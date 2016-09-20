Ближний Восток – это территория между Каспийским, Черным, Средиземным морями и Индийским океаном, а также смежные земли Северной Африки. Он делится на африканскую и азиатскую часть – Переднюю Азию.

Значительную часть Ближнего Востока занимает Аравийский полуостров. В течение многих веков со времен бронзового века и до наших времен Ближний Восток продолжает оставаться одним из важнейших культурных и религиозных центров. Здесь возникли первые в истории человечества государства – Египет, Шумер, Аккад, Вавилон, Финикия, Крит. Культурные волны от этих ближневосточных цивилизаций докатились до Европы и послужили импульсом для зарождения первых европейских цивилизаций древности, таких как Эгейская на Балканском полуострове и Минойская на острове Крит.

Достаточно указать на один из таких факторов ближневосточного культурного наследия в современной Европе, как письменность, которая берет начало от финикийского алфавита, чтобы проиллюстрировать значимость данного влияния. Но Ближний Восток – это еще и один из мировых центров возникновения земледелия и животноводства. Навыки земледелия и содержания домашнего скота вместе с переселенцами из Передней Азии распространились в Европу, где до этого население занималось в основном охотой и собирательством.

Современная европейская агрокультура берет свое начало от примитивного земледелия, которое принесли в Европу переселенцы с Ближнего Востока. Подтверждается это тем, что диких видов нынешних культурных зерновых растений в Европе не существовало. Европейский домашний мелкий скот также происходит от диких видов животных, обитавших в древности в Передней Азии.

Еще одним широко известным древним государством в мире был Египет в Северной Африке. Но Древний Египет не оказал такого культурного влияния на Европу по причине географического расположения.

Наконец, Ближний Восток – это также регион, где возникли такие крупнейшие мировые религии современности, как иудаизм, христианство и ислам.

В наше время этот регион в Азии продолжает оставаться центом пристального внимания мировой общественности. Во многих регионах Ближнего Востока не стихают вооруженные конфликты, в которых гибнут тысячи людей. Часто причиной таких явлений служат ожесточенные столкновения на религиозной почве, причем нередко между представителями одной религии, но относящимися к разным течениям, как, например, между мусульманами суннитами и шиитами.