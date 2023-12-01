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Великая хроника о Польше, Руси и их соседях XI-XIII вв.

«Великая хроника» о Польше, Руси и их соседях XI-XIII вв. - Перевод и комментарии
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, **History of GDL and Slavs, Philology Literature
Series Эпохи. Средние века. Тексты (9 books)

Человечество всегда заботилось о потомках. Яркая, наполненная событиями жизнь не должна была исчезнуть из памяти вместе со стремительным бегом времени. Уже в глубокой древности сознание людей беспокоила мысль о необходимости передать в будущее накопленный опыт, осведомить последующие поколения о главных событиях прошлого. Письменным мостиком, соединившим прошлое, настоящее и будущее, стали погодные записи.

Анналы, хроники и летописи в своем названии несут отпечаток времени. «В лето...» — начинаются статьи русских летописей. Латинским словом Anno (в год) открываются записи анналов, а от слова rok, также означающего «год», ведут название польские рочники. Обогащенные пространными описаниями, легендами и поучениями анналы Средневековья получили наименование, восходящее к греческому слову xpóvot; (время). Исторические произведения, предусматривающие хронологическое изложение событий, стали считать хронографическими.

Средневековые хроники подводили к современности постепенно, традиционно начиная историю мира с библейских времен. Для убедительности датировались легендарные события, а отечественная история вплеталась в широкую канву всеобщей. Непременным признаком «всемирных хроник» было наличие большого количества этимологических пояснений, пространных этногеографических экскурсов.

В глубинах прошлого летописцы отыскивали прародителей правящих династий. Народы и государства получали своих легендарных основателей. Подобно тому как родоначальником римлян признавался Ромул, мифический царь и основатель Рима, считалось, что паннонцы ведут свое происхождение от Пана, славяне — от Слава, чехи — от Чеха, лехиты (т. е. поляки) носили имя праотца Леха и т. д. Имена мифических героев Кия, Крака, Вислава и других обращались в топонимы, обосновывавшие исторические права народа на занятые территории1. Описание прошедших времен заимствовалось из сочинений античных и христианских авторов, а также из трудов предшествующих хронистов.

Зарождение польской хронографии относится к первым векам существования Древнепольского государства. Географическое положение Польши, отдаленность от крупных европейских центров, затрудняло проникновение латинской культуры на ее земли. Только в конце X в. после христианизации Польши при дворе князя Болеслава Храброго (966-1025) возникли первые анналы. Предполагают, что они принадлежали перу некоего представителя церковной среды, возможно, епископа Иордана2. При Болеславе Кривоустом (1085-1138) окончательно оформилась княжеская канцелярия. XII в. — время быстрого освоения достижений культуры. Княжеский двор, привлекавший на службу священнослужителей, становился средоточием политической и духовной жизни страны. Отчетливо обозначилось стремление к увековечиванию местной династии. Оно и обусловило появление первой польской хроники, написанной монахом-бенедиктинцем Галлом Анонимом. Устные сказания о династии Пястов и Болеславе Кривоустом Галл облек в форму так называемых деяний «Gesta», распространенных в Средневековье. Со временем зависимость между изменениями в государственном строе и идейной направленностью исторических сочинений выражалась все очевиднее.

«Великая хроника» о Польше, Руси и их соседях XI-XIII вв. - Перевод и комментарии

Под ред. В.Л. Янина; сост. Л.М. Попова, Н.И. Щавелева. — М.: Издательская группа «Альма Матер»; Издательство «Альма Матер», 2023. — 277 с.: ч/б ил. — (Эпохи. Средние века. Тексты).

ISBN 978-5-904993-94-8

«Великая хроника» о Польше, Руси и их соседях XI-XIII вв. – Содержание

Предисловие

Великопольская хроника

  • Пролог

  • Глава 1.0 Краке, первом короле лехитов

  • Глава 2. О Лешке I

  • Глава 3. О Лешке II

  • Глава 4.0 Лешке III

  • Глава 5. О Помпилиуше 1

  • Глава 6. О Помпилиуше II

  • Глава 7. Об избрании короля по имени Пяст

  • Глава 8. О Земовите I

  • Глава 9. О Лешке IV

  • Глава 10. О Мешко I

  • Глава 11. О Болеславе I

  • Глава 12. О Мешко II

  • Глава 13. О Болеславе Смелом

  • Глава 14. Всем известная суровость Болеслава

  • Глава 15. О Владиславе 1

  • Глава 16. О Збигневе, его внебрачном сыне

  • Глава 17. О Болеславе Кривоустом

  • Глава 18. О строительстве укрепления перед [крепостью] Санток

  • Глава 19. О сооружении крепости Козлы

  • Глава 20. Каким образом Збигнев был осужден на вечное изгнание

  • Глава 21. Как сражался император Генрих

  • Глава 22. О Гнемовире, наместнике приморской области

  • Глава 23. Каким образом поморяне нападают на гнезненского архиепископа Мартина, намереваясь взять его в плен

  • Глава 24. Об осаде крепости Накло

  • Глава 25. Каким образом император Генрих напал на Польшу

  • Глава 26. Об изгнании чешского князя

  • Глава 27. Известие о Петре из Дании

  • Глава 28. О пленении какого-то русского князя

  • Глава 29. Об измене города Вислицы

  • Глава 30. Об изгнании сына Коломана (Colomanidis), короля Галиции

  • Глава 31. О Владиславе II

  • Глава 32. О Петре из Дании

  • Глава 33. О Болеславе IV по прозвищу Кудрявый

  • Глава 34. Об императоре Конраде

  • Глава 35. О Мешко, сыне Болеслава Кривоустого

  • Глава 36. О некоторых обычаях Польского королевства

  • Глава 37. Здесь устанавливаются польские права

  • Глава 38. Как Мешко умоляет Казимира, чтобы он соблаговолил вернуть его на родину

  • Глава 39. Каким образом Казимир побеждает русских

  • Глава 40. Как Казимир, обратив в бегство Владимира, установил Романа князем галицким

  • Глава 41. Как Владимир добивается прощения и милости Казимира

  • Глава 42. Каким образом жители Кракова, пренебрегши Казимиром, вновь принимают своим господином Старого Мешко

  • Глава 43. Как Казимир подчинил своему господству полешан

  • Глава 44. О смерти Казимира

  • Глава 45. О Лешке Белом, сыне Казимира

  • Глава 46. Как Мешко Старый скорбит, сожалея о возвышении племянника

  • Глава 47. О битве, происшедшей между Мешко Старым и жителями Кракова

  • Глава 48. Лешек Белый назначает Романа в Галицию

  • Глава 49. О жестокости князя Романа

  • Глава 50. Каким образом Мешко Старый в третий раз хитростью овладевает Краковом

  • Глава 51. Как Мешко в четвертый раз завоевывает Краков

  • Глава 52. Как Лешек Белый отверг Краковское княжество

  • Глава 53. Как князь Лешек становится постоянным правителем Кракова

  • Глава 54. О разделении земель между Лешкой и Конрадом

  • Глава 55. Как Лешек и Конрад победили Романа, князя Руси

  • Глава 56. Как поморяне принимают Лешка своим господином и с почетом его приветствуют

  • Глава 57. Какими уделами владеют отдельные князья

  • Глава 58. Как Владислав Одонич изгоняется из родного края

  • Глава 59. О сражении, происшедшим перед крепостью Устье

  • Глава 60. О смерти Лешка, краковского князя

  • Глава 61. Конрад, мазовецкий князь, делается опекуном Болеслава Стыдливого

  • Глава 62. Как Конрад повел языческие народы против племянников

  • Глава 63. О пленении Владислава Одонича

  • Глава 64. Как князь Владислав Великий осадил Гнезно

  • Глава 65. Почему князь Владислав Одонич изгоняется из [своих] земель

  • Глава 66. Как госпитальеры св. Марии из тевтонского дома проникли в Хелминскую землю

  • Глава 67. О смерти князя Генриха Бородатого

  • Глава 68. Как Болеслав Стыдливый, краковский князь, женился на Кинге

  • Глава 69. Каким образом крепость Лович со своим дистриктом отошла к гнезненской церкви

  • Глава 70. О соборе, созванном в Риме Григорием IX

  • Глава 71. О первых татарах, которые проникли в Польшу и Венгрию

  • Глава 72. Каким образом Болеслав, сын убитого татарами Генриха, был изгнан из Польши

  • Глава 73. Каким образом изменник Святополк, поморский князь, поднял пруссов против христиан

  • Глава 74. Как Конрад, мазовецкий князь, разграбил имущество краковской церкви

  • Глава 75. О пожаре города Хелма

  • Глава 76. Каким образом князь Пшемыслав вновь овладел крепостью Калиш

  • Глава 77. О взятии крепости Санток

  • Глава 78. Как польские рыцари восстали против познаньской церкви

  • Глава 79. Как некоторые польские крепости присоединились к силезскому князю Болеславу

  • Глава 80. О битве в Заришове

  • Глава 81. О разделе земли между Пшемыславом и Болеславом

  • Глава 82. Об осаде крепости Санток

  • Глава 83. О возвращении лендзской крепости

  • Глава 84. О синоде во Вроцлаве, собранном папским легатом

  • Глава 85. О подати, выплаченной папе клиром польской провинции

  • Глава 86. Как деревня Козлово присоединилась к познаньской церкви

  • Глава 87. О вторичном разделении польских земель

  • Глава 88. О передаче [тевтонцам] крепости Любуш

  • Глава 89. Как князь Пшемыслав вновь приобрел крепость Руден

  • Глава 90. Каким образом князь Пшемыслав построил крепость Бытом

  • Глава 90а. О смерти матери Пшемыслава

  • Глава 91. О пленении гнезненского князя Болеслава

  • Глава 92. О пленении вроцлавского князя Генриха

  • Глава 93. Как жители Кроены присоединились к князю Конраду

  • Глава 94. Каким образом опольский князь Владислав взял в жены Евфимию

  • Глава 95. О взятии крепости Збоныиин

  • Глава 96. Каким образом князь Пшемыслав опоясал князя Конрада рыцарским мечом

  • Глава 97. О смерти познаньского епископа Боїухвала

  • Глава 98. О канонизации преславного мученика св. Станислава

  • Глава 99. О вторичном разделении Польши

  • Глава 100. О построении города Познани

  • Глава 101. Глава о наводнении

  • Глава 102. О посвящении познаньского электа

  • Глава 103. Об интердикте, наложенном на землю Пшемыслава

  • Глава 104. О смерти Петра, плоцкого епископа

  • Глава 105. О поднятии костей св. Станислава

  • Глава 106. Об опустошении Опавской земли

  • Глава 107. Об опустошении Силезской земли

  • Глава 108. О пленении мазовецкого князя Земовита

  • Глава 109. О посвящении Боїухвала, познаньского епископа

  • Глава 110. Об освобождении пленного князя Земовита

  • Глава 111. Об измене крепости Накло

  • Глава 112. О взятии поморской крепости Рачонж

  • Глава 113. Об осаде новой крепости Накло

  • Глава 114. О коварных интригах упомянутого Святополка

  • Глава 115. О достигнутом соглашении между князьями Пшемыславом и Святополком

  • Глава 116. О пленении вроцлавского епископа Томаша

  • Глава 117. О взятии в плен упомянутого князя Болеслава

  • Глава 118. О смерти Пшемыслава, польского князя

  • Глава 119.0 рождении Пшемыслава II

  • Глава 120.0 синоде в Ленчице

  • Глава 121. Каким образом калишский князь Болеслав взял себе жену

  • Глава 122.0 раздоре между Болеславом и Казимиром, куявским князем

  • Глава 123. О смерти гнезненского архиепископа Пелки

  • Глава 124. Об избрании гнезненского архиепископа Януша

  • Глава 125. Как Святополк, поморский князь, победил сторожевые посты Варцислава

  • Глава 126. Как князь Казимир опустошил землю Калиш

  • Глава 127. О коварном пленении сановников

  • Глава 128. О строительстве крепости Пакощ

  • Глава 129. Об опустошении Ленчицкой земли

  • Глава 130. Каким образом татары вторично опустошили Сандомирскую землю

  • Глава 131. О бракосочетании дочери Пшемыслава

  • Глава 132. Каким образом прусский король Мендольф отошел от христианской веры

  • Глава 133. Глава об опустошении Плоцкой земли

  • Глава 134. Об опустошении земли язычников

  • Глава 135.0 новой секте бичевников

  • Глава 135а. О смерти плоцкого епископа

  • Глава 136. О занятии крепостей Ленчицы и Серадза

  • Глава 137. Каким образом Болеслав Благочестивый вернул лендзкую каштелянию

  • Глава 138. Об убийстве Земовита, мазовецкого князя

  • Глава 139.0 строительстве плоцкой крепости

  • Глава 140. Об опустошении Ловической земли

  • Глава 141. О закладке церковного прихода в городе Познани

  • Глава 142. Об основании госпиталя в Познани

  • Глава 143. О смерти упомянутого епископа Богухвала

  • Глава 144. О смерти матери Пшемыслава Елизаветы

  • Глава 145. О выборе познаньского епископа Петржика

  • Глава 146. О захвате обманным образом крепости Санток

  • Глава 147. О смерти короля русских Даниила

  • Глава 148. Об опустошении Плоцкой земли

  • Глава 149. Об опустошении Русской земли

  • Глава 150. О восстановлении крепости Санток

  • Глава 151. О посвящении краковского епископа Павла

  • Глава 152. Об убийстве познаньского каноника, поморянина Петра

  • Глава 152а

  • Глава 153. О постройке крепости в Суленче

  • Глава 154. О смерти благочестивейшей девы Саломеи

  • Глава 155. Об измене крепости Быдгощ

  • Глава 156. Почему куявяне отказались повиноваться своему князю

  • Глава 157. [Глава] рассказывает об опустошении города Мендзыжеч

  • Глава 158. О завоевании крепости Суленч

  • Глава 159. О постройке крепости Санток

  • Глава 160. О смерти вроцлавского князя Владислава и епископа Зальцбургского

  • Глава 160а. Как польский князь Болеслав опустошил каштелянию Санток

  • Глава 161. О разногласии между поморскими князьями Мщивоем и Варциславом

  • Глава 162

  • Глава 163

  • Глава 164

Список сокращений

Указатель имен

Географический указатель

Views 318
Rating 5.0 / 5
Added 01.12.2023
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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