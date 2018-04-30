Безусловно, Библия является главным творением еврейской культуры, главным ее вкладом в сокровищницу мировой культуры. Подчеркнем: это касается в равной степени и еврейского Священного Писания (Еврейской Библии), и христианского (Христианской Библии), хотя под названием Библия европейцы чаще всего имеют в виду именно христианское Священное Писание. Волею исторической судьбы обе Библии оказались взаимосвязанными.

Точнее, Христианскую Библию невозможно представить без Еврейской Библии, а подавляющее большинство смыслов, духовных парадигм, знаменитых высказываний и афоризмов собственно христианской части Библии – Нового Завета – вытекает из еврейской ее части – Танаха, или Ветхого Завета. В то же время и то и другое является, в сущности, плодом древнееврейской культуры, ее открытий и внутренних споров, разрывов и разминовений, оказавших огромное влияние на развитие мировой цивилизации, особенно европейской.

Галина Синило - Библия и мировая культура

Минск: Вышэйшая школа, 2015. – 685 с.

ISBN 978-985-06-2660-8

Галина Синило - Библия и мировая культура - Содержание

Введение

ЧАСТЬ 1. ТАНАХ (ВЕТХИЙ ЗАВЕТ) В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

ТАНАХ (ВЕТХИЙ ЗАВЕТ) КАК ЕВРЕЙСКАЯ БИБЛИЯ И ФУНДАМЕНТ БИБЛИИ ХРИСТИАНСКОЙ Структура и жанровый состав Танаха Мировоззренческие основы Библии. Бог, мир и человек в Танахе Библия как история и метаистория. Танах как синтез духовного и исторического опыта еврейского народа Фольклорные основы Танаха. Особенности стихосложения

ТОРА (ПЯТИКНИЖИЕ МОИСЕЕВО) КАК ЕДИНЫЙ РЕЛИГИОЗНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭПОС Тора как фундамент Танаха. «Документальная гипотеза» и ее критики Космогония Книги Бытия Антропогония Книги Бытия Начало опыта добра и зла и истории как противостояния добра и зла (притчи о грехопадении, о Каине и Авеле) Гибель первого мира (библейское сказание о потопе) Начало послепотопного мира и первые знаки беды (Завет с Ноем и семь заповедей сынов Ноевых, притчи о Хаме и Вавилонском столпотворении) Истории патриархов в Книге Бытия – истории Завета и Обетования Эпос об Исходе: преодоление рабства и путь к истинной свободе Синайское Откровение и рождение народа Завета. Десять Заповедей

ЭПИЧЕСКИЕ КНИГИ РАЗДЕЛА НЕВИИМ («ПРОРОКИ») Книга Иисуса Навина как образец библейского воинского эпоса Героические образы Книги Судей Личность и история в 1–2-й Книгах Самуила (1–2-й Книгах Царств) Коллизия «пророк и царь» в 1-й Книгах Царей (3-й Книгах Царств)

ПРОРОЧЕСКИЕ КНИГИ Религиозно-этическая концепция пророков и специфика жанра пророческой книги Первые «письменные» пророки – Амос, Осия Мечта о мировой гармонии: Книга Пророка Исаии Иеремия – поэт скорби и утешения Видение Славы Божьей: Книга Пророка Иезекииля

ЛИРИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ В СОСТАВЕ ТАНАХА Поэтика Книги Хвалений (Псалтири)

«ЛИТЕРАТУРА ПРЕМУДРОСТИ» В СОСТАВЕ ТАНАХА (ФИЛОСОФ СКАЯ ПРИТЧЕВАЯ ТРАДИЦИЯ) Поэтика Книги Притчей Соломоновых Книга Иова: проблема теодицеи и своеобразие ее художественного решения Книга Экклесиаста: религиозно-философский смысл и художественное своеобразие

ПРИТЧЕВАЯ НАЗИДАТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ (КНИГА РУТ, КНИГА ЙОНЫ, КНИГА ЭСТЕР)

«ВНЕШНИЕ КНИГИ». НЕКАНОНИЧЕСКИЕ КНИГИ, СВЯЗАННЫЕ С МИРОМ ТАНАХА Исторические хроники (1–2-я Книги Маккавеев) и повести-притчи (Книга Юдифь, Книга Товита) Афористика и дидактика: Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова

ЖАНР АПОКАЛИПСИСА В ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ Специфика жанра апокалипсиса Религиозно-философский смысл Книги Даниэля и ее жанровая специфика Апокрифическая апокалиптика (Книга Еноха)

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ В ИУДЕЕ КОНЦА ЭПОХИ ВТОРОГО ХРАМА Саддукеи, фарисеи, ессеи Кумранские тексты



ЧАСТЬ II. НОВЫЙ ЗАВЕТ

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ СТАНОВЛЕНИЯ ХРИСТИАНСКОЙ БИБЛИИ Генезис христианства. Иудеохристиане Формирование христианского Священного Писания

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, СТРУКТУРА И ЖАНРОВЫЙ СОСТАВ НОВОГО ЗАВЕТА Мировоззренческие основы Нового Завета Архитектоника и жанровый состав Нового Завета

ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЕ КАК ОСНОВА НОВОГО ЗАВЕТА: ПРОБЛЕМАТИКА И ПОЭТИКА Особенности жанра Евангелия Евангелие от Марка как древнейший образец жанра «Евангелие сбывшихся пророчеств» (Евангелие от Матфея) Евангелие от Луки как «Жизнь Иисуса» Специфика Евангелия от Иоанна Символы евангелистов. Евангелия канонические и апокрифические

НОВОЗАВЕТНАЯ ДИДАКТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛОВ) Особенности жанра послания в Новом Завете и постбиблейской христианской традиции Соборные апостольские Послания Паулинистский цикл

ЖАНР АПОКАЛИПСИСА В НОВОМ ЗАВЕТЕ (ОТКРОВЕНИЕ ИОАННА БОГОСЛОВА)

НОВОЗАВЕТНЫЕ ГЕРОИ: ИСТОРИЯ И МИФ, РЕЦЕПЦИЯ В РЕЛИГИОЗНОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ Иисус исторический и Иисус легендарный (Йешуа ѓа-Ноцри и Иисус Христос) Загадки Иуды Искариота Иоанн Креститель Захария и Елисавета Дева Мария Иосиф Обручник Мария Магдалина Ирод и его окружение Сатана и антихрист



Заключение

Список использованной и рекомендуемой литературы

Галина Синило - Библия и мировая культура - Структура и жанровый состав Танаха

Итак, Библия сформировалась в лоне древнееврейской культуры, и древнейшая часть Библии, ставшая Ветхим Заветом христианского Священного Писания, является еврейским Священным Писанием, Еврейской Библией (Biblia Hebraica), чаще всего именумой Танахом. Канон Танаха (тем самым и Ветхого Завета) включает в себя 39 книг, очень разнообразных по содержанию и жанровым особенностям, но вместе с тем представляющих собой единое целое. Существуют также примыкающие к Танаху и созданные на позднем этапе развития древнееврейской культуры (преимущественно во II–I вв. до н.э.) так называемые внешние книги, не вошедшие в Танах, но признаваемые Христианской Церковью как девтероканонические (второканонические) книги – богоугодные, полезные для чтения, однако обладающие более низким статусом святости, нежели книги канонические (например, Книга Иудифи, или Книга Юдифь, Книга Товита, 1–3-я Книги Маккавейские и некоторые другие). В еврейской традиции канонических книг насчитывается 24, хотя это те же 39 книг со своими названиями и авторами, просто определенные из них объединяются вместе (см. далее). Они делятся на три больших цикла, или раздела, логически и хронологически продолжающих и дополняющих друг друга.

Первый из них – Тора (Закон), или Пятикнижие Моисеево. В него входят пять эпических и законодательных книг, автором которых, согласно религиозной традиции (как иудейской, так и христианской), является пророк Моше (Моисей). В оригинале они именуются (в соответствии с древней месопотамско-ханаанейской традицией) по первому значащему слову, в русской же традиции их названия пришли из греческого перевода Танаха – Септуагинты – и не являются переводом оригинальных названий: Берешит («В начале»), или Бытие (Книга Бытия); Шемот, или Шмот (Имена»), или Исход (Книга Исхода); Вайикра («И воззвал»), или Левит (Книга Левит, или Книга Левита); Бемидбар («В пустыне»), или Числа (Книга Чисел); Деварим, или Дварим («Слова»), или Второзаконие (Книга Второзакония; русское название является калькой с греч. Δευτερονόμιον, в свою очередь образованного от ивритского Мишне Тора – «Повторение Закона»).

В эпических книгах Торы представлены разнообразные модификации эпоса: мифологический (космогонический, антропогонический, этиологический), исторический, в отдельных эпизодах – героический. Однако в целом все Пятикнижие представляет собой единый религиозно-исторический эпос, в общую эпическую раму которого включен свод заповедей и законов, охватывающих все сферы жизни человека. Тора имеет в иудейской традиции особый статус: именно эти книги считаются богоданными – дарованными Богом в момент Синайского Откровения еврейскому народу, а через него – всему человечеству. При этом в самой Торе есть указания на то, что пророк Моисей записывал полученные им от Всевышнего разъяснения тех или иных заповедей и законов на различных стоянках во время сорокалетних скитаний народа в пустыне. Последняя же книга Пятикнижия – Второзаконие – написана от имени пророка Моисея, как его духовное завещание.