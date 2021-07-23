Дени Ван Берхем - Римская армия в эпоху Диоклетиана и Константина

В статье, опубликованной в 1889 г., Моммзен отмечал, что армия Поздней Империи еще никогда не была объектом сколь-нибудь серьезного исследования. По его же собственному признанию, сделанный им очерк имел лишь предварительный характер и должен был стать основой для будущих более углубленных исследований. Если пожелание Моммзена и не было исполнено, то виной тому оказался авторитет, которым пользовалось все, что выходило из- под пера этого выдающегося профессора Берлинского университета. Положения, сформулированные им в результате беглого ознакомления с источниками, не стали предметом обсуждения, как он этого хотел, а были приняты на веру, и создали образ позднеримской армии, просуществовавший более полувека. Именно моммзеновские построения хорошо различимы как в трудах общего характера, посвященных Поздней Империи, так и в более специальных исследованиях, касающихся армии, и энциклопедических статьях.

Задуманная с тем, чтобы положить начало обсуждению проблемы, статья Моммзена в действительности имела прямо противоположный эффект и, получив всеобщее признание, пресекла любые попытки к пересмотру выраженных в ней идей. В частности, так обстоит дело и с военной реформой, начиная с которой, собственно, мы и имеем право говорить о позднеримской армии. Армия Августа была полностью размещена на границах Империи. Моммзен совершенно верно отметил, что решающий этап в изменении военных институтов совпадает с моментом, когда наряду с пограничной армией (Grenzbesatzungen) возникает полевая или действующая армия (Feldheer). Однако он не определил, когда именно настает этот момент. Точнее говоря, утверждая, что полевая армия получила свое законченное развитие не ранее эпохи Константина, Моммзен тем не менее полагал, что принцип ее создания принадлежит Диоклетиану, и, таким образом, позднеримская армия, в общих чертах, должна была быть плодом деятельности обоих этих императоров.

Данная гипотеза не только получила поддержку и была развита в работах таких историков, как Зеек, Штейн, Пиганьоль, но и стала основополагающей в труде Гроссе, посвященном истории военных институтов Поздней Империи. Первым, кто подверг сомнению выводы Моммзена, был фон Нишер, который, рассматривая период преобразований, происходивших в римской армии с конца III по начало IV в., попытался противопоставить мероприятия, проведенные Диоклетианом и Константином. Согласно его мнению, Диоклетиан ограничился тем, что значительно усилил старую пограничную армию и создал региональные резервы. Честь создания постоянной полевой армии фон Нишер отводит исключительно Константину.

Дени Ван Берхем - Римская армия в эпоху Диоклетиана и Константина

Пер. с франц. А. В. Банникова; Вступ. статья А. В. Махлаюка; Отв. ред. Μ. М. Холод

СПб.: Изд- во С.-Петерб. ун-та, 2005. 191 с.

Серия «Res militaris»

ISBN 5-288-03711-6

Дени Ван Берхем - Римская армия в эпоху Диоклетиана и Константина - Оглавление

Проблемы изучения позднеримской военной организации и книга Д. Ван Берхема

От переводчика

Введение

Книга I. ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РИМСКОЙ ИМПЕРИИ ПРИ ДИОКЛЕТИАНЕ

Глава I. Восточная граница

Глава II. Североафриканская граница

Глава III. Европейские границы

Глава IV. Расположение римских войск в Египте

Книга II. ВОЕННАЯ РЕФОРМА КОНСТАНТИНА

Глава I. Когда и кем была проведена реформа

Глава II. Пограничная армия (ripenses)

Глава III. Полевая армия (comitatenses)

Заключение

Список сокращений

ПРИЛОЖЕНИЕ