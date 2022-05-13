Музей Вальраф-Рихарц - Кёльн
Музей Вальраф-Рихарц в Кёльне является крупнейшей картинной галереей Германии и одним из важнейших музеев Европы. История его создания типична для большинства музеев Кёльна - он был создан по инициативе и на средства горожан.
В Европе на рубеже XVIII и XIX веков под влиянием философов и писателей-романтиков начинается изучение старонемецкого и нидерландского искусства и его коллекционирование. В Кёльне таким человеком был немецкий ученый-археолог, каноник и ректор кёльнского университета Франц-Фердинанд Вальраф (Wallraf, 1748-1824), который пожертвовал городу свои художественные коллекции и богатое собрание древностей.
Обширное собрание ученого Вальрафа («рукописи, документы, печати, оттиски и книги, картины и гравюры, монеты и сосуды, древности и многое другое»), переданное им в дар городу, легло в основу городского музея Вальрафиум.
Наталья Васильева - Музей Вальраф-Рихарц, Кёльн
(Музеи мира)
«Воскресный день», «Белый город», 2016. - 244 с.
ISBN 978-5-7793-4398-5
Наталья Васильева - Музей Вальраф-Рихарц, Кёльн - Содержание
- Музей Вальраф-Рихарц, Кёльн
- Живопись Северного Возрождения
- Живопись неизвестных мастеров
- Итальянская живопись
- Фламандская и голландская живопись
- Живопись Испании и Франции
- Живопись импрессионистов
- Немецкая живопись
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