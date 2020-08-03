Эта книга посвящена переменам. Так называемое Средневековье длилось 1000 лет — с 500 по 1500 год, — и Европа конца этого периода сильно отличалась от той, что была в начале. Раннее Средневековье было проникнуто влиянием Римской империи, которая объединяла половину Европейского континента, но резко отсекала ее от другой половины.

По прошествии 1000 лет Европа в целом уже обрела те контуры, которые сохраняются и поныне: в том или ином виде в ней сформировалось большинство нынешних независимых государств. Задача этой книги — проследить ход перемен и показать их значимость. Однако сосредоточимся мы не на результатах. Многих авторов трудов о Средневековье заботит в первую очередь происхождение нынешних государств и другие аспекты «современности» в их понимании, поэтому для них смысл средневекового периода заключен именно в результатах и итогах.

Мне это кажется в корне ошибочным. История лишена целесообразности, историческое развитие не стремится к чему-то, а отталкивается от чего-то. Более того, с моей точки зрения, бурный период Средневековья представляет самостоятельный интерес и его не обязательно рассматривать через призму последующих событий. Надеюсь, моя книга послужит убедительным тому доказательством.

Это отнюдь не значит, что средневековая история Европы представляет собой водоворот событий, не имеющих никакой логической связи, кроме принадлежности к произвольно выбранному тысячелетнему временному отрезку. Вовсе нет. Средние века размечены четко обозначенными переломными моментами, из которых и складывается этот исторический период.

Падение Западной Римской империи в V веке, кризис Восточной Римской империи, столкнувшейся с подъемом ислама в VII веке, экспериментальный проект Каролингов по созданию высокодуховного государства на рубеже VIII-IX веков, распространение христианства в Северной и Восточной Европе в X веке (преимущественно), радикальная децентрализация политической власти на Западе в XI веке, демографический и экономический рост с X по XIII век, восстановление политической и религиозной власти на Западе в XII-XIII веках, закат Византии в тот же период.

Крис Уикхем – Средневековая Европа: От падения Рима до Реформации

Перевод с английского – Мария Десятова

Издательство – «Альпина нон-фикшн» – 536 с.

Москва – 2019 г.

ISBN 978-5-91671-712-9

Крис Уикхем – Средневековая Европа: От падения Рима до Реформации – Содержание

Иллюстрации

Карты

Благодарности

Глава 1. Новый взгляд на Средние века

Глава 2. Рим и его западные преемники: 500-750 гг.

Глава 3. Кризис и преобразования на Востоке: 500-850/1000 гг.

Глава 4. Эксперимент Каролингов: 750-1000 гг.

Глава 5. Расширение границ христианской Европы: 500-1100 гг.

Глава 6. Передел Западной Европы: 1000-1150 гг.

Глава 7. Долгий экономический подъем: 950-1300 гг.

Глава 8. Неоднозначность восстановления централизованной власти: 1150-1300 гг.

Глава 9. Крах альтернативных возможностей, 1204 г.

Глава 10. Гендерные роли и сообщества в позднесредневековой Европе

Глава 11. Деньги, война и смерть: 1350-1500 гг.

Глава 12 Переосмысление политики: 1350-1500 гг.

Глава 13. Заключение

Библиография

Примечания

Предметно-именной указатель

Крис Уикхем – Средневековая Европа: От падения Рима до Реформации – Рим и его западные преемники 500-750 гг.

Почему пала Римская империя? Если коротко — она не пала. Половина империи — восточная, со столицей в Константинополе, занимавшая территорию нынешних Балкан, Турции, Египта и стран Леванта, — благополучно пережила раскол и завоевание западной части (нынешней Франции, Испании, Италии, севера Африки, Британии) иноземцами, произошедшие в V веке. Как мы убедимся в следующей главе, не сломили ее и массовые нашествия два века спустя. Восточная Римская империя — которую мы далее будем называть Византийской, хотя ее подданные до самого конца именовали себя римлянами (ромеями), — продержалась еще тысячу лет, пока последние ее земли не покорились в XV веке османам.

Те, переняв у Византии (Рима) ряд основополагающих принципов финансового и административного устройства, принялись строить собственную империю со столицей в бывшем Константинополе, ныне Стамбуле. Таким образом, в определенном смысле Римская империя просуществовала до Первой мировой войны, когда рухнуло и Османское государство. Я говорю это не для того, чтобы создать образ прошлого, которое никогда не претерпевает изменений, — какие-то его элементы всегда присутствуют в настоящем, однако это не значит, что в прошлом не происходило серьезных трансформаций, без которых не обошлась, в частности, и Византийская империя.

Я имею в виду другое. Когда речь идет о каких-то переломных событиях — конец мирной жизни для Европы в 1914 году, распад Советского Союза в 1991-м, — историки делятся на тех, кому такие катастрофы кажутся неизбежностью, обусловленной структурными предпосылками, зачастую зревшими достаточно долго и в какой-то исторический момент сошедшимися воедино, и тех, кто объясняет эти переломные события волей случая, результатом неких сиюминутных, почти случайных политических решений. Даже если историк учитывает нюансы и тонкости, он все равно в качестве более значимых выбирает из общей мешанины либо структурные факторы, либо политические. Я сам в основном тяготею к структуралистам.