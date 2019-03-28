Посланник Пятидесятницы - Иван Воронаев и сподвижники - Усач Николай - Ткаченко Владимир

Историк Евсевий Кесарийский (263-340 гг.) сообщает нам, что ученики Христа разошлись во все стороны для проповеди Евангелия, и что апостол Андрей при этом отправился в Скифию. Важным аргументом является также свидетельство трех других церковных писателей — Тертуллиана (около 160-240 гг.), Афанасия Александрийского (умер в 373 г.) и Иоанна Златоуста (347-470 гг.), которые единогласно утверждали, что христианство проповедуется и в Восточной Европе. О пребывании апостола Андрея среди скифов говорит и летописец Епифаний Кипренский. А вот еще два древних свидетельства: «Снега Скифии пылают жаром веры» (Иероним) и «Андрей смягчил проповедью скифов» (Евхерий Лионский, умер в 449 г.).

Летописец Нестор упоминает в летописи, что апостол Андрей по Днепру дошел до местоположения будущего Киева и встав, рече сущим с ним ученикам: «Видите ли горы сии? Яко на сих горах восстает благодать Божия, и будет град велик, и церкви многи имать Бог воздвигнути». Христианское учение рано проникло также в греческие города-колонии на побережье Черного моря. Однако, до второй половины IX века распространение христианства на территории Руси не было значительным.

Усач Николай, Ткаченко Владимир - Посланник Пятидесятницы - Иван Воронаев и сподвижники

К истории пятидесятнического движения: 1-е изд.

Винница: ГП «ГКФ», 2007. 408 с.

ISBN 978-966-7151-91-1

Усач Николай, Ткаченко Владимир - Посланник Пятидесятницы: (Иван Воронаев и сподвижники)

Предисловие

Часть первая

Начало

Утверждение христианства в Киевской Руси

Окончательный разрыв между Восточной и Западной Церковью

Библия на славянском языке

Первые протесты

Стригольники

Новгород-люсковская «гересь»

Матвей Башкин и Феодосий Косой

Оприччина

Великий раскол

Христоверие

Духоборчество

Молоканство

Евангельское движение

Петербургское пробуждение

Часть вторая

Жизнь в Сибири

Пятидесятница

Еще один сосуд Пятидесятницы

Создание Славянского союза пятидесятников

Посланничество

Василий Колтович

В путь

Судьбоносная встреча

Одесса

Начало труда

С проповедью утешения

Время выбора

Благоприятная почва

Быстрое распространение

Образование Одесского областного Союза ХЕВ

Василий Павлов

Игнатий Подлесный

Второй областной съезд ХЕВ

И глубина, и высота

Расширение пределов

Столкновение с язычеством

Война идей

Первый Всеукраинский съезд ХЕВ

Новые горизонты

Встреча с теософами

Смерть Веры Воронаевой

Второй Всеукраинский съезд ХЕВ

Первый Всесоюзный съезд ХЕВ

Атмосфера вокруг съезда

Продолжение труда и борьбы

Отвес и копье

Плоды и новые посевы

Ветер перемен

Ограничение деятельности религиозных обществ

Путями неисповедимыми

История одного побега

Начало гонений

Удар по Союзу ХЕВ

Клеветническая кампания

Заклание и рассеяние

Иван Иосифович Славик

Рабыни Господа

Дорогой многих скорбей

Очернение памяти

Храм социализма

Международная поддержка

После долгой ночи

Смерть и жизнь

На Камне

Послесловие

От авторов

Приложение

Усач Николай, Ткаченко Владимир - Посланник Пятидесятницы: (Иван Воронаев и сподвижники) - Предисловие

«Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе» (Жор. 15:41). В предисловии к книге о благословенном служителе христиан евангельской веры Иване Ефимовиче Воронаеве — человеке, которого призвал Господь Иисус Христос для благовестил Евангелия в Стране Советов, можно сказать только то, что мы черпаем из прочитанной литературы как о личности исторической. Книга эта тем и ценна, что она предоставляет читателям возможность узнать подробней о жизни, служении и страданиях, которые выпали на его судьбу и на судьбы многих окружающих его служителей. Но как звезда отличается от звезды в славе своей, так и каждый из служителей неповторим. Но значение вклада Ивана Ефимовича в созидание Церкви ХЕВ отличается от всех его современников особой величиной, и это становится более очевидным со временем, ибо всему свое время под Солнцем. Великий подвиг этого человека можно еще больше оценить сквозь призму современного благополучного христианства. Когда разрушился Советский Союз и открылись двери, многие по дозволению Слова Господня поспешили покинуть неустроенную и непредсказуемую свою родину. Многие уехали в лучшую страну, откуда по слову от Господа, в самое мрачное время для России, приехал Иван Ефимович Воронаев. Он мог бы и там хорошо потрудиться, по-человечески пожить и закончить свою жизнь на Американском континенте в мире, благополучии и уважении, как закончили все его современники.

Но он пожелал исполнить посланничество от Господа, отправился со своей семьей в опасный путь, полностью доверяясь Ему, невзирая на то, что могло с ним случится. Он вполне осознавал всё это, но шёл, чтобы осуществить посев Слова Божьего в России. Проповедуя в немыслимо трудных условиях жизни, когда опасность репрессий висела над всеми христианами, он не упускал времени, отмеренного ему для труда. Он не без меры будет иметь похвалу от Господа Иисуса Христа, но по мере удела, который назначил ему Он Сам, в такую меру, чтобы достигнуть и до нас. Ибо Воронаев и Колтович не полагались на себя в деле посланничества, но на Бога, дающего всё необходимое, чтобы можно было достигнуть и до нас благовествованием Христовым (См.2Кор.10:14). Слава Господу, их удел нашел продолжение в тех, кому они передали слово о крещении Духом Святым. Дело созидания обширного братства в бывшем СССР продолжили после него: Г.Г.Понурко, А.И. Бидаш, И.А.Левчук, В.И.Белых и другие благословенные братья. Всем им пришлось заплатить высокую цену, участвуя в страданиях Христовых. Как и в первом веке, они несли поношение Христово на себе в тюрьмах, лагерях и ссылках. «Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли» (Евр. 11:38). Церковь стоит и расширяется благодаря их жертвенной победе. Господь воздвиг множество епископов, благовестников, пастырей и сегодня она, распространившись по всему миру — многочисленная церковь, грозная как полки со знамёнами.

Авторы этой книги прошли по следам Воронаева через всю его жизнь, собрав по крупицам документальные свидетельства от многих людей, воспроизведя исторический подвиг жизни его самого и его сподвижников. Нам остаётся прочитать эти драгоценные свидетельства, собранные в книгу о прекрасно прожитой жизни. Воронаев получил жизнь от Господа и без остатка отдал её Тому, Кто может многократно умножить плод Его. Он, Божьи служители, придут к Нему в вечность с прибылью: «И, подойдя, получивший пять талантов принес другие пять талантов и говорит: господин! пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я приобрел на них» (Мат.25:20). Воронаев много путешествовал по стране в трудах и в изнурении, в бодроствовании, в голоде, часто в посте и в опасности от разбойников на свободе и в узах за Христа, от которых и принял мученическую смерть. Так закончилась его ярко горевшая жизнь — он был застрелен и растерзан собаками конвоя, обученными рвать тело святых. Благодарю Иисуса Христа за нашего брата Ивана Ефимовича, давшего всем нам пример веры для подражания Ему как в жизни, так и в страдании. Мы, последующее после него поколение, благодарим, что он и его братья-сотрудники смогли передать нам свой подвиг, как пример для подражания. И заканчивая свою жизнь, я могу, взирая на их кончину, подражать их вере, особенно вере Воронаева.

Иван Петрович Федотов, начальствующий Епископ ОЦХВЕ