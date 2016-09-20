Ужахов - Загадки истоков библейских сказаний
Ближний Восток – это территория между Каспийским, Черным, Средиземным морями и Индийским океаном, а также смежные земли Северной Африки. Он делится на африканскую и азиатскую часть – Переднюю Азию.
Значительную часть Ближнего Востока занимает Аравийский полуостров. В течение многих веков со времен бронзового века и до наших времен Ближний Восток продолжает оставаться одним из важнейших культурных и религиозных центров. Здесь возникли первые в истории человечества государства – Египет, Шумер, Аккад, Вавилон, Финикия, Крит. Культурные волны от этих ближневосточных цивилизаций докатились до Европы и послужили импульсом для зарождения первых европейских цивилизаций древности, таких как Эгейская на Балканском полуострове и Минойская на острове Крит.
Достаточно указать на один из таких факторов ближневосточного культурного наследия в современной Европе, как письменность, которая берет начало от финикийского алфавита, чтобы проиллюстрировать значимость данного влияния. Но Ближний Восток – это еще и один из мировых центров возникновения земледелия и животноводства. Навыки земледелия и содержания домашнего скота вместе с переселенцами из Передней Азии распространились в Европу, где до этого население занималось в основном охотой и собирательством.
Современная европейская агрокультура берет свое начало от примитивного земледелия, которое принесли в Европу переселенцы с Ближнего Востока. Подтверждается это тем, что диких видов нынешних культурных зерновых растений в Европе не существовало. Европейский домашний мелкий скот также происходит от диких видов животных, обитавших в древности в Передней Азии.
Еще одним широко известным древним государством в мире был Египет в Северной Африке. Но Древний Египет не оказал такого культурного влияния на Европу по причине географического расположения.
Наконец, Ближний Восток – это также регион, где возникли такие крупнейшие мировые религии современности, как иудаизм, христианство и ислам.
В наше время этот регион в Азии продолжает оставаться центом пристального внимания мировой общественности. Во многих регионах Ближнего Востока не стихают вооруженные конфликты, в которых гибнут тысячи людей. Часто причиной таких явлений служат ожесточенные столкновения на религиозной почве, причем нередко между представителями одной религии, но относящимися к разным течениям, как, например, между мусульманами суннитами и шиитами.
З. С. Ужахов - Загадки истоков библейских сказаний
Написано пером, СПб, 2016
ISBN 978-5-00071-550-5
З. С. Ужахов - Загадки истоков библейских сказаний - Содержание
Пролог
Месопотамские истоки Ветхого Завета
Тайны шумеров
Семиты в Месопотамии
Тайна Вавилонской башни
Исход Авраама
Хурриты – кто они?
Вторжение иудеев в Палестину
Израиль и филистимляне
Загадка потерянных колен Израилевых
Возникновение иудейской религии
Вавилонский плен
Загадка священного копья
Заключение
З. С. Ужахов - Загадки истоков библейских сказаний - Возникновение иудейской религии
После падения Израиля Иудея попала в вассальную зависимость от Ассирии. Иудея, которая издавна соперничала с Израилем, стала править и над Израилем.
Царем нового царства стал Хизкия (Езекия, на иврите Хизкиягу). В конце VIII века ассирийцы осадили столицу Иудеи Иерусалим, но не смогли взять город. Правящая верхушка поняла, что необходимы реформы для укрепления государства. В первую очередь это касалось религии. У израильтян и ханаанеев были некоторые общие культы, такие, как поклонение деревьям, каменным столбам, Луне и т. д. Но некоторые культы были свойственны только израильтянам, например, поклонение богу Яхве – общему богу всех израильтян. Израильтяне не знали храмов, а поклонялись богу в шатрах, или на вершинах гор. Как говорилось выше, несмотря на наличие общего в религиозных культах ханаанеев и израильтян, многие ханаанейские обычаи по причине длительной вражды постепенно объявлялись чуждыми и враждебными. Хананеане и находящиеся под их влиянием израильтяне исповедовали культ, которому была свойственна сексуальная раскрепощенность. Об этом говорится в Энциклопедии Брокгауза и Эфрона:
«Глубокое противоречие, a следовательно, и историческую неправду находили в том, что, несмотря на древнее существование чистой религии Иеговы, со времен судей постоянно замечаются y евреев возвраты к низменному культу Баала. Между тем этот факт легко объясняется необычайной силой соблазна религии, которая, в противоположность суровому закону Моисееву, выступала в виде светлого культа природы. Кроме того, некоторые формы богослужения и религиозных воззрений были общи последователям Иеговы и ханаанским язычникам… Пестрые языческие символы толковались, как особая мудрость, и если при том и все подчиненные ей божества рассматривались как посредники одного божества – природы, то, несомненно, сохранялся и монотеизм, но такой, который не налагал на человека тяжелых пут. Поэтому, вероятно, и Соломон, уже под конец своего царствования, думал, что поклонение Баалу и Иегове в сущности одно и то же. Неоднократные отпадения Израиля от Иеговы для поклонения Баалу вообще объяснимы только тем, что народ, обычно не твердый в религии, предпочитал всегда культ радости и любви культу воздержания и строгой умеренности, которая требуется еврейской религией».
«Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа и служили Ваалам и Астартам, и богам Арамейским, и богам Сидонским, и богам Моавитским, и богам Аммонитским, и богам Филистимским; а Господа оставили и не служили Ему» (Книга Судей 10:6).
Полагаю, книга будет интересна тем, кто желает или любит проповедовать на темы Ветхого Завета. Особенно как понимание исторического контекста происходящих событий....