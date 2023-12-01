Святитель Василий Великий учит, что без веры и покаяния немыслимо духовное совершенствование и спасение человека. В Священном Писании прямо сказано: Иже веру имет и крестится, спасен будет; а иже не имет веры, осужден будет (Мк. 16, 16). И первая заповедь, данная Христом Спасителем человечеству, есть заповедь о покаянии: Покайтеся, приближися 6о Царство Небесное (Мф. 4, 17) (III, 305). Эти же слова и поныне Христос возвещает в Своем Евангелии. Этими же словами Спаситель и Господь наш призывает каждого грешника к вере, покаянию и спасению. Ибо начало «спасения, — говорит святой отец, — состоит в покаянии» (V, 47). А «христианину свойственна вера, любовию поспеше- сгвуема (Гал. 5, б)» (III, 417). И «верующие в Господа прежде всего должны каяться, ибо те (из верующих), которые ныне не каются, осуждены будут более осужденных прежде Евангелия (Мф. 11, 20-22)» (III, 305).

Милосердный Господь, любя Свое падшее создание — человека и не желая его погибели, но еже обратится... и живу быти ему (Иез. 33, 11) (VI, 101), преподал все необходимые средства ко спасению, из которых покаяние является основным. Покаяние — это начало духовной жизни человека, которое предваряется верой в Господа Иисуса Христа. Покаяние возможно только для таких людей, в сердцах которых еще не совсем угасла вера и любовь к Богу. Если христианин утратил веру, то покаяние для него невозможно, ибо только верующий может приступить к покаянию и плодотворно его совершать (VII, 204). Святитель говорит, что «ум, обложенный плотью и наполненный плотскими мудрованиями, имеет нужду в вере и в правом житии» (VI, 39). Как видно, вера требуется деятельная, живая, проникающая всю душу человека: его ум, волю и чувство. Она должна выражаться «в правом житии», а такое «житие» может быть «назидаемо (т. е. созидаемо. — Автор.) только на вере» (II, 338), и «ни одно дело не может быть совершено надлежащим образом без благочестивой веры во Христа» (II, 56). Пренебрежение Бога или неверие в Его бытие — это «причины греха» (V, 233), «ибо верующий, что Бог везде присутствует при всяком событии, пристоит при каждом действии, видит советы сердечные», не «допустит в себя» не только «злое дело», но даже и «дурную мысль» (II, 64).

Архимандрит Илия (Райзмир) – Учение святителя Василия Великого о духовном совершенствовании

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2004. – 186 с.

Архимандрит Илия (Райзмир) – Учение святителя Василия Великого о духовном совершенствовании - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Глава I. ВЕРА И ПОКАЯНИЕ КАК ГЛАВНЫЕ УСЛОВИЯ ДУХОВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Глава II. ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ ДУХОВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И БОРЬБА С НИМИ

Глава III. НЕОБХОДИМОСТЬ БОЖЕСТВЕННОЙ БЛАГОДАТИ В ДЕЛЕ ДУХОВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Глава IV. НЕОБХОДИМОСТЬ ДУХОВНОГО РУКОВОДСТВА В ДЕЛЕ ДУХОВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Глава V. ХРИСТИАНСКОЕ ТЕРПЕНИЕ СКОРБЕЙ И ИСКУШЕНИЙ

Глава VI. СМИРЕНИЕ И КРОТОСТЬ

Глава VII. ЛЮБОВЬ К БОГУ И БЛИЖНИМ

Глава VIII. МОЛИТВА, ПОСТ И ВОЗДЕРЖАНИЕ

Глава IX. МОНАШЕСТВО КАК ОСОБЫЙ РОД ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ, УСТАНОВЛЕННЫЙ ГОСПОДОМ

Глава X. ПРЕДЕЛ ДУХОВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ

Глава XI. ЖИЗНЬ СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО КАК ОБРАЗЕЦ ДУХОВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Библиография