Русский писатель не потакает нашим слабостям, не щадит нашей грешной природы. Он заставляет читателя разобраться в себе самом, отделить в своей душе семена от плевел, добро от зла, высокое от низкого. Поэтому подходить к классике с бытовой читательской меркой «нравится — не нравится» нельзя. Настоящая любовь к литературе идёт дальше поиска эгоистических наслаждений. «У человека духовно неразвитого и беспомощного, — говорил русский мыслитель Иван Ильин, - “любовь” начинается там, где ему что-то нравится или где ему от чего-то “приятно”; она протекает в плоскости бездуховного “да” и стремится к максимальному внутреннему и внешнему наслаждению».

Юрий Владимирович Лебедев - Русская литература XIX века: Курс лекций для бакалавриата теологии - В 2 томах - Том 1

Науч. ред. священник Георгий Андрианов.

М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2020. — 656 с.

ISBN 978-5-6044871-8-1

ISBN 978-5-6044871-9-8 (том 1)

Юрий Лебедев - Русская литература XIX века - Курс лекций для бакалавриата теологии - Том 1 - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

О ГЕНЕТИЧЕСКИХ КОРНЯХ КЛАССИЧЕСКОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ КАРАМЗИН (1766-1826)

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РУССКОГО РОМАНТИЗМА ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ЖУКОВСКИЙ (1783-1852)

ИВАН ИВАНОВИЧ КОЗЛОВ (1779-1840)

КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ БАТЮШКОВ (1787-1855)

ИВАН АНДРЕЕВИЧ КРЫЛОВ (1769-1844)

ПЁТР ПАВЛОВИЧ ЕРШОВ (1815-1869)

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ГРИБОЕДОВ (1795-1829)

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН (1799-1837)

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОЙ ПОРЫ

АНТОН АНТОНОВИЧ ДЕЛЬВИГ (1798-1831)

ПЁТР АНДРЕЕВИЧ ВЯЗЕМСКИЙ (1792-1878)

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ ЯЗЫКОВ (1803-1846)

ЕВГЕНИЙ АБРАМОВИЧ БАРАТЫНСКИЙ (1800-1844)

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КОЛЬЦОВ (1809-1842)

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ (1814-1841)

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ (1809-1852)

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ (1812-1891)

ФЕДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ (1803-1873)

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ (1817-1875)

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ГЕРЦЕН (1812-1870)

АЛЕКСЕЙ ФЕОФИЛАКТОВИЧ ПИСЕМСКИЙ (1821-1881)

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (1826-1889)

Юрий Лебедев - Русская литература XIX века - Курс лекций для бакалавриата теологии - Том 1 - Введение

Русскую классическую литературу XIX века один из героев немецкого писателя Томаса Манна назвал святой. Ни одна литература мира не дала человеку такого возвышающего и одухотворяющего идеала, какой утверждает литература русская. На это часто обращали внимание именно западноевропейские писатели. Классик австрийской литературы начала XX века Стефан Цвейг писал: «Раскройте любую книгу из пятидесяти тысяч книг, ежегодно производимых в Европе. О чём они говорят? О счастье. Женщина хочет мужа или некто хочет разбогатеть, стать могущественным и уважаемым.

У Диккенса целью всех стремлений будет миловидный коттедж на лоне природы с весёлой толпой детей, у Бальзака — замок с титулом пэра и миллионами. И, если мы оглянемся вокруг, на улицах, в лавках, в низких комнатах и светлых залах — чего хотят там люди? — быть счастливыми, довольными, богатыми, могущественными.

Кто из героев Достоевского стремится к этому? — Никто. Ни один». Не внешний жизненный успех, не богатство, не мнение в глазах окружающих, не звания, не чины, а внутренний мир человека независимо от его положения в обществе, жгучая христианская совестливость оказались в центре внимания нашей классической литературы.

Юрий Владимирович Лебедев - Русская литература XIX века: Курс лекций для бакалавриата теологии - В 2 томах - Том 2

Науч. ред. священник Георгий Андрианов.

М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2020. — 608 с.

ISBN 978-5-6044871-8-1

ISBN 978-5-6044872-0-4 (том 2)

Юрий Лебедев - Русская литература XIX века - Курс лекций для бакалавриата теологии - Том 2 - Содержание

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1840-1860-Х ГОДОВ

РУССКАЯ КРИТИКА 1850-60-Х ГОДОВ

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ (1828-1889)

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 1870-90 ГОДОВ

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ (1818-1883)

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ (1823-1886)

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ (1821-1877)

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ (1820-1892)

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ (1821-1881)

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ (1828-1910)

НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ (1831-1895)

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ЗЛАТОВРАТСКИЙ (1845-1911)

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ УСПЕНСКИЙ (1843-1902)

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ (1860-1904)

ВЛАДИМИР ГАЛАКТИОНОВИЧ КОРОЛЕНКО (1853-1921)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Юрий Лебедев - Русская литература XIX века - Курс лекций для бакалавриата теологии - Том 2 - Заключение

К концу XIX века русская литература обретает мировую известность и признание. По словам австрийского писателя Стефана Цвейга, в ней видят пророчество «о новом человеке и его рождении из лона русской души». Секрет успеха русской классики заключается в том, что она преодолевает ограниченные горизонты западноевропейского гуманизма, в котором, начиная с эпохи Возрождения, человек осознал себя венцом природы и целью творения, присвоив себе божественные функции.

На раннем этапе гуманистическое сознание сыграло свою прогрессивную роль. Оно способствовало раскрепощению творческих сил человеческой личности и породило «титанов Возрождения». Но постепенно возрожденческий гуманизм стал обнаруживать существенный изъян. Обожествление свободной человеческой личности вело к торжеству индивидуализма. Раскрепощались не только созидательные, но и разрушительные инстинкты человеческой природы. «Люди совершали самые дикие преступления и ни в коей мере в них не каялись, и поступали они так потому, что последним критерием для человеческого поведения считалась тогда сама же изолированно чувствовавшая себя личность», — замечал известный русский учёный А. Ф. Лосев в труде «Эстетика Возрождения».

Русская классическая литература утверждала в европейском сознании идею нового человека и новой человечности.