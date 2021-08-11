Вавилонский талмуд - Трактат Таанит

Иудейские первоисточники - Вавилонский Талмуд

Русское издание Талмуда представляет собой перевод и адаптацию издания Талмуда Штейнзальца на иврите.

ISBN 5-7349-0006-12

Вавилонский Талмуд - Комментированное издание раввина Адина Эвен-Исраэль (Штейнзальца) - трактат Таанит - Предисловие к изданию на русском языке

Русское издание Талмуда представляет собой перевод и адаптацию издания Талмуда Штейнзальца на иврите. Обладая практически всеми особенностями, свойственными ивритской версии, оно дополнительно приспособлено и расширено для русскоязычного читателя. Издание рассчитано как на подготовленных читателей, способных изучать Талмуд в оригинале, так и на начинающих, незнакомых или почти незнакомых с ивритом, не имеющих опыта изучения Талмуда.

Общая структура страницы подобна традиционно принятой в стандартных печатных изданиях Талмуда. Текст размещен в центре страницы, и рядом с ним находятся основные комментарии. Внизу страницы и на полях дополнения й приложения.

Оригинальный ивритско-арамейский текст, помещенный в центре каждой страницы, ничем не отличается от традиционного талмудического текста (материал, удаленный нееврейской редактурой, восстановлен на основе рукописей и старых изданий). Главное новшество в том, что этот ивритско-арамейский текст снабжен огласовками и пунктуацией, и все, обычно сокращенные, термины приведены в полной форме. Для сохранения связи с нумерацией страниц подлинника номера страниц приводятся на каждой странице сверху, а также внутри текста.

Мы разместили перевод на странице справа, и его пунктуация введена в талмудический текст, что помогает ориентироваться в этом тексте. Перевод, осуществленный нами для настоящего издания — результат серьезной филологической и литературной работы. Этот перевод, по нашему замыслу, должен не только помогать читателю во время его попыток уяснить буквальный смысл подлинника. Он призван создать у читателя реальное представление о стилистических и интонационных особенностях Талмуда, помочь ему ощутить живую ритмику выразительной и лапидарной речи древнего еврейского текста. Поэтому для каждого талмудического термина отыскивались адекватные и лаконичные формулировки, средствами русского языка воссоздавались характерные для Талмуда речевые обороты, воспроизводились игра слов, ритмика, ассонансы и диссонансы подлинника. Мы имеем смелость предположить, что такому подходу к переводам классических еврейских текстов принадлежит будущее, а наш перевод является одним из первых шагов на пути к созданию на русском языке большого свода переводов, не только служащих чисто утилитарным целям обучения, но и обладающих самостоятельной литературной ценностью.

И все же никто не может изучить Талмуд без помощи комментариев. Основным вспомогательным средством к пониманию Талмуда в нашем издании являются перевод и комментарий, размещенные на странице слева. Основа для нашего комментария комментированный перевод Талмуда на современный иврит, осуществленный раби Адином Штейнзальцем, переведенный нами на русский язык, адаптированный и дополненный.

Этот комментарий не просто объяснение трудных мест. Это комплексное толкование всего текста. Он содержит полный перевод текста Талмуда вкупе с примечаниями. Литературный перевод, воспроизведенный в тексте комментария, набран жирным шрифтом. Номера ссылок в нем также совпадают с соответствующими номерами оригинала и перевода. Более того, большинство абзацев комментария начинаются с нескольких слов ивритско-арамейского текста. Нумерация ссылок и заголовки абзацев позволяют читателю легко переходить от одного раздела страницы к другому.

Изредка между текстом, набранным жирным шрифтом в комментариях, и переводом возникают небольшие различия. Это вызвано необходимостью стилистического согласования текста перевода с объясняющим его комментарием.

В правой колонке, под литературным переводом, приведен классический комментарий Раши. Мы оставили этот комментарий в традиционном написании Раши, но все цитаты из Талмуда даются стандартным квадратным письмом, сокращенные выражения напечатаны в полной форме, и комментарий Раши снабжен полной пунктуацией.

Поскольку перевод и комментарий не могут охватить весь комплекс тем, которые поднимаются в дискуссиях Талмуда, мы включили ряд других усовершенствований, которые также применены в ивритском издании раби Штейнзальца.

Внизу страницы, под переводом и комментарием, размещены примечания, содержащие дополнительный материал к темам, затронутым в тексте. Эти примечания различными путями углубляют понимание Талмуда. Некоторые обеспечивают более глубокий анализ предметов, обсуждаемых в тексте, как в частностях, так и в широком плане обсуждения. Другие объясняют концепции Галахи и термины талмудического текста.

Примечания содержат краткое резюме мнений многих крупных комментаторов Талмуда, создававших свои толкования на протяжении веков со времен завершения Талмуда до сего дня. Часто примечания предлагают интерпретации, отличные от приведенных в комментарии, иллюстрируют богатство и глубину идей мудрецов.

Ниже примечаний находится раздел Галахи. В нем приведены ссылки на авторитетные решения о законах, принятые учителями в течение столетий при обсуждении предметов, связанных с Талмудом, объясняются причины, которые привели к этим Галахическим решениям, раскрывается тесная связь между Галахой сегодня и Талмудом, его различными интерпретаторами. Необходимо отметить, что резюме Галахи, представленные здесь, предназначались не в качестве справочника для повседневной религиозной практики, а для того, чтобы ознакомить читателя с галахическими выводами, вытекающими из текста Талмуда.

На внешнем поле страницы располагаются фактические данные, разъясняющие смысл талмудического обсуждения. Примечания, озаглавленные ЛЕКСИКА, объясняют необычные термины, часто заимствованные из греческого, латыни, или персидского. ПЕРСОНАЛИИ приводят краткие биографии основных лиц, чьи мнения приведены в Талмуде. ТЕРМИНОЛОГИЯ объясняет термины, использованные в талмудическом обсуждении. ПОНЯТИЯ дают информацию о фундаментальных галахических принципах. РЕАЛИИ обеспечивают историческую, географическую и другую информацию, необходимую для понимания текста. Эти примечания иногда сопровождаются иллюстрациями.

Разбивка страницы на разделы задумана так, чтобы принести максимальную пользу изучающему, находящемуся на любом уровне подготовки.

Для тех, кто знаком с Талмудом, книга послужит письменным уроком Гемары. Она предоставит возможность поодиночке, с партнерами или в группах изучать Талмуд, как бы ощущая присутствие учителя, который объясняет трудные места, помогает углублять понимание диалектических тонкостей полемики, раскрывает многообразие подходов к интерпретации текста — как это веками делали учителя, преподавая своим ученикам сложную науку постижения Гемары. Читатели этого типа могут начать с ивритско-арамейского текста, исследовать комментарий Раши и перейти к расширенному комментарию. Впоследствии изучающий может обратиться к примечаниям. Анализ раздела ГАЛАХА разъяснит выводы, сделанные в ходе установления Галахи, а другие пометы на полях будут полезны, когда понадобится уяснить концепцию или слово или понять суть обсуждения.

Тем, кто не обладает знаниями, достаточными для использования стандартного издания Талмуда, но читает на иврите, могут быть предложены различные методы изучения. Таким учащимся лучше начать с чтения ивритско-арамейского текста параллельно с чтением перевода. Следующий шаг — к переводу и комментарию, который согласован и с оригинальным текстом, и с литературным переводом. Таким изучающим Талмуд также хорошо прочесть примечания, выбирая те, где приводятся наиболее подробные объяснения. Полезными для них окажутся и объяснения терминов на полях.

Начинающий, не столь хорошо знающий иврит, чтобы сразиться с подлинником, может начать с перевода и комментариев. Цитируемый в комментариях перевод позволяет изучающему не обращаться отдельно к переводу, поскольку комментарий включает и текст Талмуда, и его интерпретацию. Начинающий может также воспользоваться примечаниями. Для понимания исторического фона и для изучения особенностей текста очень важно детально ознакомиться с примечаниями на полях.