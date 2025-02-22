Вассерштейн Вэнди - Лень

Эта книга — часть серии книг на тему семи смертных грехов. Ее издание осуществляют Публичная библиотека Нью-Йорка и издательство «Оксофрд Юниверсити Пресс». Приглашенные нами ученые и писатели высказали свои взгляды на то, что принято считать грехом; каждому «досталось» по одному смертному греху. Через призму истории и современности каждый автор рассматривает абстрактные и практические аспекты влияния каждого из семи смертных грехов на духовность, этику и повседневную жизнь.

Списка семи смертных грехов в Священном Писании нет. Эту классификацию предложили Евагрий Понтийский (IV век) и позднее Дион Кассиан. В VI веке папа Григорий Великий несколько изменил состав списка, и сегодня мы пользуемся его трактовкой традиционных семи смертных грехов. Грехи располагались в порядке увеличения их тяжести и расценивались как величайшее оскорбление духа и корень всех остальных зол. К некоторым грехам применялись попеременно сходные термины, в зависимости от того, как изменялись религиозные воззрения. Вот список известных нам семи смертных грехов: гордость, алчность, похоть, зависть, чревоугодие, гнев и лень (праздность). В противовес этим грехам, христианские богословы классифицировали семь божественных добродетелей: Благоразумие, Умеренность, Справедливость, Стойкость — основные; Вера, Надежда, Милосердие — божественные.

Тема грехов вдохновляла многих писателей Средневековья и эпохи Возрождения, включая Чосера, Данте, Спенсера, которые воплотили их в колоритных, запоминающихся образах. Давались описания ассоциирующихся с ними цветов, животных, а также наказаний, ожидающих грешников после смерти. На протяжении истории знаменитый список находил отражение в богословских и философских трактатах, в психологии, политике, популярной культуре, искусстве и литературе. Чем бы ни являлись в вашем представлении семь смертных грехов — обычными человеческими слабостями или же серьезными дефектами души, они подстегивают воображение и ставят неизбежный вопрос: а в каком смертном грехе готовы покаяться вы?

Вассерштейн Вэнди - Лень

пер. с англ. Н.А. Монаховой

Μ: ACT: Астрель, 2006, 191 с.

Серия "Семь смертных грехов"

ISBN 5-17-035271-9

Вассерштейн Вэнди - Лень - Оглавление

ПОХВАЛА ЛЕНИ

ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Почему лень действует

ГЛАВА 1. Ленивый план действий

ГЛАВА 2. Моя история

ГЛАВА 3. Краткая история лени

ГЛАВА 4. Лень изменит вашу жизнь

ЧАСТЬ ВТОРАЯ Как это делается

ГЛАВА 5. Подготовка к лени

ГЛАВА 6. Добро пожаловать внутрь вашей лени

ГЛАВА 7. Стадия первая: начало

ГЛАВА 8. Стадия вторая: свобода действий

ГЛАВА 9. Никаких изменений

ГЛАВА 10. Поддержание лени

ГЛАВА 11. Революция в медицине: лень - это путь к здоровью

ГЛАВА 12. Пауза в процессе

ГЛАВА 13. Суперлень

ПРИЛОЖЕНИЕ