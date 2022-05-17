Великие музеи мира - Буссальи - Музеи Рима

Вряд ли кто возьмется оспаривать утверждение, что Рим - это музей под открытым небом. Достаточно пройтись по улицам его центральном части, чтобы на каждом шагу обнаружить шедевры и памятники различных эпох - от древнейшего периода вплоть до наших дней, прежде всего великолепные творения Возрождения и барокко. «Драгоценная шкатулка», которой можно уподобить исторический центр города, обнесенный мошной Аврелиановои стеной (она и сама является выдающимся памятником истории), заключает внутри целый ряд особенно дорогих «самоцветов». Речь идет о знаменитых римских собраниях картин: сегодня это не только государственные или муниципальные музеи, но и частные галереи, наследие ряда знатных семей, которые некогда заправляли Римом и внесли значительный вклад в историю Италии, Европы, а порой и всего мира.

К числу подобных музеев, несомненно, относится и Апостольская Ватиканская пинакотека, однако в настоящем издании она не представлена по той простой причине, что ее масштабы и значимость потребовали отдельного альбома, служащего естественным дополнением к нашему. Читатель, держащий в руках эту книгу, получит достаточное представление «лишь»(!) о произволениях. хранящихся в государственных и муниципальных музеях, таких как Национальная галерея старинного искусства Палаццо Барберини. Галерея Корсини, Капитолийская галерея (Пинакотека Капитолина), Галерея Боргезе, Галерея Спада и Национальная галерея современного искусства. Кроме них в издании представлены крупнейшие частные собрания: Галерея Колонна, Галерея Дориа Памфили и Галерея Паллавичини Роспильози. При этом шедевры искусства даются не по собраниям, где они хранятся ныне, а в хронологическом порядке, что позволит читателю составить яркое, целостное представление о развитии живописи, которое в дальнейшем можно при желании конкретизировать, посетив те или иные музеи. В итоге получится увлекательное путешествие в область художественного творчества, общим фоном которого выступал город Рим, задававший тон в культурной жизни различных эпох.

Действительно. Рим располагает важнейшими памятниками, относящимися к республиканскому и императорскому периодам Античности, раннехристианскому времени, Средним векам (взять хотя бы римские башни этого периода, которых сохранилось больше, нежели, скажем, в Сан Джиминьяно) и эпохе Кватроченто (дворцовые комплексы, госпитали, виллы, фортификационные сооружения). Золотой век в истории Рима пришелся на эпохи Возрождения и барокко, однако и в последующие столетия Вечный город играл ведущую роль в художественном и политическом развитии (особенно после 1870 г., когда он стал столицей Итальянского королевства): в XVIII в. здесь творил Антонио Канова, было сооружено множество замечательных зданий, например жилые дома на пьяцца Капраника, ряд великолепных храмов, в частности церковь Санта Мария Маддалена, лестница на плошали Испании (пьяцца ди Спанья), фонтан Треви; XIX столетие ознаменовалось возведением Палаццо Браски, Палацаччо и Палаццо Бранкаччо. И в ХХ в. Рим сохранил свое лидируюшее положение, о чем свидетельствуют такие художественные явления, как футуризм, римская школа, римский поп-арт и целые кварталы города, например район Всемирной выставки (ЭУР), считающиеся истинными жемчужинами зодчества. Многие шедевры минувших эпох ныне собраны в римских пинакотечах, которые сами по себе зачастую являются подлинными произведениями искусства: это касается исторических зданий, в которых они располагаются, а также и перипетий их формирования, связанных со знатными семьями или крупными римскими институтами.

Марко Буссальи - Великие музеи мира. Музеи Рима

М.: CЛOBO / SLOYO, 2012. - 448 с.

ISBN 978-5-387-00475-9

Марко Буссальи - Великие музеи мира. Музеи Рима - Содержание

От издательства

Введение

Искусство Рима и поздней античности

XIII и XIV века

XV век

XVI век

XVII век

XVIII век

XIX век

ХХ век

Благодарности

Библиография

Указатель художников

Список иллюстраций

Указатель галерей