Жукова - Военное духовенство в России 19 - 20 века
В1901 г. военное духовенство отмечало столетний юбилей. К этому юбилею оно подошло заметно обновленным.
12 июня 1890 г. было высочайше утверждено «Положение об управлении церквами и духовенством военного и морского ведомств», которым вводилось звание протопресвитера военного и морского духовенства. Первым протопресвитером поставлен о. Александр (Желобовский). Он сразу приступает к реформированию своего ведомства, причем касается вопросов сугубо практических, связанных с повседневным служением военного священника.
23 января 1900 г. при Главном штабе была учреждена специальная комиссия под председательством члена Военного совета, гене-рала-от-инфантерии гр. И.Д. Татищева, на заседаниях которой обсуждались образцы полкового храма, список вещей, необходимых для похода, программы собеседования с нижними чинами и т.д. Почти целиком обновляется кадровый состав военных священников. Молодые образованные батюшки, назначенные в полки в начале 1890-х годов, в целом показали себя неплохо, но опыта участия в военных действиях в большинстве своем не имели.
События на Дальнем Востоке стали для многих из них первым опытом собственно военного служения. Кроме того, участие военных священников в Пекинском походе позволило оценить первые результаты преобразований начала 1890-х годов и наметить направления дальнейшего реформирования ведомства.
Лекха Вильевна Жукова - Военное духовенство в России в конце XIX - начале XX века: сборник статей
(Труды исторического факультета МГУ. Вып. 112. Сер. II: Исторические исследования, 63)
СПб.: Алетейя, 2020. - 366 с.
ISBN 978-5-00165-086-7
Лекха Вильевна Жукова - Военное духовенство в России в конце XIX - начале XX века: сборник статей - Содержание
- Военное духовенство в дальневосточных кампаниях и Первой мировой войне
- Участие военного духовенства в «делах против китайцев» (1898-1901)
- Проповедническая деятельность военного духовенства в Русско-японской войне.
- Военное духовенство в Порт-Артуре в период Русско-японской войны
- Обеспечение отправления религиозных обрядов русскими военнопленными в Японии в 1904-1905 гг.
- «Духовное утешение» русских военнопленных в Японии в 1904-1905 гг.
- Западные христианские миссионеры и русские военнопленные в Японии в 1904-1905 гг.
- Военное духовенство и благотворительность в годы Русско-японской войны
- О назначении полевых главных священников в Маньчжурию во время Русско-японской войны
- Православная церковь на фронтах Первой мировой войны
- Церковная благотворительность в годы Первой мировой войны
- Военное духовенство: институт» организация, повседневность
- Меры по усовершенствованию деятельности военного духовенства в начале XX в., предложенные протопресвитером А. А. Желобовским
- Порт-Артурская икона «Торжество Пресвятой Богородицы»: история и современность
- К вопросу об организации мест для богослужений на фронте в годы Первой мировой войны.
- Благотворительная деятельность прот. Александра (Желобовского)
- Икона на войне (по материалам Русско-японской и Первой мировой войн)
- Церковные праздники в русской армии в начале XX в.
- Военные церкви на Дальнем Востоке в конце XIX - начале XX вв.
- Учреждение церковной библиотеки и братские собрания при отце протопресвитере военного и морского духовенства (90-е гг. XIX в.)
- Братские собрания военного духовенства и внутриведомственные благотворительные инициативы (в конце XIX - начале XX вв.)
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