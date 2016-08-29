Ваттимо - После христианства
Книга известного итальянского философа Джанни Ваттимо (род. 1936), автора таких известных работ, как «Конец современности», «Верить в то, что ты веришь», «Прозрачное общество», - посвящена судьбе христианского наследия в наши дни.
В центре внимания - проблема веры в современном мире, парадоксальное присутствие которой в повседневной жизни человека анализируется через философскую традицию Хайдеггера и Ницше. Книга предлагает анализ широкого круга нравственных и социальных вопросов, позволяющий определенным образом перепрочесть христианское Послание, что, в свою очередь, дает возможность более полно охватить многообразие и плюрализм современной духовной жизни.
Джанни Ваттимо - После христианства
Джанни Ваттимо ; [пер. с итал.: Дм. В. Новиков]
М. : Три квадрата, 2007. - 160 с.
ISBN 978-5-94607-077-0
Джанни Ваттимо - После христианства - Содержание
- Введение. Верить в то, что ты веришь
Часть первая. Нью-йоркские лекции
Бог, который умер
Бог, который умер
- Поучение Иоахима
- Бог как орнамент
Часть вторая. История спасения, история интерпретации
- Запад или христианство
- Смерть или преображение религии
- Христианство и культурные конфликты в Европе
- Христианское послание и завершение метафизики
- Насилие, метафизика, христианство
- Hos mé. Хайдеггер и христианство
Дм. Новиков. Катарсис и Кенозис. Послесловие
Указатель имен
Джанни Ваттимо - После христианства - Катарсис и Кенозис
Эссе, собранные в этой книге, на первый взгляд выглядят как непривычно полемические, быть может, даже скандальные (тем более в России, сегодняшней России), быть может, даже неполиткорректные: действительно, почему лишь христианство, а где мусульманство, буддизм или иудаизм? Конечно же, ощущение этой полемичности связано, как представляется, не с самой выбранной темой - с религией, а точнее, с христианством и религией, хотя разговор о христианстве и религии в современном мире в последние десятилетие или два приобретает все большую остроту. И само стремление включить или разыграть религию внутри рефлексии иного типа, иногда называемой «постмодернистской», рефлексией, которая стремится «перепрочесть» религиозное,
кардинально пересматривая сами его границы,- даже это стремление давно уже не вызывает особых эмоций, оставаясь либо незамеченным, спокойно игнорируемым, либо становясь частью философского (социологического, психологического и т.д.) академического дискурса.
Перед нами тексты, нарушающие определенное, негласно разделяемое табу на обсуждение личной позиции в отношении религии, веры, табу, которого придерживаются участники академического (и не только) сообщества, и потому тексты эти производят впечатление постмодернистского «вторжения» на какую-то доселе сокровенную землю.
Поэтому, говоря об этой книге, мы затрудняемся определить ее жанровую принадлежность: то ли здесь действительно «всего лишь пример» опыта веры современного ученого-гуманитария, некая исповедь, то ли эта «псевдотеология» не более чем «деизм» эпохи постмодерна, осуществление «бога философов» в его ницшеанско-хайдеггерианском варианте. В обоих случаях, похоже, мы ошибемся. Ибо мы имеем дело именно с неявным и с попыткой говорить о том неявном, что существует в нашем опыте. Оно не поддается однозначной классификации, которую в данном случае Ваттимо, вслед за Хайдеггером, и называет «метафизикой». И именно «завершение» метафизики как раз и открывает возможность разговора об этом неявном слабом бытии, которое требует «ослабляющего» мышления, или «ослабленной» мысли - pensiero debole.
Comments (1 comment)