Идея собрать свои работы принадлежит, собственно, не лично мне, а моим студентам. Порой на лекциях я советовал им обратиться к той или иной моей статье или книге, но они жаловались, что достать их не всегда бывает возможным. Поэтому и возникла мысль издать то, что писалось мною на протяжении более тридцати лет. Затем и сам, перешагнув 65-летний рубеж, я почувствовал нужду рассмотреть свой путь как ученого в ретроспекции. Правда, я почти никогда не видел в науке цели своей жизни, поскольку первоначально она была для меня средством обретения истины, а потом, когда, по милости Божией, я обрел единственную Истину в Православии, она стала для меня одним из средств достижения главной цели всего человеческого бытия - спасения. Достаточно близко подойдя к конечной черте этого земного бытия и даже уже два раза заглянув за нее, я всем сердцем ощущаю хрупкость и ненадежность нашего тленного и мимолетного существования на земле, где каждый час, день, месяц и год даруются нам великим Человеколюбием Божиим.

Ясно осознаю я и преходящесть всех наших «свершений», в том числе и научных, истинная ценность которых обнаружится лишь в будущей жизни, где нам придется давать отчет перед нелицеприятным Судией. Будучи человеком православным, понуждающим себя к постоянному покаянию, то есть изменению ума и душевного состояния, я теперь осознаю, что начало моего научного пути было преисполнено не только различного рода недопониманиями, но порой даже и заблуждениями. До прихода своего в Церковь я увлекся «лжеименным ведением», то есть гностицизмом и манихейством, с удовольствием погружаясь в прелестный мир пустых интеллектуальных фантазий различных гностических систем, ведущих человека к духовной гибели. Чудом избежав, по Промыслу Божиему, поглощения этой «многоголовой гидрой» (так назвал св. Ириней Лионский гностическую ересь), я в процессе своего воцерковления столкнулся с более серьезной опасностью — ересью оригенизма.

Сидоров, А. И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Том 1: Святые отцы в истории Православной Церкви (работы общего характера)

М: Сибирская Благозвонница, 2011. - 432 с.

ISBN 978-5-91362-429-1

Алексей Сидоров - Святоотеческое наследие и церковные древности - Том 1 Святые отцы в истории Православной Церкви - работы общего характера - Содержание

Становление древнецерковного богословия и его характерные черты

(некоторые размышления)

Церковное богословие в период от Первого до Второго Вселенского собора (325–381)

Арий и становление арианства

Защитники Никейского символа веры

Новые догматические течения: омии, аномеи и омиусиане

Святые каппадокийские отцы

Прочие церковные богословы

Церковное богословие в начальный период христологических споров: соблазны ересей и борьба за православие

Парадокс Аполлинария Лаодикийского

Становление антиохийской христологии Диодор Тарсский Феодор Мопсуестийский

Несторий и его ересь

Православное отторжение несторианства св. Прокл Константинопольский Феодот Анкирский автор трактата «Против несториан» (приписывается преп. Марку Подвижнику)



Христианство как философия или «любомудрие по Христу»

(по свидетельству греческих отцов Церкви и церковных писателей II–VIII веков)

Святоотеческое учение о таинстве покаяния

(некоторые аспекты)

Основные тенденции развития древнехристианской и ранневизантийской экзегезы

(II — начало VIII века)

Становление древнецерковного толкования Священного Писания Расцвет древнецерковной экзегезы Александрийское направление

Антиохийское направление

Священное Писание в древнем монашестве Завершение «классического» этапа экзегезы преп. Максим Исповедник

преп. Иоанн Дамаскин

Вопрос о пределах ведения Господа нашего Иисуса Христа

(Мф. 24:36; Мк. 13:32; Лк. 2:52; Ин. 11:34)

Возникновение вопроса (доникейское богословие)

Проблема неведения Господа в золотой век святоотеческой письменности

Проблема неведения Христа в VI — начале VII века ересь агноитов

Решение вопроса преп. Максим Исповедник преп. Иоанн Дамаскин



Эпилог

Выводы

Сущность соборного сознания в древнецерковной письменности

Единство в многообразии

Приложение

Размышление о судьбе православной патрологии

Христианство как труд и подвижничество

Древнее монашество

Аскетизм и жизнь в миру

Борьба со страстями отсечение страстей преображение страстей

Есть ли у аскетики эволюция?

Указатели

Указатель цитат из Священного Писания

Именной указатель