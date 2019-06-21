Настоящій трудъ, по ммс.'іи автора, примыкаетъ къ ого изслѣдованію о посланіи св. Апостола Павла къ Ефесяиамъ, пбр пзъ Евангелій только въ ев. Матѳея находится ясноо ученіе о Церкви, такъ подробно раскрываемое въ названномъ Апостольскомъ посланіи. Если Евапгсліе Матѳея есть историческая апологія христіанства, то въ посланіи къ Ефесянамъ— въ первыхъ трехъ главахъ находится догматическое его оправданіе, опирающееся на самомъ существѣ христіанства, которое принесло міру величавшія духовныя благословенія. Василій Епископ - Евангелія отъ Матѳея, Критично-зкзегетическое изслѣдованіе Ректора Императорской Кіевской Духовной Академіи, заслуженнаго ординарнаго профессора. КІЕВЪ. - 2015 Типографія Нкц. О-ва .Петръ Барскій въ Кіевъ. Крещатикъ. № 40. Василій Епископ - Евангелія отъ Матѳея, Критично-зкзегетическое изслѣдованіе - Оглавленіе. Происхожденіе Евангелія отъ Матѳея. Личность писателя перваго Евангелія Первоначальный языкъ перваго Евангелія въ связи съ вопросомъ о подлинности Евангелія Цѣль Евангелія. Особенности его. Время написанія Евангелія. Раздѣленіе его Критико-экзегетическій анализъ VIII—XXVIII глл. и па­раллельныхъ мѣстъ. Христосъ Спаситель какъ Чудотворецъ (Матѳ. 8, 1—9,34 и паралл.) Посланіе Апостоловъ на проповѣдь (Мато. 9,3—10,42). Посланіе I. Крестителемъ къ Іисусу Христу двухъ своихъ учениковъ и рѣчь Господа о певѣріи народа(Матѳ. II. 1—30; Лук. 7. 17—35) Отношеніе ко Христу Спасителю книжниковъ и фа­рисеевъ (Мато. 12, 1—50 и паралл.) Притчи Христа Спасителя о царствіи небесномъ (Матѳ. 1—52 и паралл.) Христосъ Спаситель в землъ окрестностяхъ ВиосаидыІ Оліи (Мато. 14, 1—34 и паралл.) Христосъ Спаситель въ землѣ Генесарстской, въ предѣлахъ Тира и Сидона и въ Десятиградіи (Матѳ.34—15, 38; Марк. 7, 24—8, 9) Христосъ Спаситель въ предѣлахъ Магдалинскихъ, въ Виосаидѣ и въ окрестностяхъ Кесаріи Филиппо­вой (Матѳ. 15, 39—16, 28; Марк. 8, 10-9, 1). Послѣдите пребываніе Христа Спасителя въ Галилеѣ (Мато. 17, 1—18, 35 и паралл.) Послѣднія путешествія Христа Спасителя во Іерусалимъ (Мато. 19, 1—20, 34; Марк. 10, 1—52; Лук. 18,15-19,28) Дѣятельность Христа Спасителя отъ входа во Іерусалимъ до пасхи страданій (Мато. 21, 1—26, 2 и паралл.) Пасха страданій Христа Спасителя (Матѳ. 26, 3—27, 66 и паралл.) Воскресеніе Христа Опасителя и явленія Воскресшаго (Мато. 28, 1—20 и паралл.) Вознесеніе Господа на небо (Лук. 24, 50—53;Дѣян. 1,. 9—12; Марк. 16, 19).

Василій Епископ - Евангелія отъ Матѳея, Критично-зкзегетическое изслѣдованіе - Орывок из главы "I. Личность писателя перваго Евангелія."

Церковное преданіе единогласно приписываетъ написаніе перваго Евангелія ап. Матѳею. Въ самомъ Евангеліи пѣть указаній на его писателя, если не считать таковымъ признакомъ того, что только въ первомъ евангеліи Матѳей называется „мытаремъ" (10,3) и только здѣсь онъ занимаетъ въ перечисленіи Апостоловъ мѣсто послѣ Ѳомы (10, 3), тогда какъ въ другихъ Евангеліяхъ онъ поставляется предъ этимъ Апостоломъ (Марк. 3, 18; Лук. 6, 15) .



Въ Матѳ. 9, 9 повѣствуется: и преходя Іисуса опіуду, видѣ человѣка, сѣдягца на мытницѣ Матѳея глаголема: и глагола ему: по лгнѣ гряди: и состава по немъ иде. Въ евангеліи же Марка и Луки говорится въ тѣхъ жо словахъ о призваніи не Матѳея, а Левія: и лгіигогрядый видѣ Левію (Λεοίν, или по другому чтенію: Λευείν) Алфеова, сѣдяща на ліытницѣ, и глагола ему: по мнѣ гряди: и составъ въ слѣдъ ею иде (Марк. 2, 14); и поселгъ изыде и узрѣ лгытаря именемъ Левію, сѣдяща на ліытницѣ, и рече ему: иди по лгнѣ И остаолъ вся, составъ вслѣдъ ею иде (Лук. 5, 27. 28).



Изъ древнихъ Оригенъ признавалъ, что Матѳей и Левій—лица различныя. Отвѣчая на упрекъ Цельса, что Христосъ Спаситель „приблизилъ къ Себѣ, какихъ то десять или одинадцагь... мытарей и лодочниковъ", Оригенъ говоритъ: „Для всѣхъ, знающихъ евангельскія писанія,—которыя Цѳльсъ, повидимому, даже и но читалъ,—конечно ясно, что Іисусъ избралъ собѣ двѣнадцать Апостоловъ и въ числѣ ихъ былъ только одинъ мытарь, именно Матѳей... Конечно, можно причислить къ послѣдователямъ Христа и мытаря Левія, но, вѣдь, онъ не быль въ числѣ апостоловъ и считается имъ развѣ только въ нѣкоторыхъ спискахъ Евангелія отъ Марка* ·). Подъ этими нѣкоторыми списками разумѣются, по всей вѣроятности, тѣ рукописи, гдѣ у Марк. 2, 14 вм. ΑευβΙν τον τοδ Άλφαίου читалось: Ιάκωβον τον του ’-Δλφαίου, π такимъ образомъ послѣдній причислялся къ мытарямъ . Очевидно, что Оригенъ причисляетъ Матѳея къ 12 Апостоламъ, а Левія— вообще къ ученикамъ Господа.

