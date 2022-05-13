Музей Вальраф-Рихарц в Кёльне является крупнейшей картинной галереей Германии и одним из важнейших музеев Европы. История его создания типична для большинства музеев Кёльна - он был создан по инициативе и на средства горожан.

В Европе на рубеже XVIII и XIX веков под влиянием философов и писателей-романтиков начинается изучение старонемецкого и нидерландского искусства и его коллекционирование. В Кёльне таким человеком был немецкий ученый-археолог, каноник и ректор кёльнского университета Франц-Фердинанд Вальраф (Wallraf, 1748-1824), который пожертвовал городу свои художественные коллекции и богатое собрание древностей.

Обширное собрание ученого Вальрафа («рукописи, документы, печати, оттиски и книги, картины и гравюры, монеты и сосуды, древности и многое другое»), переданное им в дар городу, легло в основу городского музея Вальрафиум.

Наталья Васильева - Музей Вальраф-Рихарц, Кёльн

(Музеи мира)

«Воскресный день», «Белый город», 2016. - 244 с.

ISBN 978-5-7793-4398-5

Наталья Васильева - Музей Вальраф-Рихарц, Кёльн - Содержание

Музей Вальраф-Рихарц, Кёльн

Живопись Северного Возрождения

Живопись неизвестных мастеров

Итальянская живопись

Фламандская и голландская живопись

Живопись Испании и Франции

Живопись импрессионистов

Немецкая живопись

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