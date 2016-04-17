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Василиадис - Библия и археология

Николай Василиадис - Библия и археология
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, **Archaeology, History
Изучая Священное Писание, мы чувствуем потребность узнать как можно больше о тех лицах и событиях, о которых поведали богодухновенные авторы, чтобы отдать должное их добродетели и понять, какое значение все это может иметь для нашего времени.
Жизнь и деятельность патриарха Авраама, например, проходила в языческом мире, уклад которого существенно отличался от нашего. Открывая этот мир, археология позволяет более высоко оценить великую веру патриарха и поразиться ей.
Библия не вдается в подробности жизни людей, о которых повествует, не описывает условий, в которых они жили: в ней говорится только о том, что служит святой цели и замыслу Божественного домостроительства в отношении нашего спасения.
Археологические изыскания существенно восполняют картину тогдашнего мира.

Николай Василиадис – Библия и археология

Текст, Братство «Сотир»
Н. Василиадис, Афины
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2004
Перевод с новогреческого
Перевод выполнен группой студентов кафедры классической филологии классического отделения МГУ по изданию:
Νικολάου Π. Βασιλειάδη ’Αρχαιολογία καί *Αγία Γραφή. Έκδ. τρίτη. ’Αδελφότης
θεολόγων׳ «Ό Σωτήρ», Αθηναι, 1999.
Научный редактор и автор примечаний
иеромонах Климент (Березовский)

Николай Василиадис – Библия и археология – Содержание

Что дает археология в деле изучения Священного Писания

Часть I. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

Сотворение мира и человека
Ветхозаветная суббота
Города, музыкальные инструменты, металлы
Всемирный потоп
Вавилонская башня
Долголетие первых людей
Авраам и город Ур
Народы, жившие во времена Авраама
Законы, нравы и обычаи эпохи ветхозаветных патриархов
Странствия Авраама
Первая война в Священном Писании
Другие подтверждения исторической достоверности Ветхого Завета
Разрушение Содома и Гоморры
Авраам и филистимляне
Иосиф и израильтяне в Египте
Израильтяне в земле Гесем
Города Пифом и Раамсес
Имя «Моисей». Плинфоделание. Фараон книги Исход
Десять казней
Из Египта на Синай
Таблички с изображениями сцен времен Ветхого Завета
Закон Ветхого Завета
Ханаан – страна железа и меди
Свет в «темных» местах Ветхого Завета
Скиния свидения
Светильник с семью лампадами. Запрет поклонения идолам
Сведения соглядатаев Моисея
Завоевание Ханаана
Книга Судей и археология
Израиль и филистимляне
Израиль и хананеи
Израиль, арамеи и мадианитяне
Ковчег в храме Дагона. Разрушение Силома
Царь Саул и музыкант Давид
Ужасная смерть Саула
Царствование Соломона и его взаимоотношения с финикийцами
Города-крепости и военные базы Соломона
Храм Соломона
Флот Соломона
Царица Савская
Ассирийцы и Священное Писание
Иеровоам, Ровоам, Вааса и Аса
Царь Амврий
Ахав и Иезавель
Династия Ииуя и Иоаса
Пиры, ложа с отделкой из слоновой кости и дорогие благовония
Ассирийские цари и их взаимоотношения с Израильским царством
Падение Самарии
Царство Иуды
Царь Езекия
Царствование и деяния Иосии
Царь Иехония в изгнании
Седекия и падение Иерусалима
Ниневия, город великий
Местонахождение иудеев в Вавилонии во время плена
Выселения, ставшие началом плена
Пророк Иезекииль
Пророк Иеремия в Египте
Навуходоносор и его преемники
Книга пророка Даниила
Указы Кира об освобождении иудеев
Возвращение из плена
Восстановление Иерусалимского храма
Строительство стен Иерусалима
Попытки сорвать строительство стен Иерусалима
Виды керамики и монет
Иудеи за пределами Палестины в V в. до Р. X.
Разрушение Тира
Книга Есфири
Птолемеи. Перевод Ветхого Завета на греческий язык
Селевкиды и Маккавеи
Находки из Вефсура, Газера, Мареши и Самарии
Находки из Сихема, Вефиля и Иоппии. Монеты времен Асмонеев
Рукописи Кумрана, или Мертвого моря

Часть II. НОВЫЙ ЗАВЕТ

Огромное и постоянно возрастающее значение археологии Нового Завета
Хронология книг Нового Завета
«Во дни Ирода царя»
Ирод Архелай. Ирод Антипа
Ирод Филипп II и Ирод Агриппа I
Монеты эпохи Нового Завета
Надписи и пометки
Палестинские гробницы римской эпохи
Понтий Пилат и Тит
Иерусалим Ирода
Города в Палестине и Сирии в I веке
Евангелие от Матфея и Луки
Деяния апостолов
Евангелие от Иоанна
Апокалипсис Иоанна Богослова
Находки, касающиеся Посланий апостола Павла
Папирусы и черепки проливают свет на содержание Нового Завета
Апологетическая ценность библейской археологии
Об авторе

Николай Василиадис – Библия и археология – Введение

Стремительное развитие науки, которое мы наблюдаем в последнее время, стимулировало также и развитие исследований Священного Писания. В особен­ности быстро продвигались археологические изыскания, связанные с людьми, странами, городами и событиями, описанными в Ветхом и Новом Завете.
Библейская археология существует около 200 лет. Ее цель – доказать исто­рическую достоверность событий, о которых повествует Священное Писание. Кроме того, перед учеными стоит задача ознакомить читателя Слова Божия с культурой народов, упоминающихся на страницах богодухновенных текстов. Поэтому библейская археология пытается реконструировать культуру библей­ских народов, их быт, религию, нравы и обычаи; с помощью изучения орудий, которые они использовали, восстановить торговые, политические, культурные и социальные связи, существовавшие между ними.
Кроме Священного Писания, богатым источником информации является для нас древняя история; впрочем, ее данными мы главным образом и пользова­лись до последнего времени. Однако, вдобавок к тому, что определенные сведе­ния древней истории недостаточно достоверны, ученые оставляют много лакун или не занимаются всеми событиями изучаемого времени – так, чтобы дать цельную картину того, что происходило в данную эпоху.
С другой стороны, так называемая «отрицательная критика» (то есть неве­рующие теологи и рационалисты), которая так долго несправедливо называла Священное Писание собранием мифов, часто была основана именно на данных древней истории. Однако находки библейской археологии опровергли атеисти­ческие теории как несостоятельные.
Раскопки, связанные со Священным Писанием, ведутся не частными лица­ми, а серьезными университетами, музеями и научными институтами. Приведем несколько названий. Команда Гарвардского университета (США) произвела раскопки в Самарии; колледж Bryn Mawr – в Тарсе, на родине апостола Павла; Востоковедческий институт (Oriental Institute) Чикагского университета про­вел серию раскопок в палестинском городе Мегиддо, иранском Персеполе, ирак­ском Иармо (Jarmo) и в Египте. Британский археологический факультет провел раскопки в Иерихоне; американские факультеты восточных исследований, как самостоятельно, так и в сотрудничестве с другими учреждениями, работали в Эцион-Гевере, государстве Соломона, которое впоследствии погибло. Что каса­ется музеев, то, например, Филадельфийский университетский музей (США), произвел раскопки в Беф-Сане (Скифополь); Британский музей – в Ниневии, а Страсбургский – в древнем Унгарите (современный Рас-Шамра). В последние годы археологические исследования проводят и правительства Египта, Израиля, Ирана, Иордании и др. – каждое в своей стране.
Существуют места, в которых произвести раскопки достаточно легко. Одна­ко кое-где это требует больших усилий, и именно эти места являются наиболее интересными с точки зрения библейской археологии. Обычно это огромные вы­сокие холмы, в толще которых погребены великие культуры – не одного города определенной эпохи, а многих городов различных эпох, отстоящих друг от друга на многие тысячи лет. Современным людям это кажется достаточно странным. Но в древности, как правило, строили новый город на месте старого. Когда укре­пленный стенами город разрушался вследствие пожара, нашествия врагов или землетрясения, жители селились не на новом месте. Они собирали то, что можно было использовать как строительный материал, выравнивали почву и строили свои дома поверх старых.
Таким образом большая часть руин была скрыта и как бы запечатана новым городом. Из этого следует, что общая картина расположе­ния домов и улиц оставалась погребенной под новыми постройками вместе с множеством различных предметов: домашней утварью, оружием, одеждой, над­писями и т. д. Самые известные города, упомянутые в Священном Писании, – это Вефиль, Иерихон, Самария, Иерусалим, Мегиддо, Беф-Сан (Скифополь), Вефсамис (Город солнца), Давир, Газер и т. д. В некоторых из этих городов нахо­дят десять, двенадцать, а то и двадцать слоев, оставшихся от погибших городов. И у каждого слоя – своя история.
Библейская археология использует достижения других наук для исследова­ния своих находок. Так, химик, анализируя найденную золу, расскажет о мате­риалах, из которых строили дома, одежде или пище древних; антрополог опреде­лит возраст и пол людей, чьи скелеты были обнаружены при раскопках; зоолог поможет узнать, держали ли представители того или иного народа овец, коров, лошадей, верблюдов и т. д. Археолог изучает географические, геологические и климатические факторы, источники богатства народа, систему управления и т. п. А другие ученые обобщают данные археологии и дают нам цельную картину жизни народа.
Об этих поистине огромных возможностях археологии, которые использу­ются для исследования богодухновенных текстов, и пойдет речь в этой книге. С помощью археологических находок мы пытаемся пролить свет на жизнь древних людей и на те события, которые враги Церкви еще вчера называли мифом, тем самым несправедливо обвиняя в отсутствии исторической достоверности бого- духновенное и спасительное слово Священного Писания.
Н. П. Василиадис
Views 2 545
Rating 4.8 / 5
Added 17.04.2016
Author Tov
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4.8/5 (13)

Comments (1 comment)

A
alzha 11 years ago
Спасибо!
 

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