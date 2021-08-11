Штейнзальц - Вавилонский талмуд - Трактат Таанит
Иудейские первоисточники - Вавилонский Талмуд
Русское издание Талмуда представляет собой перевод и адаптацию издания Талмуда Штейнзальца на иврите.
Вавилонский Талмуд - Комментированное издание раввина Адина Эвен-Исраэль (Штейнзальца) - трактат Таанит
Русский перевод и редакция комментария Михаил Кравцов
Перевод комментария Реувен Кипервасер, Меир Левинов, Арье Барац
Институт изучения иудаизма в СНГ
Израильский институт талмудических публикаций
Иерусалим Москва 5758 -1998
ISBN 5-7349-0006-12
Вавилонский Талмуд - Комментированное издание раввина Адина Эвен-Исраэль (Штейнзальца) - трактат Таанит - Предисловие к изданию на русском языке
Русское издание Талмуда представляет собой перевод и адаптацию издания Талмуда Штейнзальца на иврите. Обладая практически всеми особенностями, свойственными ивритской версии, оно дополнительно приспособлено и расширено для русскоязычного читателя. Издание рассчитано как на подготовленных читателей, способных изучать Талмуд в оригинале, так и на начинающих, незнакомых или почти незнакомых с ивритом, не имеющих опыта изучения Талмуда.
Общая структура страницы подобна традиционно принятой в стандартных печатных изданиях Талмуда. Текст размещен в центре страницы, и рядом с ним находятся основные комментарии. Внизу страницы и на полях дополнения й приложения.
Оригинальный ивритско-арамейский текст, помещенный в центре каждой страницы, ничем не отличается от традиционного талмудического текста (материал, удаленный нееврейской редактурой, восстановлен на основе рукописей и старых изданий). Главное новшество в том, что этот ивритско-арамейский текст снабжен огласовками и пунктуацией, и все, обычно сокращенные, термины приведены в полной форме. Для сохранения связи с нумерацией страниц подлинника номера страниц приводятся на каждой странице сверху, а также внутри текста.
Мы разместили перевод на странице справа, и его пунктуация введена в талмудический текст, что помогает ориентироваться в этом тексте. Перевод, осуществленный нами для настоящего издания — результат серьезной филологической и литературной работы. Этот перевод, по нашему замыслу, должен не только помогать читателю во время его попыток уяснить буквальный смысл подлинника. Он призван создать у читателя реальное представление о стилистических и интонационных особенностях Талмуда, помочь ему ощутить живую ритмику выразительной и лапидарной речи древнего еврейского текста. Поэтому для каждого талмудического термина отыскивались адекватные и лаконичные формулировки, средствами русского языка воссоздавались характерные для Талмуда речевые обороты, воспроизводились игра слов, ритмика, ассонансы и диссонансы подлинника. Мы имеем смелость предположить, что такому подходу к переводам классических еврейских текстов принадлежит будущее, а наш перевод является одним из первых шагов на пути к созданию на русском языке большого свода переводов, не только служащих чисто утилитарным целям обучения, но и обладающих самостоятельной литературной ценностью.
И все же никто не может изучить Талмуд без помощи комментариев. Основным вспомогательным средством к пониманию Талмуда в нашем издании являются перевод и комментарий, размещенные на странице слева. Основа для нашего комментария комментированный перевод Талмуда на современный иврит, осуществленный раби Адином Штейнзальцем, переведенный нами на русский язык, адаптированный и дополненный.
Этот комментарий не просто объяснение трудных мест. Это комплексное толкование всего текста. Он содержит полный перевод текста Талмуда вкупе с примечаниями. Литературный перевод, воспроизведенный в тексте комментария, набран жирным шрифтом. Номера ссылок в нем также совпадают с соответствующими номерами оригинала и перевода. Более того, большинство абзацев комментария начинаются с нескольких слов ивритско-арамейского текста. Нумерация ссылок и заголовки абзацев позволяют читателю легко переходить от одного раздела страницы к другому.
Изредка между текстом, набранным жирным шрифтом в комментариях, и переводом возникают небольшие различия. Это вызвано необходимостью стилистического согласования текста перевода с объясняющим его комментарием.
В правой колонке, под литературным переводом, приведен классический комментарий Раши. Мы оставили этот комментарий в традиционном написании Раши, но все цитаты из Талмуда даются стандартным квадратным письмом, сокращенные выражения напечатаны в полной форме, и комментарий Раши снабжен полной пунктуацией.
Поскольку перевод и комментарий не могут охватить весь комплекс тем, которые поднимаются в дискуссиях Талмуда, мы включили ряд других усовершенствований, которые также применены в ивритском издании раби Штейнзальца.
Внизу страницы, под переводом и комментарием, размещены примечания, содержащие дополнительный материал к темам, затронутым в тексте. Эти примечания различными путями углубляют понимание Талмуда. Некоторые обеспечивают более глубокий анализ предметов, обсуждаемых в тексте, как в частностях, так и в широком плане обсуждения. Другие объясняют концепции Галахи и термины талмудического текста.
Примечания содержат краткое резюме мнений многих крупных комментаторов Талмуда, создававших свои толкования на протяжении веков со времен завершения Талмуда до сего дня. Часто примечания предлагают интерпретации, отличные от приведенных в комментарии, иллюстрируют богатство и глубину идей мудрецов.
Ниже примечаний находится раздел Галахи. В нем приведены ссылки на авторитетные решения о законах, принятые учителями в течение столетий при обсуждении предметов, связанных с Талмудом, объясняются причины, которые привели к этим Галахическим решениям, раскрывается тесная связь между Галахой сегодня и Талмудом, его различными интерпретаторами. Необходимо отметить, что резюме Галахи, представленные здесь, предназначались не в качестве справочника для повседневной религиозной практики, а для того, чтобы ознакомить читателя с галахическими выводами, вытекающими из текста Талмуда.
На внешнем поле страницы располагаются фактические данные, разъясняющие смысл талмудического обсуждения. Примечания, озаглавленные ЛЕКСИКА, объясняют необычные термины, часто заимствованные из греческого, латыни, или персидского. ПЕРСОНАЛИИ приводят краткие биографии основных лиц, чьи мнения приведены в Талмуде. ТЕРМИНОЛОГИЯ объясняет термины, использованные в талмудическом обсуждении. ПОНЯТИЯ дают информацию о фундаментальных галахических принципах. РЕАЛИИ обеспечивают историческую, географическую и другую информацию, необходимую для понимания текста. Эти примечания иногда сопровождаются иллюстрациями.
Разбивка страницы на разделы задумана так, чтобы принести максимальную пользу изучающему, находящемуся на любом уровне подготовки.
Для тех, кто знаком с Талмудом, книга послужит письменным уроком Гемары. Она предоставит возможность поодиночке, с партнерами или в группах изучать Талмуд, как бы ощущая присутствие учителя, который объясняет трудные места, помогает углублять понимание диалектических тонкостей полемики, раскрывает многообразие подходов к интерпретации текста — как это веками делали учителя, преподавая своим ученикам сложную науку постижения Гемары. Читатели этого типа могут начать с ивритско-арамейского текста, исследовать комментарий Раши и перейти к расширенному комментарию. Впоследствии изучающий может обратиться к примечаниям. Анализ раздела ГАЛАХА разъяснит выводы, сделанные в ходе установления Галахи, а другие пометы на полях будут полезны, когда понадобится уяснить концепцию или слово или понять суть обсуждения.
Тем, кто не обладает знаниями, достаточными для использования стандартного издания Талмуда, но читает на иврите, могут быть предложены различные методы изучения. Таким учащимся лучше начать с чтения ивритско-арамейского текста параллельно с чтением перевода. Следующий шаг — к переводу и комментарию, который согласован и с оригинальным текстом, и с литературным переводом. Таким изучающим Талмуд также хорошо прочесть примечания, выбирая те, где приводятся наиболее подробные объяснения. Полезными для них окажутся и объяснения терминов на полях.
Начинающий, не столь хорошо знающий иврит, чтобы сразиться с подлинником, может начать с перевода и комментариев. Цитируемый в комментариях перевод позволяет изучающему не обращаться отдельно к переводу, поскольку комментарий включает и текст Талмуда, и его интерпретацию. Начинающий может также воспользоваться примечаниями. Для понимания исторического фона и для изучения особенностей текста очень важно детально ознакомиться с примечаниями на полях.
Вавилонский Талмуд - Комментированное издание раввина Адина Эвен-Исраэль (Штейнзальца) - трактат Таанит - Введение
Таанит ("пост") представляет собой девятый трактат во втором разделе Талмуда, разделе "Моэд" ("назначенное время", "празднество"). В Иерусалимском Талмуде и в некоторых работах ришоним трактат назван "Таанийот" ("Посты"). В основном трактат касается законов, регулирующих общественные посты, с особым акцентом на тех, что не имеют постоянной даты в календаре, но объявляются в периоды засухи или иного бедствия. В трактате также обсуждаются общественные посты с фиксированными датами и посты, принимаемые одиночками.
Тора почти не рассматривает порядка постов и не упоминает о постах специально. Йом Кипур определен (Ваикра 16:29) как день, в который положено "смирять души свои", что, в числе прочего, предусматривает пост. Цель поста в Йом Кипур — очистить душу, и как таковой, он отличается от постов, описанных в настоящем трактате, хотя есть определенное сходство между этим постом и другими, как в отношении их целей и концепций, так и их регламента. У пророков и в Писаниях есть много упоминаний о постах. Из этих пассажей можно многое узнать о значении и функции поста, а также о порядке соблюдения постов, общественных и одиночных, в Израиле в древние времена. Таким образом, обсуждения в нашем трактате основаны на Устной Традиции, восходящей к Синайскому Откровению, которая находит письменное выражение в более поздних книгах ТаНаХа.
Практика поста берет за основу постулат, согласно которому ничто не происходит в этом мире случайно. События определяются не только физическими причинами, но и духовными. Добрые дела вознаграждаются, а зло наказывается. Божественное провидение отвечает на действия людей отдельных личностей, сообществ, или целого народа.Таким образом, бедствия, которые происходят с индивидуумом или со всем сообществом, служат определенной цели. Они могут представлять собой предупреждение, что сообщество или отдельный человек грешны, и что необходимо усовеститься и раскаяться, или могут быть наказанием за совершенные грехи. И когда бы и кто бы ни столкнулся с бедствием, он должен погрузиться в молитву и раскаяние, должен молить о прощении и жертвой и мольбою снискать сострадание Господа, чтобы Он отвел беду.
Слово таанит (תענית) ассоциируется с концепцией (עינוי נפש "огорчить душу"), которая, как объяснено в Устном Законе, Книгах пророков и Писании, предусматривает воздержание от еды и питья, и, при более строгих общественных постах, также запрет на ношение обуви, купание и половые отношения. Но и "Пророки" (см., например, Йешаягу, гл. 58, пророчество, читаемое утром в Йом Кипур) и раввинистические источники подчеркивают, что ни пост, ни "огорчение души" не имеют ценности сами по себе. Они являются способом раскаяния человека в своих грехах. Таким образом, подлинная цель поста это молитва, раскаяние в совершенных грехах и обязательство не грешить впредь.
Самый распространенный пример угрожающего людям бедствия, которое должно служить толчком ко всеобщему раскаянию, нехватка дождя. Тора (Дварим 11:17) рассматривает периоды засухи в качестве знака Божьего гнева — в предупреждение или в наказание. Засуха не просто временное или местное бедствие, но бедствие, которое может стать долгосрочным и повредить всей стране. В этом случае более, чем когда-либо, у человека нет иного пути, кроме как обратиться к Богу и молить Его о милости.
Таким образом, большая часть трактата ,Таанит" касается постов, объявляемых в засуху. Поскольку трудности, вызванные отсутствием дождя, возрастают с продолжением засухи, посты, объявляемые в этот период, становятся все более строгими с течением времени. Если засуха затягивается, объявляются три серии постов, каждый строже предыдущего. Мудрецы постановили, что общественные посты, не имеющие определенной даты, должны соблюдаться в понедельники и четверги, дни, в которые в синагогах читают Тору и в которые происходят сессии судов. Это обосновано определенным сходством между обычаями поста и траурными обычаями, поскольку посты объявлены в связи с бедствиями и призваны отвести продолжение и развитие этих бедствий. Траурные обычаи, предписанные в дни постов, помогают людям высокого положения принизить себя и раскаяться в грехах. Общественные сборы для молитвы и чтения Торы, так же как увещевания исходящие от глав общин, также направлены на это.
Не только засуха может стать поводом для объявления поста. Любое бедствие угрожающее сообществу: стихийное, как, например, наводнение, нашествие диких зверей или саранчи, эпидемия, или вызванное людьми, как, например, война или религиозные гонения причина для общественных обетов и молитв (см. 1 Царств, гл. 8) и для объявления общественного поста. Общественный пост принят и как ответ на бедствие, уже поразившее общину, и как средство призвать милость Бога и отвести потенциальное бедствие, и как способ выразить участие в беде другой еврейской общины, особенно общины, живущей в Земле Израиля. Порядок постов одиночек похож на порядок общественных постов. Одиночка может принять пост, чтобы Господь простил ему грехи, приведшие его к бедственному состоянию, или чтобы избежать надвигающейся беды, как в случае поста, принимаемого в ответ на тревожный сон. Индивидуальные посты отличаются от общественных по степени их строгости и по способу их принятия на себя.
В дополнение к постам, провозглашенным, чтобы отвести бедствие, грозящее индивидууму или целому сообществу, или привести к его окончанию, имеются также регулярные общественные посты, учрежденные в память о некоторых народных бедствиях. Но как и для постов, объявляемых во время бедствий, главная цель этих памятных постов пробуждать раскаяние в будущем. Посты, установленные по причине всенародных бедствий, являются также и днями траура. Девятое ава день памяти о дне разрушения обоих Храмов и других многочисленных национальных бедствиях, символизирует все трагедии, происходившие с евреями. Поэтому на этот день распространяется большинство обетов и запретов, обязательных для того, кто оплакивает смерть близкого родственника.
Спасибо за пдф-файлы этого хорошего издания!
Спасибо
Превосходно!