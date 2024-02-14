Урушев Дмитрий - Что такое старообрядчество

У каждого свой путь ко Христу. И сколько путей, столько представлений о вере, Боге и Церкви. Кому-то повезло. Он с детства помнит бабушкины руки в муке, пасхальный кулич и крашеные яйца, праздничное многолюдство в храме и трепетные свечи перед иконами. Эти добрые и простые образы, бережно сохраненные в сердце, встают у человека перед глазами, когда он молится, читает Евангелие или беседует о вере и жизни. Но так повезло не всем. У тех, кого в храм привела не бабушка, а насущная необходимость познания Бога и себя, иные представления о вере, иные образы Церкви, приобретенные иным духовным опытом. Внимая молитвам и песнопениям литургии, каждый, пришедший ко Христу собственным, непростым, путем, видит «умными очами» что-то свое.

Мое пришествие к Богу началось весной 1995 года, когда, по совету мамы, я прочитал романы «В лесах» и «На горах» Павла Ивановича Мельникова (Андрея Печерского). Уже не помню, почему именно эти книги были посоветованы мне. Теперь я понимаю, Мельников — третьесортный писатель, а его романы — отнюдь не вершина русской литературы. Но тогда общее впечатление от них было огромно, хотя я многого и не понял. Меня восхитила величественная панорама природы, картины народной жизни, изумительная галерея русских типов, представших моему взору. Но более всего поразила загадочная, неизвестная старая вера, старообрядчество, древлее право славие.

В то же время я открыл для себя творчество писателя Юрия Павловича Казакова и был очарован его рассказами и Русским Севером. И поныне его карта звучит для меня песней: Ладога, Онега, Пинега, Кокшеньга, Лопшеньга, Маленьга. Что-то необыкновенное, настоящее, кондовое слышится в этих загадочных финских и лопарских именах. И мне они приятнее и звучнее южной экзотики, всяких там полногласных Ниуэ и Вануату. Романы Мельникова и рассказы Казакова соединились в воображении и нарисовали образы, которыми православие запечатлелось в моем сердце. Они сродни картинам Васнецова и Нестерова или рисункам Билибина: тихий светлый край — Святая Русь, пустынность, нетронутые безлюдные леса и «топи блат», темные ночи зимой, тишина над землей. Светозарным Русским Севером раскрылась мне вера Христова.

Урушев Дмитрий - Что такое старообрядчество

Москва: Эксмо, 2024, 192 с.

Серия "Религия. Старообрядчество"

ISBN 978-5-04-191180-5

Урушев Дмитрий - Что такое старообрядчество - Оглавление

ОТ АВТОРА

Глава 1. ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

Глава 2. ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Глава 3. АКСИОМЫ ХРИСТИАНСТВА

Глава 4. ИСТИННАЯ ЦЕРКОВЬ

Глава 5. ПРАВОСЛАВНАЯ ВЕРА

Глава 6. О СИМВОЛЕ ВЕРЫ

Глава 7. ИМЯ ХРИСТОВО

Глава 8. КРЕСТ ХРИСТОВ

Глава 9. КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ

Глава 10. ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ

Глава 11. ЗНАМЕННОЕ ПЕНИЕ

Глава 12. ХРИСТИАНСКАЯ БОРОДА

Глава 13. КРЕЩЕНИЕ РУСИ

Глава 14. СВЯТАЯ РУСЬ

Глава 15. ПАДЕНИЕ ЦАРЬГРАДА

Глава 16. ТРЕТИЙ РИМ

Глава 17. ЦАРЬ И ПАТРИАРХ

Глава 18. НАЧАЛО РАСКОЛА

Глава 19. ЕПИСКОП ПАВЕЛ

Глава 20. ПРОТОПОП АВВАКУМ

Глава 21. БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА

Глава 22. СОЛОВЕЦКОЕ РАЗОРЕНИЕ

Глава 23. ВРЕМЯ СТРАДАНИЯ

Глава 24. В СТАРООБРЯДЧЕСКОМ ХРАМЕ

Глава 25. СЛУГИ ДЬЯВОЛА

Что читать о старообрядчестве