальной критики можно возвести к произведениям Канта, Руссо и немецких романтиков и идеалистов — Гердера, Новалиса, братьев Шлегелей, Гельдерлина и Шеллинга. Однако в наиболее систематичной и амбициозной форме эта критика выражена в философии Гегеля. Последующие авторы, внесшие вклад к континентальную традицию, за немногими исключениями, являются «постгегельянцами», т.е. они либо развивают мысль Гегеля, либо выступают против нее, но редко попросту игнорируют. Их идеи несут отпечаток гегелевской системы, даже если они с жаром критикуют ее или отвергают. Далее мы рассмотрим наиболее важные из этих идей.

Но прежде чем перейти к этой задаче, нам, вероятно, нужно обсудить одно возможное возражение на наш проект в целом. Даже если мы без дальнейших объяснений отвергнем упреки, которые обычно предъявляют любой попытке описать достаточно обширную тему немногими словами или же представить сложные идеи в доступном виде, более серьезная проблема все равно будет преследовать нас. Она заключается в том, что обособление отдельной традиции континентальной философии является чем-то спорным или даже извращенным. Этот проект может показаться особенно несуразным читателям из самой континентальной Европы, т.е. той Европы, которая рассматривается отдельно от англоязычных (по большей части) островов, находящихся на ее западной окраине.

В конце концов у различных течений западной истории есть общая история, начинавшаяся с досократиков, Платона и Аристотеля, испытавшая на себе значительное влияние со стороны христианской, иудаистской и исламской учености, а затем продолжившаяся в таких центральных фигурах европейской философии Нового времени, как Декарт, Локк, Юм, Лейбниц, Спиноза и Кант. И есть определенные основания предъявить термину «континентальная философия» претензию в этноцентризме, поскольку, очевидно, имеется в виду только Европейский континент. Континентальная философия может быть лишь вариантом философии западной.

На самом деле континентальная философия зародилась в качестве категории исключения. До недавних пор в аналитической философии, господствовавшей в англоязычных западных странах, включая США, Британию, Австралию, Канаду и Новую Зеландию, почти полностью игнорировались философские произведения, созданные в континентальной Европе после Канта, т.е., если говорить другими словами, континентальная философия. Еще в 1970-х гг. курс по философии, в котором не упоминались Гегель, Ницше, Гуссерль, Хайдеггер или Сартр, не считался ущербным. В этом отношении Кант, чье значение признается как в аналитической, так и в континентальной традициях, представляет решающий переходный момент или даже момент разрыва. В определенной степени его философия была ответом на радикальный скептицизм Давида Юма, одной из центральных фигур шотландского Просвещения, оказавших значительное влияние на аналитическую философию.

И по сей день аналитические философы весьма серьезно относятся к ответу Канта. Однако работы Гегеля, чьи наиболее важные идеи напрямую следуют из его критической реакции на Канта, в основном игнорировались. Поэтому именно вместе с Гегелем и после него стало возможно говорить о континентальной и аналитической философии, а не просто о европейской или западной. Немалое число последующих континентальных мыслителей XIX и XX вв., которые либо непосредственно испытали влияние со стороны Гегеля и его идей, либо реагировали на них, или вообще игнорировались аналитическими философами, или, как Сартр и Камю, ценились в основном за свои литературные произведения.