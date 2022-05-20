Великие музеи мира - Милан - Галерея Брера

Миланская Галерея Брера, несомненно, входит в список «чудес Италии». Проходя по ее залам, мы как бы погружаемся в географию и историю изобразительного искусства Италии и других стран с XII по ХХ в. В Брере дыхание истории и «знаки вечности» мирно сосуществуют с выдающимися произведениями современного искусства, причем музей находится в процессе непрерывного обновления, проявления которого многообразны: целенаправленное собирание и пожертвования со стороны частных лиц, обмен с другими собраниями, новые приобретения, реставрационные работы, проводимые на высочайшем профессиональном уровне, а также музейные эксперименты, приобретающие значительный резонанс во всем мире и сочетающие в себе традицию и новаторство, старину и современность. «Детище культуры Просвещения, своего рода наглядное свидетельство поступательного прогресса человеческого духа, Галерея Брера по-прежнему остается динамичным, эффективным орудием культуры», — сказал Франко Руссоли, суперинтендант музея, который первым в 1970-е гг. разработал проект «Большая Брера».

Изначально Брера замышлялась как составная часть Брерской Академии художеств (основанной в 1776 г.); затем была выдвинута идея общенациональной Королевской галереи; наконец, в 1882 г. собрание живописи было отделено от академического собрания. «Учащиеся, занимающиеся в галерее, не вправе перемещать ни одной картины без письменного на то разрешения секретаря; им категорически запрещается прикасаться к произведениям или мыть их под предлогом очистки от грязи, а также завешивать их покрывалами, прикладывать к ним линейки, промасленную бумагу или что бы то ни было иное, могущее нанести им даже незначительный ущерб». Приведенная цитата из рескрипта проливает свет на уловки студентов, которые стремились выполнить копии с произведений искусства, призванных служить для них образцовыми моделями, чтобы таким путем непосредственно соприкоснуться с шедеврами. Данная мера была прописана в артикуле XIV Дисциплинарного регламента 1803 г., составленного секретарем Академии Джузеппе Босси, живописцем и литератором, историком ломбардского искусства, инициатором многообразных реорганизаций Бреры. Галерея должна решать не только образовательные задачи, но и выставочные: она обращается непосредственно к «публике» — так записано во Временном уставе 1806 г., утвержденном в преддверии торжественного открытия Бреры 15 августа, которое специально приурочили ко дню рождения Наполеона Бонапарта. В 1830 г. Дефенденте Сакки в очерке Посещение мастерской Айеца отметил необычайное оживление, царившее в залах Бреры, сделавшейся центром культуры и притягательным местом для миланцев, вследствие чего создавалось даже впечатление, что наряду с картинами живописными там разместились и «живые картины».

Истоки Бреры восходят к последним десятилетиям XII в., когда община ордена гумилиатов разместила собственный «дом» (включая строения аля обработки шерсти) на окраине Милана (ныне эта территория входит в состав исторического центра города) на нетронутом лугу, именовавшемся braida (или brayda) на местном диалекте, откуда и происходит современное название «Брера». Есть основания полагать, что уже в 1229 г. монахи приступили к строительным работам (продолжавшимся вплоть до 1347 г.) по возведению «великолепной церкви» Санта Мария ди Брера, которая впоследствии была частично поглощена более поздними строениями палаццо Брера. Сохранились фрагменты внутреннего скульптурного и живописного убранства храма (в тех его частях, что впоследствии были преобразованы в академические аудитории), включая фрески XIV в., относящиеся к раннему периоду творчества Джусто де Менабуои, и атрибутируемые также ряду мастеров той эпохи, работавших, в частности, в аббатстве Вибольдоне под Миланом. Фасад 1347 г. (сохранилась оригинальная надпись на архитраве декорированного портала с упоминанием пизанца Джованни ди Бальдуччо в качестве создателя постройки) был воспроизведен на гравюре XVIII в. Джорджа Джулини. Облицованный мрамором фасад строился на чередовании белых и темных полос, что ныне хорошо просматривается на юго-западном углу палаццо Брера. Из упомянутой церкви в нынешний музей попали различные произведения живописи, в том числе фрески Фоппы (илл. 101, 102) и Луини. Вследствие неприятия гумилиатами церковных реформ второй половины XVI в. в рамках католической Контрреформации и острых разногласий с Карло Борромео, архиепископом Миланским, приведших даже к покушению на жизнь кардинала, 7 февраля 1571г. орден был распущен.

Роселла Лаубер - Милан. Галерея Брера

(Библиотека "Великие музеи мира")

М. : СЛОВО/SLOVO, 2012. — 480 с.

ISBN 978-5-387-00487-2 (в пер.)

Роселла Лаубер - Милан. Галерея Брера - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ДУЭЧЕНТО И ТРЕЧЕНТО

КВАТРОЧЕНТО

ЧИНКВЕЧЕНТО

СЕИЧЕНТО

СЕТТЕЧЕНТО

ОТТОЧЕНТО

НОВЕЧЕНТО

Указатель художников

Список иллюстраций