Синило - Библия и мировая культура
Безусловно, Библия является главным творением еврейской культуры, главным ее вкладом в сокровищницу мировой культуры. Подчеркнем: это касается в равной степени и еврейского Священного Писания (Еврейской Библии), и христианского (Христианской Библии), хотя под названием Библия европейцы чаще всего имеют в виду именно христианское Священное Писание. Волею исторической судьбы обе Библии оказались взаимосвязанными.
Точнее, Христианскую Библию невозможно представить без Еврейской Библии, а подавляющее большинство смыслов, духовных парадигм, знаменитых высказываний и афоризмов собственно христианской части Библии – Нового Завета – вытекает из еврейской ее части – Танаха, или Ветхого Завета. В то же время и то и другое является, в сущности, плодом древнееврейской культуры, ее открытий и внутренних споров, разрывов и разминовений, оказавших огромное влияние на развитие мировой цивилизации, особенно европейской.
Галина Синило - Библия и мировая культура
Минск: Вышэйшая школа, 2015. – 685 с.
ISBN 978-985-06-2660-8
Галина Синило - Библия и мировая культура - Содержание
- Введение
ЧАСТЬ 1. ТАНАХ (ВЕТХИЙ ЗАВЕТ) В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ
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ТАНАХ (ВЕТХИЙ ЗАВЕТ) КАК ЕВРЕЙСКАЯ БИБЛИЯ И ФУНДАМЕНТ БИБЛИИ ХРИСТИАНСКОЙ
- Структура и жанровый состав Танаха
- Мировоззренческие основы Библии. Бог, мир и человек в Танахе
- Библия как история и метаистория. Танах как синтез духовного и исторического опыта еврейского народа
- Фольклорные основы Танаха. Особенности стихосложения
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ТОРА (ПЯТИКНИЖИЕ МОИСЕЕВО) КАК ЕДИНЫЙ РЕЛИГИОЗНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭПОС
- Тора как фундамент Танаха. «Документальная гипотеза» и ее критики
- Космогония Книги Бытия
- Антропогония Книги Бытия
- Начало опыта добра и зла и истории как противостояния добра и зла (притчи о грехопадении, о Каине и Авеле)
- Гибель первого мира (библейское сказание о потопе)
- Начало послепотопного мира и первые знаки беды (Завет с Ноем и семь заповедей сынов Ноевых, притчи о Хаме и Вавилонском столпотворении)
- Истории патриархов в Книге Бытия – истории Завета и Обетования
- Эпос об Исходе: преодоление рабства и путь к истинной свободе
- Синайское Откровение и рождение народа Завета. Десять Заповедей
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ЭПИЧЕСКИЕ КНИГИ РАЗДЕЛА НЕВИИМ («ПРОРОКИ»)
- Книга Иисуса Навина как образец библейского воинского эпоса
- Героические образы Книги Судей
- Личность и история в 1–2-й Книгах Самуила (1–2-й Книгах Царств)
- Коллизия «пророк и царь» в 1-й Книгах Царей (3-й Книгах Царств)
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ПРОРОЧЕСКИЕ КНИГИ
- Религиозно-этическая концепция пророков и специфика жанра пророческой книги
- Первые «письменные» пророки – Амос, Осия
- Мечта о мировой гармонии: Книга Пророка Исаии
- Иеремия – поэт скорби и утешения
- Видение Славы Божьей: Книга Пророка Иезекииля
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ЛИРИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ В СОСТАВЕ ТАНАХА
- Поэтика Книги Хвалений (Псалтири)
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«ЛИТЕРАТУРА ПРЕМУДРОСТИ» В СОСТАВЕ ТАНАХА (ФИЛОСОФ СКАЯ ПРИТЧЕВАЯ ТРАДИЦИЯ)
- Поэтика Книги Притчей Соломоновых
- Книга Иова: проблема теодицеи и своеобразие ее художественного решения
- Книга Экклесиаста: религиозно-философский смысл и художественное своеобразие
- ПРИТЧЕВАЯ НАЗИДАТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ (КНИГА РУТ, КНИГА ЙОНЫ, КНИГА ЭСТЕР)
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«ВНЕШНИЕ КНИГИ». НЕКАНОНИЧЕСКИЕ КНИГИ, СВЯЗАННЫЕ С МИРОМ ТАНАХА
- Исторические хроники (1–2-я Книги Маккавеев) и повести-притчи (Книга Юдифь, Книга Товита)
- Афористика и дидактика: Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова
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ЖАНР АПОКАЛИПСИСА В ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
- Специфика жанра апокалипсиса
- Религиозно-философский смысл Книги Даниэля и ее жанровая специфика
- Апокрифическая апокалиптика (Книга Еноха)
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ В ИУДЕЕ КОНЦА ЭПОХИ ВТОРОГО ХРАМА
- Саддукеи, фарисеи, ессеи
- Кумранские тексты
ЧАСТЬ II. НОВЫЙ ЗАВЕТ
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ СТАНОВЛЕНИЯ ХРИСТИАНСКОЙ БИБЛИИ
- Генезис христианства. Иудеохристиане
- Формирование христианского Священного Писания
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, СТРУКТУРА И ЖАНРОВЫЙ СОСТАВ НОВОГО ЗАВЕТА
- Мировоззренческие основы Нового Завета
- Архитектоника и жанровый состав Нового Завета
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ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЕ КАК ОСНОВА НОВОГО ЗАВЕТА: ПРОБЛЕМАТИКА И ПОЭТИКА
- Особенности жанра Евангелия
- Евангелие от Марка как древнейший образец жанра
- «Евангелие сбывшихся пророчеств» (Евангелие от Матфея)
- Евангелие от Луки как «Жизнь Иисуса»
- Специфика Евангелия от Иоанна
- Символы евангелистов. Евангелия канонические и апокрифические
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НОВОЗАВЕТНАЯ ДИДАКТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛОВ)
- Особенности жанра послания в Новом Завете и постбиблейской христианской традиции
- Соборные апостольские Послания
- Паулинистский цикл
- ЖАНР АПОКАЛИПСИСА В НОВОМ ЗАВЕТЕ (ОТКРОВЕНИЕ ИОАННА БОГОСЛОВА)
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НОВОЗАВЕТНЫЕ ГЕРОИ: ИСТОРИЯ И МИФ, РЕЦЕПЦИЯ В РЕЛИГИОЗНОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
- Иисус исторический и Иисус легендарный (Йешуа ѓа-Ноцри и Иисус Христос)
- Загадки Иуды Искариота
- Иоанн Креститель
- Захария и Елисавета
- Дева Мария
- Иосиф Обручник
- Мария Магдалина
- Ирод и его окружение
- Сатана и антихрист
Заключение
Список использованной и рекомендуемой литературы
Галина Синило - Библия и мировая культура - Структура и жанровый состав Танаха
Итак, Библия сформировалась в лоне древнееврейской культуры, и древнейшая часть Библии, ставшая Ветхим Заветом христианского Священного Писания, является еврейским Священным Писанием, Еврейской Библией (Biblia Hebraica), чаще всего именумой Танахом. Канон Танаха (тем самым и Ветхого Завета) включает в себя 39 книг, очень разнообразных по содержанию и жанровым особенностям, но вместе с тем представляющих собой единое целое. Существуют также примыкающие к Танаху и созданные на позднем этапе развития древнееврейской культуры (преимущественно во II–I вв. до н.э.) так называемые внешние книги, не вошедшие в Танах, но признаваемые Христианской Церковью как девтероканонические (второканонические) книги – богоугодные, полезные для чтения, однако обладающие более низким статусом святости, нежели книги канонические (например, Книга Иудифи, или Книга Юдифь, Книга Товита, 1–3-я Книги Маккавейские и некоторые другие). В еврейской традиции канонических книг насчитывается 24, хотя это те же 39 книг со своими названиями и авторами, просто определенные из них объединяются вместе (см. далее). Они делятся на три больших цикла, или раздела, логически и хронологически продолжающих и дополняющих друг друга.
Первый из них – Тора (Закон), или Пятикнижие Моисеево. В него входят пять эпических и законодательных книг, автором которых, согласно религиозной традиции (как иудейской, так и христианской), является пророк Моше (Моисей). В оригинале они именуются (в соответствии с древней месопотамско-ханаанейской традицией) по первому значащему слову, в русской же традиции их названия пришли из греческого перевода Танаха – Септуагинты – и не являются переводом оригинальных названий: Берешит («В начале»), или Бытие (Книга Бытия); Шемот, или Шмот (Имена»), или Исход (Книга Исхода); Вайикра («И воззвал»), или Левит (Книга Левит, или Книга Левита); Бемидбар («В пустыне»), или Числа (Книга Чисел); Деварим, или Дварим («Слова»), или Второзаконие (Книга Второзакония; русское название является калькой с греч. Δευτερονόμιον, в свою очередь образованного от ивритского Мишне Тора – «Повторение Закона»).
В эпических книгах Торы представлены разнообразные модификации эпоса: мифологический (космогонический, антропогонический, этиологический), исторический, в отдельных эпизодах – героический. Однако в целом все Пятикнижие представляет собой единый религиозно-исторический эпос, в общую эпическую раму которого включен свод заповедей и законов, охватывающих все сферы жизни человека. Тора имеет в иудейской традиции особый статус: именно эти книги считаются богоданными – дарованными Богом в момент Синайского Откровения еврейскому народу, а через него – всему человечеству. При этом в самой Торе есть указания на то, что пророк Моисей записывал полученные им от Всевышнего разъяснения тех или иных заповедей и законов на различных стоянках во время сорокалетних скитаний народа в пустыне. Последняя же книга Пятикнижия – Второзаконие – написана от имени пророка Моисея, как его духовное завещание.
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