Жорж Вигарелло - История усталости от Средневековья до наших дней

Вигарелло - История усталости от Средневековья до наших дней
В основе этой книги – гипотеза о том, что в условиях реальной или постулируемой автономии, завоеванной индивидом в западных обществах, когда люди обнаружили, что «я» автономно, и так же неутомимо мечтают о свободе и независимости, им все сложнее переживать то, что препятствует исполнению этих мечтаний. Тем более выпукло ощущаются их собственная хрупкость и уязвимость. Это болезненное, огромное противоречие вызывает утомление и неудовлетворенность. Усталость нарастает, глухо распространяется, усложняет и привычное, и неожиданное, усугубляя свое «внутреннее» проявление. Она повсюду – в публичном пространстве, на работе, в пространстве личном, в отношениях с близкими, в отношениях с самим собой.
Что же с нами случилось? Латинские термины fatigatio и defatigatio говорят о том, что слово fatigue (усталость) имеет очень древнее происхождение; они указывают на прямую связь прошлого и настоящего, и почти механическая этимология наводит на мысль, что время не может ничего изменить в представлениях об усталости и выгорании. Дело в том, что усталость – неотъемлемое человеческое свойство. Она неизбежна, как болезнь, старость или смерть. Она символизирует хрупкость человека, его «недостаточность», указывает на весьма распространенное препятствие: «внутреннее», находящееся в пределах собственного существования, и внешнее, идущее из мира с его противоречиями. Никакой патологии, самая банальная недостаточность.
Тем не менее, все меняется. История эта более сложна, чем может показаться, и пока мало изучена, в ней полно метаморфоз, задействующих разных участников, разные культуры и общества. Мы рассматриваем вопрос с точки зрения истории Запада, а в ней восприятие усталости от эпохи к эпохе варьировалось. Оценка усталости менялась, симптомы модифицировались, терминология уточнялась, а объяснения расширялись. На этом пути сочетаются различные истории: история тела и практик здоровья, история образов жизни, социальных устройств, история труда, войны и спорта, а также история наших психологических конструкций, вплоть до интимности.
«Основные» формы усталости, те, что порождают множество комментариев и выступают в глазах общества на первый план, со временем эволюционируют. На поверку они оказываются закрепленными за «категориями», определяют среду. Они соответствуют социальному устройству, создают коллективные формы существования. В Средние века, с которых начинается наше исследование, в центре внимания – усталость воина; в средневековой цивилизации человек военный представляет собой наибольшую ценность. Усталость воина почетна, о ней говорят, в то время как усталость простолюдина вызывает презрение. Усталость воина даже учитывается во время поединков, ценность победы в которых в XV веке зависит от количества ударов, которые боец обещает нанести противнику, бросив ему вызов.
Сегодняшняя усталость рассматривается в цифровой реальности; на первое место выходят внутренние посылы, ощущения, «коннект» и «дисконнект». Отсюда – выраженное стремление к расслаблению, а также зацикленность на психологии, отношениях, поиск взаимодействия, стремление к мобильности, поиск иных ощущений.
Жорж Вигарелло - История усталости от Средневековья до наших дней
- «НЛО», 2020 - (Культура повседневности)
ISBN: 978-5-44-482329-0
Жорж Вигарелло - История усталости от Средневековья до наших дней - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
Часть первая. Средневековый мир: поиск вех для изучения
-
ГЛАВА 1. КАРТИНА ЯСНА, ОРИЕНТИРЫ ТУМАННЫ
- Утрата жидкостей и ее последствия
- Какие слова можно использовать?
- Как определить степень усталости?
- Что теряется?
- ГЛАВА 2. ПРОСЛАВЛЯЕМАЯ УСТАЛОСТЬ ВОИНА
- «Видимая» сторона тела
- Привилегии, даваемые выносливостью
- Воспитание через «продолжительное» страдание
-
ГЛАВА 3. НЕПРЕМЕННЫЕ ТЯГОТЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
- Видение пространства
- Средневековые путешественники – кто они?
- Первый симптом – усталость ног
-
ГЛАВА 4. УСТАЛОСТЬ КАК «ИСКУПЛЕНИЕ»
- Путешествие как «наказание»
- Труд во искупление
- От навязанных страданий к созерцанию
-
ГЛАВА 5. ПОВСЕДНЕВНЫЙ ТРУД: ОТНОСИТЕЛЬНОЕ «ЗАТИШЬЕ»?
- «Тривиальность» деревенского труда
- Профессии и возникновение понятия «длительность рабочего дня»
- Конфликты в связи с продолжительностью рабочего дня
- Часы на городских башнях
- Появление новых профессий
-
ГЛАВА 6. ОТ СКРЫТЫХ СИЛ К ВЕТРУ ПЕРЕМЕН
- Перед тем как отправляться в путь
- Восстановление сил
- Талисманы и драгоценности
- Эссенции и специи
- Социальный отбор
Часть вторая. Новое время и выработка категорий
-
ГЛАВА 7. ИЗОБРЕТЕНИЕ СТЕПЕНЕЙ УСТАЛОСТИ
- Градация физического состояния
- Градация сил
- Градация социальных функций
-
ГЛАВА 8. КАТЕГОРИИ
- Изнурение как наказание
- Война
- Город
- Королевский двор
- Дух
-
ГЛАВА 9. ПЕРЕХОД К КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ
- Путешествие и его длительность
- Работа и правила
- Работа и появление «механики»
- Труд и первые точные расчеты
-
ГЛАВА 10. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
- «Болезненное» привыкание
- «Патология» как исключение
- Проблемы, вызванные обезвоживанием
- «Тайные» дела
-
ГЛАВА 11. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ «ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА»
- Повторное изобретение освежения
- Рост числа «эссенций»
- От табака к кофе
- Народное средство для облегчения существования?
-
ГЛАВА 12. НИЩЕТА И «ИЗНЕМОЖЕНИЕ»
- Нищета
- Массовая уязвимость
- Налоговое «бремя» и «изнурение»
Часть третья. Эпоха Просвещения и вызов чувствительности
-
ГЛАВА 13. СТАВКА НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
- «Прислушиваться к своей жизни»
- Усталость как нарратив
- Удобства и неудобства
- От разбитости к обмороку
-
ГЛАВА 14. НЕРВЫ: ОТ ВОЛНЕНИЯ К «ВИХРЮ»
- Стимуляции и токи
- «Изматывающие» возбуждения
- «Вырождение»
-
ГЛАВА 15. О СИЛАХ
- Вопросы о «пределе возможностей»
- Начало исследований
- Внимание «количественной стороне действия»
- Расчет количества кислорода
-
ГЛАВА 16. «НАВЯЗАННАЯ» УСТАЛОСТЬ, СОБЛАЗН СОЧУВСТВИЯ
- Зарождение сострадания
- О продолжительности жизни
- Разделение труда
-
ГЛАВА 17. БРОСАЯ ВЫЗОВ УСТАЛОСТИ
- Преодоление усталости в путешествиях
- Рекорды скорости
- Вызов, бросаемый первооткрывателями
- Вызов горам
-
ГЛАВА 18. ПОЯВЛЕНИЕ ТРЕНИРОВОК, ПЕРЕСМОТР ВРЕМЕНИ
- Тонизирующие средства
- Закаливающее действие холода
- Этапы развития
Часть четвертая. XIX век и проблема расчетов
-
ГЛАВА 19. ГРАЖДАНИН И УПОРСТВО
- Служить всем?
- Новый гражданин и «настойчивость»
- Чего требует честолюбие
- Интенсификация распорядка дня
- Дети века, уставшие от иллюзий
- Элитарные круги начинают искать выход
-
ГЛАВА 20. ЗАКОДИРОВАННЫЙ МИР: ОТ МЕХАНИКИ К ЭНЕРГИИ
- Расчет силы
- Изобретение «промышленной механики»
- Изобретение энергии
- Новый взгляд на питание
- Определение «конституции»
-
ГЛАВА 21. МИР ПОД УГРОЗОЙ: НИЩЕТА РАБОЧИХ
- Появление жизненного опыта рабочих
- Физическое состояние «бедняка»
- Многоликая усталость промышленных рабочих
- Прибавочная стоимость и ее логика
- Тяжелый детский труд
- Длительная «обструкция»
-
ГЛАВА 22. В ПОГОНЕ ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
- Промышленная логика
- Физиологическая логика
- Логика движений
- Логика энергии
- Между движением и энергией
-
ГЛАВА 23. МИР «ПСИХИЧЕСКОЙ» УСТАЛОСТИ
- Революция в литературе
- Изобретение переутомления
- «Борьба за существование»
- Переутомление школьников
- Неврастения
- Создание «теории» психической усталости
-
ГЛАВА 24. ВЫНОСЛИВОСТЬ И «РОСТ»
- Пересмотр длительности рабочего дня
- Появление спорта
- Создание типологии
- «Защитная» химия
- Новое отношение к окружающей среде
- Расти
Часть пятая. XX–XXI века и психологический вызов
-
ГЛАВА 25. ОТКРЫТИЕ ПСИХИКИ
- Окопы, «пересечение порога»
- Пути «обобщения»
- «Промышленная усталость»
- Пересмотр условий труда
- Обнаружение психической стороны
- Новый взгляд на межличностные отношения
- Рабочая депрессия?
-
ГЛАВА 26. ОТ ГОРМОНОВ К СТРЕССУ
- Гормоны и темперамент
- Гормоны и энергичность
- От гормонов к амфетаминам
- От гормонов к «стрессу»
-
ГЛАВА 27. ОТ «НОВОГО ЧЕЛОВЕКА» К ТРАГЕДИИ
- «Новый человек» – кто он?
- «Тоталитарная» пропаганда и неутомимость
- Изнеможение и уничтожение
- «Досуг» между тоталитаризмом и демократией
-
ГЛАВА 28. НАДЕЖДЫ НА БЛАГОПОЛУЧИЕ?
- Конкретизация понятия «износ»
- Появление эргономики
- Навстречу физическим моделям
- В размышлениях о «тотальном» объекте
- Осуждение «расчлененного труда»
- Утверждение «процветания»
-
ГЛАВА 29. ОТ ВЫГОРАНИЯ К ИДЕНТИЧНОСТИ
- «Заболевания костно-мышечной системы»: что-то новое?
- Определение тяжести труда
- От стресса к выгоранию
- Проблема управления
- Ежедневная усталость – откуда она берется?
- Избежать ограничений или осознать их?
-
ПОСЛЕСЛОВИЕ. «ВИРУСНЫЕ» СЮРПРИЗЫ И УГРОЗЫ
- Медицинский персонал и изнуренность
- Труды и дни
- Ограниченное время и пространство
БЛАГОДАРНОСТИ
No comments yet. Be the first!