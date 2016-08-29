Книга известного итальянского философа Джанни Ваттимо (род. 1936), автора таких известных работ, как «Конец современности», «Верить в то, что ты веришь», «Прозрачное общество», - посвящена судьбе христианского наследия в наши дни.

В центре внимания - проблема веры в современном мире, парадоксальное присутствие которой в повседневной жизни человека анализируется через философскую традицию Хайдеггера и Ницше. Книга предлагает анализ широкого круга нравственных и социальных вопросов, позволяющий определенным образом перепрочесть христианское Послание, что, в свою очередь, дает возможность более полно охватить многообразие и плюрализм современной духовной жизни.

Джанни Ваттимо - После христианства

Джанни Ваттимо ; [пер. с итал.: Дм. В. Новиков]

М. : Три квадрата, 2007. - 160 с.

ISBN 978-5-94607-077-0



Джанни Ваттимо - После христианства - Содержание

Введение. Верить в то, что ты веришь

Часть первая. Нью-йоркские лекции

Бог, который умер

Поучение Иоахима

Бог как орнамент

Часть вторая. История спасения, история интерпретации

Запад или христианство

Смерть или преображение религии

Христианство и культурные конфликты в Европе

Христианское послание и завершение метафизики

Насилие, метафизика, христианство

Hos mé. Хайдеггер и христианство

Дм. Новиков. Катарсис и Кенозис. Послесловие

Указатель имен

Джанни Ваттимо - После христианства - Катарсис и Кенозис