Урушев Дмитрий - Что такое старообрядчество

Урушев - Что такое старообрядчество
У каждого свой путь ко Христу. И сколько путей, столько представлений о вере, Боге и Церкви. Кому-то повезло. Он с детства помнит бабушкины руки в муке, пасхальный кулич и крашеные яйца, праздничное многолюдство в храме и трепетные свечи перед иконами. Эти добрые и простые образы, бережно сохраненные в сердце, встают у человека перед глазами, когда он молится, читает Евангелие или беседует о вере и жизни. Но так повезло не всем. У тех, кого в храм привела не бабушка, а насущная необходимость познания Бога и себя, иные представления о вере, иные образы Церкви, приобретенные иным духовным опытом. Внимая молитвам и песнопениям литургии, каждый, пришедший ко Христу собственным, непростым, путем, видит «умными очами» что-то свое.
Мое пришествие к Богу началось весной 1995 года, когда, по совету мамы, я прочитал романы «В лесах» и «На горах» Павла Ивановича Мельникова (Андрея Печерского). Уже не помню, почему именно эти книги были посоветованы мне. Теперь я понимаю, Мельников — третьесортный писатель, а его романы — отнюдь не вершина русской литературы. Но тогда общее впечатление от них было огромно, хотя я многого и не понял. Меня восхитила величественная панорама природы, картины народной жизни, изумительная галерея русских типов, представших моему взору. Но более всего поразила загадочная, неизвестная старая вера, старообрядчество, древлее право славие.
В то же время я открыл для себя творчество писателя Юрия Павловича Казакова и был очарован его рассказами и Русским Севером. И поныне его карта звучит для меня песней: Ладога, Онега, Пинега, Кокшеньга, Лопшеньга, Маленьга. Что-то необыкновенное, настоящее, кондовое слышится в этих загадочных финских и лопарских именах. И мне они приятнее и звучнее южной экзотики, всяких там полногласных Ниуэ и Вануату. Романы Мельникова и рассказы Казакова соединились в воображении и нарисовали образы, которыми православие запечатлелось в моем сердце. Они сродни картинам Васнецова и Нестерова или рисункам Билибина: тихий светлый край — Святая Русь, пустынность, нетронутые безлюдные леса и «топи блат», темные ночи зимой, тишина над землей. Светозарным Русским Севером раскрылась мне вера Христова.
Урушев Дмитрий - Что такое старообрядчество
Москва: Эксмо, 2024, 192 с.
Серия "Религия. Старообрядчество"
ISBN 978-5-04-191180-5
Урушев Дмитрий - Что такое старообрядчество - Оглавление
ОТ АВТОРА
- Глава 1. ОБ ЭТОЙ КНИГЕ
- Глава 2. ГЛАВНЫЙ ВОПРОС
- Глава 3. АКСИОМЫ ХРИСТИАНСТВА
- Глава 4. ИСТИННАЯ ЦЕРКОВЬ
- Глава 5. ПРАВОСЛАВНАЯ ВЕРА
- Глава 6. О СИМВОЛЕ ВЕРЫ
- Глава 7. ИМЯ ХРИСТОВО
- Глава 8. КРЕСТ ХРИСТОВ
- Глава 9. КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ
- Глава 10. ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
- Глава 11. ЗНАМЕННОЕ ПЕНИЕ
- Глава 12. ХРИСТИАНСКАЯ БОРОДА
- Глава 13. КРЕЩЕНИЕ РУСИ
- Глава 14. СВЯТАЯ РУСЬ
- Глава 15. ПАДЕНИЕ ЦАРЬГРАДА
- Глава 16. ТРЕТИЙ РИМ
- Глава 17. ЦАРЬ И ПАТРИАРХ
- Глава 18. НАЧАЛО РАСКОЛА
- Глава 19. ЕПИСКОП ПАВЕЛ
- Глава 20. ПРОТОПОП АВВАКУМ
- Глава 21. БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА
- Глава 22. СОЛОВЕЦКОЕ РАЗОРЕНИЕ
- Глава 23. ВРЕМЯ СТРАДАНИЯ
- Глава 24. В СТАРООБРЯДЧЕСКОМ ХРАМЕ
- Глава 25. СЛУГИ ДЬЯВОЛА
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