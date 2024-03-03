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Вигарелло - История усталости от Средневековья до наших дней

Жорж Вигарелло - История усталости от Средневековья до наших дней
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History
В основе этой книги – гипотеза о том, что в условиях реальной или постулируемой автономии, завоеванной индивидом в западных обществах, когда люди обнаружили, что «я» автономно, и так же неутомимо мечтают о свободе и независимости, им все сложнее переживать то, что препятствует исполнению этих мечтаний. Тем более выпукло ощущаются их собственная хрупкость и уязвимость. Это болезненное, огромное противоречие вызывает утомление и неудовлетворенность. Усталость нарастает, глухо распространяется, усложняет и привычное, и неожиданное, усугубляя свое «внутреннее» проявление. Она повсюду – в публичном пространстве, на работе, в пространстве личном, в отношениях с близкими, в отношениях с самим собой.
Что же с нами случилось? Латинские термины fatigatio и defatigatio говорят о том, что слово fatigue (усталость) имеет очень древнее происхождение; они указывают на прямую связь прошлого и настоящего, и почти механическая этимология наводит на мысль, что время не может ничего изменить в представлениях об усталости и выгорании. Дело в том, что усталость – неотъемлемое человеческое свойство. Она неизбежна, как болезнь, старость или смерть. Она символизирует хрупкость человека, его «недостаточность», указывает на весьма распространенное препятствие: «внутреннее», находящееся в пределах собственного существования, и внешнее, идущее из мира с его противоречиями. Никакой патологии, самая банальная недостаточность.
Тем не менее, все меняется. История эта более сложна, чем может показаться, и пока мало изучена, в ней полно метаморфоз, задействующих разных участников, разные культуры и общества. Мы рассматриваем вопрос с точки зрения истории Запада, а в ней восприятие усталости от эпохи к эпохе варьировалось. Оценка усталости менялась, симптомы модифицировались, терминология уточнялась, а объяснения расширялись. На этом пути сочетаются различные истории: история тела и практик здоровья, история образов жизни, социальных устройств, история труда, войны и спорта, а также история наших психологических конструкций, вплоть до интимности.
«Основные» формы усталости, те, что порождают множество комментариев и выступают в глазах общества на первый план, со временем эволюционируют. На поверку они оказываются закрепленными за «категориями», определяют среду. Они соответствуют социальному устройству, создают коллективные формы существования. В Средние века, с которых начинается наше исследование, в центре внимания – усталость воина; в средневековой цивилизации человек военный представляет собой наибольшую ценность. Усталость воина почетна, о ней говорят, в то время как усталость простолюдина вызывает презрение. Усталость воина даже учитывается во время поединков, ценность победы в которых в XV веке зависит от количества ударов, которые боец обещает нанести противнику, бросив ему вызов.
Сегодняшняя усталость рассматривается в цифровой реальности; на первое место выходят внутренние посылы, ощущения, «коннект» и «дисконнект». Отсюда – выраженное стремление к расслаблению, а также зацикленность на психологии, отношениях, поиск взаимодействия, стремление к мобильности, поиск иных ощущений.

Жорж Вигарелло - История усталости от Средневековья до наших дней

- «НЛО», 2020 - (Культура повседневности)
ISBN: 978-5-44-482329-0

Жорж Вигарелло - История усталости от Средневековья до наших дней - Содержание

ВВЕДЕНИЕ
Часть первая. Средневековый мир: поиск вех для изучения
  • ГЛАВА 1. КАРТИНА ЯСНА, ОРИЕНТИРЫ ТУМАННЫ
    • Утрата жидкостей и ее последствия
    • Какие слова можно использовать?
    • Как определить степень усталости?
    • Что теряется?
    • ГЛАВА 2. ПРОСЛАВЛЯЕМАЯ УСТАЛОСТЬ ВОИНА
    • «Видимая» сторона тела
    • Привилегии, даваемые выносливостью
    • Воспитание через «продолжительное» страдание
  • ГЛАВА 3. НЕПРЕМЕННЫЕ ТЯГОТЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
    • Видение пространства
    • Средневековые путешественники – кто они?
    • Первый симптом – усталость ног
  • ГЛАВА 4. УСТАЛОСТЬ КАК «ИСКУПЛЕНИЕ»
    • Путешествие как «наказание»
    • Труд во искупление
    • От навязанных страданий к созерцанию
  • ГЛАВА 5. ПОВСЕДНЕВНЫЙ ТРУД: ОТНОСИТЕЛЬНОЕ «ЗАТИШЬЕ»?
    • «Тривиальность» деревенского труда
    • Профессии и возникновение понятия «длительность рабочего дня»
    • Конфликты в связи с продолжительностью рабочего дня
    • Часы на городских башнях
    • Появление новых профессий
  • ГЛАВА 6. ОТ СКРЫТЫХ СИЛ К ВЕТРУ ПЕРЕМЕН
    • Перед тем как отправляться в путь
    • Восстановление сил
    • Талисманы и драгоценности
    • Эссенции и специи
    • Социальный отбор
Часть вторая. Новое время и выработка категорий
  • ГЛАВА 7. ИЗОБРЕТЕНИЕ СТЕПЕНЕЙ УСТАЛОСТИ
    • Градация физического состояния
    • Градация сил
    • Градация социальных функций
  • ГЛАВА 8. КАТЕГОРИИ
    • Изнурение как наказание
    • Война
    • Город
    • Королевский двор
    • Дух
  • ГЛАВА 9. ПЕРЕХОД К КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ
    • Путешествие и его длительность
    • Работа и правила
    • Работа и появление «механики»
    • Труд и первые точные расчеты
  • ГЛАВА 10. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
    • «Болезненное» привыкание
    • «Патология» как исключение
    • Проблемы, вызванные обезвоживанием
    • «Тайные» дела
  • ГЛАВА 11. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ «ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА»
    • Повторное изобретение освежения
    • Рост числа «эссенций»
    • От табака к кофе
    • Народное средство для облегчения существования?
  • ГЛАВА 12. НИЩЕТА И «ИЗНЕМОЖЕНИЕ»
    • Нищета
    • Массовая уязвимость
    • Налоговое «бремя» и «изнурение»
Часть третья. Эпоха Просвещения и вызов чувствительности
  • ГЛАВА 13. СТАВКА НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
    • «Прислушиваться к своей жизни»
    • Усталость как нарратив
    • Удобства и неудобства
    • От разбитости к обмороку
  • ГЛАВА 14. НЕРВЫ: ОТ ВОЛНЕНИЯ К «ВИХРЮ»
    • Стимуляции и токи
    • «Изматывающие» возбуждения
    • «Вырождение»
  • ГЛАВА 15. О СИЛАХ
    • Вопросы о «пределе возможностей»
    • Начало исследований
    • Внимание «количественной стороне действия»
    • Расчет количества кислорода
  • ГЛАВА 16. «НАВЯЗАННАЯ» УСТАЛОСТЬ, СОБЛАЗН СОЧУВСТВИЯ
    • Зарождение сострадания
    • О продолжительности жизни
    • Разделение труда
  • ГЛАВА 17. БРОСАЯ ВЫЗОВ УСТАЛОСТИ
    • Преодоление усталости в путешествиях
    • Рекорды скорости
    • Вызов, бросаемый первооткрывателями
    • Вызов горам
  • ГЛАВА 18. ПОЯВЛЕНИЕ ТРЕНИРОВОК, ПЕРЕСМОТР ВРЕМЕНИ
    • Тонизирующие средства
    • Закаливающее действие холода
    • Этапы развития
Часть четвертая. XIX век и проблема расчетов
  • ГЛАВА 19. ГРАЖДАНИН И УПОРСТВО
    • Служить всем?
    • Новый гражданин и «настойчивость»
    • Чего требует честолюбие
    • Интенсификация распорядка дня
    • Дети века, уставшие от иллюзий
    • Элитарные круги начинают искать выход
  • ГЛАВА 20. ЗАКОДИРОВАННЫЙ МИР: ОТ МЕХАНИКИ К ЭНЕРГИИ
    • Расчет силы
    • Изобретение «промышленной механики»
    • Изобретение энергии
    • Новый взгляд на питание
    • Определение «конституции»
  • ГЛАВА 21. МИР ПОД УГРОЗОЙ: НИЩЕТА РАБОЧИХ
    • Появление жизненного опыта рабочих
    • Физическое состояние «бедняка»
    • Многоликая усталость промышленных рабочих
    • Прибавочная стоимость и ее логика
    • Тяжелый детский труд
    • Длительная «обструкция»
  • ГЛАВА 22. В ПОГОНЕ ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
    • Промышленная логика
    • Физиологическая логика
    • Логика движений
    • Логика энергии
    • Между движением и энергией
  • ГЛАВА 23. МИР «ПСИХИЧЕСКОЙ» УСТАЛОСТИ
    • Революция в литературе
    • Изобретение переутомления
    • «Борьба за существование»
    • Переутомление школьников
    • Неврастения
    • Создание «теории» психической усталости
  • ГЛАВА 24. ВЫНОСЛИВОСТЬ И «РОСТ»
    • Пересмотр длительности рабочего дня
    • Появление спорта
    • Создание типологии
    • «Защитная» химия
    • Новое отношение к окружающей среде
    • Расти
Часть пятая. XX–XXI века и психологический вызов
  • ГЛАВА 25. ОТКРЫТИЕ ПСИХИКИ
    • Окопы, «пересечение порога»
    • Пути «обобщения»
    • «Промышленная усталость»
    • Пересмотр условий труда
    • Обнаружение психической стороны
    • Новый взгляд на межличностные отношения
    • Рабочая депрессия?
  • ГЛАВА 26. ОТ ГОРМОНОВ К СТРЕССУ
    • Гормоны и темперамент
    • Гормоны и энергичность
    • От гормонов к амфетаминам
    • От гормонов к «стрессу»
  • ГЛАВА 27. ОТ «НОВОГО ЧЕЛОВЕКА» К ТРАГЕДИИ
    • «Новый человек» – кто он?
    • «Тоталитарная» пропаганда и неутомимость
    • Изнеможение и уничтожение
    • «Досуг» между тоталитаризмом и демократией
  • ГЛАВА 28. НАДЕЖДЫ НА БЛАГОПОЛУЧИЕ?
    • Конкретизация понятия «износ»
    • Появление эргономики
    • Навстречу физическим моделям
    • В размышлениях о «тотальном» объекте
    • Осуждение «расчлененного труда»
    • Утверждение «процветания»
  • ГЛАВА 29. ОТ ВЫГОРАНИЯ К ИДЕНТИЧНОСТИ
    • «Заболевания костно-мышечной системы»: что-то новое?
    • Определение тяжести труда
    • От стресса к выгоранию
    • Проблема управления
    • Ежедневная усталость – откуда она берется?
    • Избежать ограничений или осознать их?
  • ПОСЛЕСЛОВИЕ. «ВИРУСНЫЕ» СЮРПРИЗЫ И УГРОЗЫ
    • Медицинский персонал и изнуренность
    • Труды и дни
    • Ограниченное время и пространство
БЛАГОДАРНОСТИ
Views 298
Rating 5.0 / 5
Added 03.03.2024
Author brat Vasil
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5.0/5 (5)

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