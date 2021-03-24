Русская литература является одним из смыслообразующих факторов национальной культуры. Духовно-нравственный пафос и высокие художественные достоинства русской литературы определяют её уникальное положение в мировом культурном пространстве. В произведениях отечественных классиков отражены особенности национальной картины мира, запечатлён духовный опыт русского человека, что вызывает неподдельный интерес к ним у читателей разных стран и эпох. Считается, что любая культура, в том числе словесная, возникает на основе религиозного культа, но не каждая сохраняет с ним живую связь. Отечественная словесность, генетически сопричастная православию (первое произведение русской литературы — «Слове о Законе и Благодати» митрополита Киевского Илариона (XI) — родилось на стыке художественной, богословской и проповеднической византийской традиции), на протяжении своего развития проявляет чрезвычайную чуткость к религиозной проблематике.

«В русской литературе, — пишет философ Н. Бердяев, — у великих русских писателей религиозные темы и религиозные мотивы были сильнее, чем в какой-либо литературе мира». Диалог отечественной словесности с православной традицией имел разную степень интенсивности на разных этапах развития литературного процесса. Наиболее интересной в плане художественного восприятия библейско-христианских «архетипов» является литература XIX столетия, которая, по образному выражению Н. Бердяева, была «ранена христианской темой». Смысловое поле русской литературы XIX столетия так или иначе оказывается вовлечённым в орбиту христианского вероучения. Русская классика пытается осмыслить краеугольные вопросы человеческого существования: веры и безверия, духовной борьбы, жизни и смерти, поиска спасения, «избавления от зла, страдания, ужаса жизни для человеческой личности, народа, человечества, мира». Духовный мир героев Пушкина, Жуковского, Гоголя, Достоевского может отражать как уникальный опыт индивидуально-авторского религиозного переживания, так и религиозное самосознание общества, культуры, эпохи.

Интертекстуальные связи отечественной словесности со Священным Писанием определяют её стилистическое своеобразие, создают особое качество её поэтики, насыщенной библейскими образами, мотивами, сюжетами. «В лиризме наших поэтов, — отмечал Н. Гоголь, — есть что-то такое, чего нет у поэтов других наций, именно — что-то близкое к библейскому — то высшее состояние лиризма, которое чуждо движений страстных, и есть твердый возлет в свете разума, верховное торжество духовной трезвости». Своё творчество русские писатели нередко осознавали как пророческое служение. Искусство, утверждает Н. Гоголь, должно стать «незримой ступенью» ко Христу, способствовать духовному спасению человека (и автора, и читателя). В этой связи русскую литературу без преувеличения «можно назвать в расширенном смысле нравственным богословием». Предлагаемое учебное пособие, включающее теоретический (курс лекций) и практический блок, последовательно описывает развитие литературного процесса XIX в., характеризует особенности художественного мира его ведущих представителей. Основная цель учебного пособия состоит в формировании опыта адекватного филологического прочтения литературных текстов в религиозно-философском аспекте, в расширении литературоведческого кругозора студента. Пособие должно стать своего рода навигатором, подсказывающим студенту направление в освоении сложного и многомерного мира русской литературы. Религиозно-философское, экзистенциальное содержание отечественной классики может также послужить будущему священнослужителю источником для иллюстрации христианских догматов в педагогических или в гомилетических целях.

Бурмистрова С. - Русская литература XIX века - Ч. I: В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь

Учебное пособие для вузов: Курс лекций.

Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2021. 222, [2] с.

ISBN Р21-023-0603

Бурмистрова С. - Русская литература XIX века - Ч. I: В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь - Содержание

Предисловие