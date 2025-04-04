Уорд - Кем был Хирам Абифф?
Внимательный исследователь масонской традиции неизбежно сталкивается с вопросом о происхождении центральной легенды нашего ритуала. Множество параллелей с древними мистериями, в частности, с египетским мифом об Осирисе, наводят на мысль о глубоких корнях этой истории. Однако, автор полагает, что искать истоки нашей легенды исключительно в Египте было бы ошибочно. Анализ ритуала указывает на более непосредственную связь с Палестиной и Ближним Востоком. Отсутствие подробностей о центральной фигуре легенды в библейских текстах, известных англичанам в XVIII веке, показывает, что масоны не заимствовали эту историю непосредственно из Священного Писания.
Таким образом, перспективным направлением для исследований выглядит не только Египет, но и Палестина. Необходимо задействовать не одни лишь библейские тексты, но и светские исторические источники. Нужно обратить внимание на верования и обычаи народов, населявших Сирию и Малую Азию в соответствующий период. Всё это позволит глубже понять исторический контекст, в котором зародилась легенда о Хираме Абиффе.
Я надеюсь, что данная работа поможет увидеть в Хираме Абиффе не просто персонажа масонской легенды, но и символ глубокой человеческой драмы. Эта фигура олицетворяет не только личную честь, но и более фундаментальные ценности нашего бытия. История архитектора раскрывает нам панормаму возвышения человечества, ведомого светом свыше, из глубин жестокости и невежества.
Хирам Абифф, вероятнее всего, был реальным человеком, ставшим жертвой ритуалов человеческих жертвоприношений. Подобные действия совершались с целью умилостивить богов, ради плодородия земли и долговечности построек. Его трагическая судьба повторяет участь многих других пророков, жрецов и правителей, чья кровь окрасила землю во имя урожая и даров Великой Матери. Эти напрасные жертвы свидетельствуют о глубине веры и готовности людей идти на самопожертвование во имя общих интересов.
История сына вдовы — лишь одно из звеньев в длинной цепи подобных событий, повторявшихся на протяжении веков. И сегодня, в самых отдаленных уголках мира, сохраняются следы этих древних культов.
Путь нашего исследования будет напоминать мозаичный пол1, выложенный черно-белыми клетками, и, подобно Королевской Арке2, будет отмечен кровавыми пятнами. Нам предстоит окунуться в бездну человеческого невежества и страха, чтобы понять, какие силы сподвигали людей совершать такие ужасные поступки. И хотя путь наш будет пролегать во мраке, его также будет озарять свет человеческого духа, который не терял веру и надежду даже в самые темные времена.
Джон Себастьян Марлоу Уорд - Кем был Хирам Абифф?
«Касталия», 2025. — 322 с.
ISBN 978-5-90796911-7־
Джон Себастьян Марлоу Уорд - Кем был Хирам Абифф? – Содержание
Содержание
Введение
- Глава 1. Наша проблема
- Глава 2. Пятеро библейских Хирамов
- Глава 3. Адонис и Астарта в Вавилоне
- Глава 4. Астарта и Адонис в Сирии и на Кипре
- Глава 5. Умирающий Бог в Малой Азии
- Глава 6. Умирающий Бог в других странах
- Глава 7. Ритуалы Адониса в Иудее
- Глава 8. Роль Соломона в обрядах Адониса
- Глава 9. Высшие степени в культе Таммуза
- Глава 10. Следы ритуалов Таммуза в рассказе Лукиана
- Глава 11. Краткий анализ сирийских обрядов
- Глава 12. Сохранение ритуала у Ессеев
- Глава 13. Существование культа Адониса в период христианства
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