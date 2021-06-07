Уилбер Кен - Интегральная духовность - Новая роль религии в современном и постсовременном мире

За последние двадцать лет получил известность и широкое признание совершенно новый теоретический подход к организации мира и нашей активности в нем. Речь об интегральном подходе, который сейчас находит применение во многих областях человеческого знания: бизнесе и медицине, психологии и юриспруденции, политике и теории устойчивого развития, искусстве и образовании. Благодаря тому, что интегральная концепция претендует на целостность и всеохватность, у каждой использующей ее дисциплины появляется возможность преобразовать себя наиболее целостным, эффективным и продуктивным способом. Но причина не в том, что эти дисциплины получают новое содержание: сам по себе интегральный подход ничего не добавляет в них, он просто показывает границы их применения, которые, как правило, не столь обширны и всеохватны, как интегральный подход. Это и есть руководящий принцип, который обещает поистине революционные преобразования, по крайней мере в некоторых областях человеческого знания. А что если мы применим интегральный подход к духовности? Именно этому и посвящена настоящая книга.

Тема эта по своей природе настолько серьезна, а ее различные ответвления имеют такое колоссальное значение и масштаб, что мне с самого начала хотелось бы избежать плачевной участи задохнуться в тисках этой серьезности. Вот почему я выбрал другое направление — в сторону легкости и даже некой фривольности. Но, полагаю, это единственный способ говорить на тему, которая содержит в себе предельный интерес к таким спорным понятиям, как Бог и Дух, спасение и покаяние, греховность и искупление, иллюзия и пробуждение. Легкость прикосновения — это и мудрое настроение, и блеск изящества. Одна из основных трудностей в представлении интегрального подхода заключается в том, что его нужно объяснить, прежде чем начать использовать. Так что мне пришлось в качестве своего рода пролога или прелюдии включить в книгу «Введение в интегральный подход». Тем из вас, кто близко знаком с ним, конечно, достаточно бегло просмотреть его, а может, даже пропустить.

После того как интегральный подход будет вкратце представлен и объяснен, мы сможем применить его к духовности. Я не буду давать краткий обзор всех выводов в книге и просто укажу, что они касаются нескольких, возможно четырех или пяти, самых острых вопросов духовности: ее места в повседневной жизни, доказательства существования Духа, стадий духовного развития, роли медитации и созерцательных практик, восточных и западных подходов к религии — и их связи с различными течениями в современном и постсовременном мире. Дать ответы на эти вопросы равносильно тому, что написать манифест интегральной духовности.

Уилбер Кен - Интегральная духовность. Новая роль религии в современном и постсовременном мире

пер. с англ. Е. Пустошкина ; [науч. ред. А. Нариньяни]

М. : Манн, Иванов и Фербер, 2020. 384 с.

ISBN 978-5-00146-619-2

Уилбер Кен - Интегральная духовность. Новая роль религии в современном и постсовременном мире - Оглавление

Обращение к читателю

Введение в интегральный подход

Глава 1. Интегральный методологический плюрализм

Глава 2. Стадии сознания

Глава 3. Состояния сознания

Глава 4. Состояния и стадии

Глава 5. Буддизм бумерита

Глава 6 Тень и отвергнутое «я»

Глава 7. Чудо под названием «мы»

Глава 8. Мир ужасно очевидного

Глава 9. Конвейерная лента

Глава 10. Практика интегральной жизни

Приложение 1. От Великой цепи бытия к постмодернизму за три быстрых шага

Приложение 2. Интегральная постметафизика

Приложение 3. Миф о данном продолжает жить