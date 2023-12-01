Величко - История Византийских императоров

Государство, о царственных династиях которого пойдет речь, представляет собой совершенно беспрецедентное историческое явление. Впервые появившись на карте мира в виде скромного поселения на берегу Тибра, Рим, спустя тысячелетие, предстал перед современниками в виде Вселенской Империи, объемлющей огромные территории от северных берегов туманной Британии до знойного Иерусалима.

Римская империя просуществует еще целое тысячелетие — ни одно другое государство мира не обладало такой жизнеспособностью и живучестью. Воюя почти ежегодно, периодически впадая в жесточайшие кризисы (как внутренние, так и внешние), Римская империя неизменно возрождалась, как птица Феникс из огня, поражая своих многочисленных врагов удивительной жизнеспособностью.

Конечно, это явление не может быть объяснено исключительно материальными причинами. На ее институтах и ее истории, как детища Христа, явственно, непосредственно и промыслительно чувствуется рука Создателя. В известной степени Византия божественна как плод не человеческих рук, а воли Творца. Именно взращивание Православия составляло главнейшую цель жизни Империи, и именно этим Византия дорога всему православному миру.

Величко Алексей - История Византийских императоров - в 6-ти томах

Москва : Вече, 3-е издание, 2015 г.

Величко Алексей - История Византийских императоров - Том 1 - От Константина Великого до Анастасия I

Москва : Вече, 2015. — 607 с. : ил.

ISBN 978-5-4444-2640-1

Величко Алексей - История Византийских императоров - Том 1 - От Константина Великого до Анастасия I - Содержание

Предисловие

Введение: «Священная Римская (Византийская) империя».

Династия Константина

I. Святой и равноапостольный Константин Великий

Глава 1. На пути к единоличной власти

Глава 2. Первый Вселенский Собор

Глава 3. Переезд в Константинополь, конец жизни.

II. Константин (337-340), Констант (337-350), Констанций (337-361)

Глава 1. Соимператорство трех братьев и единоличное правление Констанция

Глава 2. Тринитарные соборы и церковная политика Констанция

Глава 3. Личность Констанция

III. Юлиан Отступник (361-363).

Глава 1. На пути к царству

Глава 2. Царствование и преследования христиан

Глава 3. Персидский поход. Внединастический император

Внединастический император

IV. Иовиан (363-364), краткое царствование христианского императора

Приложение: «Варвары и Империя»

Династия Валентиана

V. Валентиан I (364 – 375), Валент (364-378), Грациан (367 – 383) и Валентиан II (375-392)

Глава 1. Эпоха четырех императоров

Глава 2. Гибель династии западных царей

Глава 3. Церковные дела и религиозная политика императоров. Династия Феодосия

VI. Святой Феодосий I Великий (379-395)

Глава 1. Святой император

Глава 2. Второй Вселенский Собор. Участие императора в делах Церкви

VII. Аркадий (394-408) и св. Гонорий (395-423)

Глава 1. Аркадий, император Востока

Глава 2. Император западных провинций

VIII. Святой Феодосий II Младший (408-450) и Валентиан III (423-455)

Глава 1. Святая семья

Глава 2. Последние Римские императоры Запада

Глава 3. Третий Вселенский Собор 431 г.

Глава 4. «Разбойный собор» 449 г.

Приложение: «Административно-территориальное устройство Церкви и отношения между кафедрами в III – начале IV вв.»

IX. Св. Маркиан (450-457) и св. Пульхерия (450-453)

Глава 1. «Солдатский» царь, избранник Божий, и Четвертый Вселенский (Халкидонский) Собор

Глава 2. 28 канон и последние годы великой династии. Династия Льва

X. Император святой Лев I Великий (457-474)

Глава 1. Готский ставленник

Глава 2. Война с вандалами

Глава 3. Восстановление самодержавия, самовластное правление

XI. Лев II Младший (473-474) и Зенон (474-475)

XII. Василиск (475-476)

Глава 1. Вождь национальной партии

Глава 2. Монофизит на троне

XIII. Зенон (476-491), повторное правление

Глава 1. Исавр у власти. Война с остготами

Глава 2. Заговоры и заговорщики, потеря Италии

Глава 3. «Энотикон» императора Зенона и «Акакиева схизма»

Приложение: «Положение императора в Церкви и государстве в IV – V вв.»

XIV. Император Анастасий I (491-518)

Глава 1. Избранник жены

Глава 2. Дела на Западе и восстание Виталиана

Глава 3. Состояние Восточной Церкви и сношения с Римом

Глава 4. Результаты царствования Анастасия

Величко Алексей - История Византийских императоров - Том 2 - От Юстина до Феодосия III

Москва: Вече, 2015. — 479с. : ил.

ISBN 978-5-4444-

Величко Алексей - История Византийских императоров - Том 2 - От Юстина до Феодосия III - Содержание

Династия Юстиниана

XV. Император Юстин I (518-527)

Глава 1. Избрание нового царя

Глава 2. Восстановление общения с Римом и прекращение церковного раскола

Глава 3. Война с Персией. Выбор соправителем св. Юстиниана I и смерть императора Юстина

Приложение №4: «Сакральные полномочия императоров и новый обряд престолонаследия»

XVI. Святой благочестивый император Юстиниан I Великий (527-565)

Глава 1. Св. Юстиниан и св. Феодора

Глава 2. Имперская и церковная идеология св. Юстиниана

Глава 3. Кодификация римского права. Каноническое творчество императора

Глава 4. Война с Персией и бунт «Ника»

Глава 5. Войны на Западе. Освобождение Африки, Испании и Италии

Глава 6. Религиозная политика св. Юстиниана. Пятый Вселенский Собор

Глава 7. Войны на Востоке и на северной границе

Глава 8. Личность и итоги жизни святого императора

XVII. Император Юстин II (565- 574)

Глава 1. Смена имперской политики. Территориальные потери в Италии, Испании, Африке и война с Персией

Глава 2. «Энотикон» Юстина II. Хозяйственная деятельность императора. Выбор преемника

XVIII. Император Тиверий – св. Константин Новый (574-582)

Глава 1. «Новый Константин»

Глава 2. Хранитель Православия. Смерть Тиберия и коронация Маврикия

Приложение 5 «Римская армия в эпоху первых императоров»

XIX. Император святой Маврикий (582-602)

Глава 1. Царь милостью Божией

Глава 2. Войны с персами, аварами и славянами. Мирный договор с Персией 591 г.

Глава 3. Война в Африке и Италии. Отношения между Константинопольским патриархом и Римским епископом

Глава 4. Гибель святого императора и его семьи Внединастический император

XX. Фока-узурпатор (602-610)

Глава 1. Тиран и палач

Глава 2. Восстание Ираклия. Падение узурпатора Династия Ираклидов

XXI. Император Ираклий Великий (610-641)

Глава 1. Разоренная Империя

Глава 2. Войны с персами и аварами. Триумф императора

Глава 3. Монофелитская ересь. «Эктесис» императора Ираклия

Глава 4. Римо-арабская война. Потеря восточных провинций. Смерть императора Ираклия Великого

XXII. Константин III (641) и Ираклон (641)

Глава 1. Династические войны

XXIII. Констант II (641-668)

Глава 1. Мальчик-император и эпоха его взросления

Глава 2. «Типос» императора. Святой Максим Исповедник и папа св. Мартин. Латеранский собор

Глава 3. Отмщение судьбы. Смерть императора

XXIV. Император Константин IV (668-685)

Глава 1. Юный царь и борьба за единовластие

Глава 2. Шестой Вселенский Собор

Приложение №6: «Рим и Константинополь – борьба «Вселенских» патриархов»

XXV. Император Юстиниан II (685-695)

Глава 1. Растраченное наследство

Глава 2. Трулльский (Пято-Шестой) Вселенский Собор. Внединастические императоры

XXVI. Императоры Леонтий (695-698) и Тиверий II (698-705)

Глава 1. Мятежное десятилетие. Династия Ираклидов

XXVII. Император Юстиниан II (705-711), повторное правление

Глава 1. Тирания, бесчестье и смерть. Внединастические императоры

XXVIII. Филиппик (711-713)

Глава 1. Реставрация монофелитства

XXIX. Анастасий II (713-715)

Глава 1. Восстановление Православия и новый бунт

XXX. Феодосий III (715-717)

Глава 1. Царь и претендент

Величко Алексей - История Византийских императоров - Том 3 - От Льва III Исавра доМихаила III

Москва: Вече, 2015. — 448 с. : ил.

ISBN 978-5-4444-2760-6

Величко Алексей - История Византийских императоров - Том 3 - От Льва III Исавра доМихаила III - Содержание

Исаврийская династия

XXXI. Император Лев III Исавр (717-741)

· Глава 1. Великий полководец. События в Италии

· Глава 2. Мудрый законодатель

· Глава 3. Иконоборчество. Папа против императора

XXXII. Император Константин V (741-775).

· Глава 1. Царь и узурпатор

· Глава 2. Победоносный император. Войны с арабами и болгарами

· Глава 3. Положение дел в Италии. «Папская революция»

· Глава 4. Иконоборческий кризис. «Вселенский» Собор 754 г.

XXXIII. Император Лев IV Хазар (750-780)

· Глава. 1 Иконоборцы против почитателей икон

XXXIV. Император Константин VI и императрица святая Ирина

· Глава 1. Мать и сын. Борьба в государстве и Церкви

· Глава 2. Седьмой Вселенский Собор 787 г.

· Глава 3. Карл Великий – император Западной Римской империи

· Глава 4. Самостоятельное правление св. Ирины. Конец Исаврийской династии

Приложение №7: «Вселенские Соборы»

Династия Никифора Геника

XXXV. Императоры Никифор I Геник (802-811) и Ставракий (811)

· Глава 1. Несчастливый реформатор. Отношения с Западом

· Глава 2. Заговоры, неудачные войны и смерть императоров

XXXVI. Император Михаил I Рангаве (811-813)

· Глава 1. Благочестивый царь. Ошибки, поражения и неудачная попытка восстановления иконопочитания. Внединастический император

XXXVII. Император Лев V Армянин (813-820)

· Глава 1. «Рачитель общего блага»

· Глава 2. Второй этап иконоборчества. Смерть Льва V Армянина

Приложение №8: «Империя Карла Великого. «Дар Константина»». Амморийская династия

XXXVIII. Император Михаил II Травл (820-829)

· Глава 1. «Шепелявый» царь. Восстание Фомы Славянина

· Глава 2. Война с арабами. Потеря Крита и Сицилии

XXXIX. Император Феофил (829-842)

· Глава 1. Справедливый государь

· Глава 2. Война с арабами

· Глава 3. Агония иконоборчества. Раскаяние императора

Приложение №9: «Император, «симфония властей» и иконоборчество. Греческий национализм»

XL. Император Михаил III (842-867) и императрица святая Феодора (842-856)

· Глава 1. Императрица св. Феодора и «Торжество Православия»

· Глава 2. Начало самостоятельного правления Михаила III. Опала императрицы

· Глава 3. «Пьяный царь». Война с арабами

· Глава 4. Патриархи св. Игнатий, св. Фотий и Римский папа Николай I. «Двукратный» собор 861 г.

· Глава 5. Три императора. Смерть кесаря Варды и Михаила III

Величко Алексей - История Византийских императоров - Том 4 - От Василия I Македонянина до Михаила VI Стратиотика

М. : Вече, 2015. — 480 с. : ил.

ISBN 978-5-4444-2761-3

Величко Алексей - История Византийских императоров - Том 4 - От Василия I Македонянина до Михаила VI Стратиотика - Содержание

Предисловие

Македонская династия

XLI. Император Василий I Македонянин (867-886)

· Глава 1. «Византийская сказка» — дорога к царству. Начало славных дел

· Глава 2. Примирение с Римом. «Восьмой Вселенский» Собор 869-870 гг.

· Глава 3. Война с арабами. Девальвация императорства на Западе

· Глава 4. Собор «В храме Святой Софии» 879-880 гг. «Прохирон» и «Эпанагога». Смерть императора

XLII. Император Лев VI Мудрый (886-912)

· Глава 1. Нелюбимый сын. Философ на троне

· Глава 2. Царь и патриарх. Четыре брака императора

· Глава 3. Война с болгарами и арабами

XLIII. Император Александр (912-913)

· Глава 1. 13 месяцев царствия патриарха

· Глава 2. Кризис «папизма» на Западе. Распад и воссоздание Западной Римской империи

Приложение №10: «Византийский папизм» и «Эпанагога»

XLIV. Императоры Константин VII Порфирородный (913-959) и Роман I Лакапин (919-944)

· Глава 1. Патриарх и императрица – смертельная схватка

· Глава 2. Царственный опекун и малолетний император. «Семицарствие»

· Глава 3. Войны, заговоры, войны. Дети против отца

XLV. Император Константин VII Порфирородный (945-959), единоличное правление

· Глава 1. Царствие ученого – императора

· Глава 2. Неудача на Крите. Стратегический перелом в войне с арабами

XLVI. Император Роман II (959-963)

· Глава 1. Возврат Крита. Триумф византийского оружия в Сирии

· Глава 2. Царь, отравленный женой

XLVII. Император святой Никифор II Фока (963 — 969)

· Глава 1. Царь-монах

· Глава 2. Завоевание Сирии. Спор о Риме и титуле «император» с Оттоном I Великим

· Глава 3. Любовь старого солдата и юной царицы. Убийство царя.

XLVIII. Император Иоанн I Цимисхий (969-976)

· Глава 1. Разочарование Феофано. Восстановление положения императора в Церкви и государстве

· Глава 2. Война со Святославом, князем росским. Победы в Сирии

Приложение №11: «Римская армия в VIII — X вв.»

XLIX. Император Василий II Болгаробойца (976-1025)

· Глава 1. Соглашение царственных братьев. Восстание двух Вард

· Глава 2. Царь-Болгаробойца. Победный марш византийской армии на Востоке и Кавказе

· Глава 3. Соперничество с германцами в Италии. Папы-марионетки

L. Император Константин VIII (1025-1028)

· Глава 1. Хранитель государственных традиций. Поиск преемника

LI. Император Роман III Аргир (1028-1034)

· Глава 1. Новый «Марк Аврелий»

LII. Императоры Михаил IV Пафлогон (1034-1041) и Михаил V Калафат (1041-1042)

· Глава 1. Больной царь. Торжество евнуха

· Глава 2. Неблагодарный «сын»

LIII. Императрицы Зоя (1042-1050) и Феодора (1042-1056), император Константин IX Мономах (1042-1055)

· Глава 1. Три императора

· Глава 2. Любовные увлечения и политические волнения. Смерть Мономаха и самодержавное правление Феодоры

· Глава 3. «Клюнийская реформа». Папа Лев IX и Григорий Гильдебранд

· Глава 4. Великий раскол 1054 г.

LIV. Император Михаил VI Стратиотик (1056-1057)

· Глава 1. «Старик», патриарх и мятежные полководцы. Завершение Македонской династии.

Величко Алексей - История Византийских императоров - Том 5 - От Исаака I Комнина до Алексея V Дуки Мурцуфла

Москва: Вече, 2015. — 512 с. : ил.

ISBN 978-5-4444-3239-6

Величко Алексей - История Византийских императоров - Том 5 - От Исаака I Комнина до Алексея V Дуки Мурцуфла - Содержание

Династия Комнинов

LV. Император Исаак I Комнин (1057-1059)

· Глава 1. Конец Керуллария. Тихий дворцовый переворот. Династия Дук

LVI. Император Константин X Дука (1059-1067)

· Глава 1. Слабость царской власти и торжество «византийского папизма»

· Глава 2. Турки и норманны

LVII. Царица Евдокия (1067) и император Роман IV Диоген (1068-1071).

· Глава 1. Тайный план императрицы. Битва при Манцикерте и трагедия царской четы

LVIII. Императоры Михаил VII Дука Парапинак (1071-1078) и Никифор III Вотаниат (1078-1081)

· Глава 1. «Смутное время» и бессильный царь

· Глава 2. «Новое» «Смутное время» и завершение династии Дук

· Глава 3. Борьба за инвеституру на Западе. Каносса и Вормс. Династия Комнинов

LIX. Император Алексей I Комнин (1081-1118)

· Глава 1. Надежда Римского государства

· Глава 2. Надежды почти не осталось. Страшный 1091 г.

· Глава 3. Византия возрождается. «Тринадцатый апостол»

· Глава 4. 1-й Крестовый поход

· Глава 5. Император и три женщины. Анна и Иоанн Комнины. Смерть Алексея I

LX. Император Иоанн II Комнин (1118-1143)

· Глава 1. «Семейный заговор». Войны на Западе

· Глава 2. «Немного я пробыл в царских чертогах…». Император-солдат

· Глава 3. Последние годы. Выбор царя

LXI. Император Мануил I Комнин (1143-1180)

· Глава 1. «Новый Юстиниан»

· Глава 2. 2-й Крестовый поход

· Глава 3. Война с Сицилией

· Глава 4. Западная стратегия. Попытки воссоединения Кафолической Церкви

· Глава 5. Венгерские комбинации царственного паладина

· Глава 6. Восточная политика

· Глава 7. Царь — богослов, ученый и канонист

Приложение №12: «Царь-священник и защитник Церкви»

LXII. Император Алексей II Комнин (1180-1183)

· Глава 1. Протосеваст против узурпатора

· Глава 2. Царственные жертвы

LXIII. Император Андроник I Комнин (1183-1185)

· Глава 1. Авантюрист и предатель

· Глава 2. Тиран и убийца

Династия Ангелов

LXIV. Император Исаак II Ангел (1185-1195)

· Глава 1. Император поневоле

· Глава 2. Второе Болгарское царство и 3-й Крестовый поход

· Глава 3. Неудачи Болгарской войны. Заговоры и самозванцы

LXV. Император Алексей III Ангел Комнин (1195-1203)

· Глава 1. Похититель императорской власти и разоритель царских гробниц

· Глава 2. Позоры и бесчестья

· Глава 3. 4-й Крестовый поход против Византии

LXVI. Императоры Исаак II (1203-1204), повторное правление, и Алексей IV (1203-1204) Ангелы.

· Глава 1. Неисполненные обязательства. Конец династии.Внединастический император

LXVII. Император Алексей V Дука Мурцуфл (1204)

· Глава 1. «Зачем Ты поразил нас, Господи, и нет нам избавления!»

· Глава 2. Латинская империя

Величко Алексей - История византийских императоров - Том 6 - От Феодора I Ласкариса до Константина XI Палеолога

Москва: Вече, 2015. — 560 с. : ил.

ISBN 978-5-4444-3551-9

Величко Алексей - История византийских императоров - Том 6 - От Феодора I Ласкариса до Константина XI Палеолога - Содержание

Династия Ласкаридов

LXVIII. Император Феодор I Ласкарис (1204-1222)

· Глава 1. Осколки Византийской империи

· Глава 2. Феодор I Ласкарис и Никейская империя

LXIX. Император святой Иоанн III Дука Ватац (1222-1254)

· Глава 1. «Фракийский узел». Попытка унии с Римом

· Глава 2. Возрождение Византийской империи

LXX. Император Феодор II Ласкарис (1254-1258)

· Глава 1. «Певец царской власти» и византийский «просвещенный абсолютизм»

· Глава 2. «Мы во цвете лет состарились душой»

LXXI. Император Иоанн IV Ласкарис (1258-1261)

· Глава 1. Страсти вокруг царственного агнца и «конституционная монархия» Палеолога

· Глава 2. Возвращение Константинополя. Конец династии Ласкаридов. Вставка — мозаичные изображения императоров из храма Святой Софии в Константинополе. Династия Палеологов

LXXII. Император Михаил VIII Палеолог (1261-1282)

· Глава 1. «Новая Византия» и ее окружение

· Глава 2. Покаяние императора

· Глава 3. Сицилия и Византия – смертельное противостояние

· Глава 4. Лионская уния 1274 г. и попытки ее рецепции

· Глава 5. Провал Лионской унии и «Сицилийская вечерня»

Приложение №13: «Апостольская кафедра в XII — XV вв.»

LXXIII. Императоры Андроник II Палеолог Старший (1282-1328) и Михаил IX Палеолог (1295-1320)

Глава 1. Патриархи Константинополя и зилоты. Соимператорство Михаила IX Палеолога

Глава 2. Отношения царской власти с Константинопольской церковью. «Вселенский суд»

· Глава 3. Узлы европейской политики и турецкая угроза

· Глава 4. Каталонская экспансия и война с турками

· Глава 5. Феодальные тенденции в Римской империи и царской семье

· Глава 6. Дед и внук делят Империю. Конец царствования Андроника II Старшего

Приложение №14: «Культ императора в поздней Византии и преемственность царской власти»

LXXIV. Император Андроник III Младший Палеолог (1328-1341)

· Глава 1. Приобретения на Западе, потери в Малой Азии

· Глава 2. Начало исихастских споров. Июньский Собор 1341 г.

LXXV. Императоры Иоанн V Палеолог (1341-1391), Иоанн VI Кантакузен (1347-1354), Андроник IV Палеолог (1376-1379) и Иоанн VII Палеолог (1390)

· Глава 1. Гражданская война. Кантакузены против Палеологов

· Глава 2. Два самодержавных Иоанна

· Глава 3. Исихастские соборы

· Глава 4. Самодержавное правление Иоанна V Палеолога. Заговоры царевичей. Вставка – карта Империи

LXXVI. Император cвятой Мануил II Палеолог (1391-1425)

· Глава 1. Турецкий заложник. Первые осады Константинополя

· Глава 2. Заграничный вояж императора. Последние годы мира

LXXVII. Император Иоанн VIII Палеолог (1425-1448)

· Глава 1. Три брака царя. Безнадежные войны с османами

· Глава 2. Ферраро-Флорентийская уния

Приложение №15: «Церковная уния»

LXXVIII. Император святой Константин XI Палеолог (1448-1453)

· Глава 1. Последний царь великой Римской империи

· Глава 2. Осада и последний штурм Константинополя. Гибель Священной Римской империи