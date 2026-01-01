Под библиологией мы понимаем учение о содержании и структуре как всей Библии, так и каждой из ее 66 книг.

Библиология по праву может быть названа основной дисциплиной теологии. Наряду с экзегезой (толкованием Библии) и догматикой (вероучением), она является главным предметом теологии. Как экзегеза, так и догматика немыслимы без основательного знания библиологии. Библия является единственным и безошибочным источником откровения для учения о Боге (теологии) и христианской веры. Она является основой всякого знания о личности и реальности Бога, о Его планах, Его воле, Его делах. Тем самым знание Библии является предпосылкой теологии. Поэтому догматика (учение о Боге и принципах веры), экклесиология (учение о сущности и образе Церкви), этика (учение о жизни и поступках, связанных с верой) могут быть разработаны и развиты лишь на основе Библии.

Рене Вагнер - Введение в Библию: Практическое пособие для самостоятельного изучения Священного Писания

Киев: Свет на Востоке, 2013 г. — 480 с.

ISBN 978-966-2089-64-6 (Укр.)

ISBN 978-3-939887-95-9 (Герм.)

Рене Вагнер - Введение в Библию: Практическое пособие для самостоятельного изучения Священного Писания - Содержание

Предисловие

Урок 1. Введение в библиологию

Урок 2. Библия

Урок 3. Деление Библии

Урок 4. Путь к первоначальному тексту

Урок 5. Книга Бытие

Урок 6. Книга Исход

Урок 7. Книга Левит

Урок 8. Книга Числа

Урок 9. Книга Второзаконие

Урок 10. Книга Иисуса Навина

Урок 11. Книга судей Израилевых

Урок 12. Книга Руфь

Урок 13. Первая книга царств

Урок 14. Вторая книга царств

Урок 15. Третья книга царств

Урок 16. Четвертая книга царств

Урок 17. Первая книга Паралипоменон

Урок 18. Вторая книга Паралипоменон

Урок 19. Книги Ездры и Неемии

Урок 20. Книга Есфирь

Урок 21. Книга Иов

Урок 22. Псалтирь

Урок 23. Книга притч Соломоновых

Урок 24. Книга Екклесиаста, или Проповедника

Урок 25. Книга Песнь песней Соломона

Урок 26. Книга пророка Исаии

Урок 27. Книга пророка Иеремии

Урок 28. Книга Плач Иеремии

Урок 29. Книга пророка Иезекииля

Урок 30. Книга пророка Даниила

Урок 31. Книга пророка Осии

Урок 32. Книга пророка Иоиля

Урок 33. Книга пророка Амоса

Урок 34. Книга пророка Авдия

Урок 35. Книга пророка Ионы

Урок 36. Книга пророка Михея

Урок 37. Книга пророка Наума

Урок 38. Книга пророка Аввакума

Урок 39. Книга пророка Софонии

Урок 40. Книга пророка Аггея

Урок 41. Книга пророка Захарии

Урок 42. Книга пророка Малахии

Урок 43. Введение в Новый Завет

Урок 44. Евангелие от Матфея

Урок 45. Евангелие от Марка

Урок 46. Евангелие от Луки

Урок 47. Евангелие от Иоанна

Урок 48. Деяния апостолов

Урок 49. Послание апостола Иакова

Урок 50. Первое послание апостола Петра

Урок 51. Второе послание апостола Петра

Урок 52. Послания апостола Иоанна

Урок 53. Послание апостола Иуды

Урок 54. Послание к римлянам апостола Павла

Урок 55. Первое послание к коринфянам апостола Павла

Урок 56. Второе послание к коринфянам апостола Павла

Урок 57. Послание к галатам апостола Павла

Урок 58. Послание к ефесянам апостола Павла

Урок 59. Послание к филиппийцам апостола Павла

Урок 60. Послание к колоссянам апостола Павла

Урок 61. Первое послание к фессалоникийцам апостола Павла

Урок 62. Второе послание к фессалоникийцам апостола Павла

Урок 63. Первое и Второе послания к Тимофею апостола Павла

Урок 64. Послание к Титу апостола Павла

Урок 65. Послание к Филимону апостола Павла

Урок 66. Послание к евреям апостола Павла

Урок 67. Откровение Иоанна

Приложение. Tак называемый историко-критический метод

Библиография

Рене Вагнер - Введение в Библию: Практическое пособие для самостоятельного изучения Священного Писания – Предисловие

Для многих людей Библия является большой незнакомой страной, язык которой они с трудом понимают и о культуре которой не имеют ни малейшего представления. Они что-то читали о ней, но критические статьи только усугубляли непонимание. Утверждалось, что в ней много жестокости и многое в рассказах жителей этой страны не соответствует истине. Они хотели бы познакомиться с этой страной поближе, но услышанное о ней удерживает их от этого. Я приглашаю вас посетить эту незнакомую вам страну — Библию — и предлагаю путеводитель особого рода, который называется «Введение в Библию». Он составлен членом Библейского общества и выдержал 10 000-кратную проверку. Издательство VTR совместно с Библейским обществом представляет вам этот труд в несколько переработанной редакции. «Введение в Библию» поможет вам понять структуру большой страны — Библии, сориентироваться в ней и, что особенно важно, довериться ее «жителям». Предлагаемое пособие, прежде всего, обоснованно опровергает несерьезные и псевдонаучные нападки на Библию, обосновывает ее богодухновенность и безошибочность и доказывает ее целостность. Это не означает, что оно обходит стороной существующие проблемы, напротив, пособие предлагает их решения, основанные на Библии. Рекомендую (если пособие не будет использовано в библейской группе в качестве учебника) сначала читать соответствующую главу этой книги, а затем относящийся к ней библейский текст. Пособие раскроет вам, или вы откроете это для себя сами, что каждая книга Библии имеет определенную тему. Однако старайтесь всякий раз полностью прочитать соответствующую книгу Библии. После того как вы прочитаете урок и книгу Библии, вы можете проверить свои знания с помощью вопросов к уроку. Смею вас заверить, вы обнаружите здесь то, с чем никогда прежде не встречались.

Карл-Хайнц Ванхайден