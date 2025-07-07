Франс де Вааль - Наша внутренняя обезьяна - Двойственная природа человека

Можно вытащить обезьяну из джунглей, но джунгли из обезьяны — никогда. Это относится и к нам, двуногим обезьянам. С тех пор как наши предки жили на деревьях, перепрыгивая с ветки на ветку, нас непреодолимо тянет к существованию в небольших группах. Нам не приедаются бьющие себя в грудь политиканы, звезды мыльных опер, заводящие одну любовную интрижку за другой, нам нравятся реалити-шоу, в которых участники или вылетают из проекта, или проходят в следующий тур. Можно было бы просто посмеяться над всем этим обезьяньим поведением, если бы не тот факт, что наши родственники-обезьяны относятся к борьбе за власть и секс так же серьезно, как и мы.

Однако у нас с ними гораздо больше общего, чем стремление к власти и сексу. Чувство общности и способность к сопереживанию , то есть эмпатия , в равной степени важны, но о них редко упоминают как о части нашего биологического наследия . Мы с куда большей готовностью виним природу за те черты, которые нам в самих себе не нравятся, чем благодарим за те, которые ценим и уважаем. Вспомним известное высказывание Кэтрин Хепбёрн в фильме «Африканская королева»: «Природа, мистер Оллнат, — это то, над чем мы должны в этом мире возвыситься».

Такое представление во многом сохраняется у нас до сих пор. Среди миллионов страниц, написанных о человеческой природе за столетия, нет ничего более унылого — и ошибочного, — чем утверждения последних трех десятилетий. Мы слышим, что наши гены эгоистичны , что человеческая добродетель не более чем притворство и что мы поступаем нравственно только для того, чтобы произвести впечатление на окружающих. Но если люди заботятся лишь о собственном благе, то почему младенец, проживший на свете всего один день, плачет, слыша плач другого ребенка? С этого и начинается эмпатия . Возможно, этот пример не слишком мудреный, зато мы можем быть уверены, что новорожденный уж точно не пытается ни на кого произвести впечатление. Нам от рождения присущи побуждения, влекущие нас к другим существам и впоследствии заставляющие привязываться к ним и заботиться о них.

Франс де Вааль - Наша внутренняя обезьяна - Двойственная природа человека

Пер. с англ.

Москва: Альпина нон-фикшн, 2021, 404 с.

ISBN 978-5-00139-380-1

Франс де Вааль - Наша внутренняя обезьяна - Двойственная природа человека - Оглавление

Благодарности

1 НАШЕ ОБЕЗЬЯНЬЕ СЕМЕЙСТВО

2 ВЛАСТЬ Макиавелли в нашей крови

3 СЕКС Приматы-камасутристы

4 НАСИЛИЕ От войны к миру

5 ДОБРОТА Тела с нравственными чувствами

6 БИПОЛЯРНАЯ ОБЕЗЬЯНА В поисках баланса

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