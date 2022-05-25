Великие музеи мира - Прадо

Странная аберрация: в современном языке слово «музей» обозначает нечто устаревшее, вышедшее из употребления, старомодное, клонящееся к упадку или вообще отжившее. Назвать кого-нибудь «музейным экспонатом» все равно, что признать: это живой мертвец, человек, опоздавший на пароход истории и оставленный на берегу, неумолимо отдаляющемся от нас в прошлое. Но хранить как религиозные реликвии археологические, художественные или научные свидетельства минувших эпох, исчезнувших цивилизаций всего лишь одно из назначений музея, к тому же далеко не самое важное. Если же речь идет о художественном музее, его главная функция обогащать современников творческой жизненной силой людей из прошлого, добавляя к нашему опыту частицы того, что помогало нашим предшественникам поддерживать «условия человеческого существования», защищать его от несчастий и одновременно возвышать духовно.

Художественный музей, достойный носить это имя, не столько просвещает нас относительно реальных свершений предшествующих поколений, сколько рассказывает о свойственных им недостижимых устремлениях, о способности мечтать и желать иными словами, о воображаемом восстании против ограничений, навязываемых общепринятыми «условиями человеческого существования», способности, которой наделены были культуры, отдаленно или близко соотносящиеся с нашей цивилизацией. Несбыточные мечты, неисполненные желания вот строительный материал для воображаемого города литературы, та контрреальность, что стряпается из всякой всячины, когда в дело годятся и подвиг, и совершенство, и чувство, и бредовый вымысел. Не вписываясь в реальную историческую действительность, они обретают права подданства в обширном, хотя и иллюзорном царстве вымысла, где провинции литературы и искусства наделены особыми правами.

Корни творчества Гойи или Веласкеса или Сервантеса уходят глубоко в почву того мира, где создателям живописных полотен или романа выпало на долю прожить жизнь, в полной мере вкусив и страданий, и радостей, тем более что они были одарены особой остротой чувств. Но их творения пережили и свое время, и своих творцов, обретя вневременной и внеисторический статус шедевра. Могучая сила воображения предоставила художникам независимость от тех, кто послужил основой или поводом для создания их произведений: от всех этих королей, разбойников, сводней, юных красавиц, плутов, искателей приключений, изображая которых, они полагали, что воспроизводят уже имеющуюся реальность, тогда как на самом деле созидали новую, недаром реальные люди в конце концов были вытеснены своими колдовскими образами. Испания XVI, XVII, XVIII веков была не такой, а вернее, Испания, предстающая на картинах и страницах книг, существует лишь в фантазиях и мечтах испанцев того времени, желавших видеть ее такой. Гениальность Веласкеса, Гойи, Сервантеса позволила им ощутить это чувство, облечь его в зрительные образы или слова, которые несли на себе неизгладимый отпечаток их личности, но, впрочем, не способны были утолить зверский аппетит своих современников, неутолимо алкавших мнимостей. Самое важное в их творениях не то, что они брали от реальной действи­ тельности, а то, что им удавалось добавить к ней. И удавалось им это так убедительно и тонко, что грань между тем и другим ныне неразличима. Реальные ситуации те, что породили Менцн Веласкеса, приключения Дон Кихота и Санчо Пансы, мучительные кошмары, населявшие гойевский Дом Глухого, вытеснены вымыслом, царствующим в этих произведениях.

Великие музеи мира. Прадо

М.: CЛOBO/SLOYO, 2012. - 668 с.

ISBN 978-5-387-00478-0

Великие музеи мира. Прадо - Содержание

Обращение к читателям

Королевы Испании Софии

Почетного президента Фонда друзей музея Прадо

Карлоса Суриты, герцога Сорийского, Председателя Фонда друзей музея Прадо

От редколлегии

Марио варгас льоса. Фабрика грез

Хосе Мария Лусон. История коллекции

Королевские коллекции

Алькасар в Мадриде

Монастырь Эскориал

Дворец Аранхуэс

Дворец Буэн Ретиро

Торре де ла Парада (Охотничья башня)

Дворец Пардо

Дворец Сарсуэлла

Дворец Сан Ильдефонсо

Музей Прадо

Альфонсо Э. Перес Санчес. Испанская живопись

Средние века

Начало Возрождения

Высокое Возрождение

Эль Греко

Ранний натурализм

Рибера

Сурбаран

Веласкес

Алонсо Кано и другие художники поколения 1600 года

Высокое барокко - XVIII век

Гойя

Алессандро Беттаньо. Итальянская живопись

Пристрастие испанских Габсбургов к итальянской живописи

Коллекционирование итальянской живописи при Испанском дворе в XVII веке

Приобретение итальянской живописи после открытия музея

Кристофер Браун. Фламандская и голландская живопись

Живопись ранних фламандцев - XVII век

Голландская живопись

Френсис Хэскелл. Немецкая, французская и английская живопись

Немецкий Ренессанс

Французская живопись «великой эпохи»

Французские художники при дворе Бурбонов

Антон Рафаэль Менге

Английская живопись

Франсиско Кальво Серральер. XIX ВЕК

Висенте Лопес: художник в тени Гойи

Испанский неоклассицизм

Федерико де Марсо и Карлос Луис Рибера: академический романтизм

Костумбризм и романтический образ Испании

Севильская живопись и культ Мурильо

Влияние Гойи

Романтический пейзаж: Хенаро Перес Вильяамиль

Историческая живопись

Эдуардо Росалес: между двух миров

Мариано Фортуни, Раймундоде Мадраса и Висенте Пальмароли: триумф космополитов

Рамон Марти Альсина: причудливость реализма

Карлос де Аэс и обновление испанского пейзажа

Пейзаж конца века

Местные центры и провинциальная живопись

Несколько иностранцев

Примечания и библиография

Список иллюстраций

Указатель имен художников