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Сидоров - Святоотеческое наследие и церковные древности - Том 1

Алексей Сидоров - Святоотеческое наследие и церковные древности - Том 1 Святые отцы в истории Православной Церкви
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism

Идея собрать свои работы принадлежит, собственно, не лично мне, а моим студентам. Порой на лекциях я советовал им обратиться к той или иной моей статье или книге, но они жаловались, что достать их не всегда бывает возможным. Поэтому и возникла мысль издать то, что писалось мною на протяжении более тридцати лет. Затем и сам, перешагнув 65-летний рубеж, я почувствовал нужду рассмотреть свой путь как ученого в ретроспекции. Правда, я почти никогда не видел в науке цели своей жизни, поскольку первоначально она была для меня средством обретения истины, а потом, когда, по милости Божией, я обрел единственную Истину в Православии, она стала для меня одним из средств достижения главной цели всего человеческого бытия - спасения. Достаточно близко подойдя к конечной черте этого земного бытия и даже уже два раза заглянув за нее, я всем сердцем ощущаю хрупкость и ненадежность нашего тленного и мимолетного существования на земле, где каждый час, день, месяц и год даруются нам великим Человеколюбием Божиим.

Ясно осознаю я и преходящесть всех наших «свершений», в том числе и научных, истинная ценность которых обнаружится лишь в будущей жизни, где нам придется давать отчет перед нелицеприятным Судией. Будучи человеком православным, понуждающим себя к постоянному покаянию, то есть изменению ума и душевного состояния, я теперь осознаю, что начало моего научного пути было преисполнено не только различного рода недопониманиями, но порой даже и заблуждениями. До прихода своего в Церковь я увлекся «лжеименным ведением», то есть гностицизмом и манихейством, с удовольствием погружаясь в прелестный мир пустых интеллектуальных фантазий различных гностических систем, ведущих человека к духовной гибели. Чудом избежав, по Промыслу Божиему, поглощения этой «многоголовой гидрой» (так назвал св. Ириней Лионский гностическую ересь), я в процессе своего воцерковления столкнулся с более серьезной опасностью — ересью оригенизма.

Сидоров, А. И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Том 1: Святые отцы в истории Православной Церкви (работы общего характера)

М: Сибирская Благозвонница, 2011. - 432 с.

ISBN 978-5-91362-429-1

Алексей Сидоров - Святоотеческое наследие и церковные древности - Том 1 Святые отцы в истории Православной Церкви - работы общего характера - Содержание

Становление древнецерковного богословия и его характерные черты

(некоторые размышления)

Церковное богословие в период от Первого до Второго Вселенского собора (325–381)

  • Арий и становление арианства

  • Защитники Никейского символа веры

  • Новые догматические течения: омии, аномеи и омиусиане

  • Святые каппадокийские отцы

  • Прочие церковные богословы

Церковное богословие в начальный период христологических споров: соблазны ересей и борьба за православие

  • Парадокс Аполлинария Лаодикийского

  • Становление антиохийской христологии

    • Диодор Тарсский

    • Феодор Мопсуестийский

  • Несторий и его ересь

  • Православное отторжение несторианства

    • св. Прокл Константинопольский

    • Феодот Анкирский

    • автор трактата «Против несториан» (приписывается преп. Марку Подвижнику)

Христианство как философия или «любомудрие по Христу»

(по свидетельству греческих отцов Церкви и церковных писателей II–VIII веков)

Святоотеческое учение о таинстве покаяния

(некоторые аспекты)

Основные тенденции развития древнехристианской и ранневизантийской экзегезы

(II — начало VIII века)

  1. Становление древнецерковного толкования Священного Писания

  2. Расцвет древнецерковной экзегезы

    • Александрийское направление

    • Антиохийское направление

    • Священное Писание в древнем монашестве

  3. Завершение «классического» этапа экзегезы

    • преп. Максим Исповедник

    • преп. Иоанн Дамаскин

Вопрос о пределах ведения Господа нашего Иисуса Христа

(Мф. 24:36; Мк. 13:32; Лк. 2:52; Ин. 11:34)

  • Возникновение вопроса (доникейское богословие)

  • Проблема неведения Господа в золотой век святоотеческой письменности

  • Проблема неведения Христа в VI — начале VII века

    • ересь агноитов

  • Решение вопроса

    • преп. Максим Исповедник

    • преп. Иоанн Дамаскин

Эпилог

Выводы

Сущность соборного сознания в древнецерковной письменности

Единство в многообразии

Приложение

Размышление о судьбе православной патрологии

Христианство как труд и подвижничество

  • Древнее монашество

  • Аскетизм и жизнь в миру

  • Борьба со страстями

    • отсечение страстей

    • преображение страстей

  • Есть ли у аскетики эволюция?

Указатели

Указатель цитат из Священного Писания

Именной указатель

  • Древние авторы и исторические лица

  • Современные авторы и исторические лица

  • Современные авторы (латинский алфавит)

Views 1 219
Rating 5.0 / 5
Added 27.01.2023
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (7)

Comments (2 comments)

3
3_efimchiki 2 years ago

Спасибо.
G
gios76 9 years ago

спасибо

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