В1901 г. военное духовенство отмечало столетний юбилей. К этому юбилею оно подошло заметно обновленным.

12 июня 1890 г. было высочайше утверждено «Положение об управлении церквами и духовенством военного и морского ведомств», которым вводилось звание протопресвитера военного и морского духовенства. Первым протопресвитером поставлен о. Александр (Желобовский). Он сразу приступает к реформированию своего ведомства, причем касается вопросов сугубо практических, связанных с повседневным служением военного священника.

23 января 1900 г. при Главном штабе была учреждена специальная комиссия под председательством члена Военного совета, гене-рала-от-инфантерии гр. И.Д. Татищева, на заседаниях которой обсуждались образцы полкового храма, список вещей, необходимых для похода, программы собеседования с нижними чинами и т.д. Почти целиком обновляется кадровый состав военных священников. Молодые образованные батюшки, назначенные в полки в начале 1890-х годов, в целом показали себя неплохо, но опыта участия в военных действиях в большинстве своем не имели.

События на Дальнем Востоке стали для многих из них первым опытом собственно военного служения. Кроме того, участие военных священников в Пекинском походе позволило оценить первые результаты преобразований начала 1890-х годов и наметить направления дальнейшего реформирования ведомства.

Лекха Вильевна Жукова - Военное духовенство в России в конце XIX - начале XX века: сборник статей

(Труды исторического факультета МГУ. Вып. 112. Сер. II: Исторические исследования, 63)

СПб.: Алетейя, 2020. - 366 с.

ISBN 978-5-00165-086-7

Лекха Вильевна Жукова - Военное духовенство в России в конце XIX - начале XX века: сборник статей - Содержание