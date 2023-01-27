Сидоров - Святоотеческое наследие и церковные древности - Том 1
Идея собрать свои работы принадлежит, собственно, не лично мне, а моим студентам. Порой на лекциях я советовал им обратиться к той или иной моей статье или книге, но они жаловались, что достать их не всегда бывает возможным. Поэтому и возникла мысль издать то, что писалось мною на протяжении более тридцати лет. Затем и сам, перешагнув 65-летний рубеж, я почувствовал нужду рассмотреть свой путь как ученого в ретроспекции. Правда, я почти никогда не видел в науке цели своей жизни, поскольку первоначально она была для меня средством обретения истины, а потом, когда, по милости Божией, я обрел единственную Истину в Православии, она стала для меня одним из средств достижения главной цели всего человеческого бытия - спасения. Достаточно близко подойдя к конечной черте этого земного бытия и даже уже два раза заглянув за нее, я всем сердцем ощущаю хрупкость и ненадежность нашего тленного и мимолетного существования на земле, где каждый час, день, месяц и год даруются нам великим Человеколюбием Божиим.
Ясно осознаю я и преходящесть всех наших «свершений», в том числе и научных, истинная ценность которых обнаружится лишь в будущей жизни, где нам придется давать отчет перед нелицеприятным Судией. Будучи человеком православным, понуждающим себя к постоянному покаянию, то есть изменению ума и душевного состояния, я теперь осознаю, что начало моего научного пути было преисполнено не только различного рода недопониманиями, но порой даже и заблуждениями. До прихода своего в Церковь я увлекся «лжеименным ведением», то есть гностицизмом и манихейством, с удовольствием погружаясь в прелестный мир пустых интеллектуальных фантазий различных гностических систем, ведущих человека к духовной гибели. Чудом избежав, по Промыслу Божиему, поглощения этой «многоголовой гидрой» (так назвал св. Ириней Лионский гностическую ересь), я в процессе своего воцерковления столкнулся с более серьезной опасностью — ересью оригенизма.
Сидоров, А. И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Том 1: Святые отцы в истории Православной Церкви (работы общего характера)
М: Сибирская Благозвонница, 2011. - 432 с.
ISBN 978-5-91362-429-1
Алексей Сидоров - Святоотеческое наследие и церковные древности - Том 1 Святые отцы в истории Православной Церкви - работы общего характера - Содержание
Становление древнецерковного богословия и его характерные черты
(некоторые размышления)
Церковное богословие в период от Первого до Второго Вселенского собора (325–381)
Арий и становление арианства
Защитники Никейского символа веры
Новые догматические течения: омии, аномеи и омиусиане
Святые каппадокийские отцы
Прочие церковные богословы
Церковное богословие в начальный период христологических споров: соблазны ересей и борьба за православие
Парадокс Аполлинария Лаодикийского
Становление антиохийской христологии
Диодор Тарсский
Феодор Мопсуестийский
Несторий и его ересь
Православное отторжение несторианства
св. Прокл Константинопольский
Феодот Анкирский
автор трактата «Против несториан» (приписывается преп. Марку Подвижнику)
Христианство как философия или «любомудрие по Христу»
(по свидетельству греческих отцов Церкви и церковных писателей II–VIII веков)
Святоотеческое учение о таинстве покаяния
(некоторые аспекты)
Основные тенденции развития древнехристианской и ранневизантийской экзегезы
(II — начало VIII века)
Становление древнецерковного толкования Священного Писания
Расцвет древнецерковной экзегезы
Александрийское направление
Антиохийское направление
Священное Писание в древнем монашестве
Завершение «классического» этапа экзегезы
преп. Максим Исповедник
преп. Иоанн Дамаскин
Вопрос о пределах ведения Господа нашего Иисуса Христа
(Мф. 24:36; Мк. 13:32; Лк. 2:52; Ин. 11:34)
Возникновение вопроса (доникейское богословие)
Проблема неведения Господа в золотой век святоотеческой письменности
Проблема неведения Христа в VI — начале VII века
ересь агноитов
Решение вопроса
преп. Максим Исповедник
преп. Иоанн Дамаскин
Эпилог
Выводы
Сущность соборного сознания в древнецерковной письменности
Единство в многообразии
Приложение
Размышление о судьбе православной патрологии
Христианство как труд и подвижничество
Древнее монашество
Аскетизм и жизнь в миру
Борьба со страстями
отсечение страстей
преображение страстей
Есть ли у аскетики эволюция?
Указатели
Указатель цитат из Священного Писания
Именной указатель
Древние авторы и исторические лица
Современные авторы и исторические лица
Современные авторы (латинский алфавит)
Спасибо.
спасибо