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Музей Вальраф-Рихарц - Кёльн

Музей Вальраф-Рихарц, Кёльн
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Category ESXATOS BOOKS, Cultural Studies Art
Музей Вальраф-Рихарц в Кёльне является крупнейшей картинной галереей Германии и одним из важнейших музеев Европы. История его создания типична для большинства музеев Кёльна - он был создан по инициативе и на средства горожан.
В Европе на рубеже XVIII и XIX веков под влиянием философов и писателей-романтиков начинается изучение старонемецкого и нидерландского искусства и его коллекционирование. В Кёльне таким человеком был немецкий ученый-археолог, каноник и ректор кёльнского университета Франц-Фердинанд Вальраф (Wallraf, 1748-1824), который пожертвовал городу свои художественные коллекции и богатое собрание древностей.
Обширное собрание ученого Вальрафа («рукописи, документы, печати, оттиски и книги, картины и гравюры, монеты и сосуды, древности и многое другое»), переданное им в дар городу, легло в основу городского музея Вальрафиум.

Наталья Васильева - Музей Вальраф-Рихарц, Кёльн

(Музеи мира)
«Воскресный день», «Белый город», 2016. - 244 с.
ISBN 978-5-7793-4398-5

Наталья Васильева - Музей Вальраф-Рихарц, Кёльн - Содержание

  • Музей Вальраф-Рихарц, Кёльн
  • Живопись Северного Возрождения
  • Живопись неизвестных мастеров
  • Итальянская живопись
  • Фламандская и голландская живопись
  • Живопись Испании и Франции
  • Живопись импрессионистов
  • Немецкая живопись
Указатель произведений
Views 390
Rating 5.0 / 5
Added 13.05.2022
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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