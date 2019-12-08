Когда и при каких обстоятельствах к прочим городам латинян присоединился Рим, принадлежит ли он к старейшим или к младшим городам латинской земли — это вопросы, на которые нельзя дать удовлетворительного ответа, так как происхождение Рима относится к гораздо более отдаленному времени, чем какое-либо заслуживающее доверия известие из истории Италии. Названная самими римлянами дата основания города — 754 или 753 год до Р. Хр. — основана на позднейшем и совершенно произвольном определении и вычислении ряда царей.

Вероятно начало города выходит дальше, чем за 1000 год до Р. Хр. Лишь относительно места, на котором лежало древнейшее городское поселение римлян, нет сомнений: это центральный из группы холмов на левом берегу нижнего Тибра, Палатинский, который, круто обрываясь со всех сторон, представлял на своей площади и на склонах, по-видимому, достаточно места для основания небольшой городской общины. Само основание следует представлять себе совершенным по описанному выше обряду основания этрусских городов.

Вильгельм Вегнер - Рим

Москва: ООО «Издательство Альфа- Книга» 2019 г. – 889 с.

ISBN 978-5-9922-1628-8

Вильгельм Вегнер - Рим - Содержание

Книга первая

Древняя Италия

Рим в царский период

Рим как республика (510-31 гг. до Р. Хр.)

Век господства патрицианско-плебейской знати (366-133 гг. до Р. Хр.)

Возвышение Рима до мировой державы (264-133 гг. до Р. Хр.).

Книга вторая

Переход Рима от республиканского устройства к монархии (133-31)

Время римской империи (31 г. до Р. Хр. - 476 г. по Р. Хр.)

Господство солдат (193-284)

Время абсолютной монархии (285-395)

Вильгельм Вегнер - Рим - Древняя Италия - Страна

Пространство и положение Италии. Страна Италия, название которой обозначает страну быков, крупного скота, и, исходя от южной оконечности, лишь мало-помалу установилось для нынешнего объема данного понятия, простирается на протяжении 1025 км от южных склонов Альп до мысов Спартивенто и делль Арми на Мессинском проливе. Кроме того, к Италии следует причислять также большие острова — Сицилию, Сардинию, французскую Корсику и несколько меньших островов и островных групп. Ширина материка с запада на восток составляет на севере, в долине По, 780 км, в середине и на юге страны она колеблется между 350 и 150 км. Длина береговой линии материка — 3657 км, островов — 3128 км. Нынешнее королевство Италия обнимает площадь в 286 589 кв. км, из которых около 50 000 кв. км приходится на острова.

Италийский или, как он называется обыкновенно по важнейшему горному хребту, Апеннинский полуостров есть средний из трех больших полуостровов европейского материка, вдающихся на юг в Средиземное море. В самом деле, в разных отношениях он по преимуществу обнаруживает средний характер. Италия не может равняться со своим восточным братом, Балканским полуостровом, богатством и разнообразием расчленения берегов, но побережье ее не тянется и с такой неизменной прямолинейностью, как испанское. Италия не представляет вечно ясного неба и эфирно-тонкого воздуха Греции, но вместе с тем и резкой смены жары и холода и убийственной засухи Пиренейского полуострова. Но в одном отношении Италия обладает значительным преимуществом как перед Испанией, так и перед Грецией, именно в своем вертикальном расчленении. В то время как Пиренейский полуостров крутыми поперечными горами разделяется на известное число параллельных полос, а Греция решетчатой системой гор на много изолированных котловин или кантонов, в Италии нет горных хребтов, тянущихся с запада на восток, которые бы задерживали сношения юга с севером.

Дело в том, что Апеннины, естественный хребет страны, обхватив Генуэзский залив, в общем тянутся в южном направлении к Мессинскому проливу и оставляют вдоль западного побережья, как и вдоль восточного, достаточно пространства для сношений и обмена между всеми частями страны. Как благоприятное свойство положения Италии нужно отметить то, что охватывающая север ее Альпийская цепь задерживает суровые ветры, но ничуть не иммиграцию с севера, которая скорее даже облегчена многочисленными удобными проходами, как и то, что близость Греции очень рано, по крайней мере югу Италии, доставила возможность в выдающейся мере принять участие в благах греческой культуры.

Море и береговые области. Четыре более крупные части Средиземного моря окружают материковую Италию с принадлежащими к ней островами: Лигурийское и Тирренское моря на западе, Ионийское — на юге и Адриатическое — на востоке. Лигурийское море достигает в Генуэзском заливе своей наиболее северной линии и здесь образовало восхитительную Ривьеру-ди-Поненте, где под защитой расположенных на севере горных стен и вечно мягкого морского климата теперь произрастают почти все растения субтропической зоны: апельсины, лимоны, даже некоторые виды пальмы. Побережье Лигурского моря насчитывает три важных порта: Геную, почти на верхней точке залива, Специю в узкой бухте на восточном конце залива и Ливорно в наносной области Арно. Острова Корсика и Эльба отделяют Лигурийское море от Тирренского, замыкаемого кроме того Сардинией, Сицилией и южно — и средне-италийским западным побережьем. Берег Тирренского моря тянется сначала без значительного расчленения, следовательно, и без выдающихся гаваней (Чивитавеккия и Остия — искусственного устройства), до Цирцейского мыса. Возле берега расстилаются, мало-помалу расширяясь к югу, равнины Тосканская и Латинская. Равнины эти, а также к югу от них расположенная Кампанская, существенно обязаны своим возникновением влиянию вулканических сил, действовавших от мыса Арджентарио в Этрурии до самого Сорренто (на Неаполитанском заливе) и выбрасывавших лаву, пепел и камни в море такими массами, что из этого под нивелирующем влиянием воды возникли целые наслоения туфа. По этим наслоениям туфа потом, когда море отступило от берегов, реки и ручьи, ниспадавшие с гор, прорыли себе бесчисленные желоба и ущелья и через это создали изолированные туфовые плоскогорья, отлично годившиеся для постройки городов.