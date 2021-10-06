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Урюпин - Библейский текст в русской литературе конца

Урюпин Игорь Сергеевич - Библейский текст в русской литературе
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, **Ecclesiology Faith Experience, Educational, Cultural Studies Art, Philology Literature
Великой Книгой стало для человека и человечества Священное Писание – сокровищница божественной мудрости и вдохновения. «Чтение Библии», - замечал В.В. Розанов, - «омывает душу» [178, 462], «поднимает, облагораживает; и сообщает душе читающего тот же священный оттенок, то есть настроенность в высшей степени серьезную, до торжественности и трагизма, каким само обладает. В сравнении со всякими другими книгами, это – как чистая вода горного ключа», несущая «освежение и воскресение» [178, 463]. На протяжении веков Библия была и остается главной Книгой человечества, поистине Книгой Книг, в которой содержатся ответы на все без исключения вопросы о жизни человека во времени и вечности, о смысле его бытия. И потому неудивительно, что Священное Писание духовно питает мировое искусство, философию, науку и, конечно же, литературу, выступая источником ее сюжетов и образов, мотивов и мифологем.
Русская литература, укорененная в отечественной религиозной культуре, на протяжении веков развивалась под мощным влиянием Священного Писания, используя и художественно трансформируя ее образно смысловой ресурс, полижанровую природу и идейно-аксиологическую направленность. Выявление характера и степени творческой рецепции библейского текста русскими писателями конца ХIХ – первой половины ХХ века составляет главную цель предлагаемого лекционного курса, являющегося частью (модулем) дисциплины «Неомифологизм в русской литературе ХХ века».
Русская литература ХХ века, вобравшая в себя и творчески синтезировавшая историко-культурные и этико-эстетические традиции предшествующих эпох, оказалась предельно насыщена мифо-философским содержанием, потребовавшим оригинальной формы отражения действительности, особого способа универсализации микро- и макрокосма. Таким «способом» миропостижения в литературе (и шире – в искусстве) явился неомифологизм – гуманитарный феномен, обращенный к выявлению в художественном произведении «архетипического» компонента, необходимого для реконструкции идейно-смыслового, семиотического пространства текста.
Представленный курс лекций призван расширить и углубить знания студентов о литературном процессе ХХ столетия, осмыслить его логику и ведущие тенденции. В процессе занятий студенты совершенствуют навыки анализа художественного произведения в историко-культурном, филолого - философском аспекте; развивают умение интерпретировать литературные факты и явления в соответствии с духовно-эстетическими исканиями писателя и эпохи, в которую оно создавалось, с учетом мифопоэтического «шифра», «декодируемого» в тексте.

Урюпин Игорь Сергеевич - Библейский текст в русской литературе конца ХIХ – первой половины ХХ века - Курс лекций

Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2015. – 187 c.
ISBN 978-5-94809-743-5

Урюпин Игорь Сергеевич - Библейский текст в русской литературе конца ХIХ – первой половины ХХ века - Курс лекций - Содержание

Введение
  • Мотивы Священного Писания в «Павловских очерках» В.Г. Короленко
  • Внеевангельские сюжеты евангельской истории в русской литературк начала ХХ века (на материале рассказов Л.Н. Андреева и Ю.Л. Слѐзкина)
  • «Евангельский текст» в поэзии С.С. Бехтеева: образ «Царского Креста»
  • Образ Блудницы в стихотворениях о России И.А. Бунина и С.С. Бехтеева: библейский подтекст и контекст
  • Библейский текст в «Окаянных днях» И.А. Бунина
  • Ветхозаветный текст в романе И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева»
  • Об одном «библейском» племени в художественном сознании М. Горького и И.А. Бунина
  • Библейские мотивы в рассказах М. Горького
  • Библейский подтекст рассказа Б.К. Зайцева «Улица св. Николая»
  • Библейские образы и аллюзии в публицистике Е.И. Замятина.
  • Библейские мотивы и образы в романе М.М. Пришвина «Кащеева цепь»
  • Библейский миф об Адаме и Еве в художественном сознании М.А. Булгакова
  • Евангельская история и ее художественная трансформация в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»
  • Ветхозаветный текст в «Автобиографических заметках» С.Н. Булгакова
  • Изучение библейских мотивов и образов в школьном курсе литературы
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Added 06.10.2021
Author brat Aleksey
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