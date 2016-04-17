Василиадис - Библия и археология
Изучая Священное Писание, мы чувствуем потребность узнать как можно больше о тех лицах и событиях, о которых поведали богодухновенные авторы, чтобы отдать должное их добродетели и понять, какое значение все это может иметь для нашего времени.
Жизнь и деятельность патриарха Авраама, например, проходила в языческом мире, уклад которого существенно отличался от нашего. Открывая этот мир, археология позволяет более высоко оценить великую веру патриарха и поразиться ей.
Библия не вдается в подробности жизни людей, о которых повествует, не описывает условий, в которых они жили: в ней говорится только о том, что служит святой цели и замыслу Божественного домостроительства в отношении нашего спасения.
Археологические изыскания существенно восполняют картину тогдашнего мира.
Николай Василиадис – Библия и археология
Текст, Братство «Сотир»
Н. Василиадис, Афины
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2004
Перевод с новогреческого
Перевод выполнен группой студентов кафедры классической филологии классического отделения МГУ по изданию:
Νικολάου Π. Βασιλειάδη ’Αρχαιολογία καί *Αγία Γραφή. Έκδ. τρίτη. ’Αδελφότης
θεολόγων׳ «Ό Σωτήρ», Αθηναι, 1999.
Научный редактор и автор примечаний
иеромонах Климент (Березовский)
Николай Василиадис – Библия и археология – Содержание
Что дает археология в деле изучения Священного Писания
Часть I. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
Сотворение мира и человека
Ветхозаветная суббота
Города, музыкальные инструменты, металлы
Всемирный потоп
Вавилонская башня
Долголетие первых людей
Авраам и город Ур
Народы, жившие во времена Авраама
Законы, нравы и обычаи эпохи ветхозаветных патриархов
Странствия Авраама
Первая война в Священном Писании
Другие подтверждения исторической достоверности Ветхого Завета
Разрушение Содома и Гоморры
Авраам и филистимляне
Иосиф и израильтяне в Египте
Израильтяне в земле Гесем
Города Пифом и Раамсес
Имя «Моисей». Плинфоделание. Фараон книги Исход
Десять казней
Из Египта на Синай
Таблички с изображениями сцен времен Ветхого Завета
Закон Ветхого Завета
Ханаан – страна железа и меди
Свет в «темных» местах Ветхого Завета
Скиния свидения
Светильник с семью лампадами. Запрет поклонения идолам
Сведения соглядатаев Моисея
Завоевание Ханаана
Книга Судей и археология
Израиль и филистимляне
Израиль и хананеи
Израиль, арамеи и мадианитяне
Ковчег в храме Дагона. Разрушение Силома
Царь Саул и музыкант Давид
Ужасная смерть Саула
Царствование Соломона и его взаимоотношения с финикийцами
Города-крепости и военные базы Соломона
Храм Соломона
Флот Соломона
Царица Савская
Ассирийцы и Священное Писание
Иеровоам, Ровоам, Вааса и Аса
Царь Амврий
Ахав и Иезавель
Династия Ииуя и Иоаса
Пиры, ложа с отделкой из слоновой кости и дорогие благовония
Ассирийские цари и их взаимоотношения с Израильским царством
Падение Самарии
Царство Иуды
Царь Езекия
Царствование и деяния Иосии
Царь Иехония в изгнании
Седекия и падение Иерусалима
Ниневия, город великий
Местонахождение иудеев в Вавилонии во время плена
Выселения, ставшие началом плена
Пророк Иезекииль
Пророк Иеремия в Египте
Навуходоносор и его преемники
Книга пророка Даниила
Указы Кира об освобождении иудеев
Возвращение из плена
Восстановление Иерусалимского храма
Строительство стен Иерусалима
Попытки сорвать строительство стен Иерусалима
Виды керамики и монет
Иудеи за пределами Палестины в V в. до Р. X.
Разрушение Тира
Книга Есфири
Птолемеи. Перевод Ветхого Завета на греческий язык
Селевкиды и Маккавеи
Находки из Вефсура, Газера, Мареши и Самарии
Находки из Сихема, Вефиля и Иоппии. Монеты времен Асмонеев
Рукописи Кумрана, или Мертвого моря
Часть II. НОВЫЙ ЗАВЕТ
Огромное и постоянно возрастающее значение археологии Нового Завета
Хронология книг Нового Завета
«Во дни Ирода царя»
Ирод Архелай. Ирод Антипа
Ирод Филипп II и Ирод Агриппа I
Монеты эпохи Нового Завета
Надписи и пометки
Палестинские гробницы римской эпохи
Понтий Пилат и Тит
Иерусалим Ирода
Города в Палестине и Сирии в I веке
Евангелие от Матфея и Луки
Деяния апостолов
Евангелие от Иоанна
Апокалипсис Иоанна Богослова
Находки, касающиеся Посланий апостола Павла
Папирусы и черепки проливают свет на содержание Нового Завета
Апологетическая ценность библейской археологии
Об авторе
Николай Василиадис – Библия и археология – Введение
Стремительное развитие науки, которое мы наблюдаем в последнее время, стимулировало также и развитие исследований Священного Писания. В особенности быстро продвигались археологические изыскания, связанные с людьми, странами, городами и событиями, описанными в Ветхом и Новом Завете.
Библейская археология существует около 200 лет. Ее цель – доказать историческую достоверность событий, о которых повествует Священное Писание. Кроме того, перед учеными стоит задача ознакомить читателя Слова Божия с культурой народов, упоминающихся на страницах богодухновенных текстов. Поэтому библейская археология пытается реконструировать культуру библейских народов, их быт, религию, нравы и обычаи; с помощью изучения орудий, которые они использовали, восстановить торговые, политические, культурные и социальные связи, существовавшие между ними.
Кроме Священного Писания, богатым источником информации является для нас древняя история; впрочем, ее данными мы главным образом и пользовались до последнего времени. Однако, вдобавок к тому, что определенные сведения древней истории недостаточно достоверны, ученые оставляют много лакун или не занимаются всеми событиями изучаемого времени – так, чтобы дать цельную картину того, что происходило в данную эпоху.
С другой стороны, так называемая «отрицательная критика» (то есть неверующие теологи и рационалисты), которая так долго несправедливо называла Священное Писание собранием мифов, часто была основана именно на данных древней истории. Однако находки библейской археологии опровергли атеистические теории как несостоятельные.
Раскопки, связанные со Священным Писанием, ведутся не частными лицами, а серьезными университетами, музеями и научными институтами. Приведем несколько названий. Команда Гарвардского университета (США) произвела раскопки в Самарии; колледж Bryn Mawr – в Тарсе, на родине апостола Павла; Востоковедческий институт (Oriental Institute) Чикагского университета провел серию раскопок в палестинском городе Мегиддо, иранском Персеполе, иракском Иармо (Jarmo) и в Египте. Британский археологический факультет провел раскопки в Иерихоне; американские факультеты восточных исследований, как самостоятельно, так и в сотрудничестве с другими учреждениями, работали в Эцион-Гевере, государстве Соломона, которое впоследствии погибло. Что касается музеев, то, например, Филадельфийский университетский музей (США), произвел раскопки в Беф-Сане (Скифополь); Британский музей – в Ниневии, а Страсбургский – в древнем Унгарите (современный Рас-Шамра). В последние годы археологические исследования проводят и правительства Египта, Израиля, Ирана, Иордании и др. – каждое в своей стране.
Существуют места, в которых произвести раскопки достаточно легко. Однако кое-где это требует больших усилий, и именно эти места являются наиболее интересными с точки зрения библейской археологии. Обычно это огромные высокие холмы, в толще которых погребены великие культуры – не одного города определенной эпохи, а многих городов различных эпох, отстоящих друг от друга на многие тысячи лет. Современным людям это кажется достаточно странным. Но в древности, как правило, строили новый город на месте старого. Когда укрепленный стенами город разрушался вследствие пожара, нашествия врагов или землетрясения, жители селились не на новом месте. Они собирали то, что можно было использовать как строительный материал, выравнивали почву и строили свои дома поверх старых.
Таким образом большая часть руин была скрыта и как бы запечатана новым городом. Из этого следует, что общая картина расположения домов и улиц оставалась погребенной под новыми постройками вместе с множеством различных предметов: домашней утварью, оружием, одеждой, надписями и т. д. Самые известные города, упомянутые в Священном Писании, – это Вефиль, Иерихон, Самария, Иерусалим, Мегиддо, Беф-Сан (Скифополь), Вефсамис (Город солнца), Давир, Газер и т. д. В некоторых из этих городов находят десять, двенадцать, а то и двадцать слоев, оставшихся от погибших городов. И у каждого слоя – своя история.
Библейская археология использует достижения других наук для исследования своих находок. Так, химик, анализируя найденную золу, расскажет о материалах, из которых строили дома, одежде или пище древних; антрополог определит возраст и пол людей, чьи скелеты были обнаружены при раскопках; зоолог поможет узнать, держали ли представители того или иного народа овец, коров, лошадей, верблюдов и т. д. Археолог изучает географические, геологические и климатические факторы, источники богатства народа, систему управления и т. п. А другие ученые обобщают данные археологии и дают нам цельную картину жизни народа.
Об этих поистине огромных возможностях археологии, которые используются для исследования богодухновенных текстов, и пойдет речь в этой книге. С помощью археологических находок мы пытаемся пролить свет на жизнь древних людей и на те события, которые враги Церкви еще вчера называли мифом, тем самым несправедливо обвиняя в отсутствии исторической достоверности бого- духновенное и спасительное слово Священного Писания.
Н. П. Василиадис
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