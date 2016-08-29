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Ваттимо - После христианства

Ваттимо Дж. После христианства
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy, Religious Studies Atheism
Книга известного итальянского философа Джанни Ваттимо (род. 1936), автора таких известных работ, как «Конец современности», «Верить в то, что ты веришь», «Прозрачное общество», - посвящена судьбе христианского наследия в наши дни.
В центре внимания - проблема веры в современном мире, парадоксальное присутствие которой в повседневной жизни человека анализируется через философскую традицию Хайдеггера и Ницше. Книга предлагает анализ широкого круга нравственных и социальных вопросов, позволяющий определенным образом перепрочесть христианское Послание, что, в свою очередь, дает возможность более полно охватить многообразие и плюрализм современной духовной жизни.

Джанни Ваттимо - После христианства

Джанни Ваттимо ; [пер. с итал.: Дм. В. Новиков]
М. : Три квадрата, 2007. - 160 с.
ISBN 978-5-94607-077-0


Джанни Ваттимо - После христианства - Содержание

  • Введение. Верить в то, что ты веришь
Часть первая. Нью-йоркские лекции
Бог, который умер
  • Поучение Иоахима
  • Бог как орнамент
Часть вторая. История спасения, история интерпретации
  • Запад или христианство
  • Смерть или преображение религии
  • Христианство и культурные конфликты в Европе
  • Христианское послание и завершение метафизики
  • Насилие, метафизика, христианство
  • Hos mé. Хайдеггер и христианство
Дм. Новиков. Катарсис и Кенозис. Послесловие
Указатель имен

Джанни Ваттимо - После христианства - Катарсис и Кенозис

Эссе, собранные в этой книге, на первый взгляд выглядят как непривычно полемические, быть может, даже скандальные (тем более в России, сегодняшней России), быть может, даже неполиткорректные: действительно, почему лишь христианство, а где мусульманство, буддизм или иудаизм? Конечно же, ощущение этой полемичности связано, как представляется, не с самой выбранной темой - с религией, а точнее, с христианством и религией, хотя разговор о христианстве и религии в современном мире в последние десятилетие или два приобретает все большую остроту. И само стремление включить или разыграть религию внутри рефлексии иного типа, иногда называемой «постмодернистской», рефлексией, которая стремится «перепрочесть» религиозное,
кардинально пересматривая сами его границы,- даже это стремление давно уже не вызывает особых эмоций, оставаясь либо незамеченным, спокойно игнорируемым, либо становясь частью философского (социологического, психологического и т.д.) академического дискурса.
Перед нами тексты, нарушающие определенное, негласно разделяемое табу на обсуждение личной позиции в отношении религии, веры, табу, которого придерживаются участники академического (и не только) сообщества, и потому тексты эти производят впечатление постмодернистского «вторжения» на какую-то доселе сокровенную землю.
Поэтому, говоря об этой книге, мы затрудняемся определить ее жанровую принадлежность: то ли здесь действительно «всего лишь пример» опыта веры современного ученого-гуманитария, некая исповедь, то ли эта «псевдотеология» не более чем «деизм» эпохи постмодерна, осуществление «бога философов» в его ницшеанско-хайдеггерианском варианте. В обоих случаях, похоже, мы ошибемся. Ибо мы имеем дело именно с неявным и с попыткой говорить о том неявном, что существует в нашем опыте. Оно не поддается однозначной классификации, которую в данном случае Ваттимо, вслед за Хайдеггером, и называет «метафизикой». И именно «завершение» метафизики как раз и открывает возможность разговора об этом неявном слабом бытии, которое требует «ослабляющего» мышления, или «ослабленной» мысли - pensiero debole.
Views 2 392
Rating 4.3 / 5
Added 29.08.2016
Author esxatos
Rate this publication:
4.3/5 (6)

Comments (1 comment)

P
Pawlo 13 years ago
Как же как же. Слышал о этом чуваке. Не знал правда что уже перевели егоХочеться ответить тут словами ЧестертонаМы нередко слышим, что христианство может остаться как дух, как атмосфера. Поистине, многие хотели бы, чтобы оно осталось как призрак. Но оно не хочет. После каждой его смерти не тень встает, но воскресает тело. Многие готовы проливать благочестивые слезы над могилой Сына Человеческого, но они совсем не готовы увидеть, как Сын Божий идет по утренним холмам. 

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