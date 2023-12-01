Величко - История Византийских императоров
Государство, о царственных династиях которого пойдет речь, представляет собой совершенно беспрецедентное историческое явление. Впервые появившись на карте мира в виде скромного поселения на берегу Тибра, Рим, спустя тысячелетие, предстал перед современниками в виде Вселенской Империи, объемлющей огромные территории от северных берегов туманной Британии до знойного Иерусалима.
Римская империя просуществует еще целое тысячелетие — ни одно другое государство мира не обладало такой жизнеспособностью и живучестью. Воюя почти ежегодно, периодически впадая в жесточайшие кризисы (как внутренние, так и внешние), Римская империя неизменно возрождалась, как птица Феникс из огня, поражая своих многочисленных врагов удивительной жизнеспособностью.
Конечно, это явление не может быть объяснено исключительно материальными причинами. На ее институтах и ее истории, как детища Христа, явственно, непосредственно и промыслительно чувствуется рука Создателя. В известной степени Византия божественна как плод не человеческих рук, а воли Творца. Именно взращивание Православия составляло главнейшую цель жизни Империи, и именно этим Византия дорога всему православному миру.
Величко Алексей - История Византийских императоров - в 6-ти томах
Москва : Вече, 3-е издание, 2015 г.
Величко Алексей - История Византийских императоров - Том 1 - От Константина Великого до Анастасия I
Москва : Вече, 2015. — 607 с. : ил.
ISBN 978-5-4444-2640-1
Величко Алексей - История Византийских императоров - Том 1 - От Константина Великого до Анастасия I - Содержание
Предисловие
Введение: «Священная Римская (Византийская) империя».
Династия Константина
I. Святой и равноапостольный Константин Великий
Глава 1. На пути к единоличной власти
Глава 2. Первый Вселенский Собор
Глава 3. Переезд в Константинополь, конец жизни.
II. Константин (337-340), Констант (337-350), Констанций (337-361)
Глава 1. Соимператорство трех братьев и единоличное правление Констанция
Глава 2. Тринитарные соборы и церковная политика Констанция
Глава 3. Личность Констанция
III. Юлиан Отступник (361-363).
Глава 1. На пути к царству
Глава 2. Царствование и преследования христиан
Глава 3. Персидский поход. Внединастический император
Внединастический император
IV. Иовиан (363-364), краткое царствование христианского императора
Приложение: «Варвары и Империя»
Династия Валентиана
V. Валентиан I (364 – 375), Валент (364-378), Грациан (367 – 383) и Валентиан II (375-392)
Глава 1. Эпоха четырех императоров
Глава 2. Гибель династии западных царей
Глава 3. Церковные дела и религиозная политика императоров. Династия Феодосия
VI. Святой Феодосий I Великий (379-395)
Глава 1. Святой император
Глава 2. Второй Вселенский Собор. Участие императора в делах Церкви
VII. Аркадий (394-408) и св. Гонорий (395-423)
Глава 1. Аркадий, император Востока
Глава 2. Император западных провинций
VIII. Святой Феодосий II Младший (408-450) и Валентиан III (423-455)
Глава 1. Святая семья
Глава 2. Последние Римские императоры Запада
Глава 3. Третий Вселенский Собор 431 г.
Глава 4. «Разбойный собор» 449 г.
Приложение: «Административно-территориальное устройство Церкви и отношения между кафедрами в III – начале IV вв.»
IX. Св. Маркиан (450-457) и св. Пульхерия (450-453)
Глава 1. «Солдатский» царь, избранник Божий, и Четвертый Вселенский (Халкидонский) Собор
Глава 2. 28 канон и последние годы великой династии. Династия Льва
X. Император святой Лев I Великий (457-474)
Глава 1. Готский ставленник
Глава 2. Война с вандалами
Глава 3. Восстановление самодержавия, самовластное правление
XI. Лев II Младший (473-474) и Зенон (474-475)
XII. Василиск (475-476)
Глава 1. Вождь национальной партии
Глава 2. Монофизит на троне
XIII. Зенон (476-491), повторное правление
Глава 1. Исавр у власти. Война с остготами
Глава 2. Заговоры и заговорщики, потеря Италии
Глава 3. «Энотикон» императора Зенона и «Акакиева схизма»
Приложение: «Положение императора в Церкви и государстве в IV – V вв.»
XIV. Император Анастасий I (491-518)
Глава 1. Избранник жены
Глава 2. Дела на Западе и восстание Виталиана
Глава 3. Состояние Восточной Церкви и сношения с Римом
Глава 4. Результаты царствования Анастасия
Величко Алексей - История Византийских императоров - Том 2 - От Юстина до Феодосия III
Москва: Вече, 2015. — 479с. : ил.
ISBN 978-5-4444-
Величко Алексей - История Византийских императоров - Том 2 - От Юстина до Феодосия III - Содержание
Династия Юстиниана
XV. Император Юстин I (518-527)
Глава 1. Избрание нового царя
Глава 2. Восстановление общения с Римом и прекращение церковного раскола
Глава 3. Война с Персией. Выбор соправителем св. Юстиниана I и смерть императора Юстина
Приложение №4: «Сакральные полномочия императоров и новый обряд престолонаследия»
XVI. Святой благочестивый император Юстиниан I Великий (527-565)
Глава 1. Св. Юстиниан и св. Феодора
Глава 2. Имперская и церковная идеология св. Юстиниана
Глава 3. Кодификация римского права. Каноническое творчество императора
Глава 4. Война с Персией и бунт «Ника»
Глава 5. Войны на Западе. Освобождение Африки, Испании и Италии
Глава 6. Религиозная политика св. Юстиниана. Пятый Вселенский Собор
Глава 7. Войны на Востоке и на северной границе
Глава 8. Личность и итоги жизни святого императора
XVII. Император Юстин II (565- 574)
Глава 1. Смена имперской политики. Территориальные потери в Италии, Испании, Африке и война с Персией
Глава 2. «Энотикон» Юстина II. Хозяйственная деятельность императора. Выбор преемника
XVIII. Император Тиверий – св. Константин Новый (574-582)
Глава 1. «Новый Константин»
Глава 2. Хранитель Православия. Смерть Тиберия и коронация Маврикия
Приложение 5 «Римская армия в эпоху первых императоров»
XIX. Император святой Маврикий (582-602)
Глава 1. Царь милостью Божией
Глава 2. Войны с персами, аварами и славянами. Мирный договор с Персией 591 г.
Глава 3. Война в Африке и Италии. Отношения между Константинопольским патриархом и Римским епископом
Глава 4. Гибель святого императора и его семьи Внединастический император
XX. Фока-узурпатор (602-610)
Глава 1. Тиран и палач
Глава 2. Восстание Ираклия. Падение узурпатора Династия Ираклидов
XXI. Император Ираклий Великий (610-641)
Глава 1. Разоренная Империя
Глава 2. Войны с персами и аварами. Триумф императора
Глава 3. Монофелитская ересь. «Эктесис» императора Ираклия
Глава 4. Римо-арабская война. Потеря восточных провинций. Смерть императора Ираклия Великого
XXII. Константин III (641) и Ираклон (641)
Глава 1. Династические войны
XXIII. Констант II (641-668)
Глава 1. Мальчик-император и эпоха его взросления
Глава 2. «Типос» императора. Святой Максим Исповедник и папа св. Мартин. Латеранский собор
Глава 3. Отмщение судьбы. Смерть императора
XXIV. Император Константин IV (668-685)
Глава 1. Юный царь и борьба за единовластие
Глава 2. Шестой Вселенский Собор
Приложение №6: «Рим и Константинополь – борьба «Вселенских» патриархов»
XXV. Император Юстиниан II (685-695)
Глава 1. Растраченное наследство
Глава 2. Трулльский (Пято-Шестой) Вселенский Собор. Внединастические императоры
XXVI. Императоры Леонтий (695-698) и Тиверий II (698-705)
Глава 1. Мятежное десятилетие. Династия Ираклидов
XXVII. Император Юстиниан II (705-711), повторное правление
Глава 1. Тирания, бесчестье и смерть. Внединастические императоры
XXVIII. Филиппик (711-713)
Глава 1. Реставрация монофелитства
XXIX. Анастасий II (713-715)
Глава 1. Восстановление Православия и новый бунт
XXX. Феодосий III (715-717)
Глава 1. Царь и претендент
Величко Алексей - История Византийских императоров - Том 3 - От Льва III Исавра доМихаила III
Москва: Вече, 2015. — 448 с. : ил.
ISBN 978-5-4444-2760-6
Величко Алексей - История Византийских императоров - Том 3 - От Льва III Исавра доМихаила III - Содержание
Исаврийская династия
XXXI. Император Лев III Исавр (717-741)
· Глава 1. Великий полководец. События в Италии
· Глава 2. Мудрый законодатель
· Глава 3. Иконоборчество. Папа против императора
XXXII. Император Константин V (741-775).
· Глава 1. Царь и узурпатор
· Глава 2. Победоносный император. Войны с арабами и болгарами
· Глава 3. Положение дел в Италии. «Папская революция»
· Глава 4. Иконоборческий кризис. «Вселенский» Собор 754 г.
XXXIII. Император Лев IV Хазар (750-780)
· Глава. 1 Иконоборцы против почитателей икон
XXXIV. Император Константин VI и императрица святая Ирина
· Глава 1. Мать и сын. Борьба в государстве и Церкви
· Глава 2. Седьмой Вселенский Собор 787 г.
· Глава 3. Карл Великий – император Западной Римской империи
· Глава 4. Самостоятельное правление св. Ирины. Конец Исаврийской династии
Приложение №7: «Вселенские Соборы»
Династия Никифора Геника
XXXV. Императоры Никифор I Геник (802-811) и Ставракий (811)
· Глава 1. Несчастливый реформатор. Отношения с Западом
· Глава 2. Заговоры, неудачные войны и смерть императоров
XXXVI. Император Михаил I Рангаве (811-813)
· Глава 1. Благочестивый царь. Ошибки, поражения и неудачная попытка восстановления иконопочитания. Внединастический император
XXXVII. Император Лев V Армянин (813-820)
· Глава 1. «Рачитель общего блага»
· Глава 2. Второй этап иконоборчества. Смерть Льва V Армянина
Приложение №8: «Империя Карла Великого. «Дар Константина»». Амморийская династия
XXXVIII. Император Михаил II Травл (820-829)
· Глава 1. «Шепелявый» царь. Восстание Фомы Славянина
· Глава 2. Война с арабами. Потеря Крита и Сицилии
XXXIX. Император Феофил (829-842)
· Глава 1. Справедливый государь
· Глава 2. Война с арабами
· Глава 3. Агония иконоборчества. Раскаяние императора
Приложение №9: «Император, «симфония властей» и иконоборчество. Греческий национализм»
XL. Император Михаил III (842-867) и императрица святая Феодора (842-856)
· Глава 1. Императрица св. Феодора и «Торжество Православия»
· Глава 2. Начало самостоятельного правления Михаила III. Опала императрицы
· Глава 3. «Пьяный царь». Война с арабами
· Глава 4. Патриархи св. Игнатий, св. Фотий и Римский папа Николай I. «Двукратный» собор 861 г.
· Глава 5. Три императора. Смерть кесаря Варды и Михаила III
Величко Алексей - История Византийских императоров - Том 4 - От Василия I Македонянина до Михаила VI Стратиотика
М. : Вече, 2015. — 480 с. : ил.
ISBN 978-5-4444-2761-3
Величко Алексей - История Византийских императоров - Том 4 - От Василия I Македонянина до Михаила VI Стратиотика - Содержание
Предисловие
Македонская династия
XLI. Император Василий I Македонянин (867-886)
· Глава 1. «Византийская сказка» — дорога к царству. Начало славных дел
· Глава 2. Примирение с Римом. «Восьмой Вселенский» Собор 869-870 гг.
· Глава 3. Война с арабами. Девальвация императорства на Западе
· Глава 4. Собор «В храме Святой Софии» 879-880 гг. «Прохирон» и «Эпанагога». Смерть императора
XLII. Император Лев VI Мудрый (886-912)
· Глава 1. Нелюбимый сын. Философ на троне
· Глава 2. Царь и патриарх. Четыре брака императора
· Глава 3. Война с болгарами и арабами
XLIII. Император Александр (912-913)
· Глава 1. 13 месяцев царствия патриарха
· Глава 2. Кризис «папизма» на Западе. Распад и воссоздание Западной Римской империи
Приложение №10: «Византийский папизм» и «Эпанагога»
XLIV. Императоры Константин VII Порфирородный (913-959) и Роман I Лакапин (919-944)
· Глава 1. Патриарх и императрица – смертельная схватка
· Глава 2. Царственный опекун и малолетний император. «Семицарствие»
· Глава 3. Войны, заговоры, войны. Дети против отца
XLV. Император Константин VII Порфирородный (945-959), единоличное правление
· Глава 1. Царствие ученого – императора
· Глава 2. Неудача на Крите. Стратегический перелом в войне с арабами
XLVI. Император Роман II (959-963)
· Глава 1. Возврат Крита. Триумф византийского оружия в Сирии
· Глава 2. Царь, отравленный женой
XLVII. Император святой Никифор II Фока (963 — 969)
· Глава 1. Царь-монах
· Глава 2. Завоевание Сирии. Спор о Риме и титуле «император» с Оттоном I Великим
· Глава 3. Любовь старого солдата и юной царицы. Убийство царя.
XLVIII. Император Иоанн I Цимисхий (969-976)
· Глава 1. Разочарование Феофано. Восстановление положения императора в Церкви и государстве
· Глава 2. Война со Святославом, князем росским. Победы в Сирии
Приложение №11: «Римская армия в VIII — X вв.»
XLIX. Император Василий II Болгаробойца (976-1025)
· Глава 1. Соглашение царственных братьев. Восстание двух Вард
· Глава 2. Царь-Болгаробойца. Победный марш византийской армии на Востоке и Кавказе
· Глава 3. Соперничество с германцами в Италии. Папы-марионетки
L. Император Константин VIII (1025-1028)
· Глава 1. Хранитель государственных традиций. Поиск преемника
LI. Император Роман III Аргир (1028-1034)
· Глава 1. Новый «Марк Аврелий»
LII. Императоры Михаил IV Пафлогон (1034-1041) и Михаил V Калафат (1041-1042)
· Глава 1. Больной царь. Торжество евнуха
· Глава 2. Неблагодарный «сын»
LIII. Императрицы Зоя (1042-1050) и Феодора (1042-1056), император Константин IX Мономах (1042-1055)
· Глава 1. Три императора
· Глава 2. Любовные увлечения и политические волнения. Смерть Мономаха и самодержавное правление Феодоры
· Глава 3. «Клюнийская реформа». Папа Лев IX и Григорий Гильдебранд
· Глава 4. Великий раскол 1054 г.
LIV. Император Михаил VI Стратиотик (1056-1057)
· Глава 1. «Старик», патриарх и мятежные полководцы. Завершение Македонской династии.
Величко Алексей - История Византийских императоров - Том 5 - От Исаака I Комнина до Алексея V Дуки Мурцуфла
Москва: Вече, 2015. — 512 с. : ил.
ISBN 978-5-4444-3239-6
Величко Алексей - История Византийских императоров - Том 5 - От Исаака I Комнина до Алексея V Дуки Мурцуфла - Содержание
Династия Комнинов
LV. Император Исаак I Комнин (1057-1059)
· Глава 1. Конец Керуллария. Тихий дворцовый переворот. Династия Дук
LVI. Император Константин X Дука (1059-1067)
· Глава 1. Слабость царской власти и торжество «византийского папизма»
· Глава 2. Турки и норманны
LVII. Царица Евдокия (1067) и император Роман IV Диоген (1068-1071).
· Глава 1. Тайный план императрицы. Битва при Манцикерте и трагедия царской четы
LVIII. Императоры Михаил VII Дука Парапинак (1071-1078) и Никифор III Вотаниат (1078-1081)
· Глава 1. «Смутное время» и бессильный царь
· Глава 2. «Новое» «Смутное время» и завершение династии Дук
· Глава 3. Борьба за инвеституру на Западе. Каносса и Вормс. Династия Комнинов
LIX. Император Алексей I Комнин (1081-1118)
· Глава 1. Надежда Римского государства
· Глава 2. Надежды почти не осталось. Страшный 1091 г.
· Глава 3. Византия возрождается. «Тринадцатый апостол»
· Глава 4. 1-й Крестовый поход
· Глава 5. Император и три женщины. Анна и Иоанн Комнины. Смерть Алексея I
LX. Император Иоанн II Комнин (1118-1143)
· Глава 1. «Семейный заговор». Войны на Западе
· Глава 2. «Немного я пробыл в царских чертогах…». Император-солдат
· Глава 3. Последние годы. Выбор царя
LXI. Император Мануил I Комнин (1143-1180)
· Глава 1. «Новый Юстиниан»
· Глава 2. 2-й Крестовый поход
· Глава 3. Война с Сицилией
· Глава 4. Западная стратегия. Попытки воссоединения Кафолической Церкви
· Глава 5. Венгерские комбинации царственного паладина
· Глава 6. Восточная политика
· Глава 7. Царь — богослов, ученый и канонист
Приложение №12: «Царь-священник и защитник Церкви»
LXII. Император Алексей II Комнин (1180-1183)
· Глава 1. Протосеваст против узурпатора
· Глава 2. Царственные жертвы
LXIII. Император Андроник I Комнин (1183-1185)
· Глава 1. Авантюрист и предатель
· Глава 2. Тиран и убийца
Династия Ангелов
LXIV. Император Исаак II Ангел (1185-1195)
· Глава 1. Император поневоле
· Глава 2. Второе Болгарское царство и 3-й Крестовый поход
· Глава 3. Неудачи Болгарской войны. Заговоры и самозванцы
LXV. Император Алексей III Ангел Комнин (1195-1203)
· Глава 1. Похититель императорской власти и разоритель царских гробниц
· Глава 2. Позоры и бесчестья
· Глава 3. 4-й Крестовый поход против Византии
LXVI. Императоры Исаак II (1203-1204), повторное правление, и Алексей IV (1203-1204) Ангелы.
· Глава 1. Неисполненные обязательства. Конец династии.Внединастический император
LXVII. Император Алексей V Дука Мурцуфл (1204)
· Глава 1. «Зачем Ты поразил нас, Господи, и нет нам избавления!»
· Глава 2. Латинская империя
Величко Алексей - История византийских императоров - Том 6 - От Феодора I Ласкариса до Константина XI Палеолога
Москва: Вече, 2015. — 560 с. : ил.
ISBN 978-5-4444-3551-9
Величко Алексей - История византийских императоров - Том 6 - От Феодора I Ласкариса до Константина XI Палеолога - Содержание
Династия Ласкаридов
LXVIII. Император Феодор I Ласкарис (1204-1222)
· Глава 1. Осколки Византийской империи
· Глава 2. Феодор I Ласкарис и Никейская империя
LXIX. Император святой Иоанн III Дука Ватац (1222-1254)
· Глава 1. «Фракийский узел». Попытка унии с Римом
· Глава 2. Возрождение Византийской империи
LXX. Император Феодор II Ласкарис (1254-1258)
· Глава 1. «Певец царской власти» и византийский «просвещенный абсолютизм»
· Глава 2. «Мы во цвете лет состарились душой»
LXXI. Император Иоанн IV Ласкарис (1258-1261)
· Глава 1. Страсти вокруг царственного агнца и «конституционная монархия» Палеолога
· Глава 2. Возвращение Константинополя. Конец династии Ласкаридов. Вставка — мозаичные изображения императоров из храма Святой Софии в Константинополе. Династия Палеологов
LXXII. Император Михаил VIII Палеолог (1261-1282)
· Глава 1. «Новая Византия» и ее окружение
· Глава 2. Покаяние императора
· Глава 3. Сицилия и Византия – смертельное противостояние
· Глава 4. Лионская уния 1274 г. и попытки ее рецепции
· Глава 5. Провал Лионской унии и «Сицилийская вечерня»
Приложение №13: «Апостольская кафедра в XII — XV вв.»
LXXIII. Императоры Андроник II Палеолог Старший (1282-1328) и Михаил IX Палеолог (1295-1320)
Глава 1. Патриархи Константинополя и зилоты. Соимператорство Михаила IX Палеолога
Глава 2. Отношения царской власти с Константинопольской церковью. «Вселенский суд»
· Глава 3. Узлы европейской политики и турецкая угроза
· Глава 4. Каталонская экспансия и война с турками
· Глава 5. Феодальные тенденции в Римской империи и царской семье
· Глава 6. Дед и внук делят Империю. Конец царствования Андроника II Старшего
Приложение №14: «Культ императора в поздней Византии и преемственность царской власти»
LXXIV. Император Андроник III Младший Палеолог (1328-1341)
· Глава 1. Приобретения на Западе, потери в Малой Азии
· Глава 2. Начало исихастских споров. Июньский Собор 1341 г.
LXXV. Императоры Иоанн V Палеолог (1341-1391), Иоанн VI Кантакузен (1347-1354), Андроник IV Палеолог (1376-1379) и Иоанн VII Палеолог (1390)
· Глава 1. Гражданская война. Кантакузены против Палеологов
· Глава 2. Два самодержавных Иоанна
· Глава 3. Исихастские соборы
· Глава 4. Самодержавное правление Иоанна V Палеолога. Заговоры царевичей. Вставка – карта Империи
LXXVI. Император cвятой Мануил II Палеолог (1391-1425)
· Глава 1. Турецкий заложник. Первые осады Константинополя
· Глава 2. Заграничный вояж императора. Последние годы мира
LXXVII. Император Иоанн VIII Палеолог (1425-1448)
· Глава 1. Три брака царя. Безнадежные войны с османами
· Глава 2. Ферраро-Флорентийская уния
Приложение №15: «Церковная уния»
LXXVIII. Император святой Константин XI Палеолог (1448-1453)
· Глава 1. Последний царь великой Римской империи
· Глава 2. Осада и последний штурм Константинополя. Гибель Священной Римской империи
Вместо эпилога: «После Византии»
Приложение №16: «Римские императоры»
Приложение №17: «Императоры Западной Римской империи»
Приложение №18: «Список Римских пап»
Приложение № 19: «Список Константинопольских патриархов»
Приложение №20: «Список Александрийских патриархов»
Приложение №21: «Список Антиохийских патриархов»
Приложение №22: «Список Иерусалимских патриархов»
спасибо