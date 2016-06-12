Проблема возникновения религии не только как социопсихологического феномена, но и главным образом начальной ступени ментальности и интеллектуально-духовных представлений, необычайно важна.

Осмысление мира сапиентными людьми было началом и символом превращения обезьяночеловека в человека. Не использование огня или самых примитивных и грубых каменных орудий, которая существовала и у более ранних видов человекообразных, превратила обезьяночеловека в человека разумного.

Человек стал человеком лишь после того, когда в его организме произошла в ходе мутации либо серии мутаций радикальная перестройка, создавшая условия для быстрого развития его мозга и, соответственно, ментальных интеллектуальных возможностей.

Разум, а не орудия охоты и даже примитивного труда в процессе производства тех же орудий, добывания пищи и защиты от влияния природной среды (использование шкур животных в качестве одежды, строительство элементарных укрытий) поставил точку в сложном и продолжительном процессе очеловечения обезьянолюдей.

Но в чем проявился этот разум? Отнюдь не только и не столько в том, что орудия труда благодаря размышлению над ними стали более совершенными, хотя это было весьма значимым.

Он проявился прежде всего в возникновении элементов духовной культуры. Без этого даже производящий орудия обезьяночеловек остался бы прежним.

Леонид Сергеевич Васильев - История религий: в 2-х томах – Том 1

Москва: Издательство КДУ, 2016 г. - 368 стр.

ISBN 978-5-91304-614-7

ISBN 978-5-91304-615-4 (Том 1)

Леонид Сергеевич Васильев - История религий: в 2-х томах – Том 1 - Содержание

Предисловие

Глава 1. Религия и религиоведение

Что такое религиоведение

Основные функции религии

История изучения религии

Новые теории религиоведения

Глава 2. Религия как первооснова и становление общества

Процесс политогенеза. Восток и античность

Государство и общество на Востоке и в античном мире

Глава 3. Возникновение религии и ее ранние формы

Формирование основ религиозного сознания

Заимствования и взаимовлияния культур

Религиозные представления в эпоху неолита

Глава 4. Ранние религиозные представления

Религия аборигенов Австралии

Жители Океании (папуасы и меланезийцы)

Микронезийцы и полинезийцы

Отсталые народы Азии

Древние народы Европы

Глава 5. Ранние религиозные представления (часть вторая)

Первобытная Африка

Мифология и космогония народов Африки

Индейцы Северной Америки

Индейцы Южной Америки

Глава 6. От раннего комплекса к религиозной системе

О важности заимствования чужих новаций

Духовные и материальные ценности Ранние очаги урбанистических цивилизаций

К. Ясперс об осевом времени

Становление развитых религиозных систем

Религиозные системы осевого времени

Религия и этика

Глава 7. Древние очаги цивилизации в Америке

Основные очаги цивилизации

Мировоззрение и пантеон майя

«Империя» инков

Ацтеки

Глава 8. Древний Египет

Жизнь, смерть и загробный мир

Гелиопольская эннеада и столичные жрецы

Мемфиса

Фивы, культ бога Амона и переворот Эхнатона

Жрецы, храмы и культ богов

Мифология

Эволюция религиозных представлений

Глава 9. Древняя Западная Азия

Древний Шумер

Вавилония

Ассирия

Сирия и Финикия

Митаннийцы и хетты

Глава 10. Дуализм древних иранцев и Зороастр

Маздеизм

Зороастр и его реформы

Маздеизм или зороастризм?

Митраизм

Глава 11. Триумф и упадок иранского зороастризма

Мани и манихейство. Маздак и маздакиты

Исламизация Ирана и зороастрийцы

Парсы в западной Индии

Зороастрийцы в Иране после шаха Аббаса

Зороастрийцы и парсы сегодня

Глава 12. Ветхозаветный иудаизм

Древние евреи и культ Яхве (Иеговы)

Евреи в Палестине

Монотеизм иудеев

Космогония и мифология Ветхого Завета

Нормы повседневного поведения

Иерусалимский храм. Жрецы и пророки

Гибель храма и изгнание евреев

Глава 13. Синагогальный иудаизм

Синагогальный иудаизм

Тора и Мишна

Талмуд

Каббала

Трансформация средневекового иудаизма

Глава 14. Древняя Греция: боги, герои, мифы

Пантеон божеств. Зевс — глава небожителей

Подвиги героев Эллады. Геракл

Героический эпос Гомера. Троянская война. «Илиада»

Тема приключений в эпосе. Одиссей и аргонавты

Религия и мифы в жизни эллинов

Глава 15. Древний Рим: от политеизма к христианству

Древнеримский пантеон. Боги и духи

Храмы и жрецы в Риме

Рим и Восток

Возникновение христианства

Евангельская традиция и споры об Иисусе Христе

Раннее христианство и его трансформация

Христианство как официальная религия Римской империи

Глава 16. Формирование идейно-институциональных основ христианства

Богословские дискуссии

Иконы и иконоборчество в Византии

Восточное православие и нехалкидонские церкви

Христианизация Рима и Западной Европы

Монастыри и монахи

Леонид Сергеевич Васильев - История религий: в 2-х томах – Том 1 - Предисловие

Книга, которую вы держите в руках, посвящена одной из наиболее интересных, волнующих и всегда волновавших людей проблем. В ней рассказывается о разнообразных верованиях и представлениях, многочисленных богах и обожествленных героях, мудрых пророках и их учениях. Причем читатели знакомятся не только с религиозными учениями, но и с историей различных мировоззрений, сквозь призму которых человечество исстари привыкло смотреть на мир, оценивая и его, и самих себя, и все происходящее.

Разумеется, каждый из верующих, сторонников той либо иной религии, вправе считать, что именно он стоит на единственно верном пути, и сожалеет о тех, кто заблуждается и потому находится, скорее всего, в лапах дьявола, любителя заблудившихся душ. На это нечего возразить, ибо хорошо известно, что истинно верующего не переубедить. Однако кому, как не ему, знать, что количество религиозных систем, включая множество течений, направлений, сект и т. п., неисчислимо, и каждая из них является фундаментом системы мировоззренческих норм определенной — большой либо малой — группы верующих.

Спорить в таких случаях бессмысленно. Но тем важнее максимально точно отобразить ту сумму верований, культов и обрядов, норм морального стандарта и повседневной жизни верующих, которые соответствуют каждому из религиозных учений или ответвлений от них. Не всегда это удается по той простой причине, что объем любого отдельно взятого издания, даже двухтомного, ограничен. В нем можно изложить только самое главное, не рассматривая мелких различий между религиями. За недостаточную полноту и точность можно лишь принести извинения, особенно существенные для тех, кого эти важные именно для них детали непосредственно касаются. Однако во всем остальном необходимо соблюсти беспристрастность или, по меньшей мере, не идти слишком далеко в осуждении того, что кажется вам не вполне приемлемым.

Пожалуй, единственным исключением из общего правила может быть та религиозная система, которая имеет к вам непосредственное отношение, т. е. которая господствует или занимает, по крайней мере, заметные позиции в стране, где вы живете. Здесь трудно настаивать на полной объективности, ибо слишком ощутимо для каждого все то, с чем приходится сталкиваться, что называется, на каждом шагу. Поэтому оценки здесь поневоле связаны с историей страны и с теми проблемами, с которыми она — не без участия господствующей либо играющей в ней важную роль религии и ее духовных вождей, — сталкивается сегодня.

Автор предлагаемого двухтомника много лет занимался изучением религии как феномена и религий отдельных стран и народов. Учебное пособие «История религий Востока» выдержало несколько изданий (последнее, 8-е, в 2006 г.). Однако с каждым годом все острее ощущалась потребность читателя в издании, в котором бы рассматривались не только восточные, но и иные религии. Но количество книг на эту тему ограничивалось считанными единицами, причем далеко не все из них отвечали запросам читающей публики.

Имея немалый опыт работы со студентами, автор решил откликнуться на эти запросы и подверг упомянутое учебное пособие переработке, смысл и содержание которой сводились не только к добавлению новых глав, посвященных религиозным системам Запада, начиная с античности. Был переделан и материал из прежнего издания с той целью, чтобы дать читателю полное представление о феномене религии и той роли, которую она сыграла в процессе становления сапиентного человека, общества, традиций и культуры. В итоге получилась другая работа, значительную часть которой составляют, тем не менее, частично переработанные главы, что входили в книгу о восточных религиях.

Леонид Сергеевич Васильев - История религий: в 2-х томах – Том 2

Москва: Издательство КДУ, 2016 г. - 432 стр.

ISBN 978-5-91304-614-7

ISBN 978-5-91304-616-1 (Том 1)

Леонид Сергеевич Васильев - История религий: в 2-х томах – Том 2 - Содержание

Глава 1. Католики и католическая церковь

Глава 2. Протестантизм

Глава 3. Западное христианство в современном мире

Глава 4. Православие и Россия

Глава 5. Ислам

Глава 6. Теория и практика ислама

Глава 7. Направления и секты в исламе

Глава 8. Традиции и современный ислам

Глава 9. Религии Древней Индии

Глава 10. Джайнизм

Глава 11. Буддизм в Индии

Глава 12. Индуизм

Глава 13. Индуизм и ислам. Модернизация индуизма

Глава 14. Религиозные традиции в древнем Китае

Глава 15. Конфуций и конфуцианство

Глава 16. Философский и религиозный даосизм

Глава 17. Китайский буддизм

Глава 18. Религиозный синкретизм в Китае. Традиции и современность

Глава 19. Религии Японии

Глава 20. Ламаизм

Глава 21. Религии и цивилизации. Сравнительный анализ и перспективы