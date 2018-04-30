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Синило - Библия и мировая культура

Галина Синило Библия и мировая культура
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Educational, Cultural Studies Art
Безусловно, Библия является главным творением еврейской культуры, главным ее вкладом в сокровищницу мировой культуры. Подчеркнем: это касается в равной степени и еврейского Священного Писания (Еврейской Библии), и христианского (Христианской Библии), хотя под названием Библия европейцы чаще всего имеют в виду именно христианское Священное Писание. Волею исторической судьбы обе Библии оказались взаимосвязанными.
Точнее, Христианскую Библию невозможно представить без Еврейской Библии, а подавляющее большинство смыслов, духовных парадигм, знаменитых высказываний и афоризмов собственно христианской части Библии – Нового Завета – вытекает из еврейской ее части – Танаха, или Ветхого Завета. В то же время и то и другое является, в сущности, плодом древнееврейской культуры, ее открытий и внутренних споров, разрывов и разминовений, оказавших огромное влияние на развитие мировой цивилизации, особенно европейской.

Галина Синило - Библия и мировая культура

Минск: Вышэйшая школа, 2015. – 685 с.
ISBN 978-985-06-2660-8

Галина Синило - Библия и мировая культура - Содержание

  • Введение
ЧАСТЬ 1. ТАНАХ (ВЕТХИЙ ЗАВЕТ) В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ
  • ТАНАХ (ВЕТХИЙ ЗАВЕТ) КАК ЕВРЕЙСКАЯ БИБЛИЯ И ФУНДАМЕНТ БИБЛИИ ХРИСТИАНСКОЙ
    • Структура и жанровый состав Танаха
    • Мировоззренческие основы Библии. Бог, мир и человек в Танахе
    • Библия как история и метаистория. Танах как синтез духовного и исторического опыта еврейского народа
    • Фольклорные основы Танаха. Особенности стихосложения
  • ТОРА (ПЯТИКНИЖИЕ МОИСЕЕВО) КАК ЕДИНЫЙ РЕЛИГИОЗНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭПОС
    • Тора как фундамент Танаха. «Документальная гипотеза» и ее критики
    • Космогония Книги Бытия
    • Антропогония Книги Бытия
    • Начало опыта добра и зла и истории как противостояния добра и зла (притчи о грехопадении, о Каине и Авеле)
    • Гибель первого мира (библейское сказание о потопе)
    • Начало послепотопного мира и первые знаки беды (Завет с Ноем и семь заповедей сынов Ноевых, притчи о Хаме и Вавилонском столпотворении)
    • Истории патриархов в Книге Бытия – истории Завета и Обетования
    • Эпос об Исходе: преодоление рабства и путь к истинной свободе
    • Синайское Откровение и рождение народа Завета. Десять Заповедей
  • ЭПИЧЕСКИЕ КНИГИ РАЗДЕЛА НЕВИИМ («ПРОРОКИ»)
    • Книга Иисуса Навина как образец библейского воинского эпоса
    • Героические образы Книги Судей
    • Личность и история в 1–2-й Книгах Самуила (1–2-й Книгах Царств)
    • Коллизия «пророк и царь» в 1-й Книгах Царей (3-й Книгах Царств)
  • ПРОРОЧЕСКИЕ КНИГИ
    • Религиозно-этическая концепция пророков и специфика жанра пророческой книги
    • Первые «письменные» пророки – Амос, Осия
    • Мечта о мировой гармонии: Книга Пророка Исаии
    • Иеремия – поэт скорби и утешения
    • Видение Славы Божьей: Книга Пророка Иезекииля
  • ЛИРИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ В СОСТАВЕ ТАНАХА
    • Поэтика Книги Хвалений (Псалтири)
  • «ЛИТЕРАТУРА ПРЕМУДРОСТИ» В СОСТАВЕ ТАНАХА (ФИЛОСОФ СКАЯ ПРИТЧЕВАЯ ТРАДИЦИЯ)
    • Поэтика Книги Притчей Соломоновых
    • Книга Иова: проблема теодицеи и своеобразие ее художественного решения
    • Книга Экклесиаста: религиозно-философский смысл и художественное своеобразие
  • ПРИТЧЕВАЯ НАЗИДАТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ (КНИГА РУТ, КНИГА ЙОНЫ, КНИГА ЭСТЕР)
  • «ВНЕШНИЕ КНИГИ». НЕКАНОНИЧЕСКИЕ КНИГИ, СВЯЗАННЫЕ С МИРОМ ТАНАХА
    • Исторические хроники (1–2-я Книги Маккавеев) и повести-притчи (Книга Юдифь, Книга Товита)
    • Афористика и дидактика: Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова
  • ЖАНР АПОКАЛИПСИСА В ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
    • Специфика жанра апокалипсиса
    • Религиозно-философский смысл Книги Даниэля и ее жанровая специфика
    • Апокрифическая апокалиптика (Книга Еноха)
  • СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ В ИУДЕЕ КОНЦА ЭПОХИ ВТОРОГО ХРАМА
    • Саддукеи, фарисеи, ессеи
    • Кумранские тексты
ЧАСТЬ II. НОВЫЙ ЗАВЕТ
  • ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ СТАНОВЛЕНИЯ ХРИСТИАНСКОЙ БИБЛИИ
    • Генезис христианства. Иудеохристиане
    • Формирование христианского Священного Писания
  • МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, СТРУКТУРА И ЖАНРОВЫЙ СОСТАВ НОВОГО ЗАВЕТА
    • Мировоззренческие основы Нового Завета
    • Архитектоника и жанровый состав Нового Завета
  • ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЕ КАК ОСНОВА НОВОГО ЗАВЕТА: ПРОБЛЕМАТИКА И ПОЭТИКА
    • Особенности жанра Евангелия
    • Евангелие от Марка как древнейший образец жанра
    • «Евангелие сбывшихся пророчеств» (Евангелие от Матфея)
    • Евангелие от Луки как «Жизнь Иисуса»
    • Специфика Евангелия от Иоанна
    • Символы евангелистов. Евангелия канонические и апокрифические
  • НОВОЗАВЕТНАЯ ДИДАКТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛОВ)
    • Особенности жанра послания в Новом Завете и постбиблейской христианской традиции
    • Соборные апостольские Послания
    • Паулинистский цикл
  • ЖАНР АПОКАЛИПСИСА В НОВОМ ЗАВЕТЕ (ОТКРОВЕНИЕ ИОАННА БОГОСЛОВА)
  • НОВОЗАВЕТНЫЕ ГЕРОИ: ИСТОРИЯ И МИФ, РЕЦЕПЦИЯ В РЕЛИГИОЗНОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
    • Иисус исторический и Иисус легендарный (Йешуа ѓа-Ноцри и Иисус Христос)
    • Загадки Иуды Искариота
    • Иоанн Креститель
    • Захария и Елисавета
    • Дева Мария
    • Иосиф Обручник
    • Мария Магдалина
    • Ирод и его окружение
    • Сатана и антихрист
Заключение
Список использованной и рекомендуемой литературы

Галина Синило - Библия и мировая культура - Структура и жанровый состав Танаха

Итак, Библия сформировалась в лоне древнееврейской культуры, и древнейшая часть Библии, ставшая Ветхим Заветом христианского Священного Писания, является еврейским Священным Писанием, Еврейской Библией (Biblia Hebraica), чаще всего именумой Танахом. Канон Танаха (тем самым и Ветхого Завета) включает в себя 39 книг, очень разнообразных по содержанию и жанровым особенностям, но вместе с тем представляющих собой единое целое. Существуют также примыкающие к Танаху и созданные на позднем этапе развития древнееврейской культуры (преимущественно во II–I вв. до н.э.) так называемые внешние книги, не вошедшие в Танах, но признаваемые Христианской Церковью как девтероканонические (второканонические) книги – богоугодные, полезные для чтения, однако обладающие более низким статусом святости, нежели книги канонические (например, Книга Иудифи, или Книга Юдифь, Книга Товита, 1–3-я Книги Маккавейские и некоторые другие). В еврейской традиции канонических книг насчитывается 24, хотя это те же 39 книг со своими названиями и авторами, просто определенные из них объединяются вместе (см. далее). Они делятся на три больших цикла, или раздела, логически и хронологически продолжающих и дополняющих друг друга.
Первый из них – Тора (Закон), или Пятикнижие Моисеево. В него входят пять эпических и законодательных книг, автором которых, согласно религиозной традиции (как иудейской, так и христианской), является пророк Моше (Моисей). В оригинале они именуются (в соответствии с древней месопотамско-ханаанейской традицией) по первому значащему слову, в русской же традиции их названия пришли из греческого перевода Танаха – Септуагинты – и не являются переводом оригинальных названий: Берешит («В начале»), или Бытие (Книга Бытия); Шемот, или Шмот (Имена»), или Исход (Книга Исхода); Вайикра («И воззвал»), или Левит (Книга Левит, или Книга Левита); Бемидбар («В пустыне»), или Числа (Книга Чисел); Деварим, или Дварим («Слова»), или Второзаконие (Книга Второзакония; русское название является калькой с греч. Δευτερονόμιον, в свою очередь образованного от ивритского Мишне Тора – «Повторение Закона»).
В эпических книгах Торы представлены разнообразные модификации эпоса: мифологический (космогонический, антропогонический, этиологический), исторический, в отдельных эпизодах – героический. Однако в целом все Пятикнижие представляет собой единый религиозно-исторический эпос, в общую эпическую раму которого включен свод заповедей и законов, охватывающих все сферы жизни человека. Тора имеет в иудейской традиции особый статус: именно эти книги считаются богоданными – дарованными Богом в момент Синайского Откровения еврейскому народу, а через него – всему человечеству. При этом в самой Торе есть указания на то, что пророк Моисей записывал полученные им от Всевышнего разъяснения тех или иных заповедей и законов на различных стоянках во время сорокалетних скитаний народа в пустыне. Последняя же книга Пятикнижия – Второзаконие – написана от имени пророка Моисея, как его духовное завещание.
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Rating 5.0 / 5
Added 30.04.2018
Author brat Vasil
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