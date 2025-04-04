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Уорд - Кем был Хирам Абифф?

Джон Себастьян Марлоу Уорд - Кем был Хирам Абифф?
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Mythology Legends
Внимательный исследователь масонской традиции неизбежно сталкивается с вопросом о происхождении центральной легенды нашего ритуала. Множество параллелей с древними мистериями, в частности, с египетским мифом об Осирисе, наводят на мысль о глубоких корнях этой истории. Однако, автор полагает, что искать истоки нашей легенды исключительно в Египте было бы ошибочно. Анализ ритуала указывает на более непосредственную связь с Палестиной и Ближним Востоком. Отсутствие подробностей о центральной фигуре легенды в библейских текстах, известных англичанам в XVIII веке, показывает, что масоны не заимствовали эту историю непосредственно из Священного Писания.
Таким образом, перспективным направлением для исследований выглядит не только Египет, но и Палестина. Необходимо задействовать не одни лишь библейские тексты, но и светские исторические источники. Нужно обратить внимание на верования и обычаи народов, населявших Сирию и Малую Азию в соответствующий период. Всё это позволит глубже понять исторический контекст, в котором зародилась легенда о Хираме Абиффе.
Я надеюсь, что данная работа поможет увидеть в Хираме Абиффе не просто персонажа масонской легенды, но и символ глубокой человеческой драмы. Эта фигура олицетворяет не только личную честь, но и более фундаментальные ценности нашего бытия. История архитектора раскрывает нам панормаму возвышения человечества, ведомого светом свыше, из глубин жестокости и невежества.
Хирам Абифф, вероятнее всего, был реальным человеком, ставшим жертвой ритуалов человеческих жертвоприношений. Подобные действия совершались с целью умилостивить богов, ради плодородия земли и долговечности построек. Его трагическая судьба повторяет участь многих других пророков, жрецов и правителей, чья кровь окрасила землю во имя урожая и даров Великой Матери. Эти напрасные жертвы свидетельствуют о глубине веры и готовности людей идти на самопожертвование во имя общих интересов.
История сына вдовы — лишь одно из звеньев в длинной цепи подобных событий, повторявшихся на протяжении веков. И сегодня, в самых отдаленных уголках мира, сохраняются следы этих древних культов.
Путь нашего исследования будет напоминать мозаичный пол1, выложенный черно-белыми клетками, и, подобно Королевской Арке2, будет отмечен кровавыми пятнами. Нам предстоит окунуться в бездну человеческого невежества и страха, чтобы понять, какие силы сподвигали людей совершать такие ужасные поступки. И хотя путь наш будет пролегать во мраке, его также будет озарять свет человеческого духа, который не терял веру и надежду даже в самые темные времена.

Джон Себастьян Марлоу Уорд - Кем был Хирам Абифф?

«Касталия», 2025. — 322 с.
ISBN 978-5-90796911-7־

Джон Себастьян Марлоу Уорд - Кем был Хирам Абифф? – Содержание

Содержание
Введение
  • Глава 1. Наша проблема
  • Глава 2. Пятеро библейских Хирамов
  • Глава 3. Адонис и Астарта в Вавилоне
  • Глава 4. Астарта и Адонис в Сирии и на Кипре
  • Глава 5. Умирающий Бог в Малой Азии
  • Глава 6. Умирающий Бог в других странах
  • Глава 7. Ритуалы Адониса в Иудее
  • Глава 8. Роль Соломона в обрядах Адониса
  • Глава 9. Высшие степени в культе Таммуза
  • Глава 10. Следы ритуалов Таммуза в рассказе Лукиана
  • Глава 11. Краткий анализ сирийских обрядов
  • Глава 12. Сохранение ритуала у Ессеев
  • Глава 13. Существование культа Адониса в период христианства
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Rating 4.9 / 5
Added 04.04.2025
Author brat Vadim
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4.9/5 (7)

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