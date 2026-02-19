Verbum - Альманах Центра изучения средневековой культуры

III. ОТ СРЕДНИХ ВЕКОВ К НОВОМУ ВРЕМЕНИ

Verbum Выпуск 2 - Наследие Средневековья и современная культура

Отв. ред. О.Э. Душин, И.И. Евлампиев. СПб, 2000. 272 с.

I. ТРАДИЦИИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ МЕТАФИЗИКИ И СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ

Душин О. Э. Этьен Жильсон: судьба и дело - Лисанюк Е. Н. Теория суппозиции в средние века - Масловский М. В. Реконструкция веберовского анализа западного христианства в современной неовеберианской социологии - Шмонин Д. В. Поворот в лабиринте: Луис де Молина о свободе воли

II. ИДЕИ И ОБРАЗЫ РУССКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ XX ВЕКА

Дорофеев Д. Ю. Христианско-мистические основания антропологии Макса Шелера и русской религиозной метафизики - Евлампиев И. И. Традиция исихазма в русской культуре: от Андрея Рублёва до Андрея Тарковского - Колесов В. В. Возвращение к истокам - Мизякина С. Н. Интерпретация средневековой философии в творчестве Л. Шестова - Овчинникова Е. А., Чумакова Т. В. Традиции этической мысли русского средневековья и Просвещения

III. ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Суханова М. Православное учение о молитве - Андреева Н. Проблема веры и разума в философии Этьена Жильсона

IV. ПУБЛИКАЦИИ И ПЕРЕВОДЫ

Этьен Жильсон. История христианской философии в средние века. Перевод Душина О. Э., Цыпиной Л. В. - Фома Аквинский. Сумма теологии. Вопрос VIII. - О существовании Бога в вещах. Перевод Антонова Т. В. - Фома Аквинский. Сумма теологии. Часть первая. Вопрос XLIX. - О причине зла. Перевод и комментарии Суториуса К. В. - Погоняйло А. Г. SPLENDOR VERITATIS - Фома Аквинский. О сущем и сущности. Перевод Антонова Т. В.

V. ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЕВИСТИКИ (АРХИВНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ)

Владиславлев М. И. Курс истории философии. Схоластический период. - Предисловие и подготовка к публикации Корнилова А. П.

Verbum. Выпуск 3. Византийское богословие и традиции религиозно-философской мысли в России

Отв. ред. О.Э. Душин, И.И. Евлампиев. - СПб, 2000, переизд. 2001. - 471 c.

I. ВИЗАНТИЙСКОЕ БОГОСЛОВИЕ И ИСТОКИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Е.В. Афонасин (Новосибирск). Метафизика иерархии: писаный закон (nomos) и естественное право (thesmos) в корпусе сочинений, надписываемых именем Дионисия Ареопагита - А. Ю. Григоренко (Санкт-Петербург). Нестяжатели и иосифляне: истоки противостояния - М.Ю. Грыжанкова (Саранск). Категория «языкового сознания» в контексте ранневизантийского менталитета - С. А. Ермаков (Нижний Новгород). Вопросы жизни в творениях Макария Великого и их современное значение - Л. Н. Заливалова (Кострома). Жития святых как исторический источник в свете оценки русских византистов (В.Г. Василевский, Х.М. Лопарев) - О. Г. Злыгостьева(Новосибирск). История русского перевода Стишного пролога - О. Б. Ионайтис (Екатеринбург). «Слово» в концепции Дионисия Ареопагита - Г. Ю. Карпенко (Самара). Logos – славянское слово и история - А. В. Карпов (Санкт-Петербург). Новые подходы к проблеме взаимодействия христианских и языческих элементов в мировоззрении Древней Руси - М.С. Киселева (Москва). Книжность и феномен «двоеверия» в культуре Древней Руси - О. А. Кислякова (Тверь). Тема духовной связи Византии и Руси в историческом романе Н.Полевого «Клятва при Гробе Господнем» - А. Коханова (Санкт-Петербург). Автобиография Н.Н. Берберовой как повествование, построенное по законам жития - Г. Е. Лебедева (Санкт-Петербург). К истории изучения церковной историографии конца XIX-начала XX века - Малеванный Д. В. (Санкт-Петербург). Аристотель и Василий Великий: взгляды на свободу воли - И. П. Медведев (Санкт-Петербург). Русские как «святой народ»: взгляд из Константинополя XIV века - А. В. Михайлов, Т. В. Михайлова (Красноярск). Тема царской власти в повестях смутного времени - П. Ю. Нешитов (Санкт-Петербург). Религиозная жизнь протопопа Аввакума - Д. Никульшин (Екатеринбург). Еретические движения: московско-новгородская ересь (ересь жидовствующих) - Е. А. Овчинникова, Т. В. Чумакова (Санкт-Петербург). Византийская традиция и русская этическая мысль (XI-XVIII вв.) - Г. Ю. Османкина (Нижневартовск). Монашеское движение в первые века возникновения Византийской империи - Т. Петривляк (Санкт-Петербург). Творения Св. Августина в древнерусской рукописной традиции (XI-XVI вв.) - Ю. В. Пустовойт (Шуя). Учение о добродетелях в святоотеческой письменности - Л. Д. Райгородский (Санкт-Петербург). Молитвы как особый вид древнерусской литературы - В. П. Рожков (Саратов). Русское православие: проблема утверждения этических приоритетов - А. В. Торопов (Владимир). Историческое и богословское осмысление смутного времени в «Исторических мемуарах» Арсения, епископа Суздальского - Д. Г. Хрусталев (Санкт-Петербург). Учреждение на Руси праздника перенесения мощей Николая Мирликийского в Бари - Э. Г. Хинтибидзе (Грузия, Тбилиси). Крещение Руси и шедевр грузинско-византийского литературного сотрудничества - Г. Х. Шенкао (Черкесск). Христианство, Византия и антропонимика абазин - S. Franklin (Great Britain, Cambridge). On the socio-cultural dynamics of written culture in pre-Mongol Rus: the graphic environment and typologies of writing - Archimandrit Maximos Lavriotes (Great Britain, London). The Revelation of God: the crucial difference in Eastern-Western theology - G. Podskalsky (Deutschland, Frankfurt am Main). The theology of the Kievan Metropolitans Kiprian and Grigorij Camblak

II. ПРАВОСЛАВНАЯ АСКЕЗА КАК КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТОР

H.-V.Beyer (Австрия-Россия, Екатеринбург). Попытка научного подхода к анализу исихазма на примере (Пс.-) Симеона Нового Богослова - Э.А.Бирюкова (Новомосковск). Аскеза как путь духовного оздоровления человека в контексте православного исихазма - А. В. Жук (Омск). Аскетическая традиция уничиженного погребения - О. А. Канышева (Новгород). Феномен Добротолюбия в духовном опыте исихазма - О. С. Климков (Санкт-Петербург). Человек в миросозерцании исихастов - Н. В. Ковтун (Красноярск). К вопросу о традициях православной аскезы в культуре XX века - С. В. Красиков. Аподиктический силлогизм как метод катафатического богословия у Григория Паламы и Никифора Григоры - Д. И. Макаров(Екатеринбург). Место антропологических идей Св. Григория Паламы в контексте византийской гомилетики на праздник Преображения (VII-XIV вв.) и в традиции афонского исихазма - Е. Г. Милюгина (Тверь). Романтико-символистическая концепция творчества в свете исихастской традиции - Е. М. Михайлова (Москва). Аскеза в русской культурно-исторической традиции - К. И. Морозова (Екатеринбург). Неизвестные антипаламистские трактаты - Г. Н. Оботурова (Вологда). Исихастский духовный опыт и софиология как формы познания мифического миропонимания - М. А. Суханова (Санкт-Петербург). Преображение как центр в мистике исихазма - М. С.Федотова (Санкт-Петербург). «Аскетический текст» как тип текста - Л. Б. Четырова (Самара). Концептуализация труда в сочинениях каппадокийцев - О. В. Чистякова (Новороссийск). Концепция Богопостижения восточной патристики: экзистенциальный, сверхпонятийный, и аскетический гнозис

III. БОГОСЛОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ ПАТРИСТИКИ В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ XIX-XX ВЕКОВ

А. К. Адамов (Саратов). Православные истоки ноосферной философии - Т. Е. Барсова (Великий Новгород). Идея Богоподобия в русской философии - Н. И. Безлепкин (Санкт-Петербург). Святоотеческая традиция в русской философии языка - М. Becker(Deutschland, Leipzig). Достоевский, Соловьев и православный аскетизм - В.Г.Богомяков(Тюмень). Скрытое и сокровенное - Н. Н. Воробьева (Омск). Символ как феномен православного мировоззрения в трактовке о. Павла Флоренского (эстетический аспект) - О.Э.Душин (Санкт-Петербург). Лютер и русская религиозная метафизика - С. А. Душина (Санкт-Петербург). Идея теозиса в контексте нравственной философии Владимира Соловьева - А. В. Дьяков (Курск). Софиология: византийско-русские параллели - A. Jubara (Deutschland, Berlin). Византийский взгляд Алексея Лосева на античность - И.И.Евлампиев(Санкт-Петербург). Русская философия между Востоком и Западом - А. Зимбули (Санкт-Петербург). Апофатика или культуротворчество? - Е. Л. Иголь (Иваново). О боязни добра - В. К. Кантор (Москва). Кризис христианства в XX столетии как угроза существованию европейской демократии - Н. С. Катунина (Владимир). О сущности феномена духовности человека в русской философии XX века - В. Л. Керов (Москва). Идеи Августина Блаженного, Апокалипсис и русская религиозная философия - О. В. Костина (Саратов). Символическое в философии культуры П. Флоренского - Е. В. Кузьмина (Омск). Понятие «язычество» и историософия античного мира - Н. И. Лапшова (Саратов). Православие как идейный источник русского экзистенциализма - П. Е. Матвеев (Владимир). О моральной ценности единства в русской культуре - В. И. Медведев (Санкт-Петербург). Имяславие и западная философия языка - К. А. Нагина (Воронеж). Концепция смерти Л.Н.Толстого: православная традиция и авторское начало - Д. В. Полежаев (Волгоград). Истоки и сущность религиозной установки русского менталитета - О. Б. Пружинина (Москва). Имяславие и псевдонимы в русской литературе начала XX века - А.А.Пузаков(Балаково). Мировоззрение П.Флоренского как встреча богословия и философии в России - С. Н. Пушкин (Нижний Новгород). К.Леонтьев о византийских основах славяно-восточной цивилизации - Е. Г. Соколов (Санкт-Петербург). Философско-богословский «похабъ» - Л. А. Суслова (Москва). К вопросу о становлении русской академической философии православия: диалог с Кантом - И. В. Сумченко (Украина, Львов). Проблема оправдания свободы в русской религиозной философии - А. Н. Фатенков (Нижний Новгород). Русское слово и традиция имяславия - Е. Э. Цукасова (Санкт-Петербург). Идея красоты в религиозной философии П.А.Флоренского - С. Н. Погодин (Санкт-Петербуг). Государственная политика в отношении к Русской Православной Церкви в трудах А. Д. Градовского

IV. БОГОСЛОВСКИЕ МОТИВЫ В ОБРАЗНОЙ КУЛЬТУРЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ

М. Ю. Бакулин (Тюмень). Безвидие – апофатическое восхождение - А. Г. Белозерова (Санкт-Петербург). Иконопочитание у русских книжников XVI века и его византийские истоки - Л. Н. Карпова (Санкт-Петербург). О некоторых проблемах изучения отечественного и западноевропейского религиозного искусства в XIX веке - А. Ю. Майничева (Новосибирск). Символика православных храмов Сибири XVII в. как элемент мировоззренческой системы средневековой Руси - Н. Ю. Раевская (Санкт-Петербург). Народное иконопочитание на Руси: христианское и языческое - С.О.Семенова (Санкт-Петербург). Отражение догматических представлений о небесном Иерусалиме на иконе «Новозаветная Троица…» - Л. В. Смык (Санкт-Петербург). Влияние западной и восточной богословской традиции на русскую иконопись XV-XVII вв. - Е. Ф. Фурсова (Новосибирск). Христиано-византийские влияния в рубахах-туниках старообрядцев Алтая - Т. В.Чумакова (Санкт-Петербург). «Псалом Бытия» - N.Lindgren(Sweden, Storfors). Russian icons in Sweden - E.Piltz (Sweden, Uppsala). Costume Comme Communication Theologique - O. Yurchyshin-Smith (Great Britain, Cambridge). A Rare Ukrainian Antimension from the State Russian Museum

Verbum Выпуск 4. Философия Уильяма Оккама: традиции и современность

Отв. ред. О.Э. Душин. СПб, 2001 г. - 215 с.

I. СРЕДНЕВЕКОВАЯ КУЛЬТУРА: ТЕКСТ И КОНТЕКСТ

Смагин Ю. Е. Символическое понимание человека и природного мира в позднем Средневековье. - Цыпина Л. В. Провиденциальная история: образец и интерпретации. - Чумакова Т. В. Ностальгия по раю. Утопический контекст древнерусской мысли. - Юрков С. Е. Функции гротескной образности в русской средневековой культуре.

II. ФИЛОСОФИЯ УИЛЬЯМА ОККАМА: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Vesa Hirvonen. Some Remarks on the Freedom of the Will in William Ockham’s Philosophy. - Федчук Д. А. Понимание актуальности у Уильяма Оккама - Душин О. Э. Предмет и статус физики в средневековой схоластике (Фома Аквинский и Уильям Оккам). - Медведев В. И. Парадигма имени в споре об универсалиях. - Сторожук А. Ю. Роль логико-лингвистического анализа в философии У. Оккама и в лингвистическом направлении аналитической философии.

III. ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

Смирнова А. А. Обвинение инквизицией Мейстера Экхарта и немецкие ереси XIV века. - Зелинская И. Н. Scientia bene modulandi, или Что такое Средневековая наука музыки (на примере трактата Августина «De musica»)

IV ПЕРЕВОДЫ И КОММЕНТАРИИ.

У. Оккам. Сумма всей логики ( I, c. XXXVIII ). О сущем. Перевод С. Климова. - У. Оккам. Сумма всей логики ( III, II, с. XXVII ). - Различаются ли реально бытие и сущность вещей? Перевод О.Э. Душина. - У. Оккам. Комментарий к «Физике» Аристотеля. - II книга. Перевод Д.А. Федчука.

V. ПРИЛОЖЕНИЯ.

Научная жизнь Центра изучения средневековой культуры в 2000 г. - Научные проекты Центра изучения средневековой культуры в 2001-2003 г.

Verbum - Выпуск 5 - Образы культуры и стили мышления: иберийский опыт

Альманах центра изучения средневековой культуры при философском факультете Санкт-Петербургского государственного университета. - СПБ, 2001.

I. ИСПАНСКАЯ КУЛЬТУРА: ОТ СРЕДНИХ ВЕКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ

Смагин Ю. Е. Арабская культура и мавританская Испания - Калугина Е. О. Движение alumbrados в религиозной жизни Испании XVI века - Морозова А. В. Античность в аспекте героических тем в испанских трактатах по искусству XVI века - Савватеев С. К. Книги и трактаты о живописи в Испании XVI -XVII вв. - Сергиевская Г. Е. Грасиан: две стратегии (к 400-летию со дня рождения Бальтасара Грасиана) - Корконосенко К. С. Роман как место встречи автора и героя: «Мастер и Маргарита» М. Булгакова и «Грифон» А. Конде

II. PHILOSOPHIA IBERICA: НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ

Журавлев О. В. Толедская школа переводчиков (очерк историографии) - Джон П. Дойл Коимбрские схоластики о семиотическом характере зеркальных отражений (перевод Л. В. Цыпиной) - Цыпина Л. В., Шмонин Д . В. «Курс» коимбрских докторов: послесловие к статье проф. Дойла - Хосе М. Вегас Радикальный реализм Хавьера Субири (перевод Л. Е. Яковлевой)

III. ПЕРЕВОДЫ. КОММЕНТАРИИ. ПУБЛИКАЦИИ

Франсиско де Кеведо Стихотворения (переводы В. Андреева, Вс. Багно, Н. Ванханен) - Багно В. Е. «И прахом стану, прахом, но влюбленным ... » (послесловие к публикации переводов) - Франсиско Суарес Комментарии на книги Аристотеля «О душе». Введение (фрагмент) (перевод и примечания Д. В. Шмонина) - Шмонин Д. В. Наука о душе (Метафизика познания Франсиско Суареса) - Андрей (Ян) Белобоцкий Великая и предивная наука Богом преосвященного учителя Раймунда Люллия (публикация и примечания В. А. Кульматова) - Кульматов В. А. От «Ars Magna» Р. Луллия к «Великой науке» А. Х. Белобоцкого - Гумерсиндо Лаверде-и-Руис Фокс Морсильо. Вступительное слово к академическому курсу 1884-1885 учебного года в Университете Сантьяго. (перевод и комментарии О. В. Журавлева)

Verbum - Выпуск 6. Аристотель и средневековая метафизика

Отв. ред. О. Э. Душин. - СПб, 2002

I. НАСЛЕДИЕ СТАГИРИТА: ОТ АНТИЧНОСТИ К СРЕДНИМ ВЕКАМ. (THE HERITAGE OF ARISTOTLE: FROM THE ANTIQUITY TO THE MIDDLE AGES).

Слинин Я. А. Аристотелевский принцип индивидуации - Голик Н. В. Ноэма этического: Аристотель и Плутарх - Тоноян Л. Г. Римская судьба наследия Аристотеля (от Цицерона до Боэция) - Лисанюк Е. Н. Боэций о значении искусства топики (На материале трактата «О различениях топов») - Goris H. Reception of Aristotle’s De Interpretatione 9 in the Latin West: Boethius and the Scholastics - Geybels H. At the Gates of the Middle Ages: Augustine’s Reception of Aristotle

II. РЕЦЕПЦИЯ АРИСТОТЕЛИЗМА В СРЕДНЕВЕКОВОЙ СХОЛАСТИКЕ. (RECEPTION OF THE ARISTOTELISM IN THE MEDIEVAL SCHOLASTICS).

Rikhof H. W. M. The Creativity of a Theologian. Aquinas’ Theological Transformation of the Aristotelian Concept of Virtue - Tolstenko A. M. Eriugena\'s «ontological grammar» - Душин О. Э. Philosophus: между «Ангелическим Доктором» и Реформатором - Федчук Д. А. Сущность «составного» у Аристотеля и её томистская интерпретация - Смирнова А. А. Влияние аристотелизма позднего Средневековья на воззрения Мейстера Экхарта

III. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ АРИСТОТЕЛИЗМ: НА ПЕРЕПУТЬЕ ТРАДИЦИЙ И БОГОСЛОВСКИХ ШКОЛ. (MEDIEVAL ARISTOTELISM: AT THE CROSS-ROADS OF TRADITIONS AND THEOLOGICAL SCHOOLS)

Hieromonk Gregory (Basil Louriй) An Aristotelian Ontology around the Proclean Henad: the Theology of Barlaam of Calabria and its Byzantine Background - Koumantos A. P. Introduction to John Damascene’s Dialectics - Athanasopoulos A. G. Scholastic and Byzantine Realism: Absolutism in the Metaphysics and Ethics of Aquinas, Duns Scotus, Ockham and the critique of St. Gregory Palamas - Shirinian M. E. Armenian translation of [Aristotle\'s] De vitiis et virtutibus - Чумакова Т. В. Рецепция Аристотеля в древнерусской культуре - Овчинникова Е. А. Традиции аристотелизма в становлении этической науки в России в конце XVII - начале XVIII в. в. - Ионайтис О. Б. Традиции Иоанна Дамаскина в русской средневековой философии

IV. АРИСТОТЕЛЬ И ЕГО УЧЕНИЕ В ПЕРСПЕКТИВЕ СОВРЕМЕННОСТИ. (ARISTOTLE AND HIS TEACHING IN THE PERSPECTIVE OF MODERNITY).

Pozdnev M. M. Catharsis in the Mid-16th century (First Renaissance comments on the Aristotelian definition of tragedy) - McCay-Morrissey N. B. OP The notion of hexis in Aristotle’s ethics, St Thomas Aquinas’ «Summa theologiae» and selected - Contemporary Virtue Theorists - Вегас Х. М. Между Афинами и Иерусалимом. Новые Средние века? - Лошаков Р. А. Декарт и средневековый аристотелизм - Малеванный. Д. В. Структура психологической способности как объект исследования у Аристотеля и Канта - Евлампиев И. И. Бытие и становление: От Аристотеля к Анри Бергсону - Обзор поступивших тезисов (Some Abstracts)

Verbum - Выпуск 9 - Наследие Николая Кузанского и традиции европейского философствования

Альманах. - Под ред. О. Э. Душина. - СПб.: Изд-во С. -Петербургского ун-та, 2007.

I. De Docta Ignorantia Николая Кузанского и апофатическая традиция средневековой мысли.

Клаус Райнхардт. Отрицательная теология и совпадение противоположностей у Николая Кузанского и в рейнской мистике (Генрих Сузо). - Агнешка Киевска. Концепция интеллекта у Эриугены и Кузанского. - Мария Сесилия Рускони. Чувственное представление непредставимого у Геймерика ван де Вельде и Николая Кузанского. - Хорьков М. Л. О некоторых истоках концепции coincidentia oppositorum: Майстер Экхарт или Геймерик ван де Вельде? - Хольцман А. Сходство и различие между учениями о противоположностях у Гераклита и Николая Кузанского. - Герхард Кригер. Кузанец и идея толерантности - Душин О. Э. О метафоре бега в трактатах Николая Кузанского. - Цыпина Л. В. Человек как natura media в «науке незнания» Николая Кузанского. - Печурчик Ю. Ю. Понятие знания в философии Н. Кузанского.

II. Учение о бесконечности Николая Кузанского и наука Нового времени.

Сергеев К. А. Философия бесконечности Николая Кузанского. - Кирстин Цайер. Прелиминарии к новому понятию знания у Кузанца и Декарта - Харальд Шветцер. «Visio intellectualis»: Кузанец и Шеллинг - Паула Пико Эстрада. Вес и пропорция в «Книгах Простеца» Николая Кузанского. De Staticis Experimentis - Хенрике Шталь. „Истинное будущее всей философии: считать, измерять, взвешивать, исчислять“? Заметки о романе «Игра Кузанского» Вольфганга Йешке. - Погоняйло А. Г. Мера мира и невидимый показ. - Медведев В. И. Николай Кузанский и становление инструментальной философии языка. - Яворский Д. Р. Понятие природы в философии Николая Кузанского: опыт социально-символической интерпретации.

III. Наследие Николая Кузанского и русская философская традиция (С. Л. Франк, А. Ф. Лосев, В. В. Бибихин).

Петер Элен. Николай Кузанский как учитель Семена Людвиговича Франка - Евлампиев И. И. Николай Кузанский, Анри Бергсон и концепция всеединства в русской философии ХХ века. - Ионайтис О. Б. С. Н. Булгаков о Николае Кузанском. - Тахо-Годи Е. А. О восприятии Николая Кузанского А. Ф. Лосевым: новые архивные материалы к теме. - Левашова Л. Г. Николай Кузанский: библиография трудов и исследований на русском языке.

IV. Первые опыты научных публикаций

Багрова В. Гностические мотивы в философии Николая Кузанского. - Иванов С. Replicatio idem. Онто-герменевтика Николая Кузанского.

Verbum - Выпуск 10 - Религиозно-нравственные трансформации европейской культуры: от Средних веков к Новому времени

Альманах. - Под ред. О. Э. Душина, А. Г. Погоняйло. - СПб.: Издво С. -Петербургского ун-та, 2008.

I. Этические теории позднего Средневековья и духовные истоки Нового времени

О. А. Довгополова (Одесса) Природа разграничения уровней отторжения в картине мира раннего Нового времени - О. Э. Душин (Санкт-Петербург) Совесть и пробабилизм в этике Джона Локка - И. С. Кауфман (Санкт-Петербург) Этика в классификации наук у Декарта и Спинозы - В. В. Лазарев (Москва). О переходе от ренессансного стиля мышления к новоевропейскому - А. М. Толстенко (Санкт-Петербург) Ренессансный гуманизм и утопизм: от возвышенного к трагическому - К. А. Шморага (Псков). Гуманистические и антигуманистические предпосылки современной европейской культуры

II. Реформация и Контрреформация: этические и религиозные оппозиции

В. А. Бачинин (Санкт-Петербург). Социально-политическая теология Жана Кальвина - А. В. Гоманьков (Санкт-Петербург). Основания христианской культуры в исторической перспективе - И. С. Кириллов (Санкт-Петербург) Образ Лютера в эпоху Просвещения - П. А. Серкова (Москва). Эсхатология и этика пиетизма: от позднего Средневековья к раннему Новому времени

III. Средневековая схоластика и философия Нового времени: преемственность и различия

К. В. Бандуровский (Переславль) Materia signata и res extensa: к пониманию материи у Фомы Аквинского и у Декарта - И. Х. Гафаров (Вильнюс) Вторая схоластика Виленской иезуитской академии как философия раннего Нового времени - А. А. Горин (Санкт-Петербург) Онтологический аргумент в понимании Карла Барта - А. Г. Погоняйло (Санкт-Петербург) «Бог был для мира не сим одним…» - М. В. Семиколенная (Санкт-Петербург) История как трагедия у Оттона Фрейзингенского - Д. Р. Яворский (Волгоград) Этика Пьера Абеляра: от космического равновесия к персональной ответственности

IV. Учение Николая Кузанского и стратегии познания европейского философствования

А. Н. Кондратьев (Казань) Античные истоки диалектического метода Николая Кузанского - Х. Шталь (Трир) Неизвестная статья Алексея Лосева о Николае Кузанском и его трактате «De li non aliud»

V. Россия и русская культура: между Средневековьем и Новым временем

Е. Г. Мещерина (Москва) Духовно-нравственные проблемы и «внешнее любомудрие» в произведениях Андрея и Семена Денисовых: традиции Средневековья в контексте культуры XVIII века - Т. В. Чумакова (Санкт-Петербург) Этика и антропология Феофана Прокоповича

VI. Переводы и комментарии.

Фома Аквинский. Комментарий к «О Троице» Боэция. Глава 4. Статья 2. Производит ли разнообразие акциденций различие вещей по числу? (Перевод К. В. Бандуровского и М. М. Гейде) - Библиография основных публикаций Центра изучения средневековой культуры - Авторы выпуска

Verbum – Выпуск 11 – От пира к посту: трансформации культурных практик от Античности к Средним векам

Издательство – С.-Петербургского университета – 2009 г. / 112 с.

I. Этос Античности и нравственные установки христианства: смена философских парадигм

Горин А.А. Исповедальное самоопределение классического христианского богословия - Рассадина С.А. Истина и удовольствие: от профилактики пресыщения к дискурсу соблазна Яворский Д.Р. Нравственно-аскетический идеал христианства и социальная структура индоевропейских народов

II. Пир и пост как символы дифференции традиций культуры

Алымова Е.В. Этос древнегреческого пира - Константинос Афанасопоулос. Еда и питье как духовное питание в православной мистике (Псевдо-Дионисий Ареопагит, Симеон Новый Богослов, Николай Кавасила). - Киселева М.С. «Душевное пиршество» в барочной проповеди: Симеон Полоцкий - Нурия Фарре. Ограничения в еде и дисциплина тела: практики поста в премонстратианских монашеских канонах - Чумакова Т.В. От поста к пиру духовному: образ трапезы в восточнохристианской традиции («аз есмь хлеб животный» Ин. 6, 35)

III. Гражданин полиса и христианский аскет: модели телесных практик

Довгополова О.А. Дисциплина души и тела в раннеангликанской теории - Душин О.Э. Модели телесных практик в средневековой культуре - Криули Л.А. Отражение нормативных моделей маскулинности в социальных практиках и искусстве античного общества

IV. Воля и разум в этических теориях Средневековья

Бандуровский К.В. Проблема свободы воли в вопросе 6 из «Дискуссионных вопросов о зле» Фомы Аквинского - Веса Хирвонен. Оккам о склонности к греху как действительном качестве - Толстенко А.М. Августин и Иоанн Скот Эриугена: свобода воли и благодать как условия человеческого существования

Verbum – Выпуск 12 – Диспозиции Средневековья в истории мировой культуры

Издательство – С.-Петербургского университета – 2010 г. / 129 с.

ДИСПОЗИЦИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В ИСТОРИИ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Бирюков Д.С. (Санкт-Петербург). К вопросу об использовании философского языка - Прокла в учении Никифора Григоры. - Душин О.Э. (Санкт-Петербург). О значении Средневековья в истории западноевропейской культуры - Кнууттила Симо (Хельсинки, Финляндия). Теории эмоций в античной и средневековой философии - Кравцова М.Е. (Санкт-Петербург) К проблеме Средневековья в Китае. - Примаков Д.Я. (Санкт-Петербург). Традиция в исламе и в иудаизме: методы историоризации.

РЕФОРМАЦИЯ И КОНТРРЕФОРМАЦИЯ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ.

Армин Конле (Лейпциг, Германия). Империя и религиозный раскол. Германия в эпоху Реформации (1517-1555). - Армин Конле (Лейпциг, Германия). Филипп Меланхтон и Юго-Западная Германия. - Хельмар Юнгханс (Лейпциг, Германия). Реформация.

STUDIA PHILOLOGICA CLASSICA

Грушевой А. Г. (Санкт-Петербург). Древнегреческие представления о человеке и его возможностях. - Сяськов Б.Н. (Санкт-Петербург). Метафоры моря и “суд моря” в Античности.

ПЕРЕВОДЫ И КОММЕНТАРИИ

Семиколенных М.В. (Санкт-Петербург). Оттон Фрейзингенский о философии и философах (предисловие к публикации). - Оттон Фрейзингенский. Хроника, или История о Двух Градах. Книга вторая. Главы 7, 8 (Перевод, комментарии М.В. Семиколенных).

АННОТАЦИИ.

О.Э. Душин. Анотация на книгу: The Cambridge History of Medieval Philosophy. II Vols. Ed. by Robert Pasnau. Cambridge University Press, 2010. - Библиография трудов профессора Симо Кнууттила.

Verbum – Выпуск 13 – Принцип «совпадения противоположностей» в истории европейской мысли

Издательство – «Нестор-История» – 552 с.. - Санкт-Петербург – 2011 г. - ISSN 2079-3561

I. Античные и средневековые истоки учения

Николая Кузанского о coincidentia oppositorum - Светлов Р.В. О продуктивности апоретического - Иванов С.Ю. Coincidentia oppositorum как результат скептикософистической эпохи - Шморага К.А. Coincidentia oppositorum и различие священного и обыденного: Аврелий Августин и Николай Кузанский - Толстенко А. М. Эриугена и Кузанский: метафизическое истолкование Божественного - Хорьков М.Л. Немецкие тексты Майстера Экхарта в сочинении - Иоанна Венка De ignota litteratura как источник аргументов против учения Николая Кузанского о coincidentia oppositorum

II. Метафизика, математика и астрономия Николая Кузанского в контексте идеи «совпадения противоположностей»

Евлампиев И.И. Соотношение рационального и мистического познания в философии Николая Кузанского - Жан-Мари Николь. Coincidentia oppositorum в математических трактатах Николая Кузанского - Кауфман И.С. Николай Кузанский и история математики - Нечипоренко А.В. Реконструкция становления принципа coincidentia oppsitorum в рамках метода docta ignorantia Николая Кузанского - Анета Хан. Совпадение и бесконечность: coincidentia как структура Универсума в трактате Николая Кузанского «Об ученом незнании»

III. Принцип coincidentia oppositorum и проблемы Богопознания у Николая Кузанского

Джаспер Хопкинс. Coincidentia oppositorum в проповедях Николая из Кузы - Кнут Альфсвог. Explicatio и complicatio Dei в понимании - Кузанским отношения между Богом и миром - Вальтер Андреас Ойлер. Единый Бог и множество религий - Погоняйло А.Г. Зеркала и взгляды (De visione Dei) - Базулева Т.Л. Ангелология Николая Кузанского и средневековое богословие - Морозов В.Н., Титаренко О.А. Abyssus abyssum invocat: диалектическая природа зла у Николая Кузанского и Якоба Бёме

IV. Антропологическое измерение идеи «совпадения противоположностей» в перспективе философии и культуры Возрождения

Агнешка Киевска. Николай Кузанский как ренессансный философ - Айрис Викстрём. Понятия справедливости и достоинства человека в сочинении Николая Кузанского «Простец о мудрости» - Труш Т.В. Онтологические основания становления творческого потенциала человеческой личности в диалектике Николая Кузанского - Алымова Е.В. Накануне рождения субъекта. Ренессансная идея humanitas: от Николая Кузанского к Уильяму Шекспиру - Джанлука Куоццо. Картина и автопортрет у Николая Кузанского, Яна ван Эйка и Альбрехта Дюрера

V. Рецепции принципа «совпадения противоположностей» в истории европейской философии и литературы

Малышкин Е.В. Различие infinitum/interminatum в философии Кузанца и онтологический статус res cogitans - Веса Ойттинен. От docta ignorantia к критическому трансцендентализму - Цыпина Л.В. Дозволенное незнание и недозволенное знание: Кузанский и Кант о границах познания - Харальд Шветцер. Кузанец или Ноланец? «Бруно» Шеллинга - Тимофеев А.И. Гегель о реальных противоположностях самосознания - Оскар Федерико Баухвитц. Мартин Хайдеггер и Николай Кузанский: о метафоре - Никоненко С.В. К вопросу о рациональном познании Абсолюта в учении Николая Кузанского и в аналитической философии религии Р. Суинберна - Колычев П.М. Принцип coincidentia oppositorum с позиции релятивной онтологии - Норберт Вестхоф. Мышление Николая Кузанского и современная поэзия (на примере творчества Р.М. Рильке)

VI. Принцип «совпадения противоположностей» в традиции русской религиозной мысли

Сюзан Готтлёбер. Человеческое бытие как Deus creatus: бесконечное как средоточие личностной системы ценностей (Николай Кузанский и С.Л. Франк) - Эдриси Фернандес. Принцип coincidentia oppositorum и преодоление антиномий Павлом Флоренским - Душин О.Э. Идея творчества в христианской теологии Николая - Кузанского и в религиозной философии Николая Бердяева - Малинов А.В. Понятие единства у Николая Кузанского и Льва Карсавина - Тоноян Л.Г. Coincidentia oppositorum: от Николая Кузанского к Николаю Казанскому (Н.А. Васильеву)

Verbum - Выпуск 15 - Реформация Мартина Лютера в горизонте европейской философии и культуры

Под ред. О.Э. Душина. - СПб.: Изд-во С.‑Петерб. ун-та, 2013. — 424 с. - ISBN 978-5-288-05488-4

I. Средневековая немецкая мистика: от Майстера Экхарта к Николаю Кузанскому

Проф. А.Г. Погоняйло (Санкт-Петербургский государственный университет) Мистика и аскеза - Др. Матиас Фоллет (Университет Майнца) Роль Простеца (Idiota) и мирянина (laicus) в сочинениях Николая Кузанского как мотив Реформации в его мысли и действиях - Мг. Марион Рутц (Университет Трира) «Декрет о евреях» Николая Кузанского как стратегический документ папского легата в целях реформирования христиан

II. Происхождение и источники Реформации и лютеранства

Др. Веса Хирвонен (Университет Восточной Финляндии) Реликвии в теологии Мартина Лютера - Мг. Ильмари Каримиес (Университет Хельсинки) Метафоры света и тьмы в представлениях Лютера о вере - Доц. К.В. Бандуровский (Российский гуманитарный государственный университет, Москва) Место Лютера в дискуссии о свободе/рабстве воли. - Др. П. Серкова (Университет Дуйсбурга-Эссена) Свидетель, судья, палач: вопрос совести в немецкой протестантской духовно-назидательной литературе XVII века

III. Идеи Мартина Лютера в горизонте европейского философствования и культуры

Проф. С.В. Никоненко (Санкт-Петербургский государственный университет) Лютер и Локк о суеверии - Проф. И.И. Евлампиев (Санкт-Петербургский государственный университет) И.Г. Фихте о христианстве и его исторической судьбе - Хольгер Седестрём (Университет имени Гумбольдта, Берлин) Различие веры разума и церковной веры у Канта как наследие Мартина Лютера. - Карина Папе (Университет имени Гумбольдта, Берлин) От воззрения Лютера на женщин к семейному праву Канта - Наталья Еремеева (Санкт-Петербургский государственный университет) Бог как Deus absconditus в теологии Мартина Лютера и Бог как ноумен в философии Канта - Доц. И.С. Кауфман (Санкт-Петербургский государственный университет) Протестантизм и дух новоевропейской науки: историография и реконструкция вопроса - Проф. О.Э. Душин (Санкт-Петербургский государственный университет) Мартин Лютер и идея сопротивления (Лев Шестов и Дитрих Бонхёффер) - Др. Штефан Райхельт (Общество по изучению христианского Востока, Бранденбург) Лютеранство в русской культуре: Иоганн Арндт - Др. Айрис Викстрём (Академический университет Або, Турку) О рецепции интерпретации Толстым Евангелия

IV. Философия и теология: исторические формы и диалектические стратегии познания

Проф. Марья-Лииса Каккури-Кнууттила (Аалто Университетская школа бизнеса, Хельсинки) Значимость искусства диалектики в философском исследовании у Аристотеля - Проф. Агнешка Киевска (Люблинский Католический университет Иоанна Павла II) Изучение средневековой философии и ее историография - Проф. Клаус Райнхардт (Институт Кузанского, Университет Трира) Николай Кузанский в современной немецкой теологии - Др. Кирстин Цайер (Высшая школа Алануса, Альфтер) Религиозная философия Кузанца в трудах Германа Когена: Коген и проблемы «восточного еврейства» - Др. Штефан Райхельт, Ольга Курило (Общество по изучению христианского Востока, Бранденбург) Православная Церковь в Федеративной Республике Германии: история и современность

V. Переводы и комментарии

Николай Кузанский. Декрет об иудеях (1451). Перевод и комментарии В.Н. Морозова и М.В. Семиколенных. - Мартин Лютер. Диспутация против схоластической теологии (1517) Перевод Н.В. Еремеевой. - Мартин Лютер. Гейдельбергские диспутации (1518) Перевод Н.В. Еремеевой.

Verbum - Выпуск 16 - История совести в европейской мысли

Под ред. О.Э. Душина. - СПб.: Изд-во С.‑Петерб. ун-та, 2014. — 164 с. - ISBN 978-5-288-05519-5

Д.А. Гусев. Формы и способы интериоризации моральных норм в истории этики - Е.В. Алымова. Даймон Эдипа как парадигма (Софокл "Эдип-царь", ст. 1192-1193) - Марсия Л. Колиш. Сенека о действиях против совести - Эрколе Эркулеи. Беспристрастное правило совести: размышления Иоанна Златоуста о “to syneidos” - М.В. Рукавишникова. Совесть в понимании авторов “Добротолюбия” - К.В. Бандуровский. Сonscientia и synderesis в философии Фомы Аквинского - О.Э. Душин. Совесть и воля в учении Дунса Скота - М.Л. Хорьков. Самосознание и совесть в сочинениях Генриха Сузо и Иоганна Таулера - Н.В. Еремеева. Совесть как голос Бога в учении Мартина Лютера

Verbum - Выпуск 17 - Майстер Экхарт и Григорий Палама: актуальность духовного опыта

I. Духовный опыт Майстера Экхарта и св. Григория Паламы в истории христианского богословия и философствования

А.Г. ПОГОНЯЙЛО. Покаяние как опыт себя - КОНСТАНТИНОС АФАНАСОПОУЛОС. Мрак неведения у Экхарта и Паламы: дискуссия об ареопагитской невыразимости и ее значении для Западной и Восточной христианской мистики - М.Ю. РЕУТИН. Иоанн Экхарт — Григорий Палама: опыт сопоставления - ИРИС ВИКСТРЁМ. Отрицательное богословие Майстера Экхарта и Николая Кузанского - МАЙКЛ РАУШЕНБАХ. Парадоксальная христология «Об ученом незнании» Николая Кузанского - Н.В. ЕРЕМЕЕВА. Учение М. Лютера о рабстве воли и мистическая концепция отрешённости - И.И. ЕВЛАМПИЕВ. Майстер Экхарт и неклассическая философия

II. Мистическая практика и учение о Боге и человеке Майстера Экхарта

М.Л. ХОРЬКОВ. Понятие geist в философии Майстера Экхарта - ДЖЕЙМС ФИЛЛЕР. Восхождение во тьму: диалектика и союз с Богом у Майстера Экхарта - ЭРКОЛЕ ЭРКУЛЕИ. “Von zîtlîchem vernünftigen gewerbe gote naeher und glîcher warden”: опыт размышлений о рецепции Экхартом темы homoiôsis theô и значимом различении между «язычниками» и «христианами» - ФЛОРИНА-РОДИКА ХАРИГА. Понятие vünkelin или «искорки души» в учении Майстера Экхарта: переосмысляя единство между человеком и Богом

III. Опыт духовной жизни и учение св. Григория Паламы о Боге, человеке и Божественных энергиях

ДАН ХИТОУ. Значение реальности в учении Паламы - АННА ПАЛУШИНСКА. Учение Григория Паламы как отвержение оригенизма - Д.С. БИРЮКОВ. К вопросу о возникновении и особенностях темы иерархии сущего в паламитских спорах - ПАТРИСИЯ КАЛЬВАРИО. Трудности, с которыми сталкивается ученик: личность и послушание в духовном наставничестве в учении Григория Паламы

IV. Св. Григорий Палама и русская религиозно-философская мысль

ЭДРИСИ ФЕРНАНДЕС. Русский неоплатонизм и учение св. Григория Паламы о Божественных энергиях - О.Э. ДУШИН. Жалость и аскетизм в богословии св. Исаака Сирина, св. Григория Паламы и в нравственной философии Владимира Соловьева - Е.А. МАКОВЕЦКИЙ. Св. Григорий Палама в русских исследованиях XIX — начала XX веков - Т.А. СЕНИНА. Паламизм без Паламы: к вопросу об источниках учения русских монахов — имяславцев начала ХХ века - Д.А. ЧЕНЦОВА. Энергийное богословие исихазма и паламитские споры в интерпретациях С.С. Хоружего и В.В. Бибихина

V. Рецензии

О.Э. ДУШИН. Рецензия на книгу Divine Essence and Divine Energies. Ecumenical Reflections on the Presence of God in Eastern Orthodoxy («Божественная Сущность и Божественные Энергии. Экуменические размышления о присутствии Бога в Восточном Православии»). Edited by Constantinos Athanasopoulos and Christoph Schneider. Cambridge: James Clarke & Co, 2013. 298 p. - А.Г. ПОГОНЯЙЛО. Рецензия на книгу Cusano e Leibniz. Prospettive filosofiche («Кузанец и Лейбниц. Философские горизонты»). A cura di Antonio dall`Igna e Damiano Roberi. Milano-Udine: Mimesis Edizioni, 2013. 270 p. (Collana Bibliotheca Cusana n. 2)

Verbum. Альманах Центра изучения средневековой культуры - Выпуск 18 - Исповедь и покаяние: у истоков формирования самосознания европейского индивида

Под ред. О. Э. Душина, К. А. Шмораги. - Издательство Псковского государственного университета, 2016. - 260 с. - ISBN 978-5-91116-504-8

I. Практики исповеди и покаяния в традиции европейской культуры

А. Г. ПОГОНЯЙЛО - Исповедальные практики: вопрос описания - К. С. ПИГРОВ - Исповедь в ситуации «Смерти Бога» (“Gott ist tot”). Феномен интимного дневника - Р. В. СВЕТЛОВ - Сократ и исповедь - ЭРКОЛЕ ЭРКУЛЕИ - Покаяние как «самость» (“proprium”) человека: вопрос о возможности преображения в христианской и нехристианской античной философии - К.А. ШМОРАГА - В поисках безусловного: от «Исповеди» Августина к «Сталкеру» Андрея Тарковского

II. Исповедь и покаяние в историко-богословском контексте

АБИГАЛЬ ФАРЕЙ - За рамками пенитенциалий: раннесредневековые рассуждения о покаянии - АТРИА ЛАРСОН - Грациан «О покаянии», канон IV Латеранского собора «Все обоего пола» (Omnis Utriusque) и каноники: защита и надзор за совестью индивида - А.А. КЛЕСТОВ - Новейшие исследования о практике покаяния и исповеди Франциска Ассизского в традиции духовного богословия - К. В. БАНДУРОВСКИЙ - Фома Аквинский о тайне исповеди - ВЕСА ХИРВОНЕН - Жан Жерсон об исповеди детей - О. Э. ДУШИН - Регламентация семейных отношений в средневековых западноевропейских и древнерусских покаянных книгах - Н. В.АЛЕКСЕЕВА - Покаянная практика в контексте реформ Петра I

III. STUDIA PHILOLOGICA CLASSICA

Е. В. АЛЫМОВА - Еще раз о традиции - Б.Н. СЯСЬКОВ - Своеобразие религиозных воззрений греческой аристократии на материале творчества Пиндара (конец VI - начало V веков до н.э.) - А. Г. ГРУШЕВОЙ - Взаимоотношения верховной власти и городов в монархии Селевкидов (на примерах надписей из Малой Азии)

IV. Материалы научно-теоретических семинаров

И. В. КУЗИН - Бытие как частная собственность - С. В. ВОЛЖИН - Мартин Лютер и «Немецкая теология»: к вопросу о мистике как источнике реформационной теологии - И. С. ДМИТРИЕВ - За что судили Галилея?

V. Рецензии

О. Э. ДУШИН - Рецензия на книгу: A New History of Penance. Edited by Abigail Firey. Leiden-Boston: Brill, 2008. 464 p. (Brill’s Companions to the Christian Tradition. A series of handbooks and reference works on the intellectual and religious life of Europe, 500-1700. Volume 14)

Verbum - Выпуск 20 - Протестантская этика труда и формирование нравственного самосознания европейского индивида

Под ред. О. Э. Душина, К. А. Шморага. - Санкт-Петербург - Псков : Псковский государственный университет. 2018. — 240 с. - ISBN 978-5-91116-758-5

I. Понимание труда в традициях христианского богословия

А. И. Иваненко - Догматические основания трудовой этики протестантизма - Н. В. Алексеева - Монастырское «трудничество» и его влияние на окружающий мир (на материалах Вологодской епархии второй половины XVIII-XIX вв.) - О. Э. Душин - Метаморфозы христианских концепций труда: Свт. Иоанн Златоуст, Мартин Лютер, Н. А. Бердяев

II. Этика труда в истории философской мысли

Е. М. Ананьева - Фридрих Шлейермахер: этика служения и постулаты благочестивой жизни - И. И. Евлампиев - «Труд раба» и «труд гения»: социально-исторические идеи Гегеля и Фихте в контексте философии XIX-XX веков

III. Труд как принцип самосознания европейского индивида

О. Ю. Солодянкина - Личная жизнь как персональный проект эпохи романтизма и дискурс труда - Д. Р. Яворский - Труд как «орган культуры»: культурфилософский взгляд

IV. Studia philologica classica

А. Г. Грушевой - Римская власть в восприятии греков (надписи из Лампсака, Метрополиса, Клароса и Приены II в. до н. э.)

V. Материалы научно-теоретических семинаров

А. А. Клестов - Бонавентура и становление Парижского университета - А. Б. Паткул - Бытие в философии Гегеля и Шеллинга

Verbum. Альманах Центра изучения средневековой культуры - Выпуск 21 - Л. П. Карсавин и средневековая мистика. Онтологический аргумент в истории европейской мысли

Под ред. О. Э. Душина, К. А. Шмораги. - Санкт-Петербург - Псков : Издательство Псковского государственного университета, 2019. - 220 с. - ISBN 978-5-91116-878-0

I. Л. П. Карсавин и средневековая мистика

Мажейкис Гинтаутас - Л. П. Карсавин: от unitas contracta Николая Кузанского к еroici furori Джордано Бруно - С. С. Неретина - Н. О. Лосский и Л. П. Карсавин: от симфонической личности к культу личности - О. Э. Душин - Л. П. Карсавин о генезисе и основаниях средневековой западноевропейской мистики - М. Ю. Реутин - Имяславие в немецкой мистике позднего Средневековья - Агнешка Щап - Мистицизм Хильдегарды Бингенской

II. Онтологический аргумент в истории европейской мысли

Д. Р Яворский - Зачем доказывать существование Бога? Попытка культурфилософского ответа - Р А. Лошаков - Аристотель и Кант как критики онто-теологии - А. Г Погоняйло - От порядка сущности к порядку представления. Декартова версия онтологического аргумента - И. И. Евлампиев - «Неклассическая» форма онтологического доказательства в философии И. Канта и Г. В. Ф. Гегеля - Р В. Савинов - Онтологическое доказательство и его эпистемологические экспликации в дискуссиях вокруг католического модернизма

Verbum: Выпуск 22 - Интеллект и воля в средневековой мысли: Альманах

Под ред. О. Э. Душина, К. А. Шморага. - Санкт-Петербург - Псков : Псковский государственный университет. 2020. — 146 с. - ISBN 978-5-91116-938-1