Великий миф маленькой Летувы - Сборник статей

Наша историческая память о ВКЛ как о родовом гнезде — это отчаянная попытка вспомнить то время, когда мы были с Европой на равных. Разделяли ее цивилизационные ценности, свободно учились в ее университетах, переживали те же этапы культурного, религиозного и исторического развития.

В начале ХХ столетия историческое наследие ВКЛ оказалось фактически беспризорным. На него не претендовали поляки, считая, что оно без остатка растворилось в Речи Посполитой, «второе издание» которой не оставляет сомнения в принадлежности к новому польскому государству не только Вильни, но и всей территории в границах 1772 года.

Белорусы оказались в привычном для себя положении «паміж». Имея шесть уездов былой Минской губернии, крайне трудно было позиционировать себя историческими наследниками державы «от моря и до моря». Тем более что советским белорусам предложили поверить в нечто значительно более масштабное — в сказку о мировой революции.

А литовцы легко присвоили весь исторический багаж ВКЛ. Тем более что вместе с Российской империей ушла в небытие и официальная доктрина о ВКЛ как о Западной Руси.

Сознаю, что термин «империя» по отношению к Великому Княжеству Литовскому выглядит как-то непривычно. Но по большому счету наши споры о праве на его историческое наследие кратко можно определить как поиск ответа на вопрос: «ВКЛ — что это было?». Так вот, признание имперских черт в его истории, на мой взгляд, вполне может стать тем нейтральным полем, на котором возможно конструктивное плодотворное сотрудничество не только белорусских и литовских историков, но и украинских, польских, российских.

Ибо империи — вненациональны, хотя и находятся в поисках своего национального лица. Империи разнолики. Прямого аналога для ВКЛ в истории мы, конечно, не найдем. Но, думаю, стоит приглядеться к истории такой «недоимперии», как Швеция. Той Швеции, которая сама была датской полуколонией, а затем на протяжении нескольких веков практически безраздельно господствовала на Балтике и в Северной Европе. Играла при этом немалую роль в истории ВКЛ и Речи Посполитой, и рухнула, как и они, под напором новой, Российской, империи.

Даже если мы признаем ВКЛ как литовский проект империи, а Речь Посполитую — как польский, останется отдельный вопрос — обязательства империи. И литовцы, и поляки к ним не были готовы. Более того, они, похоже, никогда даже не подозревали об их существовании.

Поясню свою мысль. ВКЛ и Речь Посполитая оказались государствами с имперскими амбициями, но без имперского потенциала. Их ресурсы, в первую очередь — демографические, были ограничены. Изначальный военный потенциал ВКЛ оказался исчерпанным к началу Ливонской войны (1558 г.), а Речи Посполитой — к концу XVIII века. Шляхетская демократия проиграла в схватке с монархическим абсолютизмом и жесткой централизацией.

И еще один исторический аспект: как пережить постимперский синдром? Удалось же это Бельгии, Португалии, во многом — Испании. И Швеции, которая рассталась с имперскими амбициями только в 1905 году, когда из унии с ней вышла Норвегия.

Исторический парадокс: литовцы имперским народом не стали. Зато от вируса имперского сознания не излечились.

Ну а мы свою битву за ВКЛ пока проигрываем. На государственном уровне — отказавшись от герба «Погоня». Дело даже не в символе, а в том, насколько тривиально и буднично это произошло. Так с историей не поступают. Она — мстит. Восстановление модернизированного герба БССР предшествовало модернизации белорусской экономики. Обе затеи видимых успехов не принесли.

С переменным успехом подмоченное государственное реноме пытаются поддержать отечественные историки. Появление энциклопедического трехтомника «Вялікае Княства Литоўскае» вызвало настоящий шок у наших соседей. Лично, по заказам тамошних коллег, возил через границу пять комплектов этого издания, и хорошо помню их реакцию: «Как так? Княжество — наше. А вы сделали то, что до сих пор не смогли сделать мы».

И в прямом, и в переносном смысле не менее весомым нашим вкладом в изучение ВКЛ стали первые два тома «Вялікага гістарычнага атласа Беларусі».

А в остальном все напоминает затяжную позиционную войну. Каждая сторона сидит в своих окопах, уверенная в собственной неуязвимости и непогрешимости. Индивидуальные исследования свидетельствуют о высоком профессиональном мастерстве отдельных историков, но на объемные работы типа — «Белорусские земли в составе Великого Княжества Литовского» — выйти пока никто не рискнул.

Напомню, что новым белорусам историю ВКЛ открыл Микола Ермалович, не историк, а филолог, лауреат государственной премии Республики Беларусь по журналистике (1992 г.). Открыл партизанскими методами, подрывая советскую историческую школу.

Сегодня его исторические путешествия дилетанта по-прежнему составляют важную часть «исторического тумана» вокруг ВКЛ. Порожденные им поиски собственного литвинства хотя и потеряли былой задор, но не прекратились. Правда, таинственные литвины на смену белорусам не пришли, зато интернет заселили довольно густо.

Безнадежно проигрываем мы и на бытовом уровне. Современные Миндаугасы и Гедиминасы ходят в Литве по улицам и площадям своего имени, рядом с памятниками своим тезкам. А у нас единичные Витовты зафиксированы только в воображении литераторов, пишущих на исторические темы, — не в паспортах.