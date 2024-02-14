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Урушев - Что такое старообрядчество

Урушев Дмитрий - Что такое старообрядчество
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, **History of Russian Orthodoxy
У каждого свой путь ко Христу. И сколько путей, столько представлений о вере, Боге и Церкви. Кому-то повезло. Он с детства помнит бабушкины руки в муке, пасхальный кулич и крашеные яйца, праздничное многолюдство в храме и трепетные свечи перед иконами. Эти добрые и простые образы, бережно сохраненные в сердце, встают у человека перед глазами, когда он молится, читает Евангелие или беседует о вере и жизни. Но так повезло не всем. У тех, кого в храм привела не бабушка, а насущная необходимость познания Бога и себя, иные представления о вере, иные образы Церкви, приобретенные иным духовным опытом. Внимая молитвам и песнопениям литургии, каждый, пришедший ко Христу собственным, непростым, путем, видит «умными очами» что-то свое.
Мое пришествие к Богу началось весной 1995 года, когда, по совету мамы, я прочитал романы «В лесах» и «На горах» Павла Ивановича Мельникова (Андрея Печерского). Уже не помню, почему именно эти книги были посоветованы мне. Теперь я понимаю, Мельников — третьесортный писатель, а его романы — отнюдь не вершина русской литературы. Но тогда общее впечатление от них было огромно, хотя я многого и не понял. Меня восхитила величественная панорама природы, картины народной жизни, изумительная галерея русских типов, представших моему взору. Но более всего поразила загадочная, неизвестная старая вера, старообрядчество, древлее право славие.
В то же время я открыл для себя творчество писателя Юрия Павловича Казакова и был очарован его рассказами и Русским Севером. И поныне его карта звучит для меня песней: Ладога, Онега, Пинега, Кокшеньга, Лопшеньга, Маленьга. Что-то необыкновенное, настоящее, кондовое слышится в этих загадочных финских и лопарских именах. И мне они приятнее и звучнее южной экзотики, всяких там полногласных Ниуэ и Вануату. Романы Мельникова и рассказы Казакова соединились в воображении и нарисовали образы, которыми православие запечатлелось в моем сердце. Они сродни картинам Васнецова и Нестерова или рисункам Билибина: тихий светлый край — Святая Русь, пустынность, нетронутые безлюдные леса и «топи блат», темные ночи зимой, тишина над землей. Светозарным Русским Севером раскрылась мне вера Христова.

Урушев Дмитрий - Что такое старообрядчество

Москва: Эксмо, 2024, 192 с.
Серия "Религия. Старообрядчество"
ISBN 978-5-04-191180-5

Урушев Дмитрий - Что такое старообрядчество - Оглавление

ОТ АВТОРА
  • Глава 1. ОБ ЭТОЙ КНИГЕ
  • Глава 2. ГЛАВНЫЙ ВОПРОС
  • Глава 3. АКСИОМЫ ХРИСТИАНСТВА
  • Глава 4. ИСТИННАЯ ЦЕРКОВЬ
  • Глава 5. ПРАВОСЛАВНАЯ ВЕРА
  • Глава 6. О СИМВОЛЕ ВЕРЫ
  • Глава 7. ИМЯ ХРИСТОВО
  • Глава 8. КРЕСТ ХРИСТОВ
  • Глава 9. КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ
  • Глава 10. ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
  • Глава 11. ЗНАМЕННОЕ ПЕНИЕ
  • Глава 12. ХРИСТИАНСКАЯ БОРОДА
  • Глава 13. КРЕЩЕНИЕ РУСИ
  • Глава 14. СВЯТАЯ РУСЬ
  • Глава 15. ПАДЕНИЕ ЦАРЬГРАДА
  • Глава 16. ТРЕТИЙ РИМ
  • Глава 17. ЦАРЬ И ПАТРИАРХ
  • Глава 18. НАЧАЛО РАСКОЛА
  • Глава 19. ЕПИСКОП ПАВЕЛ
  • Глава 20. ПРОТОПОП АВВАКУМ
  • Глава 21. БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА
  • Глава 22. СОЛОВЕЦКОЕ РАЗОРЕНИЕ
  • Глава 23. ВРЕМЯ СТРАДАНИЯ
  • Глава 24. В СТАРООБРЯДЧЕСКОМ ХРАМЕ
  • Глава 25. СЛУГИ ДЬЯВОЛА
Что читать о старообрядчестве
Views 182
Rating 4.7 / 5
Added 14.02.2024
Author brat Andron
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4.7/5 (3)

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