Великая хроника о Польше, Руси и их соседях XI-XIII вв.

Человечество всегда заботилось о потомках. Яркая, наполненная событиями жизнь не должна была исчезнуть из памяти вместе со стремительным бегом времени. Уже в глубокой древности сознание людей беспокоила мысль о необходимости передать в будущее накопленный опыт, осведомить последующие поколения о главных событиях прошлого. Письменным мостиком, соединившим прошлое, настоящее и будущее, стали погодные записи.

Анналы, хроники и летописи в своем названии несут отпечаток времени. «В лето...» — начинаются статьи русских летописей. Латинским словом Anno (в год) открываются записи анналов, а от слова rok, также означающего «год», ведут название польские рочники. Обогащенные пространными описаниями, легендами и поучениями анналы Средневековья получили наименование, восходящее к греческому слову xpóvot; (время). Исторические произведения, предусматривающие хронологическое изложение событий, стали считать хронографическими.

Средневековые хроники подводили к современности постепенно, традиционно начиная историю мира с библейских времен. Для убедительности датировались легендарные события, а отечественная история вплеталась в широкую канву всеобщей. Непременным признаком «всемирных хроник» было наличие большого количества этимологических пояснений, пространных этногеографических экскурсов.

В глубинах прошлого летописцы отыскивали прародителей правящих династий. Народы и государства получали своих легендарных основателей. Подобно тому как родоначальником римлян признавался Ромул, мифический царь и основатель Рима, считалось, что паннонцы ведут свое происхождение от Пана, славяне — от Слава, чехи — от Чеха, лехиты (т. е. поляки) носили имя праотца Леха и т. д. Имена мифических героев Кия, Крака, Вислава и других обращались в топонимы, обосновывавшие исторические права народа на занятые территории1. Описание прошедших времен заимствовалось из сочинений античных и христианских авторов, а также из трудов предшествующих хронистов.

Зарождение польской хронографии относится к первым векам существования Древнепольского государства. Географическое положение Польши, отдаленность от крупных европейских центров, затрудняло проникновение латинской культуры на ее земли. Только в конце X в. после христианизации Польши при дворе князя Болеслава Храброго (966-1025) возникли первые анналы. Предполагают, что они принадлежали перу некоего представителя церковной среды, возможно, епископа Иордана2. При Болеславе Кривоустом (1085-1138) окончательно оформилась княжеская канцелярия. XII в. — время быстрого освоения достижений культуры. Княжеский двор, привлекавший на службу священнослужителей, становился средоточием политической и духовной жизни страны. Отчетливо обозначилось стремление к увековечиванию местной династии. Оно и обусловило появление первой польской хроники, написанной монахом-бенедиктинцем Галлом Анонимом. Устные сказания о династии Пястов и Болеславе Кривоустом Галл облек в форму так называемых деяний «Gesta», распространенных в Средневековье. Со временем зависимость между изменениями в государственном строе и идейной направленностью исторических сочинений выражалась все очевиднее.

«Великая хроника» о Польше, Руси и их соседях XI-XIII вв. - Перевод и комментарии

Под ред. В.Л. Янина; сост. Л.М. Попова, Н.И. Щавелева. — М.: Издательская группа «Альма Матер»; Издательство «Альма Матер», 2023. — 277 с.: ч/б ил. — (Эпохи. Средние века. Тексты).

ISBN 978-5-904993-94-8

«Великая хроника» о Польше, Руси и их соседях XI-XIII вв. – Содержание

Предисловие

Великопольская хроника

Пролог

Глава 1.0 Краке, первом короле лехитов

Глава 2. О Лешке I

Глава 3. О Лешке II

Глава 4.0 Лешке III

Глава 5. О Помпилиуше 1

Глава 6. О Помпилиуше II

Глава 7. Об избрании короля по имени Пяст

Глава 8. О Земовите I

Глава 9. О Лешке IV

Глава 10. О Мешко I

Глава 11. О Болеславе I

Глава 12. О Мешко II

Глава 13. О Болеславе Смелом

Глава 14. Всем известная суровость Болеслава

Глава 15. О Владиславе 1

Глава 16. О Збигневе, его внебрачном сыне

Глава 17. О Болеславе Кривоустом

Глава 18. О строительстве укрепления перед [крепостью] Санток

Глава 19. О сооружении крепости Козлы

Глава 20. Каким образом Збигнев был осужден на вечное изгнание

Глава 21. Как сражался император Генрих

Глава 22. О Гнемовире, наместнике приморской области

Глава 23. Каким образом поморяне нападают на гнезненского архиепископа Мартина, намереваясь взять его в плен

Глава 24. Об осаде крепости Накло

Глава 25. Каким образом император Генрих напал на Польшу

Глава 26. Об изгнании чешского князя

Глава 27. Известие о Петре из Дании

Глава 28. О пленении какого-то русского князя

Глава 29. Об измене города Вислицы

Глава 30. Об изгнании сына Коломана (Colomanidis), короля Галиции

Глава 31. О Владиславе II

Глава 32. О Петре из Дании

Глава 33. О Болеславе IV по прозвищу Кудрявый

Глава 34. Об императоре Конраде

Глава 35. О Мешко, сыне Болеслава Кривоустого

Глава 36. О некоторых обычаях Польского королевства

Глава 37. Здесь устанавливаются польские права

Глава 38. Как Мешко умоляет Казимира, чтобы он соблаговолил вернуть его на родину

Глава 39. Каким образом Казимир побеждает русских

Глава 40. Как Казимир, обратив в бегство Владимира, установил Романа князем галицким

Глава 41. Как Владимир добивается прощения и милости Казимира

Глава 42. Каким образом жители Кракова, пренебрегши Казимиром, вновь принимают своим господином Старого Мешко

Глава 43. Как Казимир подчинил своему господству полешан

Глава 44. О смерти Казимира

Глава 45. О Лешке Белом, сыне Казимира

Глава 46. Как Мешко Старый скорбит, сожалея о возвышении племянника

Глава 47. О битве, происшедшей между Мешко Старым и жителями Кракова

Глава 48. Лешек Белый назначает Романа в Галицию

Глава 49. О жестокости князя Романа

Глава 50. Каким образом Мешко Старый в третий раз хитростью овладевает Краковом

Глава 51. Как Мешко в четвертый раз завоевывает Краков

Глава 52. Как Лешек Белый отверг Краковское княжество

Глава 53. Как князь Лешек становится постоянным правителем Кракова

Глава 54. О разделении земель между Лешкой и Конрадом

Глава 55. Как Лешек и Конрад победили Романа, князя Руси

Глава 56. Как поморяне принимают Лешка своим господином и с почетом его приветствуют

Глава 57. Какими уделами владеют отдельные князья

Глава 58. Как Владислав Одонич изгоняется из родного края

Глава 59. О сражении, происшедшим перед крепостью Устье

Глава 60. О смерти Лешка, краковского князя

Глава 61. Конрад, мазовецкий князь, делается опекуном Болеслава Стыдливого

Глава 62. Как Конрад повел языческие народы против племянников

Глава 63. О пленении Владислава Одонича

Глава 64. Как князь Владислав Великий осадил Гнезно

Глава 65. Почему князь Владислав Одонич изгоняется из [своих] земель

Глава 66. Как госпитальеры св. Марии из тевтонского дома проникли в Хелминскую землю

Глава 67. О смерти князя Генриха Бородатого

Глава 68. Как Болеслав Стыдливый, краковский князь, женился на Кинге

Глава 69. Каким образом крепость Лович со своим дистриктом отошла к гнезненской церкви

Глава 70. О соборе, созванном в Риме Григорием IX

Глава 71. О первых татарах, которые проникли в Польшу и Венгрию

Глава 72. Каким образом Болеслав, сын убитого татарами Генриха, был изгнан из Польши

Глава 73. Каким образом изменник Святополк, поморский князь, поднял пруссов против христиан

Глава 74. Как Конрад, мазовецкий князь, разграбил имущество краковской церкви

Глава 75. О пожаре города Хелма

Глава 76. Каким образом князь Пшемыслав вновь овладел крепостью Калиш

Глава 77. О взятии крепости Санток

Глава 78. Как польские рыцари восстали против познаньской церкви

Глава 79. Как некоторые польские крепости присоединились к силезскому князю Болеславу

Глава 80. О битве в Заришове

Глава 81. О разделе земли между Пшемыславом и Болеславом

Глава 82. Об осаде крепости Санток

Глава 83. О возвращении лендзской крепости

Глава 84. О синоде во Вроцлаве, собранном папским легатом

Глава 85. О подати, выплаченной папе клиром польской провинции

Глава 86. Как деревня Козлово присоединилась к познаньской церкви

Глава 87. О вторичном разделении польских земель

Глава 88. О передаче [тевтонцам] крепости Любуш

Глава 89. Как князь Пшемыслав вновь приобрел крепость Руден

Глава 90. Каким образом князь Пшемыслав построил крепость Бытом

Глава 90а. О смерти матери Пшемыслава

Глава 91. О пленении гнезненского князя Болеслава

Глава 92. О пленении вроцлавского князя Генриха

Глава 93. Как жители Кроены присоединились к князю Конраду

Глава 94. Каким образом опольский князь Владислав взял в жены Евфимию

Глава 95. О взятии крепости Збоныиин

Глава 96. Каким образом князь Пшемыслав опоясал князя Конрада рыцарским мечом

Глава 97. О смерти познаньского епископа Боїухвала

Глава 98. О канонизации преславного мученика св. Станислава

Глава 99. О вторичном разделении Польши

Глава 100. О построении города Познани

Глава 101. Глава о наводнении

Глава 102. О посвящении познаньского электа

Глава 103. Об интердикте, наложенном на землю Пшемыслава

Глава 104. О смерти Петра, плоцкого епископа

Глава 105. О поднятии костей св. Станислава

Глава 106. Об опустошении Опавской земли

Глава 107. Об опустошении Силезской земли

Глава 108. О пленении мазовецкого князя Земовита

Глава 109. О посвящении Боїухвала, познаньского епископа

Глава 110. Об освобождении пленного князя Земовита

Глава 111. Об измене крепости Накло

Глава 112. О взятии поморской крепости Рачонж

Глава 113. Об осаде новой крепости Накло

Глава 114. О коварных интригах упомянутого Святополка

Глава 115. О достигнутом соглашении между князьями Пшемыславом и Святополком

Глава 116. О пленении вроцлавского епископа Томаша

Глава 117. О взятии в плен упомянутого князя Болеслава

Глава 118. О смерти Пшемыслава, польского князя

Глава 119.0 рождении Пшемыслава II

Глава 120.0 синоде в Ленчице

Глава 121. Каким образом калишский князь Болеслав взял себе жену

Глава 122.0 раздоре между Болеславом и Казимиром, куявским князем

Глава 123. О смерти гнезненского архиепископа Пелки

Глава 124. Об избрании гнезненского архиепископа Януша

Глава 125. Как Святополк, поморский князь, победил сторожевые посты Варцислава

Глава 126. Как князь Казимир опустошил землю Калиш

Глава 127. О коварном пленении сановников

Глава 128. О строительстве крепости Пакощ

Глава 129. Об опустошении Ленчицкой земли

Глава 130. Каким образом татары вторично опустошили Сандомирскую землю

Глава 131. О бракосочетании дочери Пшемыслава

Глава 132. Каким образом прусский король Мендольф отошел от христианской веры

Глава 133. Глава об опустошении Плоцкой земли

Глава 134. Об опустошении земли язычников

Глава 135.0 новой секте бичевников

Глава 135а. О смерти плоцкого епископа

Глава 136. О занятии крепостей Ленчицы и Серадза

Глава 137. Каким образом Болеслав Благочестивый вернул лендзкую каштелянию

Глава 138. Об убийстве Земовита, мазовецкого князя

Глава 139.0 строительстве плоцкой крепости

Глава 140. Об опустошении Ловической земли

Глава 141. О закладке церковного прихода в городе Познани

Глава 142. Об основании госпиталя в Познани

Глава 143. О смерти упомянутого епископа Богухвала

Глава 144. О смерти матери Пшемыслава Елизаветы

Глава 145. О выборе познаньского епископа Петржика

Глава 146. О захвате обманным образом крепости Санток

Глава 147. О смерти короля русских Даниила

Глава 148. Об опустошении Плоцкой земли

Глава 149. Об опустошении Русской земли

Глава 150. О восстановлении крепости Санток

Глава 151. О посвящении краковского епископа Павла

Глава 152. Об убийстве познаньского каноника, поморянина Петра

Глава 152а

Глава 153. О постройке крепости в Суленче

Глава 154. О смерти благочестивейшей девы Саломеи

Глава 155. Об измене крепости Быдгощ

Глава 156. Почему куявяне отказались повиноваться своему князю

Глава 157. [Глава] рассказывает об опустошении города Мендзыжеч

Глава 158. О завоевании крепости Суленч

Глава 159. О постройке крепости Санток

Глава 160. О смерти вроцлавского князя Владислава и епископа Зальцбургского

Глава 160а. Как польский князь Болеслав опустошил каштелянию Санток

Глава 161. О разногласии между поморскими князьями Мщивоем и Варциславом

Глава 162

Глава 163

Глава 164

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