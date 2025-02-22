Вассерштейн Вэнди - Лень

Вассерштейн - Лень
Эта книга — часть серии книг на тему семи смертных грехов. Ее издание осуществляют Публичная библиотека Нью-Йорка и издательство «Оксофрд Юниверсити Пресс». Приглашенные нами ученые и писатели высказали свои взгляды на то, что принято считать грехом; каждому «досталось» по одному смертному греху. Через призму истории и современности каждый автор рассматривает абстрактные и практические аспекты влияния каждого из семи смертных грехов на духовность, этику и повседневную жизнь.
Списка семи смертных грехов в Священном Писании нет. Эту классификацию предложили Евагрий Понтийский (IV век) и позднее Дион Кассиан. В VI веке папа Григорий Великий несколько изменил состав списка, и сегодня мы пользуемся его трактовкой традиционных семи смертных грехов. Грехи располагались в порядке увеличения их тяжести и расценивались как величайшее оскорбление духа и корень всех остальных зол. К некоторым грехам применялись попеременно сходные термины, в зависимости от того, как изменялись религиозные воззрения. Вот список известных нам семи смертных грехов: гордость, алчность, похоть, зависть, чревоугодие, гнев и лень (праздность). В противовес этим грехам, христианские богословы классифицировали семь божественных добродетелей: Благоразумие, Умеренность, Справедливость, Стойкость — основные; Вера, Надежда, Милосердие — божественные.
Тема грехов вдохновляла многих писателей Средневековья и эпохи Возрождения, включая Чосера, Данте, Спенсера, которые воплотили их в колоритных, запоминающихся образах. Давались описания ассоциирующихся с ними цветов, животных, а также наказаний, ожидающих грешников после смерти. На протяжении истории знаменитый список находил отражение в богословских и философских трактатах, в психологии, политике, популярной культуре, искусстве и литературе. Чем бы ни являлись в вашем представлении семь смертных грехов — обычными человеческими слабостями или же серьезными дефектами души, они подстегивают воображение и ставят неизбежный вопрос: а в каком смертном грехе готовы покаяться вы?
Вассерштейн Вэнди - Лень
пер. с англ. Н.А. Монаховой
Μ: ACT: Астрель, 2006, 191 с.
Серия "Семь смертных грехов"
ISBN 5-17-035271-9
Вассерштейн Вэнди - Лень - Оглавление
ПОХВАЛА ЛЕНИ
ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ
ПРЕДИСЛОВИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Почему лень действует
- ГЛАВА 1. Ленивый план действий
- ГЛАВА 2. Моя история
- ГЛАВА 3. Краткая история лени
- ГЛАВА 4. Лень изменит вашу жизнь
ЧАСТЬ ВТОРАЯ Как это делается
- ГЛАВА 5. Подготовка к лени
- ГЛАВА 6. Добро пожаловать внутрь вашей лени
- ГЛАВА 7. Стадия первая: начало
- ГЛАВА 8. Стадия вторая: свобода действий
- ГЛАВА 9. Никаких изменений
- ГЛАВА 10. Поддержание лени
- ГЛАВА 11. Революция в медицине: лень - это путь к здоровью
- ГЛАВА 12. Пауза в процессе
- ГЛАВА 13. Суперлень
ПРИЛОЖЕНИЕ
Большое спасибо!