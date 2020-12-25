Лебедев Юрий - Русская литература XIX века - 2 тома
Учебник бакалавра теологии
Русский писатель не потакает нашим слабостям, не щадит нашей грешной природы. Он заставляет читателя разобраться в себе самом, отделить в своей душе семена от плевел, добро от зла, высокое от низкого. Поэтому подходить к классике с бытовой читательской меркой «нравится — не нравится» нельзя. Настоящая любовь к литературе идёт дальше поиска эгоистических наслаждений. «У человека духовно неразвитого и беспомощного, — говорил русский мыслитель Иван Ильин, - “любовь” начинается там, где ему что-то нравится или где ему от чего-то “приятно”; она протекает в плоскости бездуховного “да” и стремится к максимальному внутреннему и внешнему наслаждению».
Юрий Владимирович Лебедев - Русская литература XIX века: Курс лекций для бакалавриата теологии - В 2 томах - Том 1
Науч. ред. священник Георгий Андрианов.
М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2020. — 656 с.
ISBN 978-5-6044871-8-1
ISBN 978-5-6044871-9-8 (том 1)
Юрий Лебедев - Русская литература XIX века - Курс лекций для бакалавриата теологии - Том 1 - Содержание
- ВВЕДЕНИЕ
- О ГЕНЕТИЧЕСКИХ КОРНЯХ КЛАССИЧЕСКОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
- НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ КАРАМЗИН (1766-1826)
- СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РУССКОГО РОМАНТИЗМА ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА
- ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ЖУКОВСКИЙ (1783-1852)
- ИВАН ИВАНОВИЧ КОЗЛОВ (1779-1840)
- КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ БАТЮШКОВ (1787-1855)
- ИВАН АНДРЕЕВИЧ КРЫЛОВ (1769-1844)
- ПЁТР ПАВЛОВИЧ ЕРШОВ (1815-1869)
- АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ГРИБОЕДОВ (1795-1829)
- АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН (1799-1837)
- ПОЭТЫ ПУШКИНСКОЙ ПОРЫ
- АНТОН АНТОНОВИЧ ДЕЛЬВИГ (1798-1831)
- ПЁТР АНДРЕЕВИЧ ВЯЗЕМСКИЙ (1792-1878)
- НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ ЯЗЫКОВ (1803-1846)
- ЕВГЕНИЙ АБРАМОВИЧ БАРАТЫНСКИЙ (1800-1844)
- АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КОЛЬЦОВ (1809-1842)
- МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ (1814-1841)
- НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ (1809-1852)
- ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ (1812-1891)
- ФЕДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ (1803-1873)
- АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ (1817-1875)
- АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ГЕРЦЕН (1812-1870)
- АЛЕКСЕЙ ФЕОФИЛАКТОВИЧ ПИСЕМСКИЙ (1821-1881)
- МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (1826-1889)
Юрий Лебедев - Русская литература XIX века - Курс лекций для бакалавриата теологии - Том 1 - Введение
Русскую классическую литературу XIX века один из героев немецкого писателя Томаса Манна назвал святой. Ни одна литература мира не дала человеку такого возвышающего и одухотворяющего идеала, какой утверждает литература русская. На это часто обращали внимание именно западноевропейские писатели. Классик австрийской литературы начала XX века Стефан Цвейг писал: «Раскройте любую книгу из пятидесяти тысяч книг, ежегодно производимых в Европе. О чём они говорят? О счастье. Женщина хочет мужа или некто хочет разбогатеть, стать могущественным и уважаемым.
У Диккенса целью всех стремлений будет миловидный коттедж на лоне природы с весёлой толпой детей, у Бальзака — замок с титулом пэра и миллионами. И, если мы оглянемся вокруг, на улицах, в лавках, в низких комнатах и светлых залах — чего хотят там люди? — быть счастливыми, довольными, богатыми, могущественными.
Кто из героев Достоевского стремится к этому? — Никто. Ни один». Не внешний жизненный успех, не богатство, не мнение в глазах окружающих, не звания, не чины, а внутренний мир человека независимо от его положения в обществе, жгучая христианская совестливость оказались в центре внимания нашей классической литературы.
Юрий Владимирович Лебедев - Русская литература XIX века: Курс лекций для бакалавриата теологии - В 2 томах - Том 2
Науч. ред. священник Георгий Андрианов.
М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2020. — 608 с.
ISBN 978-5-6044871-8-1
ISBN 978-5-6044872-0-4 (том 2)
Юрий Лебедев - Русская литература XIX века - Курс лекций для бакалавриата теологии - Том 2 - Содержание
- РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1840-1860-Х ГОДОВ
- РУССКАЯ КРИТИКА 1850-60-Х ГОДОВ
- НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ (1828-1889)
- РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 1870-90 ГОДОВ
- ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ (1818-1883)
- АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ (1823-1886)
- НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ (1821-1877)
- АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ (1820-1892)
- ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ (1821-1881)
- ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ (1828-1910)
- НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ (1831-1895)
- НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ЗЛАТОВРАТСКИЙ (1845-1911)
- ГЛЕБ ИВАНОВИЧ УСПЕНСКИЙ (1843-1902)
- АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ (1860-1904)
- ВЛАДИМИР ГАЛАКТИОНОВИЧ КОРОЛЕНКО (1853-1921)
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Юрий Лебедев - Русская литература XIX века - Курс лекций для бакалавриата теологии - Том 2 - Заключение
К концу XIX века русская литература обретает мировую известность и признание. По словам австрийского писателя Стефана Цвейга, в ней видят пророчество «о новом человеке и его рождении из лона русской души». Секрет успеха русской классики заключается в том, что она преодолевает ограниченные горизонты западноевропейского гуманизма, в котором, начиная с эпохи Возрождения, человек осознал себя венцом природы и целью творения, присвоив себе божественные функции.
На раннем этапе гуманистическое сознание сыграло свою прогрессивную роль. Оно способствовало раскрепощению творческих сил человеческой личности и породило «титанов Возрождения». Но постепенно возрожденческий гуманизм стал обнаруживать существенный изъян. Обожествление свободной человеческой личности вело к торжеству индивидуализма. Раскрепощались не только созидательные, но и разрушительные инстинкты человеческой природы. «Люди совершали самые дикие преступления и ни в коей мере в них не каялись, и поступали они так потому, что последним критерием для человеческого поведения считалась тогда сама же изолированно чувствовавшая себя личность», — замечал известный русский учёный А. Ф. Лосев в труде «Эстетика Возрождения».
Русская классическая литература утверждала в европейском сознании идею нового человека и новой человечности.
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